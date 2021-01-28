В Минздраве предупредили об угрозе еще более страшной пандемии

Следующая пандемия может быть еще разрушительнее, чем нынешняя, если не укреплять инфраструктуру общественного здравоохранения, не создать систему глобального мониторинга инфекций и не повысить всеобщий охват услугами здравоохранения, заявил завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.

«Поэтому наверняка мы знаем, что если не извлечем уроки из пандемии коронавирусной инфекции, не примем решения, подкрепленные определенными ресурсами, то следующая пандемия, которая несомненно наступит, будет еще разрушительнее», – передает ТАСС слова эксперта.

Брико также отметил, что пандемия, с одной стороны, обострила ситуацию с инфекционными службами у нас в стране, а с другой стороны – способствовала развитию противоэпидемической службы. «Государство должно быть готово на национальном уровне к отражению угроз, связанных с инфекционными заболеваниями. К сожалению, в последние годы эпидемиологии инфекционных заболеваний уделялось недостаточное внимание. Есть шанс, что теперь это изменится», – отметил он.

По словам Брико, новый коронавирус SARS-CoV-2 войдет в число сезонных респираторных инфекций.

«COVID-19 создал чрезвычайную ситуацию в мире. И искоренить этот вирус (вызывающий COVID-19 SARS-CoV-2 – прим. ВЗГЛЯД) не удастся. Он войдет в нашу жизнь, как это сделал «свиной грипп» в 2010-м году, и будет одним из этиологических агентов ОРВИ», – сказал Брико.

По его словам, на данный момент известно более 200 бактерий и вирусов, которые вызывают острые респираторные заболевания, при этом четыре из них – коронавирусы. «Новый коронавирус просто станет пятым в этой группе вирусов. Остается только надеяться, что он не будет настолько изменчив, как вирус гриппа, хотя это пока прогнозировать сложно», – отметил эксперт.

Он добавил, что мутации коронавируса носят точечный характер.

«Последние события показывают, что уже в 2020 году появилось несколько новых вариантов. Помимо зафиксированной мутации вируса в Великобритании, есть один из вариантов, предположительно, из ЮАР. Мутации, по данным ученых, носят точечный характер, но дальнейшее развитие событий прогнозировать пока сложно», – сказал Брико.

По словам эксперта, уже известно, что у «британской» версии вируса выше скорость его передачи. «По некоторым данным, индекс репродукции нового варианта вируса увеличивается на 0,4-0,7 приблизительно и сейчас составляет 2,4. Это значит, что один человек может заразить двух-трех», – пояснил Брико.

При этом он добавил, что это существенно ниже, чем у кори, при которой один человек может заразить до 12-18 человек. «Но преуменьшать значение коронавируса нельзя, – добавил эпидемиолог. – Очень хочется верить, что коронавирус не будет настолько изменчив, как вирус гриппа».

Ранее в России получили первое в мире изображение «британского» штамма коронавируса.