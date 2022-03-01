Захарова отреагировала на заявления ЕС о финансовой войне против России

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1 марта, вторник | Последнее обновление — 13:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Шойгу назвал главную задачу операции на Украине
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Если кабатчик в гневе бьет прежде купленные им бутылки с русской водкой, такой его гражданственный поступок допустим, ибо вредит только его кошельку. Но ведь народный гнев этим может не ограничиваться.
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Мерилом цивилизованности стал не цвет кожи и генетическое происхождение, а соответствие американизированному эталону нового либерализма с цензурой политкорректности и презрением к «отсталым» народам.
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Meta демонстративно отказывается исполнять требования российского закона, но и прекращать работу в России не хочет. Но совершенно не потому, что заботится о своих российских пользователях.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Захарова отреагировала на заявления ЕС о финансовой войне против России
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления главы минфина Франции о том, что Евросоюз будет вести тотальную экономическую и финансовую войну против России.
«Мы уже это поняли. Еще до создания Евросоюза. Лет 800 назад», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В МИД подчеркнули, что санкционная политика Евросоюза не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия противостоит экономическому удару Запада.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
Рогозин заявил об аресте российских самолетов Евросоюзом
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Евросоюз (ЕС) запретил самолетам приземляться, взлетать или пролетать над своей территорией, причем ключевое слово здесь именно «взлетать» – речь идет о фактическом аресте парка самолетов, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«ЕС запретил российским самолетам приземляться, взлетать или пролетать над территорией Евросоюза. Ключевое слово – «взлетать». То есть речь идет о фактическом аресте парка самолетов российских авиакомпаний, которые не успели покинуть аэропорты стран Евросоюза», – написал Рогозин в Telegram.
При этом он указал, что авиакомпания Роскосмоса (ПО «Космос») «использует самолеты только российского производства (Ту-204, Ил-76 и другие) и никоим образом не зависит от западных санкций».
«Мы всегда принимали во внимание колоссальные риски технологической зависимости от Запада и делали ставку на отечественного производителя. Россия была великой авиационной державой. Сейчас ее вынуждают вновь ею стать. Звучит странно, но так и есть», – заключил он.
Напомним, ЕС полностью закрыл воздушное пространство для России. Россия решила организовать вывоз граждан из стран Европы.
Глава МИД Франции ответил на вопрос о войне ЕС с Россией
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Ни Франция, ни Евросоюз в целом не являются сторонами конфликта на Украине, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью телеканалу BFM в ответ на вопрос о том, означает ли начало поставок оружия Украине, что ЕС, в том числе Франция, находятся в состоянии войны с Россией.
«Нет, мы не участвуем в боевых действиях. Мы не являемся стороной конфликта. Мы лишь оказываем поддержку народу, который борется против вторжения», – приводит ТАСС ответ Ле Дриана на вопрос о том, означает ли начало поставок оружия то, что ЕС, в том числе Франция, находятся в состоянии войны с Россией.
«Нет, солдат [отправлять] не будем», – сказал Ле Дриан в ответ на уточняющий вопрос о возможной отправке военных на Украину. Также он подтвердил призыв к французам покинуть территорию России, но при этом отметил, что они «пока еще не в опасности».
«В наших отношениях, которые сейчас следует иметь с Россией, предварительным условием должно являться прекращение огня. Сегодня на Совете Безопасности ООН мы предложим резолюцию с требованием о прекращении огня. Оно должно позволить обеспечить доставку гуманитарной помощи на Украину – это то, чего мы требуем от [президента РФ Владимира] Путина немедленно. Это бы стало подтверждением необходимого сигнала, но пока его нет», – заявил Ле Дриан.
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Так он ответил на просьбу прокомментировать одно из условий урегулирования кризиса на Украине, которое озвучил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник. В частности российский лидер заявил, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание суверенитета РФ над Крымом, решение задач по демилитаризации, денацификации и нейтрального статуса Украины.
