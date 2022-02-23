Во Франции разъяснили, когда возобновится «Северный поток – 2»

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23 февраля, среда | Последнее обновление — 15:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ДНР и ЛНР сообщили о критической ситуации на линии соприкосновения
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Евросоюз и отдельные страны Европы невероятно злы на Россию за признание ДНР и ЛНР. И речь не только о том, что поставлены под сомнения границы Украины. Само это признание – дипломатическое поражение европейцев.
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Военные – обычные люди, но они живут в ином измерении, которое их навсегда меняет. Мера ответственности в армии не недополучение прибыли, не срыв плана и не неудовлетворительная оценка. Мера ответственности в армии – смерть. И ладно бы только твоя.
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Появилась информация, что в Донбасс заходят российские войска. Страх внутри почти пропал, появилась мысль, может, это всё – конец войне? Конец страданиям людей?
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Во Франции разъяснили, когда возобновится «Северный поток – 2»
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Проект «Северный поток – 2» может возобновиться в тот день, когда Россия выполнит свои международные обязательства, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
«Остановка этого проекта – правильное и смелое решение. Энергетическая независимость должна быть приоритетом ЕС. «Северный поток – 2» может возобновиться в тот день, когда российские власти выполнят свои международные обязательства», – сказал Ле Мэр в эфире телеканала Бэ-эф-эм, передает ТАСС.
Он также напомнил, что «во Франции цены на газ заморожены и лишь 20% поставляемого газа импортируется из России».
Комментируя возможное влияние событий на Украине на мировые цены на нефть, Ле Мэр заявил, что «не знает, до какого уровня может подняться цена за баррель». «Но надо быть очень внимательным».
Кроме того, он считает, что «влияние украинских событий на французскую экономику будет иметь ограниченный характер».
«Объем французского экспорта на российский рынок и объем нашего импорта из России находятся примерно на одном уровне – 1-2%», – заключил он.
Ранее глава немецкого министерства экономики и вице-канцлер страны Роберд Хабек заявил, что проект «Северный поток – 2» могут полностью остановить. По его словам, Германия в будущем может обойтись без российского газа. Он добавил, что пока же Германия и Россия не близки, к такому развитию событий.
Позже германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по «Северному потоку – 2».
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, не смотря на решение Берлина о приостановке сертификации, «Северный поток – 2» рано списывать со счетов.
Путин: Необходимо, чтобы США серьезно отнеслись к требованиям России по безопасности
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Президент России Владимир Путин заявил в переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям России по безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин вновь акцентировал необходимость того, чтобы США и НАТО со всей серьезностью отнеслись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Также выражена серьезная озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков. Обращено внимание на происходящую накачку натовскими странами Украины современными вооружениями и боеприпасами, что подталкивает Киев к военному решению так называемой проблемы Донбасса. В результате страдают мирные жители ДНР и ЛНР, которым приходится эвакуироваться в Россию для спасения от усиливающихся обстрелов.
«Вновь подчеркнуто, что Киев лишь имитирует переговорный процесс, упорно отказывается от реализации Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в «нормандском формате». С учетом остроты сложившегося положения дел президенты признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран – участниц «нормандского формата». Эти контакты призваны способствовать восстановлению режима прекращения огня и обеспечению прогресса в деле урегулирования конфликта вокруг Донбасса», – сообщили в Кремле.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Позже американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
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Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2»
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Правительство ФРГ останавливает сертификацию проекта «Северный поток – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.
«Ситуация сегодня кардинально иная, и поэтому мы в свете недавнего развития событий должны ее заново оценить, впрочем, и в том, что касается «Северного потока – 2». Я попросил сегодня минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности», – передает его слова ТАСС.
«Это технический, но необходимый административно-правовой шаг, на основе которого сертификация трубопровода не может происходить», – уточнил Шольц.
Он отметил, что без этой сертификации «Северный поток – 2» не может быть запущен.
