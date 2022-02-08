Минздрав объяснил тонкости в получении сертификата переболевшими коронавирусом

Для получения сертификата нет требований к уровню антител на коронавирус, нужно, чтобы они были, заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

«Требований к уровню антител не устанавливается – достаточно их наличия в организме», – цитирует Кузнецова ТАСС.

Также в министерстве объяснили, что срок действия сертификата полученного после теста на антитела, составляет полгода. Таким способом можно получить документ лишь один раз.

А при основании положительного ПЦР-теста на вирус, подтвержденного результатами исследования на антитела, сертифкат можно будет получить на год с даты положительного ПЦР.

Напомним, выдавать сертификаты по наличию антител к коронавирусу могут начать 21 февраля, говорится в приказе минздрава России, опубликованном на официальном портале правовой информации.