Ранее Москва предупредила, что структуры и граждане ЕС, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), будут нести ответственность за последствия этих действий на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об обязанности стран ЕС поставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие. Днем ранее он объявил о готовности стран ЕС поставить Украине боевые самолеты. Кроме того, в воскресенье глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.
Кремль предупредил, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Москва предупредила ЕС об ответственности за поставки оружия ВСУ
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Структуры и граждане ЕС, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), будут нести ответственность за последствия этих действий на фоне продолжающейся спецоперации на Украине, говорится в заявлении МИД РФ о роли ЕС в событиях на Украине.
«Еэсовские граждане и структуры, причастные к поставкам ВСУ летальных вооружений и горюче-смазочных материалов, будут нести ответственность за любые последствия таких действий в условиях продолжающейся специальной военной операции. Они не могут не понимать степени опасности последствий», – приводит текст заявления ТАСС.
В министерстве подчеркнули, что принятое ЕС 27 февраля «решение о начале поставок летальных вооружений украинской военщине является саморазоблачительным». «[Оно] знаменует конец евроинтеграции как «пацифистского» проекта по примирению европейских народов после Второй мировой войны. Еэсовцы окончательно встали на сторону киевского режима, развязавшего политику геноцида в отношении части собственного населения», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Это решение игнорирует все восемь критериев собственной же «общей позиции» Совета ЕС «Об определении общих правил контроля за экспортом военных технологий и оборудования» от 8 декабря 2008 года, отметили в министерстве.
На Смоленской площади также напомнили, что на протяжении многих лет Евросоюз «под маской «миротворца» щедро финансировал киевский режим, пришедший к власти в результате антиконституционного госпереворота», и «безмолвно наблюдал за истреблением населения в Донбассе, удушением русскоязычия на Украине».
«В ЕС игнорировали наши постоянные призывы обратить внимание на засилье нацистов во власти Украины, социально-экономическую блокаду и убийства мирного населения юго-востока страны. Увязав все перспективы отношений с Россией с выполнением минского «Комплекса мер», ничего не сделали, чтобы побудить Киев приступить к реализации его ключевых элементов. Одновременно давали киевским властям деньги и безвизовый режим. Продлевали под сомнительными предлогами антироссийские санкции. Участвовали в устраиваемых Киевом спектаклях, ставящих под сомнение территориальную целостность Российской Федерации», – отметили в МИД.
Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об обязанности стран ЕС поставить Украине крупнокалиберное и противотанковое оружие. Днем ранее он объявил о готовности стран ЕС поставить Украине боевые самолеты. Кроме того, в воскресенье глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.
Кремль предупредил, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии после поражения во Второй Мировой войне.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Премьер Испании назвал условие отмены санкций ЕС против России
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Новые санкции Евросоюза против России будут оставаться в силе до тех пор, пока РФ «не уйдет» с Украины, заявил председатель правительства Испании Педро Санчес в интервью телекомпании Television Espanola.
«Все эти санкции <…> будут длиться столько, сколько будет необходимо, пока [президент России Владимир] Путин не покинет Украину», – приводит утверждение Санчеса ТАСС.
«Ошибка, которую совершил Путин – это думать, что ЕС не будет тверд и един в ответе. Возможно, мы примем больше санкций», – добавил Санчес.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза и их партнеры по итогам состоявшейся в понедельник вечером видеоконференции лидеров Франции и других стран ЕС, США и Японии договорились о подготовке дополнительного пакета ограничительных мер против России.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В МИД подчеркнули, что санкционная политика Евросоюза не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия противостоит экономическому удару Запада.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
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ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента Транснефти Николая Токарева.
В минувшую пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. Днем ранее страны ЕС в ходе саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.
В прошлую среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований».
Боррель объявил о готовности ЕС поставить Украине боевые самолеты
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Евросоюз поставит Украине, в частности, боевые самолеты, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренной видеоконференции министров иностранных дел 27 стран сообщества.