Шольц добавил, что «решение президента [РФ Владимира Путина] о признании так называемых республик представляет собой серьезное нарушение норм международного права» и Устава ООН. По его словам, «эти действия не останутся без последствий».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал
немедленно ввести санкции за очередной акт агрессии против Украины. «Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – заявил он.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. Народный совет Луганской народной республики единогласно принял аналогичный закон.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных последствиях признания независимости ДНР и ЛНР.
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Глава МИД Германии объявила о заморозке «Северного потока – 2»
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» заморожен, что это входит в число подготовленных мер.
По ее словам, ФРГ предупреждала, что этот шаг входит в число подготовленных мер. «Мы в последние недели вместе с нашими международными партнерами подготовили пакет санкций, которые мы оформляем сейчас – это включает индивидуальные санкции, финансовые санкции, экономические санкции. Вдобавок к этому немецкое правительство также прямо сейчас заморозило «Северный поток – 2». Мы всегда говорили, что «Северный поток – 2» также является частью мер», – передает ее слова РИА «Новости».
«Россия нарушила все, что они обещали – что вернутся за стол переговоров. И теперь им нужно почувствовать последствия, в том числе в отношении «Северного потока – 2», – заключила Бербок.
Ранее Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.
Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал немедленно ввести санкции за очередной акт агрессии против Украины. «Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – заявил он.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
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В Германии предупредили о возможности полной остановки «Северного потока – 2»
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Проект «Северный поток – 2» могут полностью остановить, заявил глава немецкого министерства экономики и вице-канцлер страны Роберд Хабек.
«Это тоже может произойти (полная остановка проекта – прим. ВЗГЛЯД). Сегодняшняя мера не является санкционной в узком и строгом смысле слова... Но это все еще возможно. Мы координируемся с европейскими и американскими партнерами», – цитирует Хабека РИА «Новости».
Хабек также заверил, что Германия в будущем обойтись без российского газа. Он добавил, что пока же Германия и Россия не близки, к такому развитию событий.
«Экономические отношения с Россией переживали и другие кризисы, поэтому не стоит много спекулировать на этот счет», – приводит слова Хабека ТАСС.
Он подчеркнул, что остановка процесса сертификации газопровода «Северный поток – 2» не означает, что он никогда не будет запущен.
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, не смотря на решение Берлина о приостановке сертификации, «Северный поток – 2» рано списывать со счетов.
Зеленский подтвердил Макрону решимость соблюдать режим тишины на Украине
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Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном подтвердил свою решимость не реагировать на провокации и соблюдать режим прекращения огня на востоке Украины, сообщил Елисейский дворец.
«Обмен мнениями произошел сразу после разговора Президента (Макрона) с президентом Путиным. Президент Республики еще раз приветствовал хладнокровие собеседника и его решимость не допустить эскалации. Президент Зеленский подтвердил свою решимость не реагировать на провокации и соблюдать режим прекращения огня», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что европейцы и союзники по НАТО продолжают внимательно следить за развитием ситуации на Украине и координировать необходимые средства давления и сдерживания.
Ранее Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе и рассказал ему о новых провокационных обстрелах, Киев выступает за активизацию мирного процесса.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Позже американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
Состоялся телефонный разговор Путина и Макрона
Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели переговоры по телефону, беседа длилась 1 час 45 минут, сообщил Елисейский дворец.
«Переговоры, которые французская сторона рассматривает в качестве одной из последних попыток предотвратить вторжение России на Украину начались в 11 часов утра (в 13 часов по московскому времени)», — передает РИА «Новости» сообщение со ссылкой на Agence France-Presse.
По данным France Presse, телефонный разговор с президентом Путиным длился 1 час 45 минут. Макрон в настоящее время разговаривает по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Позже американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
МИД Франции: Больше нет правил по стабильности и безопасности в Европе
МИД Франции заявил, что больше нет правил по стабильности и безопасности в Европе, необходимо их восстановить.
