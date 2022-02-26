Для сдавшихся украинских силовиков создали гуманитарный коридор

Народна милиция ДНР сообщила, что создала гуманитарный коридор для сложивших оружие военнослужащих ВС Украины из зоны боевых действий, им потребуется питание и медицинская помощь, сообщил заместитель главы республиканского оборонного ведомства Эдуард Басурин.

По словам Басурина, он призвал солдат сохранить свою жизнь, добровольно отказавшись от участия в боевых действиях.

«Не стоит рисковать жизнью за преступную украинскую власть и олигархов», – передает его слова ТАСС.

Утром 17 февраля в ДНР обострилась ситуация, начались обстрелы со стороны украинских силовиков.

Президент России Владимир Путин 21 февраля признал ДНР и ЛНР независимыми республиками. 24 февраля президент России сообщил, что начинает спецоперация по демилитаризации Украины. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских городов.