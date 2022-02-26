Абхазия признала ДНР и ЛНР

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26 февраля, суббота | Последнее обновление — 05:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Ракетный удар нанесен по аэродрому с «Байрактарами» на Украине
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В течение всех последних 30 лет из них старательно делают мосек, лающих на слона. Понятно, что закон природы никто не отменял – и им прилетит. Но кому их жалко? Уж точно не ЕС и не США. Ну вот, прилетело.
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На протяжении нескольких лет я участвовал в переговорах по выполнению политической части Минских соглашений. И моя личная ответственность в том, что Украину так и не удалось убедить их выполнить.
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Вот вы, вешающие на аватары флаги Украины – вы понимаете, что делаете? Вы показываете, что вы не против войны, а за одну из сторон в войне.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Абхазия признала ДНР и ЛНР
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Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщила его пресс-служба.
Бжания выразил уверенность, что «все абхазское общество поддерживает это решение». Он подчеркнул «дух дружбы с народами ДНР и ЛНР», а также заявил о намерении Абхазии «быть и в будущем причастной к их судьбе». По его словам, Абхазия желает ДНР и ЛНР «безопасного и устойчивого развития», передает РИА «Новости».
Бжания сказал, что Абхазию связывают особые отношения с народами ДНР и ЛНР, народ Абхазии сочувствует их борьбе, так как сам «все это пережил». Он поручи правительству подготовиться к заключению межгосударственных договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР и установлении с ними дипломатических отношений.
Разведка США заявила о возможном взятии Киева российской армией в ближайшее время
Разведка Соединенных Штатов считает, что Киев может оказаться «под контролем РФ» в течение нескольких дней, сообщают американские телеканалы.
«Представители американской разведки опасаются, что Киев может попасть под контроль России в течение нескольких дней», – цитирует CNN РИА «Новости».
По этим данным, захват города может пройти за период от одного до четырех дней.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявлял, что Россия не может допустить превращение Украины в «занесенный над ней кинжал в руках Вашингтона».
Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Минобороны назвало число сдавшихся украинских военных
Более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины в ходе боевых действий сложили оружие и сдались, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В ходе боевых действий более 150 военнослужащих различных силовых структур Украины сложили оружие и сдались», – передает ТАСС слова Конашенкова.
Какзаявил глава ДНР Денис Пушилин, ряд военнослужащих Украины понимают бесперспективность сопротивления и сдаются.
«Есть некие признаки, что ситуация меняется, связано это и с тем, что ряд военнослужащих, не националистов, я подчеркиваю, а именно военнослужащих, они все же понимают бесперспективность и желают сдаваться живыми и вернуться к своим семьям, они все же сдаются, они складывают оружие», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, со стороны России, как это заявлялось ранее, для военнослужащих Украины создаются все условия, оказывается медицинская поддержка, после окончания боевых действий они смогут отправиться к своим семьям.
«Что касается обеспечения питанием и другим необходимым, то это все предоставляется. После того, как они подписывают согласие не принимать участие в боевых действиях, то есть для них на этом война заканчивается, и дальше они уже непосредственно после окончания боевых действий смогут вернуться к своим семьям. Это наши обязательства», – сказал Пушилин.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
Машков поддержал признание ДНР и ЛНР и выступил «Zа мир»
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Актер, режиссер и худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков заявил о поддержке признания независимости ДНР и ЛНР, а также выступил «Zа мир». Отметим, что Z – один из символов на российской бронетехнике, задействованной в операции по демилитаризации Украины.
Машков подчеркнул в Instagram, что уже «восемь лет идет открытая война, за которой наблюдает «цивилизованный» мир, но предпочитает ее не замечать». Он заявил о поддержке решения главы российского государства Владимира Путина «о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик как единственно возможного в сложившейся ситуации сейчас».
Как заявил Машков, «люди, прожившие все эти годы в войне, наконец получили надежду на мирную жизнь», и «сейчас они в безопасности». Он призвал «помочь тем, кому сейчас это действительно необходимо», а не «множить ненависть к друг другу и к своей стране».
Машков объявил, что «все сборы от спектакля «Матросская тишина», который состоится 4 марта, будут направлены на поддержку жителей ДНР и ЛНР и граждан Украины, перешедших на территорию России и нуждающихся в нашей общей поддержке».
Войска Украины за семь минут обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские силовики за семь минут обстреляли три населенных пункта в ДНР, используя тяжелое вооружение, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 08.30 до 08.37 в направлении населенных пунктов Васильевка, Широкая Балка и Саханка, выпущены мины калибром 82 и 120 мм, 150 выстрелов из БМП-1, передает РИА «Новости».
Ранее в пятницу житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, его госпитализировали в Республиканский травматологический центр.
Проханов: События на Украине не оставили равнодушным ни одного россиянина
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«Российские танки в Киев послал не Путин и не Шойгу, а сама русская история. Это жестокий, но закономерный процесс», – сказал газете ВЗГЛЯД писатель и философ Александр Проханов, комментируя спецоперацию российских военных, которую они проводят на Украине.
