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Глава ЕС на G20 призвал готовиться к следующим пандемиям
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Миру необходимо готовиться к следующим пандемиям, этому может помочь обмен информациями между странами, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на G20.
«Мы должны подготовиться к будущим пандемиям. Широко поддерживаемый договор о пандемиях позволит нам укрепить международное сотрудничество: лучший обмен информацией, лучшее обнаружение пандемий и рамки для поиска соответствующих решений», – передал источник в ЕС слова Мишеля, передает РИА «Новости».
Ранее Владимир Путин, выступая на G20, призвал страны ускорить признание вакцин от коронавируса. По его словам, нужно, чтобы ВОЗ ускорила процесс преквалицификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности, эффективности. Уверен: чем быстрее все это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе наиболее пострадавшую туристическую, активность.
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Курский антипрививочник убедился в существовании COVID в реанимации
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В Курской области врачи спасли выступавшего против вакцинации и масочного режима администратора городского паблика Константина Крупенина.
Как сообщают «Курские известия», Крупенин выступал против вакцинации и масочного режима, утверждая, «что ковида не существует», однако после перенесенного заболевания изменил свое мнение. «Я в ковидарии 6-й больницы (Курская городская больница №6 – прим. ВЗГЛЯД). Хочу извиниться за то, что писал о врачах. Приезжайте в палату, наверное, так будет понятнее тем, кто еще не верит в коронавирус», – заявил администратор паблика.
Как сообщает издание, Крупенин заболел 5 октября, однако десять дней «лечился только горячим чаем». «Я вообще раньше не болел почти. До минус 20 хожу без шапки. Обычно сам умудрялся восстанавливаться. Но эта вещь – она инфернальная, дьявольская. Слабость, потерял обоняние, температура дошла до 39,2. Дальше не мерил, страшно стало.16 октября позвонил друзьям. Спросил, что делать. Скорую помощь мне вызвал Юрий Иванов (друг Константина, – прим. ВЗГЛЯД). Он же приехал с бригадой в 2.00. Я еще пытался пару публикаций для сообщества приготовить. Медики приехали, позвонили в дверь. Но я вообще не понимал, что происходит. Состояние полукоматозное. Это страшно. И я никому не желаю это все пережить», – рассказывает Крупенин.
Друг Константина, главный редактор паблика «Курск – наш город» и активный сторонник вакцинации Юрий Иванов рассказал, как Крупенина клали в больницу: «Вызвали скорую мы в первой половине дня, где-то около 9.00. Приехала она поздно ночью. Было около 01.00. Константин дверь медикам не открывал. Я в то время находился в другом конце города и попросил врачей, чтобы они не уезжали. Приехал на такси и начал через дверь уговаривать, чтобы он открыл дверь. Но Константин не соглашался. Врачи решили вызвать полицию, чтобы вскрыть дверь. Основания для этого были. Судя по всему, гипоксия, интоксикация сказывались на его психическом здоровье. Я пошел на маленькую хитрость. Сказал, что выбиваем дверь, и попросил отойти, чтобы она, когда будет вылетать, не убила его. И лишь только после этого он открыл дверь», – рассказал друг Крупенина.
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После этого, продолжил Иванов, медики из 53-й бригады стали оказывать Константину первую помощь. Пульсоксиметр показал, что сатурация 78%. Врачи послушали легкие и предположили, что есть серьезное поражение. Надели кислородную маску. Однако Крупенин отказывался от госпитализации, пока врачи не предупредили: «Константин, ты просто не доживешь до утра». После полученного согласия Крупенина госпитализировали в Курскую городскую больницу № 6. Компьютерная томография показала 87% поражения легких. При этом ПЦР-тест на COVID показал отрицательный результат.
«Я помню, как меня вывозили, помню томограф. Помню шум компрессора кислородного и сутки в реанимации», – сказал Крупенин. По его словам, он только в ковидарии понял, что ошибался. «Я демонстративно не носил маски, не соблюдал все эти меры. И даже выбирал те супермаркеты, где на это смотрели сквозь пальцы. Я прошу при всех прощения, но к врачам относился с некоторым недоверием. Все эти публикации в прессе. Ведь как обычно. Спасли человеку жизнь, об этом могут не написать, а малейшая неудача, и желтая пресса сразу подхватывает тему. Конечно, это влияет на мировоззрение.
