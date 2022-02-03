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В ЕС разрешили выдавать ковид-сертификаты привитым российскими вакцинами
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Европейский ковид-сертификат может выдаваться людям, привитым несертифицированными в ЕС российскими или китайскими вакцинами, а затем поставившим одну бустерную дозу, разрешенной в ЕС вакцины, сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе.
«Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид-сертификат, который облегчает въезд в ЕС», – цитирует его ТАСС.
Кроме того, Еврокомиссия продлила до 30 июня 2023 года действие ковид-сертификатов в ЕС.
«Еврокомиссия утвердила рекомендацию продлить на год действие ковид-сертификатов в ЕС на один год – до 30 июня 2023 года. Мы должны быть готовы к росту заболеваемости во второй половине года или появлению новых штаммов коронавируса», – сказал Виганд, передает РИА «Новости».
Еврокомиссия неоднократно подчеркивала, что ковид-сертификат не заменяет визу для поездок в ЕС, а является лишь дополнительным санитарным документом.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями итальянского бизнеса затронул тему взаимного признания вакцин от коронавируса и ковид-сертификатов между Россией и ЕС.
Австрия собралась бороться с зависимостью от российских газовых компаний
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В сфере энергетики Австрия зависит от российских газовых компаний, но намерена с этим бороться, заявила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий страны Леоноре Гевесслер.
Австрия намерена обжаловать решение Европейской комиссии принять документ о «Таксономии ЕС», так как, по мнению властей страны оно ведет к инвестициям в атомную и газовую энергетику, передает ТАСС.
Гевесслер заявила: «Мы сейчас видим, куда нас ведет зависимость от газа. Цены на энергию, природный газ у нас возросли. Мы находимся в зависимости от российских газовых концернов». По ее мнению, есть только один выход из сложившейся ситуации – «возобновляемая энергия, ветроэнергетика, солнечная энергия и гидроэнергетика». Как заявила Гевесслер, «солнце не выставляет счет, это делает российский газовый концерн». По ее словам, «с этой зависимостью надо бороться, а не усиливать ее».
Напомним, в принятом Еврокомиссией документе «Таксономия ЕС» – классификации видов экономической деятельности – сказано, что атомная и газовая энергетика – это переходные зеленые источники энергии. Также в классификации говорится, что новые инвестиции в АЭС разрешены до 2045 года, в газовые проекты – до 2030 года.
Стало известно о решении Байдена перебросить дополнительные войска в Восточную Европу
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Глава Белого дома Джозеф Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу, сообщают СМИ.
В скором времени в Польшу будут отправлены две тысячи военнослужащих Соединенных Штатов, при этом еще «несколько тысяч» перебросят в Румынию, передает ТАСС со ссылкой на сообщение CNN.
«Кроме того, Пентагон рассчитывает совершить другие переброски сил внутри Европы и приказал еще нескольким тысячам военнослужащих находиться в состоянии готовности к развертыванию, помимо 8,5 тыс. военных, которые получили аналогичные приказы на прошлой неделе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявлял, что Соединенные Штаты скоро перебросят в Польшу около 2,5 тыс. военных.
До этого Байден заявлял о скорой переброске в Восточную Европу американских войск. При этом он заверил в отсутствии намерений размещать на Украине войска НАТО и США.
Врач перечислила симптомы «омикрона»
Симптомы штамма коронавируса «омикрон» – это насморк, кашель, боль в горле, заявила главный врач 52-й московской больницы Марьяна Лысенко.
«Они практически не отличаются от респираторных вирусных инфекций: насморк очень часто, кашель и боль в горле. Такая классическая история, которую переносим в осенне-зимний период», – цитирует Лысенко РИА «Новости».
Есть ряд пациентов, сообщающих о тошноте, но конкретной статистики по этому вопросу пока не собрано.
Ранее руководитель временного ковидного стационара Заур Шугушев сообщал, что «омикрон» реже приводит к госпитализации инфицированного пациента, чем вариант «дельта», при этом люди стали попадать в больницу с симптомами, которые отличаются от первых штаммов.