«Мы собираемся поставлять Украине летальные вооружения и даже боевые самолеты», – приводит слова Борреля ТАСС.
«Мы решили использовать наши возможности для снабжения украинской армии летальным оружием на сумму 450 млн евро, а также [выделить] еще 50 млн евро на нелетальное оружие топливо и средства защиты», – добавил глава европейской дипломатии.
Ранее в воскресенье глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о готовности Берлина начать поставки оружия Украине.
В Кремле предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
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Страны Запада решили отключить российские банки от SWIFT
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США, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Франция и Еврокомиссия приняли решение отключить российские банки, против которых уже введены санкции, от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
Хебештрайт сообщил, что «все российские банки, в отношении которых уже введены санкции международного сообщества, и, если потребуется, другие российские банки будут отключены от SWIFT». Также решено «еще больше ограничить возможности» ЦБ России «по поддержке курса рубля за счет международных финансовых сделок», передает ТАСС.
Кроме того, «согласованные санкции направлены против лиц и организаций в России и в других местах, которые поддерживают войну на Украине». В частности, на Западе собрались «положить конец возможности состоятельных россиян получать для себя и своих родственников так называемый золотой паспорт и европейское гражданство». Планируется создать рабочую группу, которая должна «обеспечить скорейшую реализацию санкций и заморозить активы попавших под санкции лиц, их семей и фирм».
При этом на Западе намерены «прибегнуть к новым мерам, если Россия не прекратит свою атаку против Украины и тем самым против европейского миропорядка».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен «парализовать активы российского Центрального банка», это «заморозит его транзакции». Глава ЕК предложит это и ряд других дополнительных ограничений в отношении России на рассмотрение лидерам стран ЕС. По ее словам, эти меры создаются в координации с США, Великобританией и Канадой, передает РИА «Новости».
Евросоюз и ряд его партеров намерены в ближайшие дни ввести дополнительные финансово-экономические ограничительные меры в отношении России, говорится в совместном заявлении лидеров Еврокомиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал отключение российских банков от системы SWIFT первым шагом по изоляции России от мировой финансовой системы.
Белый дом распространил совместное заявление США, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции и Еврокомиссии. В нем говорится, что «российские войска ведут наступление на Киев и другие украинские города», в связи с чем на Западе «полны решимости продолжать заставлять Россию нести издержки, которые приведут к дальнейшей изоляции России от международной финансовой системы и экономик».
Планируется «воплотить в жизнь эти меры в ближайшие дни». «Мы обязуемся принять следующие меры: во-первых, мы обязуемся обеспечить исключение отдельных российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и отразится на их способности работать в глобальном масштабе», – говорится в сообщении.
В Белом доме считают, что «эффект от новых мер проявит себе немедленно». Как заявил представитель Белого дома, «российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение». Он добавил, что «могут последовать и другие шаги в отношении активов Центробанка», их будут «дорабатывать в течение этих выходных».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Западные страны еще прорабатывают «модальность» санкций против российского Центробанка в поисках наиболее эффективных путей лишить его возможности использования золотовалютных резервов для поддержки рубля, сказал высокопоставленный представитель американской администрации. Он напомнил, что у ЦБ есть 630 млрд долларов золотовалютных резервов, которые могут теоретически быть проданы для поддержки рубля. ЦБ хотят помешать «взаимодействовать с западными банками», без чего «невозможны интервенции на валютных рынках», он «должен покупать рубль и продавать золотовалютные резервы для поддержки своей валюты».
ЕС продолжает работать над списком российских банков для отключения от SWIFT, сообщил Белый дом. Указывается, что США и их западные союзники готовы к новым ограничительным шагам против финансовой системы России за проводимую ею политику в отношении Украины, но не стремились к такому «печальному результату».