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«Сейчас я готовлюсь к выписке. Потом две недели реабилитации, жесткой самоизоляции. Надо понимать, что на одной чаше весов – прививка, а на другой – недели мучительнейшего лечения. Самое мучительное – это капельница. (…) Персонала не хватает. Целый этаж обслуживают восемь человек. Делают уколы, ставят капельницы, процедуры проводят, постоянные обходы и внимание. Мне никто здесь не сказал – вакцинируйся. Они мне это доказали практически, ведь я одной ногой был уже там и даже думал написать завещание», – рассказал Крупенин, заверив, что после выписки будет носить маску и сделает прививку.
«Вирус есть, он очень опасен и коварен, мутирует. Я поражаюсь, как врачи методы лечения выработали. Они работают. Медики реально спасают человеческие жизни. Чтобы пандемия пошла на спад, всем, кто сомневается, – не сомневайтесь. Не хотите двухкомпонентную, сделайте однокомпонентную вакцину», – сказал Константин. «Я убедился, что действия властей все-таки правильные. Эти все карикатуры… Прошу меня простить. [Я] их найду и удалю все. Многие мои знакомые упадут от того, что я скажу», – заключил Крупенин.
Напомним, в четверг президент Владимир Путин попросил медиков уделять особое внимание просвещению россиян о необходимости сделать прививку от коронавируса.
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Попова объяснила, почему РФ не закрывает границы из-за COVID
Коронавирус распространяется в основном внутри России, это не завозные случаи из других стран, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».
«Основное распространение идет внутри страны. Это не завозные случаи. Завозные случаи мы блокируем, потому что все прилетающие и приезжающие, возвращающиеся из-за границы проходят ПЦР-тестирование. И вот по количеству положительных ПЦР-тестов удельный вес очень невелик, он не превышает 1%», – передает ее слова РИА «Новости».
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова призвала российских туристов, планирующих поездку в предстоящие нерабочие дни, соблюдать антиковидные меры предосторожности.
Собянин заявил о росте смертности от коронавируса среди детей
Количество смертей после COVID-19 у детей выросло, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась», – сообщает РИА Новости со ссылкой на слова мэра, сказанные в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее заместитель мэра Анастасия Ракова говорила о том, что в столице каждый день выявляют около тысячи детей, зараженных SARS-CoV-2. Раньше показатель составлял лишь 200-300 детей. По словам чиновницы, в день госпитализируют от 20 до 30 пациентов этой возрастной категории.
Ранее глава минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что по всей стране выявили около 60 тыс. детей с коронавирусом, у половины из них остро проявляются симптомы. Он добавил, что если сравнивать с прошлым годом, то число зараженных детей стало намного больше.
Ранее в Кремле рассказали, кто должен принимать решение о вакцинации детей. По словам пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова, такой вопрос должны решать специалисты, а не Кремль.
В России выявили пять случаев нового вида коронавируса AY.4.2
Ученые выявили пять случаев нового вида коронавируса AY.4.2, из них три обнаружены в Москве и области, два – в Татарстане, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«На настоящий момент в РФ выявлены 5 изолятов нового коронавируса, относящихся к сублинии штамма дельта AY.4.2, и имеющих все значимые генетические отличия. Три из них были обнаружены в Москве и Московской области, а еще два – получены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы (Республика Татарстан)», – приводит ТАСС слова Хафизова.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта».
До этого в Роспотребнадзоре сравнили опасность заражения «дельтой» и AY.4.2.
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Разведка США сняла с Китая обвинения в создании коронавируса
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Вирус SARS-CoV-2 не является результатом разработки биологического оружия, власти Китая заранее не знали о существовании нового коронавируса до выявления штамма исследователями Уханьского института вирусологии среди населения КНР, говорится в докладе офиса директора национальной разведки США.
«Разведсообщество считает, что официальные лица Китая, вероятно, не знали заранее о существовании SARS-CoV-2 до тех пор, пока исследователи Уханьского института вирусологии не выделили его после признания наличия вируса среди населения», – приводит выдержку из доклада РИА «Новости».
«То есть если пандемия появилась из-за лабораторного инцидента, они (официальные лица КНР), вероятно, не знали в первые месяцы об этом инциденте», – говорится в докладе.
«Мы считаем, что вирус не является результатом разработки биологического оружия и большинство ведомств считают, с низким уровнем уверенности, что SARS-CoV-2, вероятно, не был генно модифицирован», – говорится в докладе американской разведки о происхождении коронавируса.
При этом разведка США не пришла к единому мнению об истоках происхождения COVID.
