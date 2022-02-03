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3 февраля, четверг | Последнее обновление — 12:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Совфеде призвали ООН отреагировать на применение Украиной натовских боеприпасов против Донбасса
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Москва мечтает о захвате Украины и возрождении СССР, российские солдаты готовятся напасть на Запад, а НАТО – сугубо мирная организация. Все это – вовсе не плод воображения голливудских сценаристов, а громогласные заявления, публикуемые в серьезных западных СМИ.
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Давайте посмотрим правде в глаза. На Украине ни один президент не сможет реализовать Минские соглашения. Во всяком случае – пока он не зачистит праворадикальные группировки.
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Мы нуждаемся в более тщательном продумывании тех мировоззренческих принципов, которые лежат в основании нашей жизни как общества и как государства. Но что можно сказать уже сейчас – мы не можем позволить каким-либо зарубежным идеологическим центрам формулировать эти основания за нас.
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Шойгу прибыл в Минск
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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где совместно с белорусским коллегой Виктором Хрениным проинспектирует выполнение задач военнослужащими вооруженных сил двух стран в ходе проверки сил реагирования Союзного государства.
«Сергей Шойгу также заслушает доклады командования российской группировки о подготовке к совместным учениям «Союзная решимость – 2022». В ходе рабочего визита министр обороны Российской Федерации будет принят президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко», – передает ТАСС сообщение Министерства обороны России.
«Кроме того, глава российского военного ведомства ознакомится с экспозицией мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и возложит венок к Вечному огню», – информирует российское военное ведомство.
Ранее в Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства.
Напомним, проверка пройдет в два этапа. До 9 февраля проведут передислокацию и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Украина обстреляла ДНР натовскими боеприпасами
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Киев уже применил западное оружие на востоке Украины, обстрел подстанции в Еленовке велся натовскими боеприпасами, сообщила полпред ДНР в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
«Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров – это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла», – передает РИА «Новости» слова Никоноровой.
По ее словам, поставки вооружения Киеву приводят к новым обстрелам в Донбассе со стороны украинских силовиков. «Очевиден вывод: поставка любого вооружения (Киеву от стран Запада) приводит к новым обстрелам Донбасса», – сказала Никонорова.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина наращивает боеспособность и возможности своей армии, но получаемое оружие от Запада страна намерена использовать исключительно для обороны. Украина получила от США более 80 тонн боеприпасов. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что формирование Сил территориальной обороны Украины идет по плану, сформировано 70% штата мирного времени.
Стало известно о решении Байдена перебросить дополнительные войска в Восточную Европу
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Глава Белого дома Джозеф Байден одобрил переброску дополнительных американских военных в Восточную Европу, сообщают СМИ.
В скором времени в Польшу будут отправлены две тысячи военнослужащих Соединенных Штатов, при этом еще «несколько тысяч» перебросят в Румынию, передает ТАСС со ссылкой на сообщение CNN.
«Кроме того, Пентагон рассчитывает совершить другие переброски сил внутри Европы и приказал еще нескольким тысячам военнослужащих находиться в состоянии готовности к развертыванию, помимо 8,5 тыс. военных, которые получили аналогичные приказы на прошлой неделе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявлял, что Соединенные Штаты скоро перебросят в Польшу около 2,5 тыс. военных.
До этого Байден заявлял о скорой переброске в Восточную Европу американских войск. При этом он заверил в отсутствии намерений размещать на Украине войска НАТО и США.
Российский ЗРК С-400 прибыл в Белоруссию
В Белоруссию прибыл ЗРК С-400 «Триумф», который принимает участие в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщает российское Минобороны.
Личный состав ЗРК объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа должен будет совершить марш на полигон в Брестской области. Там российские военные выполнят ряд учебных задач. ЗРК заступит на боевое дежурство по ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России, передает РИА «Новости».
Напомним, проверка пройдет в два этапа. До 9 февраля проведут передислокацию и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Замминистра обороны России Александр Фомин сообщил, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
США предложили России обсудить инспекции баз НАТО в Польше и Румынии
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Вашингтон выразил готовность обсудить с Москвой возможность российских инспекций баз НАТО в Польше и Румынии на предмет наличия там крылатых ракет Tomahawk, сообщили источники.
Как пишет журналист Bloomberg Дженнифер Джейкобс, «США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности проверить, что крылатые ракеты Tomahawk не размещены на базах НАТО». При этом США хотят, чтобы Москва «предоставила аналогичную информацию об определенных базах» на территории России, передает ТАСС.
