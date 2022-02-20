|
20 февраля, воскресенье | Последнее обновление — 20:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Донбасс прибыли добровольцы из Крыма
Разделы
Главная цель демократии – уничтожение культуры, культурных кодов народа, обращение народа в население, стирание его исторической памяти. Только когда мы это поймем, только тогда мы и начнем находить союзников.
Подробности...
Почему в США, стране образцовой демократии, за всё время их существования президентом ни разу не стал простой фермер или рабочий? А вот в тоталитарном СССР генеральными секретарями и министрами становились дети рабочих и крестьян.
Подробности...
Россия вольна определять дальнейшую судьбу Минского процесса, исходя из своих национальных интересов и гуманитарных соображений. Именно поэтому Москва может признать ЛДНР сейчас или позже.
Подробности...
Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова награждены золотой и серебряной медалью соответственно по итогам личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Торжественная церемония прошла на объекте «Медал плаза». Третья российская фигуристка, Камила Валиева, лидировавшая после короткой программы в личных соревнованиях, стала четвертой
Подробности...
В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
Подробности...
Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В Донбасс прибыли добровольцы из Крыма
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик и защиты их права на самоопределение, сообщил координатор интеграционного комитета «Россия – Донбасс» Андрей Козенко.
«Передовая группа добровольцев из Крыма уже в Донбассе. Донбасс продолжает находиться на передовой, подвергаясь жестокой вооруженной агрессии со стороны украинских боевиков. В последние дни ситуация накалилась до предела», – рассказал он РИА «Новости».
Возглавляют группу добровольцев сам Козенко и атаман Черноморского казачьего войска Антон Сироткин.
«Я, как гражданин России, не просто ощущаю свою ответственность, но и считаю своим долгом быть вместе с людьми, которые борются за свои права. Мы должны помочь и защитить право жителей Донбасса на самоопределение», – сообщил Козенко.
Ранее стало известно, что свыше 350 добровольцев обратились в военкоматы Луганской народной республики (ЛНР), также прибывают добровольцы из стран СНГ, Ближнего Востока и даже ряда европейских стран.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» России на Украину, но это является элементом провокации и ведет к нагнетанию напряженности.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять, почему «вторжение» на Украину не состоялось.
Позже американская газета Politico назначила новые даты «вторжения» России на Украину. Теперь, как заявили аналитики издания, этого следует ждать после 20 февраля.
Елисейский дворец раскрыл обещание Зеленского Макрону по Донбассу
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский заверил французского лидера Эммануэля Макрона, что «не будет отвечать на провокации» на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил представитель Елисейского дворца после телефонного разговора политиков.
В администрации Макрона утверждают, что Зеленский «заявил о своем намерении не отвечать на провокации на линии соприкосновения в Донбассе», передает ТАСС.
Представитель Елисейского дворца выразил мнение, что «Россия сосредоточила достаточно сил, чтобы осуществить вторжение на Украину, если этого захочет». «Военная акция против Украины принесла бы войну в центр Европы», – полагают в администрации Макрона.
«Президент республики [Эммануэль Макрон] прилагает последние усилия, чтобы не допустить крупного конфликта на Украине», – утверждают в администрации французского лидера. «Он готов к новым шагам ради стабильности и мира и не исключает новых миссий», – сообщили в Елисейском дворце. Представитель Макрона обратил внимание на «высокую опасность вступления в новую спираль насилия».
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Донбассе и пути «немедленной» деэскалации конфликта и политико-дипломатического урегулирования. Зеленский добавил, что проинформировал Макрона об обострении ситуации на линии соприкосновения.
Ранее Зеленский по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности провел в международном аэропорту Борисполь совещание с руководством силовых ведомств Украины.
-
В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
В четверг разведка Донецкой народной республики (ДНР) получила данные о подготовке эвакуации офиса президента Украины и Верховной рады во Львов. Днем ранее США временно передислоцировали из Киева резидентуру ЦРУ. 13 февраля стало известно об эвакуации во Львов посла Соединенных Штатов и американских дипломатов. 11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину.
