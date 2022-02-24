Украинские еврооблигации обвалились до минимума с 2015 года

Украинские еврооблигации обвалились до самых низких уровней с 2015 года, а нерезиденты сократили портфель украинских гособлигаций на 1 млрд гривен (более 34 млн долларов), сообщило украинское издание «Экономическая правда».

Как сообщает издание, доходность коротких еврооблигаций Украины, номинированных в долларе, в среду взлетела до 41,75%. Для сравнения, ставки по шестимесячным облигациям внутреннего госзайма в долларе на последних аукционах Минфина составила лишь 3,5%. По данным издания, ставки быстро росли в течение дня и после обеда по этому выпуску составляли 29%. Динамика аналогична для бумаг с разным сроком погашения – с 2022 года по 2033 год. Котировки обвалились на 6-13%, больше всего пострадали бумаги с погашением в 2029–2033 годах, передает ТАСС.

По имеющейся у издания информации, «кризис обвалил украинские ВВП-варранты» до минимума с 2015 года, «когда правительство их и выпустило». В среду они котировались менее чем вполовину своего номинала – 49,5%. За день котировки упали на 15,9%.

Как отмечает издание, из-за падения стоимости украинских активов, которое началось еще в ноябре 2021 года, правительство потеряло возможность привлечь внешний капитал. Ситуация с украинскими заимствованиями усугубилась после того, как Россия признала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик.

В комментарии изданию финансовый аналитик компании ICU («Инвестиционный капитал Украина») Михаил Демков отметил, что «при этом США продолжают говорить о том, что РФ готовится к вторжению на Украину. «Все это побуждает инвесторов продавать украинские ценные бумаги из страха, что Украина не сможет погасить долги. На внутренних аукционах Минфину удалось привлечь более 3 млрд гривен (103 млн долларов) от ОВГЗ (облигаций внутреннего государственного займа), однако, как свидетельствуют данные Нацбанка, преимущественно гособлигации выкупили украинские банки», – подчеркнул эксперт.

По данным издания, нерезиденты продали ОВГЗ из своего портфеля на рекордную с начала года сумму – 1 млрд гривен. Это повлияло на количество валюты в обращении и повлекло за собой стремительное падение гривны. Как отмечается, для сдерживания колебаний с понедельника Нацбанк совершил чистую продажу валюты почти на 240 млн долларов.

Тем не менее курс национальной валюты Украины продолжает падать и 23 февраля пересек отметку в 29,5 гривны за доллар на межбанковских торгах. На четверг Нацбанк определил справочный курс в 29,25 гривны за доллар.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил «вторжения» России на Украину этой ночью. Ранее в офисе украинского президента оценили потери Украины от распространения информации о «вторжении» в 2-3 млрд долларов в месяц.

В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.

Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД