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Билл Гейтс написал книгу о способе предотвратить «следующую пандемию»
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Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс написал книгу под названием «Как предотвратить следующую пандемию» (How to Prevent the Next Pandemic).
«Я слежу за COVID-19 с момента его появления, работаю с экспертами из Gates Foundation и со сторонними экспертами, которые выступают за более справедливые ответные меры и на протяжении десятилетий борются с инфекционными заболеваниями. В ходе этой работы я многое узнал и о пандемии, и о том, как предотвратить следующую, и хочу поделиться этими знаниями с людьми. Поэтому я начал писать книгу о том, как мы можем сделать так, чтобы никто больше не страдал из-за пандемии», – приводит ТАСС выдержку из публикации Гейтса в личном блоге.
По словам предпринимателя, в книге, которая будет опубликована 3 мая, он рассказывает об уроках, которые человечество может извлечь из пандемии коронавируса, об инновациях, необходимых для спасения жизней, об инструментах, которые нужны для того, чтобы своевременно остановить распространение патогенов.
Кроме того, Гейтс рассказывает о своих беседах с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом.
Ранее Билл Гейтс открестился от причастности к пандемии.
В октябре 2021 года глава Евросовета Шарль Мишель на саммите «Двадцатки» призвал мир готовиться к следующим пандемиям. В январе 2021 года завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико предупредил, что следующая пандемия может быть еще разрушительнее. В сентябре 2020 года глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность, что пандемия коронавируса не является последней, призвав готовиться к новой.
Названа дата начала выдачи СOVID-сертификатов по наличию антител
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Выдавать сертификаты по наличию антител к коронавирусу могут начать 21 февраля, говорится в приказе минздрава России, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«В приложении № 4 к приказу: а) в пункте 1: абзац первый дополнить словами: «, и сведений о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов), содержащихся на Едином портале», – указано в документе.
Срок действия сертификата по результатам теста на антитела составит шесть месяцев с даты получения результатов теста, добавили в Минздраве России.
«Сертификат будет формироваться однократно при наличии на едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале госуслуг. Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста», – говорится в сообщении.
Повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме заявила, что срок действия такого сертификата может измениться из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в стране.
По словам Голиковой, дальше есть два решения: если наблюдения будут показывать, что не стоит прививаться после полугода, действие сертификата продлят. Если эпидемиологическая ситуация будет негативно развиваться, будут принимать другие решения.
Напомним, в декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект о ковидных сертификатах. Главная цель этого документа – сделать применение ковидных сертификатов с QR-кодами логичным и единым на всей территории страны.
Ранее сообщалось, что европейский ковид-сертификат может выдаваться людям, привитым не сертифицированными в ЕС российскими или китайскими вакцинами, а затем получившим одну бустерную дозу разрешенной в ЕС вакцины.
Минздрав объяснил правила получения сертификата переболевшими коронавирусом
Для получения сертификата нет требований к уровню антител на коронавирус, нужно, чтобы они были, заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
«Требований к уровню антител не устанавливается – достаточно их наличия в организме», – цитирует Кузнецова ТАСС.
Также в министерстве объяснили, что срок действия сертификата полученного после теста на антитела, составляет полгода. Таким способом можно получить документ лишь один раз.
А при основании положительного ПЦР-теста на вирус, подтвержденного результатами исследования на антитела, сертифкат можно будет получить на год с даты положительного ПЦР.
Напомним, выдавать сертификаты по наличию антител к коронавирусу могут начать 21 февраля, говорится в приказе минздрава России, опубликованном на официальном портале правовой информации.
COVID-19 оказался безопасен для половой функции мужчин
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Коронавирусная инфекция снижает уровень мужских гормонов у пациента, но после выздоровления показатели фертильности возвращаются в норму, приводит данные исследования Сеченовского университета его пресс-служба.
«COVID-19 заметно снижает уровень мужских гормонов у больного, однако показатели фертильности возвращаются в норму вместе с избавлением от вируса. Этот обнадеживающий результат получила команда исследователей Сеченовского университета, которая в течение полугода собирала и изучала данные о гормональном статусе больных коронавирусом на базе университетского коронавирусного госпиталя», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Ученые обследовали 44 мужчин с коронавирусной инфекцией и 44 здоровых добровольцев, которые составили контрольную группу. Каких-либо воспалений или нарушения кровотока в половых органах мужчин ультразвуковое исследование не показало. А вот гормональный статус ухудшался заметно, в том числе сильно падали показатели тестостерона, отметили в пресс-службе.
Однако это происходило временно, уже через три месяца после выздоровления значимых различий между контрольной группой и пациентами, перенесшими COVID-19, спермограмма не показала, подчеркнули ученые.
«Мы пришли к выводу, что удар по гормональной системе происходит на пике заболевания», – сказал главный исследователь, профессор Дмитрий Еникеев, слова которого приводятся в сообщении.
