Германия не будет поставлять оружие Киеву, поскольку диалог по урегулированию конфликта на Украине продолжается, заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в интервью медиагруппе «Функе».

«Правительство ФРГ уже давно – и в предыдущие легислатурные периоды – придерживается ясной позиции, согласно которой мы не поставляем оружие в кризисные регионы, чтобы еще больше обострить там ситуацию», – цитирует Ламбрехт ТАСС.

По ее словам, отсылка к тому, что Германия предоставляла его курдам на севере Ирака, не выдерживает критики. «Это была совершенно другая ситуация», – считает министр. Она добавила, что «там убивали и продавали в рабство людей», а у правительства ФРГ не было вообще стороны – контрагента, с кем можно было бы вести диалог для решения проблемы.

«Во время конфликта на Украине у нас есть партнеры, которые снова сидят за столом переговоров, например, в Совете Россия – НАТО и в нормандском формате. Поэтому наша задача сейчас – деэскалация. Мы хотим урегулировать этот конфликт мирным путем», – подчеркнула Ламбрехт, напомнив о предоставлении Киеву 5 тыс. военных касок и той помощи, которую уже оказывает Украине Федеративная Республика.

В то же время министр не исключила, что Германия в свете обострения кризиса вокруг Украины может направить дополнительные силы в Литву. «В принципе готовы силы для подкрепления, мы сейчас обсуждаем с Литвой, что конкретно имело бы смысл. Каждый в НАТО может на нас положиться», – уточнила она.

Одновременно глава Минобороны подчеркнула, что вопрос вступления Украины в альянс «сейчас даже не находится на повестке дня».

Ламбрехт также снова пригрозила России «серьезными последствиями» в случае нарушения территориальной целостности Украины. «Здесь обсуждаются все варианты [санкций]», – резюмировала она.

Накануне председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Киев к более умеренной риторике, когда речь заходит о поставках оружия Германией.

Ранее Германия пообещала Украине военную помощь в виде пяти тысяч касок. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние высказывания Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению России от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами.

Затем министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву.

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