Представитель американской администрации заявил, что Китай не станет помогать России: «Последние признаки указывают на то, что Китай на помощь не идет. Я думаю, вчера или позавчера сообщалось о том, что Китай ограничивает часть своих банков в выдаче кредитов на закупку энергоресурсов из России». По его словам, «это может означать, что, как это и было в прошлом на протяжении многих лет, Китай склонен уважать силу американских санкций».
Санкции, введенные США за прошедшую неделю, затронули десять крупнейших финансовых институтов России, на долю которых приходится 80% банковских активов страны, заявили в администрации США.
«Россия стала глобальной экономической и финансовой парией. Более 30 стран, представляющие свыше половины мировой экономики, объявили о санкциях и мерах экспортного контроля», – заявили в Белом доме.
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены». Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил: «Отключение России от SWIFT – это, конечно, неприятная штука, но она не драматична и не смертельна, поскольку SWIFT появился в середине 1990-х годов, до этого использовались другие каналы передачи финансовой информации. Очевидно, они могут быть восстановлены. Создан аналог российского SWIFT и все взаиморасчеты в рамках России могут спокойно проводиться через российский аналог».
Глава ЕК предупредила европейцев о высокой цене санкций против России
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Euronews заявила, что жителям стран Европы придется заплатить за введение санкций против России.
«Европейцам придется заплатить цену за эти меры», – передает RT слова главы ЕК. Таким образом она ответила на вопрос о том, как далеко зайдет солидарность Европы с Украиной.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы внешнеполитических ведомств стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
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Москва предупредила о готовности дать жесткий ответ на действия ЕС
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Санкционная политика Евросоюза не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа, говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
«Хотим заверить – не получится (уничтожить экономику России). Действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Россия будет и впредь обеспечивать реализацию жизненно важных национальных интересов без оглядки на санкции и их угрозы. Западным странам пора понять, что их безраздельное господство в мировой экономике давно осталось в прошлом», – приводит текст заявления российского внешнеполитического ведомства ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия противостоит экономическому удару Запада.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента Транснефти Николая Токарева.
В минувшую пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. Днем ранее страны ЕС в ходе саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.
В прошлую среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
Евросоюз ужесточил санкции против России
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Главы МИД стран Евросоюза утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства стран ЕС для российских самолетов, отключение ряда российских банков от системы SWIFT и блокировка финансовых активов ЦБ, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По словам Борреля, главы МИД стран ЕС приняли решение, что российские самолеты больше не смогут летать в воздушном пространстве Евросоюза. Кроме того, некоторые российские банки отключат от системы SWIFT, полный список финансовых организаций опубликуют к началу работы европейских регуляторов утром понедельника, передает РИА «Новости».
Также, в ЕС решили заморозить активы Банка России. По словам Борреля, благодаря новым санкциям будет заблокировано около половины финансовых активов ЦБ. Помимо этого, главы МИД стран ЕС договорились включить в санкционные списки «российских олигархов» и ключевые политические и военные фигуры.
Ранее Боррель объявил о намерении ЕС расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
В пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. В четверг страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.
В среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
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Президент Польши предложил принять Украину в ЕС в ускоренном виде
Президент Польши Анджей Дуда предложил немедленно предоставить статус кандидата на вступление в Европейский союз Украине, заявил он 26 февраля.
«Польша поддерживает ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а сразу после этого должны начаться переговоры о членстве», – написал Дуда в Twitter.
По словам главы страны, Украины должна получить доступ к фондам ЕС, чтобы восстановиться после всего. По словам Дуды, Украина это заслужила.
Россия решила организовать вывоз граждан из стран Европы
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Росавиация, Ростуризм и МИД организуют вывоз граждан России из Европы домой, следует из совместного заявления первых двух ведомств. Авиакомпании готовы выполнить обязательства по возврату пассажиров на Родину при гибком подходе авиавластей транзитных стран.
