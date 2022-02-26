Пушилин назвал причину осложнения операции в Мариуполе

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26 февраля, суббота | Последнее обновление — 21:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В МИД ответили на обвинения НАТО в адрес России в агрессии
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Зеленского в шутку называли «зелефюрером», но теперь настал последний акт драмы: ему приходится косплеить фюрера по-настоящему. Он сидит в бункере, произносит патетические речи и, видимо, стремительно вынюхивает последние запасы кокаина.
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Спецоперация России на Украине развеяла американские сказки и продемонстрировала всем настоящую реальность. В рамках которой Россия делает то, что должна, а Америка не готова вставать у нее на пути.
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В течение всех последних 30 лет из них старательно делают мосек, лающих на слона. Понятно, что закон природы никто не отменял – и им прилетит. Но кому их жалко? Уж точно не ЕС и не США. Ну вот, прилетело.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Пушилин назвал причину осложнения операции в Мариуполе
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Специальная операция в Мариуполе в Донецкой Народной Республике (ДНР) сильно осложняется нежеланием украинских военных выпускать из города гражданское население, которое практически удерживают в заложниках, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«В Мариуполе очень непростая будет операция, потому что, во-первых, жителей Мариуполя не выпускают из города, их, кстати, практически взяли в заложники», – сказал он в субботу в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.
Ранее в Минобороны России заявили о попытках националистов провоцировать ответный удар по мирным жителям. Напомним, Россияпроводит военную операцию с цельюдемилитаризации и денацификации Украины. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнемупризнает Зеленского президентом Украины. Киев «
отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы, сообщили в МИД России.
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Китай пояснил свою позицию по голосованию в СБ ООН по Украине
Пекин поддерживает урегулирование отношений между Россией и Украиной путем переговоров, заявил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь, призвав Совбез «не подливать масла в огонь».
Китай заявил, что «суверенитет и территориальная целостность государств должны всегда уважаться», передает ТАСС.
Чжан Цзюнь заявил, что Пекин «глубоко обеспокоен последними событиями в связи с ситуацией на Украине», которые «подошли к такой точке, которую не хотелось увидеть». Он подчеркнул, что «Китай всегда формирует свою позицию, исходя из сути происходящего».
Китай считает, что СБ ООН «должен откликнуться» на ситуацию, но «ответ должен быть рассудительным», а действия – «направленными на разрядку кризиса, а не на подливание масла в огонь».
Чжан Цзюнь заявил, что «безопасность одной страны не может быть достигнута путем нарушения безопасности других стран», а «региональную безопасность нельзя укрепить за счет усиления альянсов». «На фоне пяти последовательных раундов расширения НАТО законные озабоченности России в сфере безопасности должны быть учтены», – подчеркнул дипломат.
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Россия наложила вето на американский проект резолюции Совбеза ООН, в котором содержится призыв «прекратить наступление на Украину». За проект резолюции проголосовали 11 членов Совбеза. Китай, Индия и ОАЭ воздержались.
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Ракетный удар нанесен по аэродрому с «Байрактарами» на Украине
По аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области Украины нанесен ракетный удар, сообщают СМИ.
Об этом пишет «Страна.ua».
Как сообщают украинские СМИ, на аэродроме базируются беспилотники «Байрактар ТБ-2», передает РИА «Новости».
Жители Мелитополя приветствовали российских военных красными флагами
Российские военные, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь, сообщили в Минобороны России.
Минобороны сообщило, что «мелитопольцы приветствовали российских военнослужащих». При этом «отдельные горожане старшего возраста выходили на улицы с красными флагами», передает РИА «Новости».
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Как сообщили в МИД России, Киев «отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы.
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Зеленский заявил лидерам ЕС, что они могут больше не увидеть его живым
Президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции заявил лидерам стран ЕС, что они, возможно, больше не увидят его живым, сообщают СМИ.
Видеоконференция состоялся до того, как лидеры стран ЕС приняли решение о новой серии санкций против России. «Возможно, это последний раз, когда вы видите меня живым», – приводит слова Зеленского Axios со ссылкой на источники. Глава правительства Швеции Магдалена Андерссон сказала агентству TT, что лидеры ЕС, прощаясь с Зеленским, знали, что могут больше его не увидеть.
При этом незадолго до разговора с лидерами ЕС, Зеленский заявил, что якобы является для России целью «номер один» для захвата или убийства, а члены его семьи – целью «номер два».
В Минобороны рассказали о морском бое в Черном море
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ВСУ с катеров, прикрывшись гражданскими судами, пытались убить собственных военнослужащих, сложивших оружие на острове Змеиный, но атака была отбита, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Во время эвакуации с острова Змеиный 82 добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих 16 катеров ВМС Украины, используя «тактику роя», попытались атаковать корабли Черноморского флота. Причем часть из катеров действовала под прикрытием гражданских судов.
«Целью данной атаки была, прежде всего, месть сложившим оружие украинским военнослужащим и обвинения Российской армии в уничтожении пленных. В результате морского боя 6 катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал», – цитирует РИА «Новости» генерала.
