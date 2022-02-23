В Москве отреагировали на высказывания генсека ООН по ситуации на Украине

В МИД России назвали далекими от реальности высказывания генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Полагаем весьма далекими от реальности звучащие сегодня рассуждения о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины и о необходимости выполнения минского «Комплекса мер», одобренного резолюцией СБ ООН 2202», – говорится в Telegram российского ведомства.

В МИД задались вопросом, «где были последние восемь лет все эти деятели, когда пришедший к власти в результате госпереворота киевский режим вел против своих граждан карательную военную операцию, жертвами которой стали четырнадцать тысяч гражданских лиц. В грубейшее нарушение минского «Комплекса мер» против Донбасса была введена жесточайшая транспортная и экономическая блокада, прекращены выплаты пенсий и социальных пособий его жителям, которых В.Зеленский назвал «особями», предложив им убираться из Украины. Такие действия имеют все признаки геноцида».

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Внутри границ России



«Генеральному секретарю ООН следовало все эти годы требовать от Киева выполнения Минских соглашений, прежде всего путем налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском, что четко предписано «Комплексом мер» и резолюцией 2202», – отметили в российском МИД.

Также в ведомстве напомнили, что «в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, утвержденной консенсусной резолюцией Генассамблеи ООН 2625 от 1970 г., положение о соблюдении территориальной целостности относится к «государствам, соблюдающим в своих действиях принцип равноправия и самоопределения народов... и, вследствие этого, имеющим правительства, представляющие без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории». Правительство Украины таковым не являлось и не является».

В заключении в российском ведомстве призвали Генерального секретаря и его сотрудников строго следовать единогласно одобренным Генассамблеей принципам.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш позволил себе высказывания о ситуации на Украине, которые не соответствуют его статусу. Российский министр напомнил, что Гутерриш ни разу не призывал к необходимости выполнения Минских договоренностей.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш рассматривает «решение Российской Федерации [о признании республик Донбасса] как нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, не соответствующее принципам Устава ООН».

Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.

В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.