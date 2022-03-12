Подоляка объяснил, почему Украина официально не объявляет войну России

Украинский блогер и журналист Юрий Подоляка в одном из своих выпусков объяснил, почему Украина официально не объявляет войну России.

Он подчеркнул, что ни Россия, ни Украина формально друг другу войну не объявляли. По его словам, официальный Киев не решится это сделать лишь по причине того, что это не совсем выгодно Европейскому союзу.

«То, что сегодня пожинают жители ЕС – это последствия тех решений, которые были приняты руководством ЕС. Россия никаких действий в отношении ЕС не предпринимала. <…> Если привести пример Украины, которая говорила, что она воюет с Россией, то после 24 февраля стало понятно, что несмотря на заявления о якобы войне с Россией, Украина на самом деле воевала сама с собой. Расплачиваясь за собственные решения. Все жители страны осознали – никакой войны с Россией до 24 февраля не было. Более того, ее нет до сих пор. Если официальный Киев объявит войну России, то Россия, согласно договору прокачки природного газа через территорию Украины, может поставки прекратить», – сказал Подоляка в одном из выпусков на youtube.

Он подчеркнул, что войны между Россией и Украиной сейчас нет.

Ранее сообщалось, что Газпром продолжает поставлять газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей – 109,5 млн кубометров на 12 марта, сообщила компания.