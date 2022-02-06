Макрон отметил ключевую роль России в стабилизации ситуации вокруг Украины

Без диалога с Россией невозможно будет урегулировать ни один конфликт, в том числе стабилизировать ситуацию вокруг Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Если мы откажемся от диалога с Россией, то невозможно будет урегулировать ни один конфликт. Потому что в этом случае мы позволим другим говорить от нашего имени, из-за чего не сможем содействовать нашей коллективной безопасности», – отметил французский лидер в интервью изданию Le Journal du Dimanche, передает «РенТВ».

Макрон подчеркнул, что его мнение может подтвердить ухудшение ситуации в регионе после отказа Европы от проведения саммита ЕС – Россия. О необходимости встречи в таком формате заявляли Эммануэль Макрон и теперь уже экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон намерен 7 февраля посетить Россию, а 8 февраля отправиться на Украину.

Предполагается, что президент России Владимир Путин на предстоящей встрече с Макроном в Москве будут говорить главным образом о ситуации вокруг Украины.

В четверг по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой, в ходе которого главы государств обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с переговорами Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. Лидеры двух стран условились также о дальнейших контактах.

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