Захарова высказалась о возможных санкциях Запада против России

Предположения о том, что санкций Запада против России не было бы, если бы она не признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, являются иллюзией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» она сказала, что Западу не нужны основания для введения ограничительных мер в отношении Москвы.

«Возьмем пример, они же всегда мотивируют интересами людей и конкретно какого-то одного человека, чьи права нужно защищать, всегдашний западный посыл. Давайте возьмем историю с Крымом, 2014 год, невозможно было не заметить, что решение о воссоединении с Крымом было принято на основе волеизъявления крымчан, референдума, обращения и так далее, но не заметили. Но ведь невозможно же было не заметить, что с 2014 года права человека, вот те самые пресловутые: и язык, и законодательная база, и все остальное – и развитие СМИ, действительно, имело место в Крыму несравненно в большем, просто в разы большем объеме, нежели это было до 2014 года. Но ведь Запад сумел не заметить и каждый год продлевал санкции по Крыму в отношении нашей страны», – добавила она.

По ее словам, Россия исходит из того, что минские договоренности по урегулированию в Донбассе перестали быть актуальными для властей в Киеве.

Ранее американский президент Джо Байден ввел санкции против Донецкой и Луганской народных республик, заявив, что признание Россией их независимости является «угрозой» для США.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин в рамках своего обращения к россиянам в понедельник вечером объявил, что Россия признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.

Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. Минобороны России поручено «обеспечить осуществление Вооруженными силами Российской Федерации функций по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР, а МИДу – провести переговоры с республиками Донбасса об установлении дипломатических отношений.

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