Украинские войска заминировали большую часть Мариуполя и не выпускают жителей

Говорить об освобождении Мариуполя пока преждевременно – отряды ВСУ, которые отступают туда с линии фронта, минируют город и не выпускают из него жителей, заявил официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

При провозглашении ДНР в 2014 году Мариуполь с населением более 450 тыс. человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Востоке Украины.

«Пока рано говорить именно об освобождении Мариуполя, потому что они создали крепость. Те подразделения, которые отступают с линии фронта, уходят в Мариуполь. Людей до сих пор оттуда не выпускают, гражданское население. Они (украинские войска) минируют большую часть города. Поэтому большая сложность, потому что заход в жилые кварталы принесет большие жертвы. Мы не хотим никаких человеческих жертв, поэтому вопрос этот будет идти очень тяжело», – передает РИА «Новости» слова Басурина в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, украинские военные держат мирных жителей в заложниках, поскольку «боятся отвечать за преступления, которые совершили против населения не только Донбасса, но и Украины».

«Поэтому будет идти очень тяжело. Это будет переговорный процесс, будем убеждать, чтобы они сложили оружие. И люди, которые там живут, не должны отвечать за их преступления», – добавил Басурин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что специальная операция в Мариуполе в Донецкой Народной Республике (ДНР) сильно осложняется нежеланием украинских военных выпускать из города гражданское население, которое практически удерживают в заложниках.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.