«Над великой славянской цивилизацией было совершено историческое насилие: ее разделили, как какое-то бревно. Но сущность этой цивилизации – распадаться, а потом вновь соединяться», – считает писатель, публицист и философ, председатель Изборского клуба Александр Проханов.
По мнению собеседника, насильственное разделение русской цивилизации случилось в 1991 году, когда распался СССР. «Нас утешали, что супруги-де добровольно и мирно разошлись. Однако этот развод с тех пор обернулся страшной войной в Приднестровье, двумя чеченскими войнами, резней в Киргизии, грузинской войной, Крымом, восстанием в Донбассе», – указал Проханов.
«А теперь Украина. Происходит воспроизведение утраченных цивилизационных контуров. Это историческое возмездие, – полагает эксперт. – Произошла гигантская встряска: все, что казалось неподвижным, имело стабильность, название и контур, теперь поднялось летит к небу. И оно очень скоро упадет, создастся абсолютно другой контекст, другой орнамент. Мы будем жить в другой реальности».
Проханов убежден, что после восстановления мира на Украине изменится многое. «Во-первых, будет другая экономика, иные методы управления индустрией. Во-вторых, из-за нехватки сырья, технологий и кадров возникнет мобилизационный проект, потому что появится необходимость централизованно управлять остатками ресурсов», – допустил писатель.
«В-третьих, конечно же, будет рассмотрено поведение наших либеральных слоев. Сегодня, когда идет война, они бьют в спину наших военных, в них «стреляют» кинескопы телеканалов и микрофоны радиостанций, – указал он, – В-четвертых, безусловно, будут пересмотрены элиты. Элита, которая в период боевых действий присягает противнику, хвалит его и вместе с тем оскверняет, оскорбляет, унижает русские войска, – такая элита должна быть изменена или даже сметена».
По мнению собеседника, операция по принуждению Украины к миру не оставила равнодушным ни одного россиянина. «Все потому, что в душе каждого из нас живут определенные константы и контр-константы. Наше общество поделено на богатых и бедных, русских и чеченцев, верующих и атеистов, молодых и старых. Мы отличаемся и по глубинным смыслам – кому-то ближе Пушкин, другому Чаадаев. Кто-то выберет Сталина, а кто-то – Власова. Это разделение порождает гигантский внутренний конфликт», – пояснил прозаик.
«Отсюда такая острая реакция на значимые события. У одних они вызывают восторг и восхищение, потому что им кажется, что происходит восстановление исторических форм. У представителей либеральных, деструктивных слоев социума то же самое провоцирует гнев и страдания», – заключил он.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Специальная военная операция на Украине, которую Россия начала в четверг – вынужденная мера, подчеркнул президент Владимир Путин, выступая на встрече с представителями отечественных деловых кругов. России «просто не оставили никаких шансов поступить иначе», сказал глава государства. Напомним, что в утреннем экстренном телеобращении к россиянам президент объяснил – решение о начале спецоперации было принято с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.
«Для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан РФ», – сказал Путин. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как пройдет демилитаризация и денацификация Украины.
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В ДНР сообщили об ударе «Точкой-У» по Донецку
Украинские военные выстрелили управляемой ракетой «Точка-У» по Кировскому району Донецка, они пытались попасть по нефтебазе, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«ВФУ (Вооруженные формирования Украины – прим. ВЗГЛЯД) применили по Кировскому району Донецка управляемую ракету «Точка-У». Предположительно, целью удара была нефтебаза, расположенная примерно в 400 метрах от места падения ракеты», – цитирует сообщение представительства РИА «Новости».
Головная часть ракеты не сработала, указали там.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Также в представительстве сообщили, что ВСУ выпустили восемь мин запрещенным калибром 120 миллиметров в направлении Горловки.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам.
Депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что «спецоперация ВС России против украинских силовиков развивается достаточно успешно, все задачи реализуются в высоком темпе».
Пушилин определил сроки выхода ДНР и ЛНР на границы республик
Военнослужащие Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) возьмут под контроль всю свою территорию в считанные дни, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия-1».
«Эшелонированная оборона выстроена достаточно серьезно за эти 8 лет у противника, но, тем не менее, не называя конкретных дат, я скажу, что до выхода на административные границы как Донецкой бывшей области, так и Луганской бывшей области остались считанные дни», – цитирует ТАСС Пушилина.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские военные сбили пять боевых самолетов, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов. Также было уничтожено 18 танков и других боевых бронированных машин, семь реактивных систем залпового огня, 41 единица специальной военной автомобильной техники и пять боевых катеров. Конашенков добавил, что в ходе спецоперации были выведены из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины.
Также в Минобороны заявили, что ПВО Украины ночью над Киевом сбила свой же истребитель.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Матвиенко о санкциях: Россия знает слабые места Запада
Москва подготовила ответный пакет санкций против стран Запада, которые ввели рестрикции в отношении России в связи с военной операцией на Украине, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко заявила, что санкции подготовлены, «они не будут зеркально отражать санкции против России, но мы хорошо знаем слабые места Запада», передает ТАСС.