«Реальность нынешняя такова, что больше нет правил по стабильности и безопасности в Европе. Инструменты, юридические акты, которые могли поддерживать безопасность, устарели. Одни потому, что многие из них вышли, другие потому, что их время прошло», – сказал Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем по итогам внеочередной встречи глав МИД ЕС по ситуации на Украине, сообщает РИА «Новости».
По его словам, необходимо восстановить эти правила – как по противоракетной обороне, так и по прозрачности маневров и учений.
Ситуация на Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Главы ДНР и ЛНР призвали жителей эвакуироваться в Ростовскую область. На следующий день было объявлено о всеобщей мобилизации. Затем поступило обращение в адрес российских властей с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Происходящее сейчас в Донецке он ранее назвал геноцидом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, призвав ввести санкции против проекта «Северный поток – 2».
Макрон созвал заседание Совета по обороне по Украине
Заседание совета по вопросам обороны и национальной безопасности Франции проходит в настоящий момент в узком составе в Елисейском дворце, главной темой совещания стала ситуация на Украине, сообщил источник в администрации французского лидера Эмманюэля Макрона.
«Президент Макрон созвал вечером заседание совета по вопросам обороны, чтобы обсудить ситуацию на Украине», – указали в Елисейском дворце, передает ТАСС.
Отмечается, что французский лидер в понедельник вечером провел серию телефонных переговоров, в том числе с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским. Содержание этих бесед не раскрывается.
Ранее Шольц в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным осудил планы России признать непризнанные ДНР и ЛНР.
Позже стало известно, что президент России Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что в ближайшее время подпишет указ о признании независимости ДНР и ЛНР, европейские лидеры выразили разочарование.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Зеленский обсудил с Макроном обстановку в Донбассе
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе и рассказал ему о новых провокационных обстрелах, Киев выступает за активизацию мирного процесса.
«В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации безопасности и новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ (Трехсторонней контактной группы) и немедленное введение режима тишины», – написал глава государства в Twitter, сообщает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели переговоры по телефону, беседа длилась 1 час 45 минут.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Позже американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
Ле Пен решила приостановить предвыборную кампанию
Кандидат в президенты Франции от крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приостанавливает свою предвыборную кампанию из-за нехватки спонсорской поддержки, передает телеканал BFM TV.
По данным телеканала, Ле Пен приостанавливает свою кампанию до тех пор, пока не соберет достаточное количество подписей избранных должностных лиц.
О желании баллотироваться на президентский пост во Франции уже заявило несколько политиков, в их числе лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс. Также в списке претендентов – приверженец крайне правых взглядов, журналист и писатель Эрик Земмур, основавший партию «Отвоевание», глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон и другие. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон пока официально не объявил о своем выдвижении на второй срок, передает РИА «Новости».
По данным Конституционного совета, только шесть кандидатов собрали более 500 подписей, в их числе Пекресс, Макрон, мэр Парижа Анн Идальго («Социалисты»). Недобор более 100 подписей у Ле Пен, у Земмура в два раза больше. Согласно соцопросам, наибольшие шансы выйти во второй тур вместе с Макроном – у Ле Пен, Пекресс и Земмура.
Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. До 4 марта кандидаты должны предоставить в Конституционный совет страны как минимум 500 подписей избранных должностных лиц в свою поддержку. Седьмого марта Конституционный совет установит окончательный список кандидатов на выборах.
Ранее газета ВЗГЛЯД предположила, почему Марин Ле Пен растеряла большую часть электората, и рассказала, кто из кандидатов в президенты Франции считается лучшим другом России.
Страховая компания Munich Re отменила контракт по «Северному потоку – 2»
Германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по «Северному потоку – 2», сообщает агентство Bloomberg.
Главный исполнительный директор компании Йоахим Веннинг отметил, что клиент не примет отмену контракта. Информации о причинах данного решения компании пока нет, сообщает ТАСС.
Ранее глава немецкого министерства экономики и вице-канцлер страны Роберд Хабек заявил, что проект «Северный поток – 2» могут полностью остановить. По его словам, Германия в будущем может обойтись без российского газа. Он добавил, что пока же Германия и Россия не близки, к такому развитию событий.
