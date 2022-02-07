Паб с тысячелетней историей закрылся в Британии

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7 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 21:19  |  vz.ru
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Кто помогает мошенникам воровать деньги с банковских карт

Россияне едва ли не ежедневно сталкиваются со звонками с подменных номеров Dmitri Lovetsky/АР/ТАСС
Банки не заметили снижения активности телефонных мошенников, несмотря на новый закон, по которому операторы обязаны блокировать звонки аферистов с подменных номеров. В банковской сфере, чтобы сделать воровство бессмысленным, обсуждают и возможность блокировки посреднических счетов, куда преступники переводят украденные деньги. Почему кражи денег с карт россиян продолжаются до сих пор и кто в этом помогает мошенникам? Подробности...
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Америка вредит отношениям России и Японии

Бывший мэр Чикаго решил обострить спор Москвы и Токио о принадлежности Южных Курил Rod Lamkey/CNP/Global Look Press
Новый посол США в Токио Рам Эмануэль заявил о поддержке Америкой суверенитета Японии над Южными Курилами. Дипломат также указал на якобы пренебрежение Россией суверенитетом других стран, проведя сравнение с Крымом и Украиной. Зачем США лезут в территориальный спор России и Японии и каковы могут быть последствия? Подробности...
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Трудовым мигрантам закроют дорогу в гетто

«Социальные гетто» чаще всего возникают вокруг рынков Илья Питалев/РИА Новости
В России появились территории, где концентрация снятых гастарбайтерами квартир составляет 20% и больше. Формируются такие места плотного проживания мигрантов везде, где нужна зарубежная рабочая сила. Но незнание языка, различия в культуре и менталитете приводят к конфликтам приезжих с местным населением. Как вытащить этих людей и их детей из национальных анклавов и интегрировать в российское общество? Подробности...
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Встречей с Путиным Макрон решает две проблемы

Президенты России и Франции регулярно поддерживают контакт REUTERS/Stephane De Sakutin
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон прилетит в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. О чем будут разговаривать два президента, почему Макрон с этим визитом так хотел опередить немецкого канцлера – и как происходящее связано с глобальной борьбой за власть как во Франции, так и в Евросоюзе в целом? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Почему ржавеют ультрасовременные эсминцы США

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Когда абсурдность самого замысла дорогостоящих кораблей «со стеклянной челюстью» стала очевидна, в Пентагоне даже рассматривали вопрос о разборке на металлолом третьего суперэсминца. В итоге его все-таки достроили. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Почему болельщики резко противятся введению Fan ID

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Выгнать крикунов с трибун – всем только легче станет. Так? Нет, не так. Именно фанатские сектора – самый верный поклонник команды. Именно на них держится футбол не как вид спорта, а как яркое представление, шоу. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Идеология «зеленых» вступила в клинч с действительностью

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
К концу этого года в Германии должны быть закрыты все оставшиеся энергоблоки. Стоп. Зеро. Ноль. До свиданья, мирный атом. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Налог на роскошь для казахов

Обсуждение: 4 комментария

«Немецкая волна» вне закона

Украина заменила Джонсону вечеринки

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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Панды в Московском зоопарке предсказали победу России на Олимпиаде

Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Кто помогает мошенникам воровать деньги с банковских карт

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    Паб с тысячелетней историей закрылся в Британии

    7 февраля 2022, 21:04

    Текст: Вера Басилая

    В Великобритании из-за последствий пандемии прекратил свою работу самый старый в стране паб Ye Olde Fighting Cocks, просуществовавший почти 1300 лет, сообщил портал LADBible.

    «Я и моя команда сделали все возможное, чтобы паб продолжал обслуживать клиентов, но последние два года были беспрецедентными для индустрии гостеприимства», – цитирует «Мир24» владельца питейного заведения Христо Тофалли.

    Паб был открыт еще в 793 году. Заведение сильно пострадало из-за ковидных ограничений. По словам Тоффали, он убит горем, так как Ye Olde Fighting Cocks являлся для него чем-то большим, чем просто бизнесом.

    Напомним, несколько лет назад в графстве Большой Манчестер закрылся бар «Красный дракон», в котором Карл Маркс и Фридрих Энгельс обсуждали революцию и теорию коммунизма.

    Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне скандала с вечеринками во время локдауна объявил об отмене обязательных ковид-паспортов в Англии, требования работать удаленно и ношения маски в общественных местах.

