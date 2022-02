Лавров назвал бредом заявления о подготовке Россией предлога для вторжения на Украину

Звучащие от США заявления о том, что Москва якобы готовит фейковые видео с нападением украинских военнослужащих на Донбасс, чтобы использовать это как повод для вторжения на Украину, являются бредом, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров отметил, что не ему гадать, «почему наши западные коллеги могут в современных условиях удивляться», так как они «удивляются по поводу и без повода, в основном без повода, либо по поводам, которые они сами выдумывают», пишут «Известия».

«Я читал, смотрел в интернете какие-то заявления Госдепартамента о том, что Россия готовит фейковые видео с якобы атакой украинских военнослужащих на Донбасс. Бредовость такого рода измышлений, их с каждым днем становится все больше, очевидна любому мало-мальски опытному политологу», – добавил он.

Ранее газета The New York Time со ссылками на неких представителей администрации США сообщила, что Россия якобы готовила сфабрикованную видеозапись с нападением украинских сил на мирных жителей на территории России или непризнанных республик Донбасса, чтобы создать предлог для вторжения на Украину. Публикация с такой же информацией появилась у издания The Washington Post.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что у Соединенных Штатов якобы есть данные о том, что Россия может попытаться «сфабриковать предлог для вторжения» на Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это подчеркнул, что данные о якобы существующих планах «вторжения» на Украину публикуются в США не в первый раз, но ничего за этим не следовало. Постпред России при ЕС Владимир Чижов отверг обвинения в поиске предлога для «вторжения» на Украину.

Вместе с тем Госдеп отказался доказывать выдвинутые против России обвинения по Украине.