«Аналитики разведсообщества США считают, что и естественное происхождение, и инцидент в лаборатории являются правдоподобными теориями о том, как вирус SARS-CoV-2 впервые заразил людей», – говорится в докладе американской разведки. Как подчеркивается, аналитики не сошлись во мнении, какая из двух теорий является более вероятной.
«Один из элементов разведсообщества считает со средней степенью уверенности, что COVID-19, вероятнее всего, стал результатом инцидента с лабораторией, в котором участвовали исследователи из Уханьского института вирусологии или другие исследователи», – говорится в докладе. О какой спецслужбе идет речь, не говорится. В разведсообщество США входят 18 ведомств, включая ЦРУ, АНБ, ФБР (контрразведка), профильные подразделения госдепартамента, Пентагона, минфина, минэнерго, а также другие ведомства.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил возможности утечки коронавируса SARS-CoV-2 из научной лаборатории, отметив, что такая гипотеза «еще не была категорически исключена».
В конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае.
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Путин поручил Мурашко отправиться в регионы с критической ситуацией по COVID
Президент России Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и его заместителям отправиться в регионы, где сложилась наиболее критическая ситуация с коронавирусом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин дал поручение министру здравоохранения Мурашко вместе с его заместителями отправиться в регионы с наиболее критической ситуацией с коронавирусом для оказания медикам в этих регионах методической и иной необходимой помощи», – передает его слова РИА «Новости».
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, эпидемиологическая ситуация по COVID-19 ухудшилась в 13 регионах.
Отрицательная динамика с 22 по 29 октября отмечается во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, в Республике Кабардино-Балкария, Алтае, Бурятии, Дагестане, Марий Эл, Северной Осетии, Приморском крае.
Ранее Мурашко сообщил, что с сентября организованы выезды бригад в 18 регионов для борьбы с коронавирусной инфекцией.
В Ереване месячный ребенок умер от коронавируса
Заразившийся коронавирусом младенец, находившийся в отделении интенсивной терапии, скончался в Ереване, сообщила представитель Ереванского государственного медуниверситета Шушан Даниелян.
«В отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных университетской больницы «Мурацан» сегодня утром констатирована биологическая смерть одномесячного ребенка», – передает РИА Новости со ссылкой на пост Даниелян в Facebook.
Сообщалось, что ребенок был госпитализирован 19 октября, а 26 октября его подключили к аппарату ИВЛ. У маленького пациента диагностировали коронавирусную инфекцию
В Армении с начала пандемии скончались 6232 человека, а всего инфицированы 304 546 граждан. С 20 октября в стране объявлен карантин.
Впервые пациент с пневмонией, вызванной коронавирусом, младше 18 лет скончался в США в марте 2020 года. Ребенок проживал в городе Ланкастер американского штата Пенсильвания.
Глава ВОЗ предсказал появление нового опасного вируса
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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на встрече министров финансов и здравоохранения G20 в Риме призвал извлечь уроки из пандемии COVID-19 и готовиться к следующей, так как появление на Земле нового неудержимого вируса не вызывает сомнений.
«Даже если мы положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам преподает, и подготовиться к следующей», – отметил глава ВОЗ. «Несомненным с точки зрения биологии является то, что в какой-то момент появится еще один вирус, который мы просто не сможем сдержать», – приводит слова Гебрейесуса ТАСС.
Как отметил гендиректор Всемирной организации здравоохранения, «угрозы высокого уровня» требуют «политического участия на высоком уровне» для борьбы с ними. В этой связи он призвал Группу двадцати (G20) поддержать заключение юридически обязывающего международного соглашения по подготовке к пандемиям и реагированию на них. Решение на этот счет планируется принять на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, намеченной на ноябрь.
Глава ВОЗ обратил внимание на отсутствие в мире равенства в доступе к вакцинам. Он напомнил, что сейчас от коронавируса полностью вакцинированы 36% жителей планеты, однако в Африке этот показатель составляет «лишь 6%».
Вместе с тем, как подчеркнул гендиректор ВОЗ, «хотя вакцины спасают жизни, они не останавливают передачу» инфекции. Поэтому каждая страна должна использовать все инструменты, включая разработанные меры в здравоохранении и социальной сфере, «в сочетании с тестированием, лечением и вакцинами», резюмировал Гебрейесус.
Отметил, глава ВОЗ не впервые призывает готовиться к новым эпидемиям и пандемиям.
Напомним также, в конце августа гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов предупреждал о возможности вспышки выращенной в лаборатории оспы. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что пандемии много раз меняли судьбу человечества.