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    Эрдоган после визита на Украину заразился коронавирусом

    5 февраля 2022, 15:34

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вместе с супругой заразился омикрон-штаммом коронавируса.

    «Сегодня мы с супругой сдали тест на COVID-19 после обнаружения первых симптомов. Он оказался положительным. Выяснили, что это вариант «омикрон». Болезнь переносится легко», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение президента.

    Напомним, Эрдоган посетил в четверг Киев, где провел переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган прибыл вместе с женой Эмине за три минуты до запланированного времени.  Глава Турции поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине». В ходе встречи турецкое и украинское руководства подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами.

    Ранее турецкий лидер пригласил своих коллег из России и с Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами.

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    Эпидемиолог: В школах перейдут на советские противоэпидемические нормы в борьбе с«омикроном»
    		    5 февраля 2022, 19:45
    Фото: Екатерина Сычков/URA.RU/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Школьники, которых отправили на «удаленку» из-за одного заболевшего коронавирусом в классе, с понедельника смогут вернуться в школу, сказала газете ВЗГЛЯД профессор Наталья Пшеничная. По новым правилам Роспотребнадзора, теперь класс на дистанционное обучение будет отправляться при 20 % и более заболевших детей в коллективе. Эти же нормативы распространяются и на детские сады.

    «В связи с вступлением в силу с 6 февраля нового постановления главного государственного санитарного врача России основанием для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения стало отсутствие по болезни 20 % и более детей в коллективе», – говорит замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

    Ранее для вывода детей на дистанционку, напомнила Пшеничная, достаточно было одного заболевшего COVID-19 ребенка в группе или классе. «Изменения связаны с особенностями течения заболевания при инфицировании штаммом «омикрон», которое схоже с течением ОРВИ. Этот критерий вывода на дистанционное обучение при 20 % и более заболевших детей в коллективе успешно применялся и применяется при ОРВИ и гриппе и в советское время, и в Российской Федерации», – объяснила профессор.

    «Такой подход будет применяться с 6 февраля, то есть дети, находящиеся на дистанционном обучении как контактные по новой коронавирусной инфекции с 7 февраля могут приступать к очным занятиям», – говорит Пшеничная.

    Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов тоже считает правильным применять к штамму «омикрон»  противоэпидемические критерии для ОРВИ: «Результаты наших наблюдений и проведенного исследования свидетельствуют об изменившемся характере эпидемического процесса в связи с вариантом «омикрон», стремительном росте числа заболевших, умеренной тяжести течения болезни и высокой распространенности возбудителя в популяции среди здоровых лиц. Такие характеристики эпидпроцесса мы наблюдаем при сезонном подъеме ОРВИ и гриппа».

    Горелов говорит, что схожесть эпидемического процесса (источники инфекции, пути передачи, продолжительность инкубационного периода, сезонность, клиническое течение и др.) СOVID-19 – «омикрон» и ОРВИ и гриппа, по мнению экспертов, позволяет внести изменения в схему противоэпидемических мероприятий в отношении COVID-19: сконцентрировать усилия на работе с лицами с клиническими проявлениями заболевания. При этом изоляции контактных нецелесообразна при таком количестве вновь выявляемых случаев заболеваний, в том числе бессимптомными формами.

    В субботу было опубликовано постановление главного государственного санитарного врача России, которое вносит изменения в санитарно-эпидемиологические правила  о профилактике COVID-19. Оно отменяет карантин и, соответственно, больничный для людей, контактирующих с больными коронавирусом. Для того, чтобы отправить школьный класс на дистанционку, теперь нужно не менее 20% болеющих.

    Кроме того, приказом Минздрава воодится новый порядок оформления больничных людям с признаками ОРВИ или COVID-19.  Он будет выписываться на 7 дней после дистанционной консультации с врачом поликлиники. ПЦР или экспресс-тест сдавать при этом не обязательно. Через 7 дней врач свяжется с больным и, если он чувствует себя хорошо, больничный будет закрыт. Если болезнь продолжается, медработник придет на дом, проведет осмотр и продлит больничный еще на 7 дней. ПЦР или экспресс-тест сдавать при выписке не обязательно.

    Также врач теперь будет приезжать к больному с экспресс-тестом, помимо ПЦР. Если экспресс-тест на месте покажет две полоски, человек считается больным ковидом. Подтверждение посредством ПЦР больше не требуется. 