«В настоящее время в связи с частичным закрытием воздушного пространства, а также с сохраняющимися ограничениями в некоторых российских аэропортах у граждан России, находящихся за рубежом, могут возникать сложности с возвращением домой. Работа по организации вывоза российских граждан из европейских государств ведется Росавиацией совместно с МИД России и Ростуризмом. После уточнения требуемых провозных объемов будет сформирован график. Российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу», – приводит текст совместного заявления Росавиации и Ростуризма ТАСС.
При этом, как сообщил источник на рынке туроператоров, прорабатывается организация возвращения в Россию как организованных, так и самостоятельных туристов из стран, закрывших небо для российских самолетов.
В совместном заявлении Росавиации и Ростуризма отмечается, что необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком и в обязательном порядке зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный помощник» МИД России. Также списки граждан, которым необходимо попасть домой, формируются по телефонам горячей круглосуточной линии МИД (+7 (495) 695-45-45), горячей линии Ростуризма (8 (800) 200-34-11), она работает с 08:00 до 20:00 мск, а также по адресу электронной почты dskc@mid.ru.
Накануне министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства входящих в сообщество государств для российских самолетов. В ночь на 25 февраля воздушное пространство для российских самолетов закрыла Британия.
ЕС собрался расширить санкции против бизнесменов и элиты России
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Евросоюз введет новые санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По словам Борреля, министры иностранных дел на экстренном заседании в воскресенье одобрят новые санкции против России, объявленные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. «Мы также расширим черный список, добавив в него олигархов. Мы будем целиться на элиту режима, которая получает выгоду от системы», – приводит слова политика ТАСС.
Кроме того, главы МИД стран Евросоюза согласуют финансирование закупок летального оружия и топлива и вопрос поставок их на Украину, сообщил Боррель.
В пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. В четверг страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.
В среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований». Днем ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о намерениях «лишить» депутатов Госдумы «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене».
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Захарова прояснила состояние дипломатических контактов России с ЕС
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Официально дипломатические контакты России и Евросоюза не разорваны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев live» пояснила, что получено «решение относительно Совета Европы, но это не национальное качество, это организация», передает РИА «Новости».
Кроме того, она сообщила, что у нее «нет данных» о том, что из-за санкций россияне не смогут получать визы в Евросоюз и США. При этом Захарова рассказала, что на Западе «пересматривают соглашения об облегчённом визовом режиме», который «касается дипломатов, официальных лиц».
Она «не слышала» о том, чтобы россиянам «в принципе закрывали получение и выдачу виз». По ее словам, были «отдельные заявления», но «это как всегда стройные ряды восточных европейцев, которые и являлись проводником этой агрессивной логики».
Эксперт: Решения Берлина по Украине подливают масла в огонь конфликта
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«Германия никогда бы не пошла на те шаги, которые она предпринимает в эти дни, если бы не нажим со стороны США. Мы всегда были в американской удавке, и сейчас ее затянули еще сильнее», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политик Вальдемар Гердт. Ранее Берлин пообещал начать поставки оружия Украине.
«Принятые под давлением Вашингтона решения направлены против интересов нашего народа, в том числе и нашего бизнеса. Такие шаги может делать только страна, которая еще не получила свой суверенитет», – считает бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Резкую смену внешнеполитического курса он назвал «фатальным для немецкого будущего, особенно для экономики», а также отметил, что оно противоречит обещаниям Берлина добиваться деэскалации обстановки на Украине.
«Все последние действия канцлера Шольца по Украине лишь подливают масла в огонь конфликта. Что касается его решения построить терминалы по приему сжиженного природного газа, чтобы якобы не зависеть от импорта, то оно попросту экономически неприемлемо. Мы это просто не вытянем», – считает собеседник.
«Наше новое правительство при принятии решений мало обращает внимание на научные исследования, расчеты, прогнозы. В результате важнейшие решения принимаются спонтанно, с огромными негативными последствиями – экономическими и социальными – для нашей страны», – заключил экс-депутат.
