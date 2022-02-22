В ЕС намереваются ввести санкции против «голосовавших» за признание ДНР и ЛНР

Санкции ЕС затронут лиц, «голосовавших» за решения о признании ЛНР и ДНР, а также работающие в этих регионах организации, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Эти санкции будут направлены против тех лиц, которые приняли решение, которые голосовали за признание этих областей. Это отличается от того пакета санкций, которые были приняты по Крыму (в 2014 году – прим.ВЗГЛЯД). Этот пакет санкций также будет направлен против организаций, которые ведут деятельность в данных регионах», – цитирует РИА «Новости» Мамера.

Он подчеркнул, что «предложения (по новым санкциям – прим.ВЗГЛЯД) не являются просто отражением тех мер, которые были представлены в ситуации с Крымом в 2014 году».

Между тем, по данным Bloomberg, дипломаты ЕС обсуждают санкции против 351 депутата Госдумы в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР, а также против 11 россиян, предложивших эту инициативу.

Вместе с тем, утверждает агентство, в ЕС поддержали санкции против командующих силами России в ДНР и ЛНР, а также обсудили санкции против двух российских банков и финансирования суверенного долга России.

Ранее Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал немедленно ввести санкции за очередной акт агрессии против Украины. «Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – заявил он.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.

На ваш взгляд В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР? В фактических границах

В границах областей на 2014 год

Внутри границ Украины

Внутри границ России



Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. Народный совет Луганской народной республики единогласно принял аналогичный закон.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных последствиях признания независимости ДНР и ЛНР.

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