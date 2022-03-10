Лавров объяснил общение с партнерами с позиции «вежливых людей»

Москва доносит свою позицию до партнеров, в том числе по Украине, но не в манере США, насаждая что-то, «мы все-таки вежливые люди», заметил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

«Мы своих послов в любой ситуации максимально подробно ориентируем о нашей позиции, ориентируем о фактах, связанных с той или иной ситуацией, и наши послы добросовестно эту информацию доносят до властей страны пребывания, чтобы у них была объективная картина. Бегать по всему миру и заставлять какую-то страну - суверенную, независимую, члена ООН, выполнять «заказ» старшего брата – это не в наших традициях. Мы все-таки вежливые люди», – цитирует его РИА «Новости».

Лавров добавил, что реакция Запада на действия России на Украине показывает, что идет бой не на жизнь, а на смерть за право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов.

«Мы поняли, что речь идет совсем не об Украине, речь идет об агрессии против всего русского - интересы, религия, культура, язык, безопасность и прочее. И сейчас, конечно, реакция Запада на наши действия, такая совершенно остервенелая, я бы сказал, простите меня за грубое слово, она показывает, что, действительно, это идет бой не на жизнь, а на смерть за право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов», – приводит его слова ТАСС.

Разговор министров продлился 90 минут при посредничестве Турции в лице главы МИД страны Мевлюта Чавушоглу. С российской стороны на встрече также присутствовал замглавы МИД Андрей Руденко, который участвует в контактах российской и украинской сторон на территории Белоруссии.

Контакт состоялся после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине.

Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.