«Единая Россия» решила сформировать отряды волонтеров-медиков для Донбасса

Михалков: Признание Россией ЛНР и ДНР было единственным выходом

Признание Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик было единственным возможным выходом из тупиковой ситуации, поскольку в течение восьми лет мир спокойно взирал на безнаказанное убийство невинных граждан, выразил уверенность режиссер Никита Михалков.

«Я считаю, что это был единственный возможный выход из тупиковой ситуации. Череда предательств со стороны Украины и наших западных «партнеров» превысила все допустимые нормы. В течение восьми лет мир спокойно взирал на то, как просто безнаказанно убивают невинных граждан только за то, что они не хотели признать пришедший путем путча нацистский режим», – приводит ТАСС слова Михалкова, которого цитирует пресс-служба.

Он отметил, что жители республик хотят говорить на своем языке – на русском, хотят жить по тем законам и правилам, по которым они жили столетия. «Нежелание коллективного Запада внимательно и с уважением отнестись к нашей озабоченности не дает возможности уважающей себя стране, а тем более великой державе, оставлять это в состоянии бесконечного гниения и продолжать не видеть, что безнаказанность порождает еще большую безнаказанность. Притом я считаю, что произошедшее – это ярчайшее подтверждение того, что Россия сохранила собственное достоинство, несмотря на то, что столько лет нас пытались его лишить и мы в этом, к сожалению, порою сами принимали немалое участие», – добавил режиссер.

Михалков подчеркнул, что никто из тех деятелей культуры, кто сегодня требует прекратить операцию России по защите Донбасса, «рта не раскрыл» по поводу преступлений, которые происходили на территории Украины по отношению к мирному населению Донбасса. «Они спокойно взирали на все, что происходит, кормились «с руки» государства и молчали, пока не возникла опасность и, как говорят в России, жареный петух в виде западных санкций не стал угрожать их насиженным задницам, потому что у большинства из них дети учатся за границей, инвестируют они за границу, покупают недвижимость за границей, тратят в свое удовольствие деньги за границей, а зарабатывают здесь», – добавил он.

Режиссер отметил, что планирует посвятить ряд выпусков своей передачи теме защиты Донбасса. «Но на настоящий момент наша новая передача была записана и смонтирована до событий последних дней, однако, поверьте, ставит вопросы, которые касаются проблем, не теряющих своей актуальности даже в связи с последними событиями. Думаю, что само название много о чем говорит – «Донос как путевка в жизнь», – заключил он.

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.

Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.

В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Пушилин напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.

Позже главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.

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