11 февраля Пушилин констатировал, что ситуация в Донбассе постоянно усугубляется, ухудшение может пойти по траектории, когда провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) будет вынуждена обратиться к России за помощью. В начале декабря Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет добровольно следовать минским договоренностям.
Президент России Владимир Путин на Совете по правам человека в декабре 2021 года указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале Путин вновь назвал происходящее в Донбассе геноцидом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Генсек ОДКБ назвал условия отправки миротворцев в Донбасс
|
|
Размещение миротворцев ОДКБ в зоне конфликта в Донбассе было бы возможно с санкции Совета Безопасности ООН и при согласии Киева, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась в интервью Reuters.
«Гипотетически это возможно, но для этого нужно согласие от Украины, в конце концов это ее территория, мандат Совбеза ООН, а также необходимо, чтобы это решение было поддержано всеми нашими правительствами», – приводит ТАСС ответ генерального секретаря ОДКБ на соответствующий вопрос.
Генсек ОДКБ добавил, что внутриукраинский конфликт может быть урегулирован только дипломатическим путем, однако сейчас ситуация развивается в опасном направлении. «Я не верю, что ситуация сейчас может вернуться к тому состоянию, когда танки оставались на своих базах, а солдаты находились в казармах. Сейчас следует осознать необходимость сесть за стол переговоров и прийти к соглашению. Такова новая реальность», – сказал Зась.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Зеленского в провоцировании «большой войны» в Европе.
В пятницу вечером власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. После объявления о массовой эвакуации в Донецке включили сирену гражданской обороны. В ЛНР уже приостановлено обучение в школах, колледжах и вузах. Минздрав республики развернул пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска на границе с Россией.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Глава государства также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. Пресс-секретарь президента России заверил, что беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Блинкен назвал «идею о геноциде» в Донбассе оскорбительной
|
|
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что идея о геноциде в Донбассе «обесценивает» само понятие и является «оскорбительной».
«Во-первых, идея о геноциде совершенно неверна, и она, честно говоря, оскорбительна, это обесценивает само слово, мягко выражаясь. Этого просто не происходит!.. Откуда мы это знаем? Оттуда, что, по крайней мере на украинской стороне от той разделительной линии, которая была проведена после российского вторжения на территорию Украины, работают наблюдатели ОБСЕ, они проверяют, что там происходит, а что не происходит», – заявил Блинкен в интервью «Дождю» (признан в России СМИ-иноагентом), передает РИА «Новости».
При этом госсекретарь пригрозил России ответом в случае «агрессии».
«Если есть шанс отыскать дипломатический путь разрешения этой ситуации, я твердо намерен сделать это. Но если нам придется отвечать на агрессию России, мы сделаем это», – заявил Блинкен.
«Я могу сказать вам так: мы вполне уверены в информации, которая у нас есть. Как я сказал на днях в Совете Безопасности ООН, я признаю, что в прошлом мы выступали с информацией, которая оказывалась неточной. Но мы вполне уверены в нашей информации и выносим ее в публичное пространство не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы ее предотвратить», – подчеркнул он.
Ранее в российском МИД резко отреагировали на слова канцлера Германии Олафа Шольца о геноциде в Донбассе, заявив, что не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида.
До этого немецкий политик заявил: «На Донбассе происходит геноцид - это, конечно, смешно». МИД России указал, что не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида.
Президент России Владимир Путин ранее на пресс-конференции после переговоров с Шольцем в Москве 15 февраля заявлял, что считает происходящее в Донбассе геноцидом.
Джонсон заявил о риске начала крупнейшей войны в Европе со времен ВОВ
|
|
Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон выразил мнение, что ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года.
«План, который мы видим, напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба», – приводит ТАСС слова Джонсона, сказанные политиком в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.
Как утверждает премьер-министр Соединенного Королевства, существует «достаточно высокая вероятность» вторжения российских войск на Украину, которое якобы может происходить не только через Донбасс, но и через белорусско-украинскую границу, «чтобы окружить Киев». При этом он подчеркнул, что в результате подобных гипотетических действий пострадают «не только украинцы, но и россияне».