Ранее ученые Техасского университета обнаружили симптом коронавируса, который характерен только для мужчин. Они обнаружили, что коронавирус может поражать семенники больного.
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Медики назвали сроки изучения всех последствий коронавируса
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Обо всех последствиях коронавирусной инфекции станет известно через год после появления последнего штамма вируса, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные специалисты.
В пресс-службе Сеченовского университета рассказали, что в ходе исследования специалисты выявили заметное снижение уровня мужских гормонов у коронавирусных больных, однако через три месяца после выздоровления показатели фертильности возвращаются в норму.
Хирург-уролог, профессор Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий Еникеев, под руководством которого проходило данное исследование, пояснил, что подобные осложнения не встречаются при острой респираторной вирусной инфекции. «Для ОРВИ это не типично, но таких масштабных исследований, конечно, нет. При ОРВИ поражаться могут легкие, это орган-мишень, а о репродуктивной системе при данном заболевании речь идти не должна и не может. Это не системное заболевание», – говорит специалист.
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев пояснил, что есть два типа последствий у многих инфекционных заболеваний: непосредственные (наступают сразу после болезни) и отсроченные (выявляются спустя определенное время).
«Что касается непосредственных последствий после COVID-19, то они, в общем-то, уже сейчас все известны. Если говорить об отсроченных, то они обычно проявляются в течение года после перенесенного заболевания. Но в связи с тем, что вирус меняется, последствия тоже могут изменяться. Уже сейчас, например, известно, что после «омикрона» непосредственные последствия не такие опасные. Но что будет дальше – покажет время», – говорит вирусолог.
Он подчеркивает, что уже полностью известны последствия после «уханьского» штамма коронавируса, который был самым первым. Однако из-за того, что новые варианты появлялись слишком быстро, досконально изучить осложнения после других штаммов пока не представлялось возможным – вирус все еще активно распространяется.
«Любая инфекция оставляет последствия, и для их выявления нужно время. В случае с коронавирусом мы узнаем обо всех через год после того, как выйдет его последний штамм. Может быть, даже раньше, если не будет каких-то тяжелых последствий», – считает Зверев.
Ранее исследователи из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета нашли схожие молекулярные изменения в мозгу пациентов, умерших от последствий коронавируса, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера. Поврежденные рецепторы обнаружены не только в сердцах и легких умерших от COVID-19 пациентов, но и в их мозгу.
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Мишустин назвал сложной ситуацию с COVID в России
Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, на систему здравоохранения ложится огромная нагрузка, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Ситуация с коронавирусом остается сложной, огромная нагрузка ложится на всю систему здравоохранения, наших врачей и других медицинских работников», – сказал Мишустин во вторник на президиуме координационного совета по борьбе с COVID, передает РИА «Новости».
В Москве выросло число госпитализаций на 15%, несмотря на снижение случаев заражения коронавирусом на 6%, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«На этой неделе скорее всего это падение будет более существенным. Тем не менее, в стационарное звено поступление тяжелых больных за прошлую неделю увеличилось на 15%», – передает слова градоначальника ТАСС.
При этом очереди в московских поликлиниках почти отсутствуют, отметил он. От начала посещения поликлиники до выписки лекарств, включая необходимые процедуры, пройдет около 40 минут, в КТ-центрах – около 2 часов.
Машины скорой помощи работают в своих же параметрах, нагрузка на них не отразилась.
«Вызов врача на дом осуществляется в течение 24 часов, скорая помощь работает, несмотря на нагрузку, в тех же параметрах, что и до этого», – добавил Собянин.
Экстренная помощь приезжает в среднем за 11-12 минут, в целом такая помощь оказывается до 20 минут.
В Москве количество свободных коек для лечения пациентов с COVID составляет порядка 5 тыс., а 1,3 тыс. медработников из стационаров направлены на работу в амбулаторное звено.
Напомним, число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки в России составило 20 185, что на 86,2% больше по сравнению с 7 февраля.
Ранее медики назвали симптомы «омикрона», которые можно спутать с переутомлением.
За сутки в России госпитализировали 20,1 тыс. человек с коронавирусом
Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 20 185, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 20 185 человек, на 86,2% больше по сравнению с 7 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 165 643 случая заболевания, в целом в России выявлено 13 147 666 случаев коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 81 188 человек, что на 45,8% больше по сравнению с 7 февраля. За это же время подтверждено 698 смертей.
За весь период зафиксирован 336 721 летальный исход, выздоровели 10 706 142 человека.
В Москве за сутки выявлено 12 902 случая COVID, в Санкт-Петербурге – 11 014, в Московской области – 8486.
Накануне в России за сутки госпитализировали 10 843 человека с коронавирусом.
