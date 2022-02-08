Названа дата начала выдачи СOVID-сертификатов по наличию антител

Выдавать сертификаты по наличию антител к коронавирусу могут начать 21 февраля, говорится в приказе минздрава России, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«В приложении №4 к приказу: а) в пункте 1: абзац первый дополнить словами: «, и сведений о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов), содержащихся на Едином портале», – указано в документе.

Срок действия сертификата по результатам теста на антитела составит шесть месяцев с даты получения результатов теста, добавили в Минздраве России.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме заявила, что срок действия такого сертификата может измениться. Все это из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в стране.

В сертификате нельзя зафиксировать дату, поэтому его выдают на полгода. По словам Голиковой, дальше есть два решения: если наблюдения будут показывать, что не стоит прививаться после полугода, значит действие сертификата продлят. Если эпидемиологическая ситуация будет негативно развиваться, то тогда будут принимать другие решения.

Напомним, в декабре Госдума приняла в первом чтении законопроект о ковидных сертификатах. Главная цель этого документа – сделать применение ковидных сертификатов с QR-кодами логичным и единым на всей территории страны.

Также сообщалось, что европейский ковид-сертификат может выдаваться людям, привитым несертифицированными в ЕС российскими или китайскими вакцинами, а затем поставившим одну бустерную дозу, разрешенной в ЕС вакцины.