В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
-
В четверг разведка Донецкой народной республики (ДНР) получила данные о подготовке эвакуации офиса президента Украины и Верховной рады во Львов. Днем ранее США временно передислоцировали из Киева резидентуру ЦРУ. 13 февраля стало известно об эвакуации во Львов посла Соединенных Штатов и американских дипломатов. 11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину.
11 февраля Пушилин констатировал, что ситуация в Донбассе постоянно усугубляется, ухудшение может пойти по траектории, когда провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) будет вынуждена обратиться к России за помощью. В начале декабря Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет добровольно следовать минским договоренностям.
Президент России Владимир Путин на Совете по правам человека в декабре 2021 года указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале Путин вновь назвал происходящее в Донбассе геноцидом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
CNN: Журналисты телеканала и AFP попали под обстрел в Донбассе
|
|
Американский телеканал CNN выступил с утверждением, что его журналисты и их коллеги из Agence France-Presse в субботу во время сопровождения министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского якобы попали под обстрел в Донбассе.
«Группа журналистов, в том числе из французского агентства AFP и CNN, оказалась под минометным обстрелом в субботу во время сопровождения на передовую министра внутренних дел Украины», – приводит текст сообщения американского телеканала ТАСС.
Ранее представитель Елисейского дворца сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы заверил французского лидера Эммануэля Макрона, что «не будет отвечать на провокации» на линии соприкосновения в Донбассе.
В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
В четверг разведка Донецкой народной республики (ДНР) получила данные о подготовке эвакуации офиса президента Украины и Верховной рады во Львов. Днем ранее США временно передислоцировали из Киева резидентуру ЦРУ. 13 февраля стало известно об эвакуации во Львов посла Соединенных Штатов и американских дипломатов. 11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину.
11 февраля Пушилин констатировал, что ситуация в Донбассе постоянно усугубляется, ухудшение может пойти по траектории, когда провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) будет вынуждена обратиться к России за помощью. В начале декабря Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет добровольно следовать минским договоренностям.
Президент России Владимир Путин на Совете по правам человека в декабре 2021 года указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале Путин вновь назвал происходящее в Донбассе геноцидом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Около 950 тыс. жителей Донбасса подали заявления на гражданство России
Заявление на получение российского гражданства подали около 950 тыс. жителей Донбасса. Получили гражданство уже более 770 тыс. человек, сообщил депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий.
«Общее количество написавших заявление – порядка 950 тыс. человек. Люди сейчас продолжают идти в миграционные службы и пишут заявления на получение гражданства России», – цитирует его ТАСС.
Водолацкий добавил, что, по данным на 15 февраля, количество граждан России, проживающих на территории ДНР и ЛНР, составляет 775 тыс. 620 человек. Еще для 170 тыс. человек пока проходит процедура оформления гражданства.
Ранее сообщалось, что более 40 тыс. человек эвакуировали из самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Россию.
Напомним, что готовность принять беженцев выразили в Оренбургской, Саратовской и Пензенской областях, в Якутии и Башкирии, в Алтайском крае, а также в Абхазии. Эвакуировать жителей ДНР в Ростовскую область начали поездами.
В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за роста числа беженцев из Донбасса.
Захарова назвала Зеленского «бездушным циником»
|
|
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что информация об обстрелах Ростовской области ВСУ является провокацией.
«Зеленский о Донбассе: «Там никто не ранен и не убит, они стреляют сами, это такой цинизм». Оставлю за скобками эмоции. Хотя мне это по-настоящему трудно сделать в данном случае. Я скажу только две вещи.
1. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует обстрелы, которых значительно больше со стороны подконтрольных Киеву сил. Возможно, поэтому Вашингтон и отозвал наблюдателей – граждан США из миссии, чтобы не было свидетелей из числа американцев. Ведь они могли бы обвинить свое правительство во лжи.
2. Заявление «они стреляют сами» в отношении жителей Донбасса мог сделать только бездушный циник, учитывая какое количество людей в ДНР и ЛНР погибло за эти годы», — написала Захарова в своем Telegram.