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Врачи назвали симптомы «омикрона», которые можно спутать с переутомлением
Боль в мышцах и суставах, особенно в области спины и плеч, может быть ранним признаком заражения омикрон-штаммом коронавируса, пишет Daily Express.
Согласно информации Национальной службы здравоохранения, эти неочевидные симптомы часто встречаются у больных и могут помочь самостоятельно распознать COVID-19 на начальной стадии и вовремя приступить к лечению.
«Люди испытывают боль, которая может приходить и уходить на некоторое время, пока идет выздоровление. Некоторые также сталкиваются со странными или измененными ощущениями, такими как онемение или покалывание, слабость в руках или ногах», – передает РИА «Новости» слова специалистов.
По данным ZOE COVID Symptom Study – крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов SARS-CoV-2, – такие боли могут проявиться в самом начале заражения. «Обычно они сохраняются в среднем два-три дня, но могут проходить дольше, чем вы старше. У детей боли продолжаются до четырех суток, до пяти дней – у взрослых в возрасте 16-35 лет, семи дней – у взрослых в возрасте 35-65 лет и до восьми дней – у людей старше 65 лет», – сообщили участвующие в проекте ученые.
Ранее доктор Мясников назвал смертельно опасной госпитализацию при «омикроне»
Доктор Мясников назвал смертельно опасной госпитализацию при «омикроне».
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Названы сроки проявления симптомов «омикрона» у детей
Признаки заражения штаммом «омикрон» у детей наблюдаются на второй-третий день после инфицирования, рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.
По ее словам, обычно симптомы наблюдаются на второй-третий день после инфицирования, однако они могут возникнуть и позже, в период до семи дней, сообщает РИА «Новости».
Врач добавила, что сейчас в России среди детей наиболее часто болеют школьники в возрастной категории и 7-14 лет, и 15-17 лет. это связано с тем, что они активно общаются и контактируют со сверстниками в в школах и за пределами образовательных учреждений.
При этом мальчики и девочки заражаются COVID-19 с одинаковой частотой, согласно анализу уже имеющихся в стране данных. Поэтому риск заболеть коронавирусом не зависит от пола ребенка.
Ранее Руженцова сообщила, что при штамме «омикрон» дети, которые переболели COVID-19, в большинстве случаев не страдают от постковидного синдрома.
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СМИ: Johnson & Johnson временно приостановила производство вакцины от COVID-19
Американская компания Johnson & Johnson временно приостановила производство вакцины от COVID-19, сообщила New York Times.
Согласно источникам NYT, в конце 2021 года компания «тихо» закрыла завод в нидерландском городе Лейден, на котором она производила партии своей вакцины. Уточняется, что приостановка является временной на несколько месяцев, позже компания намерена возобновить производство, передает РИА «Новости».
Один из источников NYT заявил, что пауза в производстве может привести к сокращению поставок вакцины на несколько сотен миллионов доз.
Ранее эксперты при медицинском регуляторе США CDC рекомендовали по возможности не использовать вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson из-за осложнений с тромбами.
Напомним, все одобренные в США вакцины показали низкую эффективность против «омикрона».
Вместе с тем Центр имени Гамалеи считает, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» эффективны против штамма коронавируса «омикрон».
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Порог заболеваемости ОРВИ оказался превышен в 73 регионах
Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и другими ОРВИ превышены в 73 регионах России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«На пятой неделе 2022 года (31.01.2022 – 06.02.2022) в целом на территории Российской Федерации регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) преимущественно среди взрослого населения страны. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом были превышены в 73 субъектах», – говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
Отмечается, что на прошедшей неделе заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно респираторными вирусами негриппозной этиологии и вирусами гриппа типа А. По сравнению с предыдущей неделей доля гриппа снизилась и составила 7,5%. В структуре вирусов гриппа превалировали вирусы гриппа А, также регистрировались единичные находки гриппа В.
Вакцинированы от гриппа более 69,1 млн россиян, что составляет 47,3% от численности населения страны, указывается в публикации.
Напомним, в конце января москвичам разрешили открывать и закрывать больничные по ОРВИ дистанционно. Тем временем замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная рассказала о переходе школ на советские противоэпидемические нормы.
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным от COVID-19 пенсионерам
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума Diia Summit пообещал, что вакцинированные от COVID-19 украинцы старше 60 лет получат современный смартфон.
По словам Зеленского, не у всех есть смартфон, и не все умеют пользоваться интернетом. «Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф», – цитирует его РИА «Новости».
Напомним, что Зеленский уже подписал закон о выплате по одной тысяче гривен (37 долларов) всем вакцинированным от COVID-19 гражданам Украины старше 18 лет и еще дополнительно около 500 гривен тем, кто сделал бустерную дозу. Эти деньги нельзя будет получить наличными и можно будут потратить только на определенный перечень услуг, например, на внутренний туризм или посещение тренажерного зала, театр, книги.