    О том, что ограничения для контактировавших с пациентами с коронавирусом теряют смысл из-за особенностей нового штамма «омикрон», говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, свойства «омикрона» в очень быстрой передаче и «специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл».

    Напомним, президент России Владимир Путин также говорил о планах властей снять ограничения по карантину для лиц, вступавших в контакт с зараженными коронавирусом.

    За прошедшие сутки число госпитализаций пациентов с коронавирусом составило 18032, что на 1,3% больше по сравнению с данными за пятницу. За сутки в стране выявлено 177 282 случая заболевания.

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    В России отменили карантин для контактировавших с больными COVID-19
    		    5 февраля 2022, 15:08
    Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Роспотребнадзор отменил изоляцию для людей, контактировавших с больными коронавирусом, следует из постановления.

    Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача России опубликовано на интернет-портале правовой информации.

    «Пункт 3.8 признать утратившим силу», – говорится в документе.

    Ранее пункт предписывал лицам, контактировавшим с больными COVID-19, находиться в изоляции не менее семи календарных дней. Постановление вступает в силу в воскресенье.

    Также для того, чтобы отправить школьный класс на дистанционку, теперь нужно не менее 20% болеющих. Ранее было достаточно одного ребенка.

    Кроме того, если лечение пациента с коронавирусом длится более семи дней, для выписки ему не нужен отрицательный тест.

    «Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет 7 и более дней», – говорится в документе.

    Врач теперь будет приезжать к больному с экспресс-тестом, помимо ПЦР. Если экспресс сразу на месте показал две полоски, человек считается больным ковидом. Подтверждение посредством ПЦР больше не требуется. При этом экспресс-тесты, купленные в аптеке, «не считаются».

    Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничения для граждан, которые контактировали с пациентами с коронавирусом из-за особенностей нового штамма «омикрон» теряют смысл. 

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что власти России планируют снимать ограничения по карантину для лиц, вступавших в контакт с зараженными коронавирусом.

    Профессор Наталья Пшеничная рассказала, что число зараженных коронавирусом в России продолжит расти в ближайшее время. Это происходит из-за разных показателей эпидемического подъема заболеваемости среди регионов.

    В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге доминирует омикрон-штамм, он более заразен, чем «дельта», поэтому число инфицированных увеличивается так стремительно.

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    Ученые нашли сходства у последствий COVID-19 и болезнью Альцгеймера
    		    5 февраля 2022, 11:24
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Исследователи нашли схожие молекулярные изменения в мозгу пациентов, умерших от последствий коронавируса, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера, говорится в статье в журнале Alsheimer’s and Dementia.

    Специалисты из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета пришли к выводу, что COVID-19 оказывает негативное воздействие на рианодиновые рецепторы, отвечающие за образование нейрофибриллярных клубков (скопления белка, которые обнаруживают в мозгу при болезни Альцгеймера), передает РИА «Новости».

    Указывается, что дефектные рианодиновые рецепторы вовлечены в различные патогенные процессы, начиная от заболеваний сердца и легких и заканчивая реакцией мозга на стресс и болезнь Альцгеймера.

    «Мы обнаружили эти поврежденные рецепторы не только в сердцах и легких умерших от COVID-19 пациентов, но и в их мозгу», – пояснил руководитель программы, доктор медицинских наук Эндрю Маркс.

    Ученые пришли к выводу, что иммунный ответ организма после тяжелой формы COVID-19 вызывает воспаление в головном мозге, что, в свою очередь, приводит к дисфункции рианодиновых рецепторов.

    Болезнь Альцгеймера – это заболевание головного мозга, обычно возникающее после 50 лет и характеризующееся прогрессирующим снижением интеллекта, нарушением памяти и изменением личности. Различают раннее (до 65 лет) и позднее (после 65 лет) начало заболевания.

    Ранее ВОЗ подтвердила влияние пандемии на психическое здоровье людей.

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    Экс-глава МВД Австрии раскритиковал власти за непризнание «Спутника V»
    		    7 февраля 2022, 16:15
    Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Бывший австрийский министр внутренних дел, глава Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль раскритиковал действующие власти за нерегистрацию российской вакцины «Спутник V».

    «Как и следовало ожидать, правительство остается верным своей линии и снова халтурит: прежде всего, непризнание вакцины «Спутник V» абсолютно непонятно и несет большие проблемы внутреннему туризму и многим работающим в Австрии людям из Венгрии», – цитирует заявления Кикля ТАСС.