«Мы также подготовили целый пакет, целую серию санкций, возможных для того, чтобы применить их в отношении тех государств, которые объявили санкции России (...) У Запада тоже много чувствительных мест», – добавила она.
По словам Матвиенко, Россия с учетом постоянных санкционных угроз со стороны стран Запада успела качественно подготовиться к введению санкций, правительство «предприняло все страховочные механизмы, отработало все угрозы, которые исходят от санкций, и защитные меры для страны».
Она также заявила, что Россия выполнит все взятые на себя социальные обязательства перед гражданами, несмотря на санкции, хотя какое-то время будет трудно, передает РИА «Новости».
«Поверьте, это твердое убеждение и президента, и правительства, и Федерального собрания», – подчеркнула она.
Ранее страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Также президент США Джо Байден объявил о введении «жестких санкций» против России, которые ударят по высокотехнологическому сектору.
Между тем Россия, отвечая на предпринятые против нее меры, уже закрыла небо для Британии.
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Украинские войска начали новые обстрелы Горловки в ДНР
Украинские войска утром в пятницу начали новые обстрелы Горловки в Донецкой народной республике, на данный момент под обстрелом Зайцево и поселок шахты им. Гагарина, сообщил глава администрации города Иван Приходько.
«Новый день в Горловке начался в 5.30 утра, новыми обстрелами. Зашумела вся ЛБС и прифронтовые поселки. По нам работает весь калибр 82, 120, 122, 125, 152», – написал Приходько в своем Telegram-канале.
Напомним, утром в четверг президент России Владимир Путин в обращении к россиянам сообщил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации. При этом он призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, сложить оружие и отправиться домой.
Военные объекты Украины подверглись массированным ударам. Представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что бои идут по всей линии соприкосновения.
В Министерстве обороны подчеркнули, что высокоточное оружие поражает только военные цели, поэтому Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины.
Британский гранатомет NLAW нашли брошенным на оставленных позициях ВСУ
Бойцы народной милиции ЛНР нашли на брошенных украинскими бойцами позициях британский противотанковый гранатомет NLAW, сообщил официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.
«Это один из первых западных трофеев наших военнослужащих, освободивших населенный пункт Лопаскино. Вот это так называемое оборонительное вооружение ВС Украины, которое поставлялось западными странами, но очевидно, либо плохо учили, либо плохо мотивировали», – цитирует Филипоненко РИА «Новости».
Он пояснил, что обнаруженный гранатомет еще не стрелял ни разу, рядом с ним нашли винтовку.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
При обстреле школы в Горловке погибли двое учителей
Двое учителей погибли в пятницу в результате попадания снаряда украинских силовиков в здание школы в городе Горловка в Донецкой народной республике, сообщил мэр Иван Приходько.
«Ул. Соколовского, 15, школа № 50 – прямое попадание снаряда. В результате обстрела школы № 50 погибло двое учителей», – написал мэр в своем Telegram-канале.
Ранее Приходько сообщил о прямом попадании снаряда в здание школы на улице Соколовского, 15.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн «Стирол». Горловка – один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и «6/7». До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тыс. человек.
В ДНР заявили о попадании снаряда ВСУ в нефтебазу в Донецке
Нефтебаза загорелась Кировском районе Донецка после попадания снаряда со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«В результате попадания артиллерийского снаряда со стороны ВСУ произошел взрыв с последующим возгоранием нефтебазы в Кировском районе Донецка», – говорится в Telegram-канале представительства.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
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Войска Украины обстреляли населенный пункт Куликово в ДНР
Украинские войска совершили обстрел в направлении населенного пункта Куликово в ДНР, применив тяжелое вооружение, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: н.п. Талаковка – н.п. Куликово, выпущено 16 мин калибром 120 мм», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.
Ранее в пятницу житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, его госпитализировали в Республиканский травматологический центр.
В ДНР заявили о прямом попадании снаряда в здание школы
Глава администрации Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил о прямом попадании снаряда в здание школы.
«Ул. Соколовского, 15, школа № 50 – прямое попадание снаряда», – передает РИА «Новости» слова Приходько.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн «Стирол». Горловка – один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и «6/7». До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тыс. человек.
Ранее в пятницу житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, его госпитализировали в Республиканский травматологический центр. Как сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские силовики за семь минут обстреляли три населенных пункта в ДНР, используя тяжелое вооружение.
Украинские войска обстреляли поселок Зайцево в ДНР из тяжелого вооружения
Украинские войска обстреляли населенный пункт Зайцево (Южное) в ДНР, применив тяжелое вооружение, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.55 – н.п. Зайцево (северное) – н.п. Зайцево (южное), выпущено 7 мин калибром 120 мм», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.
Ранее в пятницу житель Киевского района Донецка получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, его госпитализировали в Республиканский травматологический центр. Как сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские силовики за семь минут обстреляли три населенных пункта в ДНР, используя тяжелое вооружение.
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