По его словам, в результате морского боя шесть катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал.
Конашенков подчеркнул, что в период атаки украинских катеров над районом провокации барражировали американские беспилотники США RQ-4 «Глобал Хок» и MQ-9А «Риппер». По его словам, высока возможность, что имменно БПЛА США наводили украинские катера на корабли Черноморского Флота России.
Ранее Государственная пограничная служба Украины заявила, что Украина лишилась контроля над островом Змеиный, расположенным в Черном море близ границы с Румынией и относящийся к Одесской области.
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В Минобороны России рассказали, чья ракета ударила по жилому дому в Киеве
Распространяемая в СМИ и соцсетях информация о том, что якобы российские военные нанесли ракетный удар по жилому многоэтажному дому на проспекте Лобановского в Киеве, не соответствует действительности, заявили в Минобороны России.
Отмечается, что характер повреждений свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты, это можно увидеть на видео.
«Очевидно, что в ходе отражения ночного ракетного обстрела объектов военной инфраструктуры ВСУ Украины произошел отказ в системе наведения ракеты украинского ЗРК средней дальности Бук-М1 и ракета задела угол жилого дома», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ведомстве.
Информацию о ракетном ударе в военном ведомстве опровергли.
«Распространяемая в социальных сетях информация о российском ракетном ударе по жилому дому на проспекте Лобановского в Киеве не соответствует действительности», – добавили в Минобороны ТАСС.
В Киеве назвали причину отказа от переговоров с Россией
Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия: это была попытка принудительной капитуляции, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
«Только что мне стало известно, что Украина отказалась от переговоров. Потому что условия, которые переделала через посредников российская сторона, нас не удовлетворяют. Это была попытка принудить нас к капитуляции. Мы передали им сигнал, что условия возможного мирного договора возможны на условиях Киева, а не Москвы», - приводит издание Страна.ua слова Арестовича, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что накануне Владимир Путин дал распоряжение остановить спецоперацию по демилитаризации Украины на фоне ожидавшихся переговоров.
Сегодня, 26 февраля, движение основных российских сил в соответствии с планом операции на Украине возобновилось в связи с отсутствием переговоров.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. Киев предложил провести переговоры в Варшаве, а после перестал выходить на связь.
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Макрон призвал готовиться к «долгой войне»
Президент Франции Эмманюэль Макрон, говоря о конфликте на Украине, заявил, что «война продлится долго», и призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы.
С соответствующими заявлениями Макрон выступил в ходе посещения сельскохозяйственной выставки, которая открылась в центре «Порт-де-Версаль» в субботу на западе Парижа, передает ТАСС.
«Этот кризис будет длительным. Эта война будет длительной. И все кризисы, связанные с ней, также будут продолжаться. Поэтому мы должны подготовиться», – сказал он, пообещав представителям сельскохозяйственной отрасли поддержку со стороны государства.
Ранее президент России Владимир Путин и лидер Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре откровенно обменялись мнениями насчет происходящего на Украине, глава российского государства проинформировал коллегу о причинах спецоперации.
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Борис Джонсон и представитель Госдепа заговорили по-русски
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на русском и украинском языках призвал остановить операцию по демилитаризации Украины. Представитель Госдепа США Нед Прайс также попытался воспроизвести пацифистский призыв на русском языке.
Джонсон назвал нынешнюю ситуацию трагедией для России и Украины, которые являются «великими странами». По его мнению, «действия Путина привели к полной изоляции России», которая «столкнулась бессмысленной кровавой войной». Затем Джонсон обратился к россиянам на русском языке: «Я не верю, что это война от вашего имени». «Этот кризис и эта трагедия могут и должны закончиться», – приводит его слова РИА «Новости».
Затем Джонсон перешел на украинский и заявил: «Потому что миру нужна свободная и суверенная Украина. Слава Украине».
Прайс на брифинге заявил, что «люди России» не являются врагами США. Он возложил ответственность за операцию на Украине на президента России Владимира Путина и «его друзей». Далее он попытался воспроизвести пацифистский призыв на русском языке: «Нет войне».
Госдепартамент считает, что российские предложения о переговорах с Украиной не являются «реальной дипломатией», которая требует для успеха деэскалации. С точки зрения США, для создания благоприятных условий для дипломатии главе российского государства Владимиру Путину, в частности, следует «отдать приказ о выводе своих войск с Украины».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад вводит против России санкции, которые которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Медведев предупредил о симметричном ответе на арест денег россиян за рубежом
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия симметрично ответит на арест денег российских компаний и граждан за рубежом.
В ответ страна может арестовать средства иностранных компаний в России.
«Еще пугают арестом денег российских граждан и российских компаний за рубежом. Просто всех, без всяких санкций. Сплошняком. Типа назло. А вот на такое надо будет отвечать вполне симметрично. Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях», – написал он в ВКонтакте.
Ранее президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России. Перед этим он заявил о согласовании с главами G7 «разрушительных» санкций против России в связи с событиями на Украине. Накануне Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства и на последующее решение направить туда войска.