    По его словам, решение минздрава страны не включать «Спутник V» в список признанных препаратов в закон об обязательной вакцинации было ошибкой.

    «Напоминаю: экс-канцлер [Себастьян] Курц весной 2021 года обещал купить эту вакцину для Австрии. Согласно его заявлениям, контракты тогда уже были [на этапе] «непосредственно перед заключением». Сейчас эта вакцина полностью игнорируется – с фатальными последствиями для нашей страны», – указал экс-министр.

    Отказ от этого препарата ведет к ущербу австрийской туристической отрасли, это также навредит работающим в Австрии гражданам Венгрии, привитым российской вакциной.

    Также глава АПС призвал отказаться от принуждения к вакцинации. Он отметил, что многие эксперты из медицинской среды отвергают введение закона об обязательной вакцинации.

    Напомним, в воскресенье минздрав Австрии постановил, что закон об обязательной вакцинации от коронавируса не предусматривает признания российской вакцины «Спутник V».

    Взрослые резиденты республики, которые еще не привиты, должны сделать три инъекции. Министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн в январе рассказывал, что в Австрии многие привились вакциной от коронавируса «Спутник V», у этих людей нет австрийского сертификата о прививке, координационный кризисный центр по COVID (GECKO) занимается вопросом о том, что делать с такими привитыми.

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    Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с COVID-19

    5 февраля 2022, 16:28

    Текст: Кристина Цыцура

    Роспотребнадзор исключил обязательное ношение перчаток из перечня противоэпидемиологических мер борьбы с коронавирусом, говорится в постановлении Главного государственного санитарного врача России.

    «Абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции: «-соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.  

    Ранее для «разрыва» механизма передачи инфекции указывалось обязательное ношение перчаток.

    Также ведомство отменило изоляцию для людей, контактировавших с больными коронавирусом, следует из постановления.

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    Биолог предупредил о влиянии COVID-19 на быстрое старение человека
    		    7 февраля 2022, 15:19
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Организм заболевшего COVID-19 непривитого человека подвергается воздействию такого количества негативных факторов, которое в течение десяти дней приводит к «старению» организма на десять лет, заявил молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

    «Если вы не вакцинированы и заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те «приключения» по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в чем-то это похоже на очень ускоренное старение», – цитирует радио Sputnik Скулачева.

    По мнению биолога, именно этим объясняется высокая летальность COVID-19, особенно среди пожилых людей.

    «Смертность среди пожилых людей при COVID-19 гораздо выше, чем среди молодых, потому что очень многим из них не суждено прожить следующие десять лет», – предположил ученый.

    «Можно говорить, что COVID-19 ускоряет старение людей, но, возможно, обратимым способом. Например, постковидный синдром похож на неожиданный приход старости, но люди от него могут выздороветь. В период COVID-19 и постковида человек чувствует себя плохо, но потом все возвращается более или менее к нормальному биологическому возрасту. Пока говорить рано, но есть основание полагать, что если ты смог выздороветь, то ускоренное старение будет обращено вспять», – отметил Максим Скулачев, добавив, что процесс ускоренного старения организма при COVID-19 менее выражен у вакцинированных людей.

    По его словам, это связано с тем, что у таких пациентов болезнь протекает в более легкой форме.

    Ранее главный внештатный специалист онколог минздрава Андрей Каприн заявил, что в России возможен рост числа пациентов с запущенным раком из-за приостановки диагностики в начале пандемии.

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    В Германии предложили ввести обязательную вакцинацию от COVID с 18 лет

    5 февраля 2022, 10:45

    Текст: Кристина Цыцура

    Ведение обязательной вакцинации от коронавируса с 18 лет предложил председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.

    Отметив, что требование должно действовать до конца 2023 года, пишет газета Rheinische Post, передает ТАСС.

    «Требование обязательной вакцинации с 18 лет в течение двух лет кажется мне наиболее разумным», – отметил Монтгомери.

    В Германии партии «Союз-90»/зеленые» и Свободной демократической партии (СвДП) представили проект, согласно которому требование обязательной вакцинации против коронавируса для лиц старше 18 лет, имеющих гражданство в Германии должно действовать до 31 декабря 2023 года.

    Каждый должен поставить по три прививки, а отказавшимся проходить вакцинацию грозит штраф.

    По словам Монтгомери, это позволит достичь высокого уровня коллективного иммунитета до зимы 2023 года. 

