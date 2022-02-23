Во Франции разъяснили, когда возобновится «Северный поток – 2»

Проект «Северный поток – 2» может возобновиться в тот день, когда Россия выполнит свои международные обязательства, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«Остановка этого проекта – правильное и смелое решение. Энергетическая независимость должна быть приоритетом ЕС. «Северный поток – 2» может возобновиться в тот день, когда российские власти выполнят свои международные обязательства», – сказал Ле Мэр в эфире телеканала Бэ-эф-эм, передает ТАСС.

Он также напомнил, что «во Франции цены на газ заморожены и лишь 20% поставляемого газа импортируется из России».

Комментируя возможное влияние событий на Украине на мировые цены на нефть, Ле Мэр заявил, что «не знает, до какого уровня может подняться цена за баррель». «Но надо быть очень внимательным».

Кроме того, он считает, что «влияние украинских событий на французскую экономику будет иметь ограниченный характер».

«Объем французского экспорта на российский рынок и объем нашего импорта из России находятся примерно на одном уровне – 1-2%», – заключил он.

Ранее глава немецкого министерства экономики и вице-канцлер страны Роберд Хабек заявил, что проект «Северный поток – 2» могут полностью остановить. По его словам, Германия в будущем может обойтись без российского газа. Он добавил, что пока же Германия и Россия не близки, к такому развитию событий.

Позже германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по «Северному потоку – 2».

Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, не смотря на решение Берлина о приостановке сертификации, «Северный поток – 2» рано списывать со счетов.