Напомним, Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции заявил, что данные о минометном огне и снарядах, долетевших до Ростовской области, являются ложью и провокацией. «Не было этих раненых. Это просто граждане, настолько доведенные до безумия, что они подрывают сами себя», – заявил он.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР мирные жители погибли при атаке ВСУ
|
|
Два мирных жителя погибли в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) в результате попытки прорыва вооруженных сил Украины у села Пионерского, которое находится в семи километрах от границы с Россией, сообщила народная милиция ЛНР.
«К сожалению, в результате агрессии киевских боевиков погибли два мирных жителя, разрушены пять жилых домов», – приводит РИА «Новости» сообщение милиции.
Офицеры представительства ЛНР в СЦКК на месте обстрела в Пионерском подтвердили гибель двух мирных жителей, их тела сильно обгорели.
Между тем в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики обстреляли два населенных пункта в ДНР с применением снарядов запрещенного калибра.
Уточняется, что «по населенным пунктам Зайцево и Еленовка выпустили 18 мин калибра 120 мм, запрещенных к применению минскими соглашениями».
Также телекомпания «Юнион» сообщила, что ее съемочная группа попала под обстрел ВСУ в населенном пункте Саханка на юге ДНР.
Ранее сообщалось, что с начала эскалации в Донбассе были зафиксированы пять диверсий. Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о 49 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ за 19 февраля.
В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский предложил Путину встретиться
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, предложил встречу президенту России Владимиру Путину.
«Я не знаю, чего хочет Путин, поэтому я предлагаю встретиться», – передает РИА «Новости» слова Зеленского.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности потребовал от Запада деньги без условий, и раскритиковал за постоянное информирование о возможном вторжении России.
Также Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе находится под полным контролем, а информацию об взрывах в Ростовской области счел за провокацию и ложь.
Газета ВЗГЛЯД писала, что западную прессу измучило непонимание того, «что в голове у Путина».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели мирных жителей в ЛНР
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства гибели мирных жителей в Донбассе, сообщили в пресс-службе СК.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК возбудить по данным фактам уголовные дела, провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Напомним, что два мирных жителя погибли в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) в результате попытки прорыва вооруженных сил Украины у села Пионерского, которое находится в семи километрах от границы с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский после возвращения из Мюнхена провел совещание с силовиками
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности провел в аэропорту Борисполь совещание с руководством силовых ведомств, сообщил офис президента.
«Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководством сил безопасности и обороны, которое состоялось в международном аэропорту Борисполь. Глава государства заслушал подробные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и о состоянии боевой готовности войск», – приводит текст сообщения ТАСС.
Подчеркивается, что «президент получил актуальную информацию от разведывательных служб по ситуации на территории России и Беларуси вдоль украинской границы, а также на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей». Кроме того, «речь шла о неотложных проблемах гуманитарного характера и путях их решения».
«Участники совещания обсудили возможные сценарии дальнейшего развития событий и шаги Украины в случае реализации каждого из них. Владимир Зеленский дал поручение по актуальному дополнительному материально-техническому обеспечению войск», – сообщает офис Зеленского.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
В четверг разведка Донецкой народной республики (ДНР) получила данные о подготовке эвакуации офиса президента Украины и Верховной рады во Львов. Днем ранее США временно передислоцировали из Киева резидентуру ЦРУ. 13 февраля стало известно об эвакуации во Львов посла Соединенных Штатов и американских дипломатов. 11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину.
11 февраля Пушилин констатировал, что ситуация в Донбассе постоянно усугубляется, ухудшение может пойти по траектории, когда провозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) будет вынуждена обратиться к России за помощью. В начале декабря Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет добровольно следовать минским договоренностям.
Президент России Владимир Путин на Совете по правам человека в декабре 2021 года указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале Путин вновь назвал происходящее в Донбассе геноцидом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ДНР абонентам разослали СМС-сообщения о всеобщей мобилизации
|
|
Оператор сотовой связи самопровозглашенной Донецкой народной республики «Феникс» рассылает своим абонентам СМС-сообщения о всеобщей мобилизации в ДНР из-за обострения ситуации на линии соприкосновения.