Телеведущий Александр Масляков заболел коронавирусом
Телеведущий Александр Масляков не сможет присутствовать на первых играх нового сезона «Клуба веселых и находчивых» (КВН) из-за того, что заболел коронавирусом.
«К сожалению, меня сейчас нет с вами. Ковид второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что какое-то время надо посидеть дома», – сказал Масляков в видеообращении, опубликованном в официальном Instagram КВН.
Масляков добавил, что игра не может проходить без ведущего, поэтому первые несколько выпусков проведут люди, «не чужие игре», и знаменитые игроки КВН.
Ранее сообщалось, что народный артист СССР Олег Басилашвили заболел коронавирусной инфекцией, она протекает у него без проявления симптомов.
Пентагон подтвердил планы по переброске военных в Европу
Порядка 2 тыс. военных Соединенных Штатов планируется перебросить в Европу в качестве подкрепления, заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.
«Мы дополнительно перебрасываем около 2 тыс. военных из США в Европу в ближайшие несколько дней», – цитирует Кирби ТАСС.
Эти силы передислоцируют в Польшу и Германию, пояснил он.
«Текущая ситуация требует, чтобы мы усилили сдерживающие и оборонительные возможности Восточного фланга НАТО», – приводит слова представителя Пентагона РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что глава Белого дома Джозеф Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу.
В России выявили более 200 случаев заражения «стелс-омикроном»
В российскую национальную базу внесены 253 случая заражения мутацией «омикрона» BA.2, который называют «стелс-омикроном».
Первые случаи были зафиксированы в Москве, республиках Марий Эл и Башкирия и Ростовской области, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«По состоянию на сегодняшний день в российской национальной базе загружено 80 тыс. 875 геномных последовательностей, из них 8239 загруженных – это геновариант омикрон. На сегодняшний день, хочу доложить, к линии ВA.2 относятся 253 сиквенса, это 3%. Линия ВA.3 на территории РФ не выявлена», – сказала Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, передает «Коммерсант».
Первые случаи заражения выявили в декабре 2021 года. Новый штамм уже выявлен в 49 странах мира.
Напомним, ранее был выявлен штамм коронавируса, который получил название омикрон.
Китайские ученые создали антитела против «омикрона»
Ученые Фуданьского университета в Шанхае синтезировали антитела, способные бороться с омикрон-штаммом и возможными новыми штаммами COVID-19, сообщила газета «Саут Чайна морнинг пост» со ссылкой на ведущего научного сотрудника университета Хуан Цзинхэ.
Согласно информации от научного сотрудника, антитела против штамма COVID-19 «омикрон» были синтезированы из компонентов двух других антител, вырабатываемых иммунной системой человека, пишет ТАСС.
Отмечается, что изначальной целью исследования был поиск способов борьбы с другим инфекционным заболеванием. Однако в ходе испытаний выяснилось, что созданные учеными антитела способны противостоять омикрон-штамму и другим возможным мутациям COVID-19.
Тем временем ученые в Британии установили, что к основным чертам подтипа BA.2 омикрон-штамма коронавируса, известного также как «стелс-омикрон» и «скрытый омикрон», относится высокая температура, непрерывный кашель, потеря либо изменение обоняния или вкуса.
Ученые из датского Института сывороток установили, что подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2 обладает значительно большим потенциалом по заражению, чем оригинальный подвид BA.1.
А директор итальянского Национального научно-исследовательского института «Спалланцани» Франческо Вайя сообщил, что итальянские специалисты выявили новую разновидность коронавируса – «омикрон-2» – еще месяц назад, но не стали «тревожить общественность», так как новый вариант похож на штамм «омикрон-1».
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Вирусолог рассказал о трендах мутирования коронавируса
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Главный тренд мутирования коронавируса – контагиозность, а также он стремится уйти от иммунной системы человека, однако для него вряд ли есть выгода развиваться в сторону повышения летальности, рассказал газете ВЗГЛЯД вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что вирус мутирует для того, чтобы найти «лучшую форму», которая адаптирует его к организму человека. Однако в случае с коронавирусом вирус утратил один из рецепторов, «который обеспечивал его тропность, или способность проникать в легочную ткань».