При этом возможное соглашение будет заключено только после обсуждения с союзниками, в частности с Польшей и Румынией, заявил источник. Bloomberg пишет, что предложение США призвано развеять опасения Москвы относительно того, что пусковые установки могут быть использованы против России.
Напомним, в Румынии и Польше развернуты системы ПРО с пусковыми установками Mk-41, которые легко могут быть переоборудованы в установки для запуска крылатых ракет Tomahawk. США ответили отказом на основные предложения России по безопасности, но предложили вернуться к Договору по открытому небу и ДРСМД.
Российская армия решила закупить более 3 тыс. пистолетов «Удав»
Вооруженные силы до 2024 года закупят более 3 тыс. новейших самозарядных пистолетов «Удав», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Ожидается, что в оставшиеся три года текущей ГПВ госзаказчик закупит более трех тысяч пистолетных комплексов «Удав» в модификациях для войск (6П72) и спецподразделений (6П72-1). Основные отгрузки состоятся уже в 2022 году», – сообщил источник РИА «Новости».
Примерная сумма контрактов – 300 млн рублей, добавил он.
Новый девятимиллиметровый самозарядный пистолет, известный как пистолетный комплекс «Удав», успешно завершил опытную войсковую эксплуатацию в 2019 году. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах: от минус 50 градусов до 70 градусов жары, что делает его пригодным для применения всеми родами войск.
Конструкторские новинки, по данным разработчиков, обеспечивают технические преимущества пистолета над зарубежными конкурентами от CZ, Glock, Walther и Colt.
Кроме того, для «Удава» создали новую конструкцию магазина, позволяющую визуально или тактильно определить, сколько в нем осталось патронов. Емкость магазина составляет 18 патронов – на 10 больше, чем у пистолета Макарова. Для стрельбы из «Удава» можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 миллиметров.
Ранее стало известно, что МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК). Источник сообщил, что компактный пистолет Лебедева принят «по итогам государственных испытаний», он постепенно заменит в МВД «морально устаревший» пистолет Макарова советской разработки.
«Калашников» произвел крупную партию автоматов для заказчика из АТР
Группа компаний «Калашников» выпустила крупную партию автоматов для одного из заказчиков в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщили в компании.
«Крупная партия автоматов была произведена в ускоренном режиме на площадке АО «Концерн Калашников» в интересах иностранного заказчика из стран АТР по контракту, заключенному АО «Рособоронэкспорт», – передает РИА «Новости» сообщение компании.
Как отмечают в «Калашникове», в 2021 году группа увеличила выпуск экспортной продукции военного назначения более чем на 70% по сравнению с 2020 годом. В числе основных экспортных продуктов «Калашникова» - автоматы 100-й и 200-й серий, автоматы серии «Ратник», различные виды высокоточного вооружения.
По словам гендиректора группы Владимира Лепина, военная и гражданская продукция под брендом «Калашников» сегодня поставляется в общей сложности в 27 стран мира.
В прошлом году в ходе официального визита в Индию президента России Владимира Путина был подписан контракт о совместном производстве более 600 тыс. автоматов АК-203 на предприятии в городе Корва (штат Уттар-Прадеш).
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Путин в Индии поможет российской оборонке.
Эрдоган объяснил покупку российских С-400
Поставки российских ЗРК С-400 являются внутренним делом Турции, они не несут негатива в отношении НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Соглашение о приобретении Анкарой российских ЗРК С-400 является важным шагом с точки зрения развития взаимодействия между Турцией и Россией. Российские комплексы – очень важная система наступательной обороны. Поставки являются внутренним делом Турции. Это наше решение. Мы приняли это решение, мы договорились с Россией. Никакого негатива с точки зрения НАТО этот шаг не несет», – передает РИА «Новости» слова Эрдогана на встрече с турецкой молодежью в Трабзоне.
По его словам, страны-члены Североатлантического альянса «вправе самостоятельно принимать решения о закупке вооружений для нужд своих вооруженных сил».
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден на встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Риме выразил обеспокоенность по поводу приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, четко обозначив последствия этого шага.
Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на предложение. Более того, Турция намерена в будущем приобрести у России дополнительные партии С-400. США активно пытались помешать Турции купить ЗРК С-400 у России и многократно угрожали отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт.
Корабль ВМС Британии начал сопровождение российских судов в Ла-Манше
Военный корабль ВМС Британии следует за двумя российскими военными судами, проходящими через пролив Ла-Манш, сообщает газета Mirror со ссылкой на британское минобороны.
