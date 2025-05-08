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Терешковой присвоено звание генерал-лейтенанта
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-лейтенанта первой в мире женщине-космонавту, депутату Государственной думы Валентине Терешковой, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-лейтенанта первой в мире женщине-космонавту, депутату Государственной думы Валентине Терешковой, сообщается в Telegram-канале Евраева.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поздравил Терешкову с этим событием и назвал ее гордостью региона, страны и мировой космонавтики.
Евраев выразил благодарность Терешковой за активную помощь в реализации программ развития и крупных инфраструктурных проектов в Ярославской области. По его словам, у области и Терешковой есть еще много совместных планов.
Валентина Терешкова родилась в 1937 году в Ярославской области, стала первой женщиной-космонавтом, совершившей полет в космос на корабле «Восток-5» в июне 1963 года. Она остается единственной женщиной, выполнившей одиночный космический полет.