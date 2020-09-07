Глава ВОЗ призвал мир готовиться к новой пандемии

Нынешняя пандемия коронавируса не является последней, поэтому мир должен заблаговременно готовиться к новой, заявила генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни. Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен в большей степени, чем он был в этот раз», – сказал гендиректор ВОЗ, передает ТАСС.

Ранее в понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко напомнил, что эпидемия новой коронавирусной инфекции не закончилась.

За минувшие сутки в России выявлено 5185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн 30 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.