«Вообще, мы не знаем, какие именно мутации вируса нас ждут в дальнейшем. Судя из логики происходящего и происходящей эволюции, есть главный тренд мутирования коронавируса – в сторону скорости передачи, чтобы все было максимально быстро и эффективно. Это та самая эволюционная борьба за ресурсы. Это мы видим начиная с уханьского штамма и вплоть до «омикрона», и даже подштаммы «омикрона» мутируют в сторону контагиозности (заразительности, – Прим. ВЗГЛЯД)», – говорит Волчков.
Однако, он не думает, что коронавирус продолжит мутировать в сторону контагиозности, поскольку уже сейчас разумные пределы максимально приближены. Поэтому он отмечает другой тренд мутирования коронавируса – уход от иммунной системы.
«Если и будут возникать следующие штаммы, то, наверное, им нужно как-то преодолевать сформировавшийся после вакцин или заболевания другими штаммами иммунитет. Другой штамм, если и появится, не будет похож на «омикрон» и станет сильнее отличаться от всех предыдущих. Но, в общем-то, это маловероятно, и единственное место, где такое могло произойти, оттуда вышел уже такой штамм», – рассуждает специалист.
Однако, сюрприз в виде нового штамма коронавируса, по мнению вирусолога, все еще может прилететь из восточных стран, например, того же самого Китая, где все еще очень большое количество непривитых людей. Но учитывая то, что там достаточно серьезная система ограничений, активно работает здравоохранение, зарождение какого-то нового штамма сводится к минимуму.
Кроме того, специалист не считает, что другие возможные мутации коронавируса будут более опасными для здоровья человека. «Все время отбираются именно бенефитные мутации, либо случайные нейтральные, которые наследуются с бенефитными. Но я не вижу, в чем бенефит для вируса, например, в высокой летальности. Гипотетически, можно было бы предположить, что следующий бенефит для коронавируса – переход в хроническую фазу, но для острых респираторных вирусов это невозможно. Это возможно только в случае каких-то системных иммунодефицитных состояний», – заключил Волчков.
Ранее стало известно, что в российскую национальную базу внесли 253 случая заражения мутацией «омикрона» BA.2, который называют «стелс-омикроном».
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Врач объяснил, почему не все в семье заболевают COVID-19
Люди могут жить с больными COVID-19 родственниками и не заражаться от них благодаря высокому уровню интерферонов, а также особой защите слизистой и органов дыхания, рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.
«Существует несколько факторов неспецифической защиты: интерфероны в крови, а также различные вещества, которые вырабатываются клетками, находящимися в слизистой оболочке носа», – передает URA.RU слова Звонкова.
При этом он отметил, что в любом случае не стоит пренебрегать элементарными мерами предосторожности такими как ношение маски и соблюдение социальной дистанции. Сильная вирусная нагрузка, предупредил терапевт, может «проломить» защиту организма.
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная, в свою очередь, заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в России еще будет продолжаться некоторое время.
Она пояснила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге уже сейчас доминирует штамм «омикрон», который обладает большей заразностью, чем «дельта», поэтому и рост такой стремительный.
Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией фиксируется во всех возрастных группах в России.
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В Москве количество случаев коронавируса за неделю выросло на 70%
Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве за минувшую неделю выросло на 40%, а всего новых случаев – на 70%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
«Прошедшая неделя была очень сложной: количество заболеваний выросло почти на 70%, и что особенно неприятно – на 40% выросла госпитализация. По госпитализации мы вышли на 1,6 тыс. человек в сутки, из-за этого около 10 тыс. стационарных коек [занято]. Мы увеличили объем резервных коек еще на 5 тыс. Так что у нас еще 5 тыс. коек находятся в резерве на случай дальнейшего подъема заболеваемости», – передает ТАСС его слова.
При этом Собянин выразил надежду, что ситуация с COVID-19 будет стабилизироваться» и сообщил о снижении роста случаев COVID-19 на этой неделе. «Анна Юрьевна (Попова) хорошее слово придумала, мы выходим «на плато». Это конечно первые дни недели, посмотрим»», – добавил он.
Ранее сообщалось, что число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 17201. За сутки в стране выявили 141 883 случая заболевания, в целом в России выявлено 12 128 796 случаев коронавируса в 85 регионах. Накануне в России за сутки госпитализировали 17 487 человек с коронавирусом.