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, не смотря на решение Берлина о приостановке сертификации, «Северный поток – 2» рано списывать со счетов.
Регулятор ФРГ заявил об отсутствии изменений по сертификации оператора «Северного потока – 2»
Пока у немецкого регулятора нет прогнозов о сроках возобновления сертификации оператора «Северного потока – 2», также отсутствуют новые данные по процессу сертификации, заявили в Федеральном сетевом агентстве.
У представителя регулятора уточнили, как признание Россией ДНР и ЛНР повлияет на приостановленный процесс сертификации.
«Не могу сообщить вам новых данных по процессу сертификации. Процесс сертификации будет приостановлен до тех пор, пока не будет завершена передача основных и персональных средств в дочернюю компанию, и Федеральное сетевое агентство не сможет проверить комплектность документов дочерней компании. В настоящее время мы не можем предсказать, когда процедура может быть возобновлена», – передает слова представителя Федерального сетевого агентства РИА «Новости».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. Народный совет Луганской народной республики единогласно принял аналогичный закон.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал немедленно ввести санкции за очередной акт агрессии против Украины. «Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – заявил он.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных последствиях признания независимости ДНР и ЛНР.
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Uniper объяснил преимущества сохранения поставок газа из России в Европу
Сохранение поставок российского газа в европейские страны отвечает интересам всех сторон, заявил руководитель германского концерна Uniper (партнер по «Северному потоку – 2») Клаус-Дитер Маубах.
«Как мы уже заявляли, на протяжении нашего партнерства в течение 50 лет Газпром всегда был надежным партнером», – цитирует Маубаха ТАСС.
Он добавил, что сохранение поставок отвечает интересам всех сторон, не смотря на обострение вокруг Украины.
«Ситуация на российско-украинской границе... последующая эскалация может привести к более волатильным ценам», – цитирует сообщение самой Uniper РИА «Новости».
Отмечается, что речь идет об энергетическом рынке.
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, не смотря на решение Берлина о приостановке сертификации, «Северный поток – 2» рано списывать со счетов.
Париж не увидел «полномасштабного вторжения» на Украину
Французская сторона не наблюдает «полномасштабного вторжения» на Украину, заявил госсекретарь при министерстве иностранных дел страны Клеман Бон.
«Мы не можем констатировать, что полномасштабное вторжение на Украину началась. Эта не та реальность, которую мы видим на земле», – заявил Бон в эфире радиостанции France Inter, передает РИА «Новости».
Он добавил, что вероятны разные сценарии развития событий. «То, что происходит – это уже очень серьезно», – подчеркнул представитель ведомства.
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
Посол России в Германии объяснил необходимость «Северного потока – 2» для ЕС
Трубопровод «Северный поток – 2» необходим для энергобезопасности Европы, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
«Мы с сожалением восприняли заявление о том, что собираются приостановить сертификацию, всегда до этого правительство ФРГ заявляло, что «Северный поток – 2» является коммерческим, сугубо экономическим проектом, который никоим образом не связан с политическими событиями. Сейчас эта позиция, судя по всему, под активным давлением наших заокеанских коллег меняется», – цитирует его ТАСС.
По мнению Нечаева, трубопровод «нужен прежде всего для энергобезопасности Европы, от этого выигрывает и население Германии, и Европы, а также экономика, которая требует энергоресурсов».
«Очень хотелось бы надеяться, что это заявление является временной мерой и что рассудительность и прагматизм в конечном итоге восторжествуют», – добавил он.
Ранее глава немецкого министерства экономики и вице-канцлер страны Роберд Хабек заявил, что проект «Северный поток – 2» могут полностью остановить. По его словам, Германия в будущем может обойтись без российского газа. Он добавил, что пока же Германия и Россия не близки, к такому развитию событий.
Позже германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по «Северному потоку – 2».
Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, не смотря на решение Берлина о приостановке сертификации, «Северный поток – 2» рано списывать со счетов.
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