Эпидемиолог в эфире «Знания» рассказал о происхождении COVID
Коронавирус SARS-СoV-2, вероятнее всего, имеет природное происхождение. Убеждение в том, что вирус происходит от животных, основано на знании о происхождении других коронавирусов, заявил замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков в рамках просветительского проекта Российского общества «Знание» «Разберемся в вакцинах вместе».
Эксперт рассказал о работе в составе миссии ВОЗ в Ухане в январе 2021 года. Поездка в Китай состоялась в рамках первой фазы совместного исследования китайских властей и ВОЗ, призванного обобщить накопленные данные по коронавирусу и сформировать гипотезы, которые будут изучаться в дальнейших исследованиях, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
По словам Дедкова, несмотря на большую протяженность границы РФ с Китаем, завозов вируса из Китая не было, так как меры, принятые Роспотребнадзором, были эффективными. Эксперт также отметил открытость китайских коллег при работе с иностранными специалистами и их готовность продемонстрировать инфраструктуру уханьской лаборатории.
«Первый заболевший новой коронавирусной инфекцией так и не был обнаружен. При появлении первых случаев пневмонии никто не подозревал о новом вирусе, и материал не сохранялся. Когда началась вспышка в Ухане, вирус, циркулировавший в городе, уже имел некоторые расхождения генома, то есть уже какое-то время циркулировал в популяции», – рассказал Владимир Дедков.
Известно, что другие коронавирусы происходят от животных, поэтому есть убеждение, что и новый вирус возник таким же образом.
«Они [коронавирусы] в большом количестве циркулируют в животных и в человеке, в рукокрылых, обитающих в странах с тропическим климатом. У летучих мышей есть особенности иммунитета, которые позволяют им носить вирусы бессимптомно. Их прямой контакт с человеком менее вероятен, чем контакт с сельскохозяйственными животными, от которых, в свою очередь, вирус мог попасть к человеку. При этом летучие мыши мигрируют на большие расстояния, и откуда пришел вирус, выяснить затруднительно», – объяснил Дедков.
«В Китае было проведено около 30 тысяч исследований образцов от разных видов животных со всей страны, и вируса пока не нашли. Резервуар вируса SARS-1 искали 10 лет, поэтому прошло слишком мало времени, чтобы утвердительно говорить об источнике. К тому же все силы сейчас брошены на противоэпидемические мероприятия, и заниматься поиском пока недостаточно ресурсов», – сказал спикер.
Эксперт объяснил также вероятность искусственного происхождения вируса. «Существует техническая возможность воспроизвести известные вирусы или синтезировать уже существующий вирус с известным геномом, однако пока ученые не могут создать вирусы с заранее определенными свойствами. Возможно также редактирование генома вируса или его адаптация к определенному виду клеток, но это возможно сделать в любой другой лаборатории, Ухань не является в этом смысле уникальной», – сказал Дедков.
Кроме того, обнаружив новый вирус, ученые стремятся сразу опубликовать информацию о нем. «Вирус с новыми свойствами мог бы стать результатом долгой работы. Если ученые нашли новый вирус, им важно сделать научную публикацию первыми, выложить его в генетический банк и написать статью, и только потом начать детальную работу с ним», – объяснил ученый.
Говоря о мерах противодействия коронавирусу, спикер пояснил, что единственным способом защититься от вирусов, передающихся воздушно-капельным путем, является вакцинация. «Ограничительные мероприятия не решают проблему в целом, они только позволяют растянуть во времени нагрузку на систему здравоохранения, которая может не справиться с одновременным наплывом пациентов. Однако, чтобы образовалась иммунная прослойка, необходимо около 10 лет», – сказал Дедков.
Необходимость в ограничениях сохранится, пока иммунизировано не окажется 90% населения, а этого придется ждать очень долго, и единственным выходом является массовая вакцинация, заключил эксперт.
Проект «Разберемся в вакцинах вместе», запущенный Российским обществом «Знание» совместно с Общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ, посвящен теме вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и призван помочь людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе. В рамках акции проходят онлайн-эфиры с государственными деятелями и топ-спикерами из профессиональной среды по актуальным темам вакцинации, которые отвечают на вопросы зрителей.
Ранее в проекте уже приняли участие Министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» в Коммунарке Денис Проценко, главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко, президент Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, детский доктор Мира Леонид Рошаль, председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Павел Савчук, старший научный сотрудник Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Ладная, генеральный директор ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Ринат Максютов, руководитель Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин и другие эксперты.