Попова заявила о росте заболеваемости коронавирусом среди всех возрастов
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией фиксируется во всех возрастных группах в России, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Максимальная же заболеваемость зарегистрирована среди подростков, сказала Попова, передает РИА «Новости».
Рост фиксируется в 83 российских регионах, и только в двух отмечается снижение заболеваемости. При этом 47% заболеваемости приходится на Москву, Московскую область и Петербург.
Также в России начал широко распространяться штамм коронавируса «омикрон» – в стране выявлено 15 тыс. 287 таких случаев в 83 регионах, сообщает ТАСС.
Между тем министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал население вакцинироваться, так как темпы вакцинации недостаточные.
«Только за прошедшую неделю общее число пациентов с COVID-19 под наблюдением врачей возросло в два раза», – заявил он.
Напомним, оперштаб по борьбе с инфекцией в среду сообщал, что число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 17201.
Накануне в России за сутки госпитализировали 17 487 человек с коронавирусом.
За сутки в России госпитализировали 17,7 тыс. человек с коронавирусом
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Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 17 792, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«Количество госпитализаций составило 17 792 человека, на 3,4% больше по сравнению с 2 февраля», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.
За сутки в стране выявили 155 768 случаев заболевания, в целом в России выявлено 12 284 564 случая коронавируса в 85 регионах.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 53 724 человека, на 10,9% больше по сравнению с 2 февраля. За это же время подтверждено 667 смертей.
За весь период зафиксировано 333 357 летальных исходов, выздоровели 10 390 732 человека.
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В Москве за сутки выявлено 26 904 случая COVID, в Санкт-Петербурге – 21 234, в Московской области – 8721.
Накануне в России за сутки госпитализировали 17 201 человека с коронавирусом.
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России предсказали дальнейший рост заболеваемости COVID-19
Заболеваемость коронавирусом в России будет расти еще некоторое время, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.
Пшеничная констатировала, что «рост заболеваемости у нас пока продолжается, и он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости», передает РИА «Новости».
Она пояснила, что в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге доминирует омикрон-штамм, который более заразен, чем «дельта», поэтому число инфицированных увеличивается так стремительно.
Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора, профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов, в свою очередь, предположил, что нынешняя волна пойдет на спад к концу февраля – началу марта.
«После того как спадет зимний пик, будет еще небольшой пик в марте-апреле, который будет по-разному выражен в разных климатических зонах (...) Потом к лету мы будем иметь локальный минимум (...) А в сентябре-октябре, когда после летнего отдыха все вернутся в свои привычные организованные коллективы, подоспеет осенний рост заболеваемости ОРВИ», – предупредил ученый.
Ранее в России выявили более 200 случаев заражения «стелс-омикроном».
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Генпрокуратура решила проверить обоснованность подорожания тестов на COVID-19
Генпрокуратура решила проверить медицинские лаборатории и аптеки после сообщений прессы о резком подорожании тестов на коронавирус, объявило ведомство.
«В связи с сообщениями СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций генеральным прокурором Игорем Красновым поручено прокурорам субъектов провести проверки обоснованности стоимости лабораторных исследований методом ПЦР», – передает РИА «Новости» сообщение надзорного ведомства.
Проверки пройдут «в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные», также предстоит определить, какие наценки на тесты в аптеках.
По выявленным нарушениям будут приняты «исчерпывающие меры прокурорского реагирования».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус.
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Проценко прокомментировал совет лечить COVID парами водки
Лечение коронавирусной инфекции с помощью паров водки неэффективно, заявил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, говоря об этом «народном методе».
«Доказательной базы такого метода нет. Наверное, он широко популярен среди тех, кто любит не только пары. Но медицинской подоплеки тут нет», – сказал Проценко в разговоре с «Комсомольской правдой».
Ранее в ЮАР местные жители заявили, что используют смесь из входят имбиря, куркумы, чеснока и водки для защиты от коронавирусной инфекции.
Министерство здравоохранения подготовило памятку для россиян с бессимптомной и легкой формой течения коронавируса, сообщили в пресс-службе ведомства.
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