Ранее о сопровождении судов «Сообразительный» и «Стойкий» сообщили французские ВС. Согласно их сообщению, работа по отслеживанию кораблей затем была передана британскому фрегату «Argyll» и американскому авианосцу «Roosevelt».
«В качестве единого ответа с нашими союзниками королевские ВМС следят за присутствием российских военных кораблей, которые переходят через Ла-Манш», – передает РИА «Новости» слова представителя МО Британии.
Согласно представителю, слежение за судами – «нормальная реакция».
Ранее сообщалось, что в Балтийском и Северном морях корабли ВМС Британии и НАТО сопроводили российские военные корабли.
Глава Минобороны Испании раскритиковала «драматизацию» отправки кораблей в Черное море
Отправку испанских кораблей в Черное море в связи с ситуацией вокруг Украины в стране «слишком драматизировали», речь идет об обычном участии в операциях НАТО, сказала министр обороны Испании Маргарита Роблес.
«Этот сценарий (отправка военных подразделений НАТО на территорию Украины) никогда не рассматривался. В (уставе) НАТО есть статья пять – когда происходит нападение на страну-члена, остальные должны ответить. Но в этом случае Украина не страна, которая входит в НАТО. И этот сценарий – чтобы испанские войска были на Украине – вообще не ставился никогда. Думаю, что слишком драматизировали», – передает РИА «Новости» слова Роблес в интервью радиостанции Onda Cero.
По словам министра, чрезмерное внимание к новости об испанских кораблях было вызвано тем, что «(многие в стране) не знают, каково участие Испании в НАТО». «Миссии, которые сейчас были ускорены, были предусмотрены ранее Испанией как серьезным и надежным членом НАТО. Испания на протяжении многих лет участвует в постоянных морских группах, которые находятся в Средиземном море», – напомнила Роблес.
Именно в рамках этой миссии сейчас находятся в плавании сторожевой корабль Meteoro, фрегат Blas de Lezo и тральщик Sella, пояснила она. Также Роблес напомнила, что Испания давно участвуют в патрулировании воздушного пространства Балтии.
Ранее испанцы испугались войны из-за британского эсминца у Крыма.
Разработчик анонсировал первый полет «Ориона» со спутниковой связью
Новый вариант российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата «Орион», оснащенный спутниковой связью, выполнит первые полеты в феврале-марте, сообщили в компании-разработчике дрона «Кронштадт».
«Первый этап летных испытаний нового «Ориона» планируется провести в первом квартале этого года», – передает РИА «Новости» сообщение компании.
В «Кронштадте» уточнили, что система спутниковой связи и управления позволяет существенно повысить эффективную контролируемую дальность действия беспилотного летательного аппарата. В настоящее время дальность базовой версии «Ориона», без спутниковой антенны, ограничена дальностью прямой радиовидимости аппарата с наземного пункта управления.
Ранее министру обороны России Сергею Шойгу на спецзаводе представили первый летный образец беспилотника «Орион» со спутниковой связью.
Японский F-15 пропал с радаров во время полета
Истребитель F-15 Сил самообороны Японии пропал с радаров в ходе полета в районе префектуры Исикава на побережье Японского моря, сообщил телеканал NHK.
Самолет вылетел с базы Комацу. После этого связь с ним пропала. В связи с возможным падением истребителя в воду береговая охрана в порту Канадзава готовится отправить катера к месту предполагаемого крушения, передает ТАСС.
На вооружении Сил самообороны Японии состоит около 200 истребителей F-15. Главным образом они используются для сопровождения иностранных военных самолетов, которые пролетают возле японских границ.
Ранее японский истребитель во время полета потерял 90-килограммовый обтекатель кабины.
В ФРГ назвали условия сохранения ядерной миссии НАТО
Совместная ядерная миссия стран НАТО сохранится до тех пор, пока у России есть соответствующее оружие, заявила глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
Штрак-Циммерман отметила, что «Россия призывает прекратить Nuclear sharing (стратегия совместного использования ядерного арсенала НАТО государствами-членами) на Западе», однако эта стратегия «сохранится до тех пор, пока в России есть соответствующее вооружение», передает РИА «Новости».
Так она ответила на вопрос о том, должна ли Россия получить гарантии безопасности со стороны НАТО.
Глава комитета добавила, что «было бы хорошей новостью», если бы ряд международных договоров в сфере ядерной безопасности «были вновь активированы».
