В Кремле оценили выступление российской сборной на Олимпиаде в Пекине: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спортсмены выложились по полной.

«Это (9-е место в неформальном зачете) неформальный зачет. Наши олимпийцы, они молодцы, каждый выложился по полной. У кого-то получилось, у кого-то не получилось. Конечно, мы все хотим, чтобы все медали на Олимпиаде были наши, но это невозможно», – сказал РИА «Новости» Песков, комментируя итоги Олимпиады для сборной России.

Он добавил, что кто-то был сильнее наших спортсменов.

«Мы радуемся и за наши победы, и за победы соперников. Все это в любом случае способствует развитию спорта, идее олимпизма, а главное, несет спорт и здоровый образ жизни всем людям нашей страны», – добавил Песков.

Напомним, Россия по числу медалей на зимней Олимпиаде превзошла рекорд СССР.