Украина одной из последних стран в Европе начала вакцинацию от коронавируса, вакцинация в республике началась 24 февраля 2021 года. Правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
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Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с COVID-19 стабильной в России не становится, продолжается фаза роста, поэтому есть необходимость в ограничительных мероприятиях, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Все ограничительные мероприятия, которые уже приняты сегодня и проводятся в субъектах Российской Федерации, абсолютно необходимы, адекватны ситуации. И мы в постоянном взаимодействии с коллегами в субъектах Российской Федерации и с руководством субъектов Российской Федерации, чтобы эту ситуацию удержать и сделать стабильной», – сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, сообщает РИА «Новости».
Также она добавила, что снижение доли случаев выявления коронавируса приходятся только на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Показатель составляет 32,3%.
«Мы видим распространение эпидситуации на всю территорию РФ, и в связи с этим снижение доли трех ведущих субъектов – Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга до 32,3%, все остальное – это заболеваемость, которая приходится на всю территорию РФ», – сказала Попова.
Снижение заболеваемости коронавирусом фиксируется только в Москве, а в остальных регионах есть рост.
«Рост отмечен в 84 субъектах, за исключением одного, и это Москва. Снижение составило 5,7% – это первая неделя, когда мы видим снижение заболеваемости в городе Москве», – отметила она.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России сложной, а также заявил, что на систему здравоохранения ложится огромная нагрузка.
ФАС отчиталась о проверке по сообщениям о завышении цен на ПЦР-тесты
В нескольких регионах стоимость услуг по тестированию на коронавирус превышает средний норматив затрат для оплаты медпомощи в рамках ОМС, сообщила Федеральная антимонопольная служба.
«В ряде регионов размер платных услуг в государственных лабораториях превышает средний норматив финансовых затрат для оплаты медицинской помощи в рамках реализации базовой программы ОМС», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
ФАС рекомендует регионам провести анализ тарифов на тестирование и забор биоматериала в гослабораториях и обеспечить приведение цен в соответствие с нормативом с учетом региональных коэффициентов.
Ведомство также намерено создать методику для установления рекомендованных предельных цен на ПЦР-тестирование в частных лабораториях.
«Кроме того, в целях развития конкуренции ФАС России считает целесообразным обеспечить проведение мероприятий по расширению присутствия коммерческих лабораторий (в субъектах, в которых коммерческие лаборатории отсутствуют или представлены в единичном числе)», – добавили там.
В ходе проверки ФАС установило, что исследования проводятся в 1254 медицинских организациях, из которых 960 (77 %) являются государственными. В 23 регионах (27%) ПЦР-тестирование проводится только в государственных лабораториях.
Цена на стандартную услугу (24 часа, без выезда на дом) колеблется в зависимости от региона, она варьируется от 440 рублей (ЦФО, СКФО) до 3,4 тыс. рублей в (УФО). Фактическая среднестатистическая стоимость такого тестирования в стране составляет 1,3 тыс. рублей.
Ранее Генпрокуратура начала проверку медицинских лабораторий и аптек после сообщений прессы о резком подорожании тестов на коронавирус.
До этого премьер-министр Михаил Мишустин поручал Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.
РФПИ спрогнозировал прохождение Россией пика заболеваемости омикрон-штаммом
Россия на этой неделе может пройти пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«По оценкам РФПИ, Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости «омикроном». К концу февраля мы ожидаем значительного снижения новых случаев заболеваемости. Использование вакцин «Спутник V» и «Спутник лайт» помогло России справиться с «омикроном» значительно лучше, чем большинству стран», – передает ТАСС слова Дмитриева.
Дмитриев подчеркнул, что важную роль в борьбе с распространением новых мутаций играет ревакцинация. «Ревакцинация однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», доказавшей свою эффективность и безопасность, крайне важна для защиты от штамма «Омикрон» и других вариантов вируса», – отметил он.
Ранее российскую вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Индии.
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Мурашко назвал число заболевших COVID детей
В России находятся на лечении в больницах почти 12 тыс. детей с коронавирусом, при этом дети составляют около 20% от общего числа заболевших COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«Сегодня от общего количества пациентов 20% – это именно маленькие пациенты. Госпитализированы сегодня почти 12 тыс. детей, рост госпитализации за неделю составил 28%», – цитирует ТАСС Мурашко.
По данным Мурашко на 2 февраля, амбулаторное лечение получали 97% детей с коронавирусом, при этом в больницы были госпитализированы более 9 тыс. детей.
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Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова назвала сроки проявления симптомов «омикрона» у детей. По ее словам признаки заражения наблюдаются на второй-третий день после инфицирования.
До этого Руженцова сообщила, что при штамме «омикрон» дети, которые переболели COVID-19, в большинстве случаев не страдают от постковидного синдрома.