    Коментарии (8)
    Мэр признал потерю контроля над ситуацией в Оттаве из-за протестов

    6 февраля 2022, 22:15

    Текст: Антон Антонов

    В Оттаве, где продолжаются протесты против коронавирусных ограничений, ситуация полностью вышла из-под контроля, заявил мэр канадской столицы Джим Уотсон.

    Уотсон сообщил, что демонстранты «заправляют всем», число участников протестов «намного больше», чем сотрудников полиции. Мэр «указал шефу», что власти города «должны быть гораздо более гибкими и проактивными, когда дело доходит до этих действий». Уотсон рассказал, что в центре Оттавы демонстранты установили точку сбора и организовали «общественную кухню». Он посетовал на недостаточные усилия, которые ранее прикладывали власти для предотвращения протестов, передает «Радио Sputnik» со ссылкой на 580 CFRA.

    Напомним, в Канаде с конца января проходят масштабные акции протеста, начатые дальнобойщиками, против коронавирусных ограничений. Глава правительства страны Джастин Трюдо по соображениям безопасности сменил резиденцию, покинув Оттаву. При этом канадские СМИ заявляли о «российском следе» в протестах.

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    Число умерших от последствий COVID-19 в США превысило 900 тыс. человек
    		    5 февраля 2022, 02:57
    Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    От последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19) с момента начала пандемии в Соединенных Штатах умерли более 900 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, основанные на сведениях федеральных и местных властей США.

    С начала пандемии от последствий COVID-19 в Соединенных Штатах умерли в общей сложности 900334 человека. При этом лишь за последние четыре недели было зафиксировано свыше 60 тыс. летальных исходов. Как отмечает телекомпания CNN, примерно треть случаев смерти от последствий COVID-19 в США приходится на период с ноября 2020 года по февраль 2021 года, когда в Соединенных Штатах был зафиксирован резкий скачок заболеваемости, передает ТАСС.

    В начале января в Соединенных Штатах был установлен абсолютный рекорд по числу заболевших за сутки – 1 млн человек. 21 декабря 2021 года в Соединенных Штатах зафиксировали первую смерть от нового штамма коронавируса «омикрон». Тогда же стало известно, что «омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в США. Первый случай заражения «омикроном» в США зафиксировали 1 декабря. Все одобренные в США вакцины показали низкую или нулевую эффективность против «омикрона».

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    Минздрав Австрии потребовал от привитых «Спутником V» проходить вакцинацию

    6 февраля 2022, 23:59

    Текст: Антон Антонов

    Закон об обязательной вакцинации от коронавируса не предусматривает признания российской вакцины «Спутник V», следует из постановления минздрава Австрии.

    Минздрав подготовил постановление о порядке исполнения закона, вступившего в силу 5 февраля. В соответствии с постановлением в список признанных вакцин включены зарегистрированные в ЕС, а также две китайских и три индийских вакцины. Российского «Спутника V» в списке нет. Таким образом, привитым «Спутником V» придется повторно проходить вакцинацию. 

    Согласно постановлению, людям, уже привитым двумя компонентами российской вакцины, можно будет сделать не три, а только две прививки признанными в ЕС препаратами, чтобы отвечать требованиям закона, передает РИА «Новости» со ссылкой на APA.

    В понедельник постановление должен утвердить парламент Австрии.

    Напомним, взрослые резиденты республики, которые еще не привиты, должны сделать три инъекции. Министр здравоохранения страны Вольфганг Мюкштайн в январе рассказывал, что в  Австрии многие привились вакциной от коронавируса «Спутник V», у этих людей нет австрийского сертификата о прививке, координационный кризисный центр по COVID (GECKO) занимается вопросом о том, что делать с такими привитыми.

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    Врач назвал опасные при «омикроне» продукты

    6 февраля 2022, 08:59

    Текст: Елена Мирошниченко

    Употребление провоспалительной пищи – фастуфуда, заменителей сахара и промышленных сладостей становится препятствием для скорейшего выздоровления при заболевании штаммом «омикрон», рассказал руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, доцент, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков.

    «Сегодня люди питаются в основном провоспалительными продуктами, которые не помогают укрепить иммунитет, а наоборот, ослабляют его. Это весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные же сладости (конфеты, пирожные, торты)», – рассказал он РИА «Новости».