Накануне на экстренном заседании Бундестага было принято историческое решение – начать поставлять оружие Киеву, передает «Deutsche Welle». Канцлер Олаф Шольц назвал российскую операцию на Украине «сменой эпохи». По словам Шольца, немцам больше не следует быть «наивными», им пора начать «новую внешнюю политику». В этой связи он провозгласил отказ Германии от прежнего принципа не отправлять оружие в кризисные регионы.
Как известно, ФРГ более полувека придерживалась этого принципа, который опирался на чувство исторической ответственности немецкого народа за преступления времен Второй мировой войны. Германия также пообещала к 2024 году выполнить обещание, которое долгое время было предметом разногласий внутри НАТО – нарастить расходы оборонного бюджета до двух процентов ВВП.
Шольц также объявил об ускорении взятого ранее курса на отказ от традиционных источников энергии в пользу возобновляемых. Он также пообещал пересмотреть зависимость от отдельных поставщиков. В частности, для снижения зависимости от российского газа канцлер объявил о создании стратегических резервов энергоносителей и строительстве двух новых СПГ-терминалов.
Ранее Шольц назвал операцию на Украине «вопиющим нарушением» международного права. Он также приостановил сертификацию проекта «Северный поток – 2» в ответ на признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
«ФРГ всегда был свойственен гражданский пацифизм. Начиная с самого ее своего создания, бундесвер не участвовал в военных акциях за пределами страны», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель директора Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин. «Вспомним, что многие канцлеры ФРГ – Вилли Брандт, Гельмут Коль – не раз заявляли, что с немецкой земли никогда не должна исходить война в какой бы то ни было форме, будь то поставки вооружения или участие бундесвера в различных интервенциях. Первой ласточкой в политике отказа от этого постулата стала война 90-х на Балканах», – напомнил эксперт.
«Бундесвер втянулся и в миссию в Боснии, и в миссию в Косово, весьма неоднозначную с юридической точки зрения, потому что воздушные удары НАТО по Югославии в 1999 году были прежде всего направлены на гражданскую инфраструктуру, – подчеркнул Камкин. – Потом натовские союзники, в первую очередь американцы, фактически принудили Берлин отправить бундесвер в Афганистан. Правда, от участия в авантюре в Ираке при Шредере Германия наотрез отказалась».
Но несмотря на участие в отнюдь не миротворческих миссиях НАТО, речь о поставках вооружений в страны, где идет гражданская война либо есть какая-то высокая террористическая опасность, не шла, отметил эксперт.
«Так, Германия заблокировала поставки вооружения в Саудовскую Аравию, когда та начала операцию против хуситов в Йемене. В Бундестаге неоднократно спорили о том, не остановить ли продажи вооружений Турции – из нарушений режимом Эрдогана прав человека. Во время последних волнений в Казахстане немцы заморозили поставку туда грузов военного назначения», – перечислил собеседник. «Теперь же Германия отказывается от политики государственного пацифизма, и это происходит не без колоссальнейшего давления американских союзников. Это очень важный, судьбоносный поворот», – отметил Камкин.
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США, ЕС и Япония договорились о разработке новых санкций против России
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Страны Евросоюза и их партнеры по итогам состоявшейся в понедельник вечером видеоконференции лидеров Франции и других стран ЕС, США и Японии приняли решение о подготовке дополнительного пакета ограничительных мер против России, сообщает Agence France-Presse.
«Будут введены новые санкции, это приоритет», – приводит ТАСС слова источника в Елисейском дворце. Он заявил, что решение может быть принято «в ближайшие дни». По словам она агентства, европейцы и их партнеры хотят в срочном порядке «поднять цену войны для президента [России Владимира] Путина», несмотря на то что уже принятые ограничения также нанесли ущерб, «которого он не ожидал».
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В МИД подчеркнули, что санкционная политика Евросоюза не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия противостоит экономическому удару Запада.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента Транснефти Николая Токарева.
В минувшую пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. Днем ранее страны ЕС в ходе саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
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Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.
В прошлую среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований».
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