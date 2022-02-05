Ученые нашли сходства у последствий COVID-19 и болезнью Альцгеймера

Исследователи нашли схожие молекулярные изменения в мозгу пациентов, умерших от последствий коронавируса, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера, говорится в статье в журнале Alsheimer’s and Dementia.

Специалисты из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета пришли к выводу, что COVID-19 оказывает негативное воздействие на рианодиновые рецепторы, отвечающие за образование нейрофибриллярных клубков (скопления белка, которые обнаруживают в мозгу при болезни Альцгеймера), передает РИА «Новости».

Указывается, что дефектные рианодиновые рецепторы вовлечены в различные патогенные процессы, начиная от заболеваний сердца и легких и заканчивая реакцией мозга на стресс и болезнь Альцгеймера.

«Мы обнаружили эти поврежденные рецепторы не только в сердцах и легких умерших от COVID-19 пациентов, но и в их мозгу», – пояснил руководитель программы, доктор медицинских наук Эндрю Маркс.

Ученые пришли к выводу, что иммунный ответ организма после тяжелой формы COVID-19 вызывает воспаление в головном мозге, что, в свою очередь, приводит к дисфункции рианодиновых рецепторов.

Болезнь Альцгеймера – это заболевание головного мозга, обычно возникающее после 50 лет и характеризующееся прогрессирующим снижением интеллекта, нарушением памяти и изменением личности. Различают раннее (до 65 лет) и позднее (после 65 лет) начало заболевания.

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