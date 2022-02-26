В Минобороны России заявили о попытках националистов провоцировать ответный удар по мирным жителям

Украинские националисты продолжают размещать реактивные системы залпового огня и артиллерию в жилых кварталах в Киеве и других городах, а также пытаются спровоцировать ответный удар по мирным жителям, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Данные нашей разведки продолжают фиксировать размещение украинскими националистами реактивных и артиллерийских подразделений в жилых кварталах не только в Киеве, но и в других украинских городах», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.

По его словам, националисты применяют те же методы, что и террористы – пытаются спровоцировать ответный удар по мирным жителям.

«Руководство Украины многократно заявляло, что не прикрывается мирным населением и не ставит тяжелые огневые средства в городах. Такая откровенная ложь может повлечь тяжелые последствия..., делается это намеренно, для провоцирования ответных ударов российских вооруженных сил по жителям населенных пунктов. Украинское националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы», – отметил Конашенков.

«Обращаемся к жителям Украины, – требуйте от преступной киевской власти немедленно убрать все тяжелые вооружения от своих домов и жилых кварталов городов», – заявил он.

«Еще раз подчеркну, – российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят», – добавил он.

Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему признает Зеленского президентом Украины. Киев «отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы, сообщили в МИД России.

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