    Он отметил, что особое внимание надо уделить продуктам, содержащим фруктозу. «Существует давно сформировавшееся ошибочное представление о том, что фруктоза полезнее глюкозы. Продукты на искусственной фруктозе относят к правильному питанию, хотя на самом деле они дают провоспалительный эффект и вызывают инсулинорезистентность. Не всегда полезны и соки, даже свежевыжатые. Лучше выбирать свежие фрукты или делать смузи, а если все-таки соки, то овощные (куда желательно добавить еще и зелень), или хотя бы кисло-сладкие фруктовые», – добавил врач.

    К провоспалительным продуктам также относится все жареное, красное мясо в большом количестве.

    «Что касается антивоспалительных продуктов, это кисло-сладкие фрукты, практически все овощи - они полезны как в сыром, так и в термически обработанном виде, в зависимости от переносимости – зелень, в которой много антиоксидантов, различные виды ягод, особенно черного цвета. Сейчас очень популярна куркума – эта специя тоже дает противовоспалительный эффект, но ее нельзя употреблять при гастрите или остром воспалении кишечника», – рассказал Чудаков.

    Ранее главный врач 52-й московской больницы Марьяна Лысенко сообщила, что симптомы штамма коронавируса «омикрон» – это насморк, кашель, боль в горле.

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    Внедорожник въехал в толпу на акции протеста в Канаде

    6 февраля 2022, 02:54

    Текст: Антон Антонов

    В Виннипеге машина въехала в толпу участников акции протеста против коронавирусных ограничений, есть пострадавшие, сообщают СМИ.

    В пятницу вечером белый внедорожник с ускорением въехал в толпу. Водитель скрылся с места происшествия, но позднее был задержан полицией. Он не имеет судимостей. По словам водителя, наезд на людей не связан с его личной позицией по протестам. 

    Пострадали как минимум четыре человека, им оказана медицинская помощь. Один из них остается в больнице, но угрозы для жизни нет. Еще трое получили незначительные травмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на CTV.

    Напомним, в Канаде с конца января проходят масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений. Глава правительства страны Джастин Трюдо по соображениям безопасности сменил резиденцию, покинув Оттаву. При этом канадские СМИ заявляли о «российском следе» в протестах дальнобойщиков.

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    Вирусолог предсказал будущее COVID-19

    6 февраля 2022, 09:59

    Текст: Елена Мирошниченко

    Вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал скорое снижение заболеваемости коронавирусом в России, однако болезнь при этом не исчезнет.

    «Мало того, что в мире довольно много проиммунизированных людей, создано большое количество вакцины, переболело много людей. В результате перспективы у вируса плохие. Эпидемия будет снижаться», – рассказал ученый в разговоре с URA.ru.

    По мнению Альтштейна, COVID-19 не покинет человеческую популяцию.

    «Коронавирус останется. Мы будем продолжать иммунизироваться, но только уже не будет состояния пандемии. Будет нормальная жизнь, но заниматься этим вирусом нам придется видимо долго и постоянно», – считает эксперт.

    Ранее ученые пришли к выводу, что риск летального исхода у не привитых от коронавируса при заболевании возрастает в 25 раз по сравнению с людьми, получившими бустерную дозу. 

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    Вирусолог оценил эволюцию коронавируса
    		    7 февраля 2022, 03:58
    Фото: Thomas Trutschel/photothek.de/
    imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков рассказал, в каком направлении эволюционировал коронавирус.

    Чумаков указал, что «не очень совершенный штамм» коронавируса – «уханьский» – поражал «наиболее уязвимые группы населения, то есть стариков», у которых «был слабый иммунитет». Британский «альфа» и последующие варианты коронавируса постепенно «расширяли охват», «вирус повысил свою заразность и начал вовлекать другие возрастные группы, которые были более устойчивы».

    «Омикрон» стал очень заразным, он пробил иммунную систему у всех, включая детей. Это следствие того, что вирус приспособился к человеческой популяции», – приводит слова вирусолога «Радио Sputnik».

    Эволюция коронавируса не закончится на «омикроне», сказал ученый, «он все более и более утрачивает патогенность», его «заразность повышается сейчас и, может быть, продолжит повышаться». При этом способы защиты остаются прежними – нужно сделать прививку, а потом ревакцинироваться каждые полгода.

    Напомним, аместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная рассказала о тенденции к стабилизации ситуации с коронавирусом. По ее словам, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России уже приличный, много людей переболело «омикроном».

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