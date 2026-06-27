Дан старт всероссийским отборочным этапам премии уличной культуры «КАРДО»

Tекст: Дмитрий Зубарев

27 и 28 июня сразу в 14 городах России пройдут отборочные этапы Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО», говортся в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Программа, приуроченная ко Дню молодежи, даст шанс молодым атлетам, райдерам, художникам и танцорам проявить себя и побороться за участие в международном Гранд-финале проекта. Помимо соревнований, гостей ждут фестивали, мастер-классы и образовательные активности, объединяющие тысячи молодых людей по всей стране.

В этом году «КАРДО» впервые масштабно запускает межрегиональные этапы – теперь участвовать могут все желающие вне зависимости от прописки.

Михаил Гусев, директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы «Россия – страна возможностей», отметил: «День молодежи становится одной из ключевых точек сезона: 14 локаций по всей стране, где тысячи молодых людей могут заявить о себе и получить экспертную оценку». В Санкт-Петербурге, Челябинске, Иркутске и Ханты-Мансийске этапы проекта пройдут в партнерстве с Фестивалем «809» и федеральной программой «Уличная Классика».

Программа мероприятий в каждом городе уникальна: например, Омск примет соревнования по брейкингу, воркауту, скейтбордингу и кикскутерингу, а в Петропавловске-Камчатском сразу две площадки объединят любителей самоката, BMX, скейтбординга и хип-хопа. В Самаре пройдут баттлы по хип-хопу под судейством известных экспертов, а в Великом Новгороде соревнования продлятся два дня. Победители получат возможность представить свои регионы на Гранд-финале «КАРДО».

В этом году сотрудничество «809» и «КАРДО» выйдет за рамки только июньских мероприятий – до конца сезона совместные площадки появятся также в Петрозаводске, Тюмени и Воронеже. Руководитель проекта «809» Иван Шмонин подчеркнул, что объединение крупнейших федеральных инициатив позволяет создать единое пространство и календарь событий для уличных сообществ страны.

Кроме очных этапов, до 15 июля продолжается регистрация на онлайн-отбор – благодаря этому попасть в финал могут участники со всей России и из-за рубежа. «КАРДО» реализуется в рамках федерального проекта «Молодежь и дети» и нацелен на поиск и поддержку новых талантов уличной культуры и спорта, предоставляя им реальные социальные и профессиональные возможности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня организаторы объявили о старте регистрации на девятый сезон премии «КАРДО».

В прошлом году президент России Владимир Путин поддержал включение этого конкурса уличной культуры в профильный национальный проект.

Позже представители проекта провели первые зарубежные национальные отборочные этапы мероприятия в Чили и Гамбии.