Голикова назвала ответственных за продолжение пандемии
Граждане, которые подделывают сертификаты вакцинации от коронавируса, несут ответственность не только по закону, но и за продолжение эпидемии в стране, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, приводит ее слова пресс-служба штаба по борьбе с COVID-19.
Голикова призвала тех, кто «решил пойти по пути фальсификации QR-кодов, помнить об ответственности за подделку или использование фальшивых документов – справок о перенесенной болезни, сертификатов о прививках или тестах ПЦР, и об ответственности за продолжающуюся в нашей стране пандемию», передает ТАСС.
Она также указала, что планы многих россиян отправиться в туристические поездки в период нерабочих дней вызывают беспокойство.
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Вместе с тем ситуация осложнилась в 13 регионах страны, «мы просим учитывать индикацию на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф и помнить о крайне высокой нагрузке на системы здравоохранения».
«Сегодня на карте нет ни одного «зеленого» региона», – подчеркнула Голикова.
По данным тепловой карты, ситуация осложнилась во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, республиках Кабардино-Балкарии, Бурятии, Дагестане, Марий Эл, Северной Осетии и Алтае.
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Напомним, президент Владимир Путин поддержал предложение правительства о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября.
Между тем в России количество выявленных случаев коронавируса перевалило за 8,4 млн, число заболевших растет.
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Эксперты развеяли миф о негативном влиянии вакцин от COVID на возможность забеременеть
Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» не оказывает никакого негативного влияния на репродуктивное здоровье заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталия Долгушина на круглом столе «Здоровье матери и ребенка в пандемию: как защитить».
При этом она подчеркнула, что вероятность проблем с репродуктивной функцией у женщин старше 35 лет, переболевших коронавирусной инфекцией выше, чем у тех, кто не болел.
«Мы выяснили, что женщины, переболевшие COVID-19 в среднетяжелой и тяжелой форме, особенно женщины позднего репродуктивного возраста, это женщины старше 35 лет, они имеют шансы снижения их овариального резерва в 5 раз, то есть в пять раз выше вероятность, что их функция яичников снизится», – передает ее слова РИА «Новости».
Долгушина отметила, что есть также данные и о влиянии коронавирусной инфекции на мужское репродуктивное здоровье, в частности, есть сведения о выявлении вируса в сперме и снижении гормональной функции.
В свою очередь главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова заявила, что у детей выше риск заразиться коронавирусом, если взрослые члены семьи не привиты.
«Дети заражаются и в семьях, и это означает, что в тех семьях, где взрослые не вакцинированы, дети имеют гораздо больший риск заболеть. По международным и отечественным научным данным существующие вакцины так же эффективны от новых типов вируса, но если прививки делаются по правильной схеме: от двух и более доз», – сказала она.
«Защищенными являются те люди, кто в соответствии с инструкцией получил обе дозы вакцины в серии первичной вакцинации, а если прошло более полугода, то повторно вакцинироваться можно уже однокомпонентным препаратом», – пояснила Намазова-Баранова.
При этом главный внештатный специалист по акушерству министерства здравоохранения РФ Роман Шмаков заявил о возросшей на фоне коронавируса материнской смертности.
«Материнская смертность в 3 раза выросла от COVID-19 в этом году по сравнению с предыдущим, это были все непривитые женщины», – сказал эксперт.
Специалист пояснил, что если беременная женщина заболела коронавирусом, то увеличивается частота осложнений, в том числе преждевременных родов, задержки роста плода, выкидыши. У привитых женщин таких проблем не отмечается, отметил Шмаков.
«Вдумайтесь, каждый день примерно у нас умирает по две женщины от коронавирусной инфекции во время беременности или после родоразрешения. Это очень серьезный вопрос, профилактировать всегда легче, чем лечить», – сказал он.
Ранее из перечня противопоказаний для вакцинации от коронавируса «Спутником V» был исключен период грудного вскармливания.
Собянин заявил о соблюдении ограничений по COVID большинством предприятий Москвы
Ограничения в связи с коронавирусом в нерабочие дни соблюдает подавляющее большинство предприятий в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы видим, что подавляющее большинство предприятий чётко соблюдают нормы, установленные указом президента и решения городских властей и службы Роспотребнадзора. Это, конечно, радует и дает надежду, что эти меры будут реально работать», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Собянина, на всех предприятиях проводятся проверки, штрафы выписываются тем, кто не соблюдает требования по ограничениям.