Ранее была подтверждена подлинность опубликованного в СМИ конфиденциального ответа США и НАТО России. До этого глава МИД Сергей Лавров заявлял, что в этом ответе «по главному вопросу о нерасширении НАТО на восток позитивной реакции нет».
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Войска ВВО перебросили на 10 тыс. км для проверки сил реагирования Союзного государства
Войска Восточного военного округа в рамках проверки сил реагирования Союзного государства переброшены на расстояние до 10 тыс. километров, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
«В соответствии с решением президентов России и Белоруссии проводится проверка сил реагирования Союзного государства. От российских Вооружённых сил задействованы органы военного управления и подразделения Восточного военного округа. В настоящее время проходит первый этап проверки. Войска переброшены на расстояние до десяти тысяч километров, в том числе перебазированы авиационные подразделения и воинские части противовоздушной обороны», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на селекторном совещании.
По его словам, «организована охрана и оборона государственных и военных объектов, государственной границы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы противовоздушной обороны Белоруссии и России».
«В период с 10 по 20 февраля на пяти белорусских полигонах состоится совместное учение «Союзная решимость-2022». В ходе учения будут отработаны задачи по обеспечению военной безопасности союзного государства и противодействию терроризму», – сказал Шойгу.
При этом он подчеркнул, что Россия и Белоруссия не были обязаны уведомлять иностранных партнеров об учении, но министерство обороны России сделало это в рамках добровольной транспарентности.
«Количество участников манёвров и основных систем вооружения не превышает параметры, установленные Венским документом 2011 года, что не обязывает нас уведомлять зарубежных партнеров о проводимых мероприятиях. Тем не менее, министерство обороны России – в рамках добровольной транспарентности – проинформировало военных атташе иностранных государств о проверке и совместном учении», – подчеркнул Шойгу.
Он сообщил, что маневры «Союзная решимость-2022» состоятся в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства, которая проводится в соответствии с решением президентов России и Белоруссии.
По словам Шойгу, вооруженные силы России в рамках реализации Стратегии обеспечения единства измерений до 2025 года уже получили свыше 600 единиц новейших образцов техники.
«Хочу подчеркнуть, что развитие системы обеспечения единства измерений в Вооружённых силах напрямую влияет на внедрение прорывных технологий, переоснащение войск на новейшее высокоточное и другие виды оружия. В ходе реализации Стратегии министерство обороны планово обновляет парк военной измерительной техники – в войска уже поставлено свыше 600 единиц новейших образцов», – сказал Шойгу.
Он отметил, что «создается автоматизированная система мониторинга состояния средств измерений, активно совершенствуется нормативная правовая база в области обеспечения единства измерений в Вооружённых силах, других войсках и воинских формированиях, а также в рамках сотрудничества СНГ».
«Принимаемые меры позволяют значительно повысить эффективность существующей системы. Сегодня посмотрим, как выполняется план мероприятий по реализации Стратегии», – сказал министр обороны.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в Белоруссии группировок войск (сил), организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов.
В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будут проведены совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский», а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы «Барановичи», «Лунинец», «Лида» и «Мачулищи». «Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению», – подчеркивается в сообщении.
Напомним, 27 января Россия завершила переброску истребителей Су-35С в Белоруссию на совместные учения «Союзная решимость – 2022», которые запланированы на период с 10 по 20 февраля. Замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Зеленский заявил о защитной функции поставляемого Западом на Украину оружия
Украина наращивает боеспособность и возможности своей армии, но получаемое оружие от Запада страна намерена использовать исключительно для обороны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, что «мы наращиваем нашу боеспособность и возможности нашей армии», для Украины «очень важно, что все это (получаемое из других стран) оружие – это защита», передает ТАСС.
«Мы думаем только про мир и только про деоккупацию территорий. И только дипломатическим путем», – утверждает он.
Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что Украина не отдаст «больше ни одного участка своей земли».
Ранее сообщалось, что Украина получила от США более 80 тонн боеприпасов. Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что формирование Сил территориальной обороны Украины идет по плану, сформировано 70% штата мирного времени.
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Минск выразил Киеву протест из-за незаконного пересечения границы украинским БЛА
Белоруссия выразила протест Украине в связи с незаконным пересечением белорусской границы украинским беспилотным летательным аппаратом (БЛА), сообщила пресс-служба МИД республики.
В ведомстве сообщили, что в четверг в МИД «был вызван посол Украины в Республике Беларусь Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию Белоруссии», передает ТАСС.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что ни он, ни его военачальники не хотят «никакой войнушки».
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