Володин: Зеленский сбежал из Киева
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Президент Украины Владимир Зеленский уехал во Львов еще вчера, находится под охраной неонацистов, а все видео, которые публикует в соцсетях, записаны заранее, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на депутатов Рады.
«Его не было уже вчера в столице Украины. Вместе со своим окружением сбежал в город Львов, где ему вместе с помощниками оборудовали место для проживания. Все видео, которые он публикует в социальных сетях, записаны заранее», – написал Володин в своем Telegram - канале.
По его словам, информацию о побеге Зеленского он получил информацию от депутатов Верховной Рады, которые пытались с ним встретиться в Киеве, но их для встречи пригласили во Львов.
Также Володин сообщил, что Зеленский находится под охраной неонацистов.
Ранее Зеленский сообщил в Twitter, что «настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС, обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь».
До этого президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором заявил, что он и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а также глава офиса президента Андрей Ермак и советник офиса главы президента Михаил Подоляк находятся в Киеве.
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Для сдавшихся украинских силовиков создали гуманитарный коридор
Народна милиция ДНР сообщила, что создала гуманитарный коридор для сложивших оружие военнослужащих ВС Украины из зоны боевых действий, им потребуется питание и медицинская помощь, сообщил заместитель главы республиканского оборонного ведомства Эдуард Басурин.
По словам Басурина, он призвал солдат сохранить свою жизнь, добровольно отказавшись от участия в боевых действиях.
«Не стоит рисковать жизнью за преступную украинскую власть и олигархов», – передает его слова ТАСС.
Утром 17 февраля в ДНР обострилась ситуация, начались обстрелы со стороны украинских силовиков.
Президент России Владимир Путин 21 февраля признал ДНР и ЛНР независимыми республиками. 24 февраля президент России сообщил, что начинает спецоперация по демилитаризации Украины. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских городов.
Экс-премьер Италии: Украинский национализм ответственен за злоупотребления в отношении русских
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Вопросы безопасности России никогда серьезно не рассматривались на Западе, выразил мнение бывший премьер-министр Италии Массимо Д’Алема в интервью газете «Стампа».
«Международное сообщество столкнулось с вызовом, на который мы должны быть способны ответить единством и, вместе с этим, суровостью. Но вопрос безопасности России никогда не рассматривался всерьез.
Было и есть две возможности. Русские никогда не исключали своего включения в НАТО <...> В противном случае необходимо создать общую европейскую структуру безопасности. Провести новую Хельсинкскую конференцию. [Создать] архитектуру, которая была бы способна поручиться за нас и поручиться за них», – передает ТАСС его слова.
Экс-премьер отметил, что на Западе должны были «сдерживать, а не поощрять украинский национализм, который несет ответственность за злоупотребления в отношении русского меньшинства».
«Украинский национализм отказался от Минских соглашений, которые предусматривали конституционную реформу Украины, которая могла бы дать автономию регионам», – сказал он.
При этом Д'Алема назвал действия Москвы на Украине «преступлением» и «ошибкой».
«И мы также должны осознавать: санкций недостаточно. Риск заключается в общем упадке Европы и России. Мы связаны географией и экономической взаимодополняемостью: им нужны наши технологии, а нам – их сырье. Давайте проясним: с геополитической точки зрения эта трещина в сердце Европы усиливает риск общего упадка континента», – заметил экс-премьер Италии.
По его словам, Соединенные Штаты и Китай могут смотреть на это с большей отстраненностью, в том числе потому, что они платят меньшую цену. «Это европейская трагедия, и именно европейцы должны найти выход», – заключил он.
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад вводит против России санкции, которые которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Песков: Украина отказалась от переговоров, операция возобновляется
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Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков 26 февраля сообщил, что украинская сторона отказалась идти на переговоры по мирному урегулированию конфликта.
Помощник главы страны добавил, что накануне Владимир Путин дал распоряжение остановить спецоперацию по демилитаризации Украины на фоне ожидавшихся переговоров.
Сегодня, 26 февраля, движение основных российских сил в соответствии с планом операции на Украине возобновилось в связи с отсутствием переговоров, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Пескова.
Позже украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. Киев предложил провести переговоры в Варшаве, а после перестал выходить на связь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов предоставить площадку и обеспечить проведение мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины.
В Германии заявили о «закрытии надолго» проекта «Северный поток –2»
«Северный поток – 2» был хорошим проектом, но тема закрыта надолго, заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (OA) Михаэль Хармс в прямом эфире радиостанции DLF .
«Мы всегда защищали этот газопровод, он был... хорошим проектом, но я считаю, что тема исчерпана», – цитирует РИА «Новости» Хармса.
Восточный комитет объединяет немецкие компании, которые работают в Восточной Европе и на постсоветстком пространстве.
Отвечая на вопрос ведущего, «умер» ли данный проект в долгосрочной перспективе, Хармс добавил: «С моей точки зрения, да».
Ранее Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, серьезна ли угроза, что российский газопровод может так и не получить разрешения на работу.
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