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Стало известно об отсутствии вакцины «Спутник Лайт» в Воронежской области
Департамент здравоохранения Воронежской области заявил об отсутствии на данный момент в регионе запаса вакцины «Спутник Лайт», при этом в наличии 96 тыс. доз совокупно «Спутник V», «Эпиваккорона» и «Ковивак».
«По состоянию на 29.10.2021 всего в Воронежскую область поступило 1 080 425 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. В Воронежской области имеются в наличии вакцины: «Гам-Ковид-Вак» – 84 726 доз, «Эпиваккорона» – 9 585 доз, «Ковивак» – 1 468 доз, «Спутник Лайт» – 0 доз», – приводит РИА «Новости» сообщение департамента.
К утру пятницы число привитых от коронавируса жителей региона составило 931 300 человек, в том числе двукратно – 800 374 человека. Ревакцинацию прошли 84 538 жителей области.
Ситуация с коронавирусной инфекцией в Воронежской области оценивается как очень сложная. В регионе с 7 октября в сутки регистрировалось более 600 новых случаев COVID-19, а с 21 октября – более 700. Ежедневная госпитализация на ковидные койки приблизилась к отметке 900 пациентов, а число умерших достигало 73 человек.
В области в связи с тяжелой ситуацией объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября.
Ранее в области была объявлена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции ряда категорий работников, с 11 октября введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет. Все школы Воронежа и многие вузы были переведены на дистанционное обучение.
По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 регион занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области.
В четверг о дефиците вакцины «Спутник Лайт» сначала сообщили в городском комитете по здравоохранению в Санкт-Петербурге. В поликлиниках города остается только 35 тыс. доз, а информации о новых поставках пока нет. Затем о дефиците этой же вакцины рассказали власти Вологодской и Свердловской областей.
Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович сказала газете ВЗГЛЯД, что дефицит «Спутник Лайт» объясняется массовой вакцинацией населения, система здравоохранения не ожидала такого наплыва и не запланировали необходимый объем препарата.
Вакцина «Спутник Лайт» отличается от «Спутника V» тем, что она состоит из одного компонента, поэтому особенно востребована у тех, кто хочет оперативно получить сертификат о вакцинации. По сути, это первый компонент «Спутника V». Принцип работы тот же, что и у полновесной вакцины: аденовирус, лишенный возможности размножаться, играет роль доставщика кусочка гена, копирующего коронавирус. Даже один укол создает иммунитет, который защищает от коронавируса.
Однокомпонентный препарат был зарегистрирован в мае этого года и прошел две фазы испытаний. Третий этап продолжается и завершится в начале следующего года.
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В Петербурге книги отнесли к товарам первой необходимости в период нерабочих дней
Книги, канцтовары, очки, цветы отнесены к товарам первой необходимости в Петербурге на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября и сопутствующих противоэпидемических мер, следует из методички к постановлению городского правительства.
«При определении доли продовольственных или непродовольственных товаров первой необходимости в ассортименте… дополнительно в качестве непродовольственных товаров первой необходимости (следует) учитывать… цветы, автомобильные запасные части, очки и контактные линзы, непериодические печатные издания, канцелярские принадлежности», – говорится в документе, передает РИА «Новости».
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Ранее в Петербурге на период нерабочих дней приостановлена работа заведений общепита, которым разрешено только работать на вынос или осуществлять доставку, а также деятельность торговых и торгово-развлекательных центров. Магазинам разрешается работать при условии, что доля продовольственных или непродовольственных товаров первой необходимости в их ассортименте составляет не менее 30%.
Методические указания по реализации последней версии «антиковидного» постановления властей опубликованы в пятницу на сайте городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.
За минувшие сутки в России выявили 39 849 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,4 млн случаев заболевания.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7511, Санкт-Петербурге – 3452, Московской области – 2556.
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Мурашко объяснил, что «Спутник Лайт» надо использовать для ревакцинации
Российскую вакцину «Спутник Лайт» следует использовать только при ревакцинации, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
«В связи с тем, что штамм дельта идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», – цитирует Мурашко ТАСС.
Глава ведомства пояснил, что для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать заегистрированные в России вакцины, например «Спутник V».
Ранее стало известно о дефиците «Спутник Лайт» в ряде российских регионов. В четверг о дефиците вакцины сообщили в Петербурге и Вологде. Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснила, что это связано с массовым желанием людей вакцинироваться.