В сообщениях к военнообязанным гражданам ДНР обращается военный комиссариат с призывом прибыть на пункты сбора и вступить в ряды подразделений ДНР, сообщает РИА «Новости».
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины решительно опровергают все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию России, Киев подобных обстрелов не проводил и призывает провести международное расследование инцидентов.
Между тем власти ДНР задержали агента украинской разведки, причастного к подрыву машины начальника народной милиции самопровозглашенной республики Дениса Синенкова. Он рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс.
Стало известно, что в Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом, другой снаряд взорвался в двух километрах от российско-украинской границы.
В Следственном комитете России возбудили уголовное дело после обстрела Ростовской области с территории Украины.
Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала инсценировкой сделанные в последние 24 часа заявления властей ДНР и ЛНР, а также пригрозила санкциями России.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал глава ЛНР Леонид Пасечник.
В МИД пообещали отправить в Германию материалы о массовых захоронениях в Донбассе
После заявлений канцлера Германии Олафа Шольца о смехотворности слов о геноциде в Донбассе Россия в ближайшее время направит ФРГ материалы о массовых захоронениях в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Обращаюсь к коллегам в МИД ФРГ. В связи с заявлениями канцлера Шольца о «смехотворности утверждений о геноциде в Донбассе» в ближайшее время мы направим вам материалы о массовых захоронениях в этом регионе для ознакомления с ними руководства Германии»,– написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что публиковать эти материалы нельзя, поскольку любая платформа их заблокирует как «недопустимый контент».
«Аналогичный сет мы уже направили в Вашингтон», – добавила она, предупредив, что «это не могут смотреть даже те, кто видел все».
«А пока по дипломатическим каналам готовится в ваш адрес депеша, изучите данные, которые есть в публичном пространстве», – заключила официальный представитель МИД России.
Ранее в российском МИД резко отреагировали на слова канцлера Германии Олафа Шольца о геноциде в Донбассе, заявив, что не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида.
До этого немецкий политик заявил: «На Донбассе происходит геноцид - это, конечно, смешно». МИД России указал, что не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида.
Президент России Владимир Путин ранее на пресс-конференции после переговоров с Шольцем в Москве 15 февраля заявлял, что считает происходящее в Донбассе геноцидом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В московском Доме кино прошел показ фильма о зверствах ВСУ в Донбассе
В столице России в Центральном Доме кинематографистов прошел премьерный показ фильма «Донбасс: вчера, сегодня, завтра» о зверствах украинских националистов в провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).
В фильме «Донбасс: вчера, сегодня, завтра», который представил RT, показана история вооруженного противостояния Донбасса с украинскими властями. Авторы кинокартины постарались проанализировать причины, по которым на Украине началась гражданская война, а также провели параллель между нацистами периода Великой Отечественной войны и украинскими националистическими батальонами.
Действия в фильме основаны на реальных историях и фактах. В подтверждение тезиса о нацистах даже приводятся кадры проведенной эксгумации тел жестоко убитых жителей Донбасса.
Пришедшие на премьеру картины зрители также увидели презентацию книги «Расстрелянное детство Донбасса», в которой описаны жестокие действия вооруженных сил Украины в отношении мирных жителей Донбасса и их детей. Книгу презентуют авторы.
Показ фильма начался в Москве 19 февраля в 18.00. Для людей, которые не смогли присутствовать на премьере, RT опубликовал фильм на YouTube-канале.
Напомним, во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Боррель похвалил Украину за «сдержанную» реакцию «на провокации»
|
|
ЕС осудил массированные обстрелы гражданских объектов на востоке Украины, сочтя их нарушением минских соглашений и международных гуманитарных норм, но при этом назвал «сдержанной» реакцию Киева на некие «провокации», говорится в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
В документе не упоминается, что мощные обстрелы уже привели к началу массовой эвакуации в Россию жителей Донбасса. Однако в нем подчеркивается, что Брюссель не верит в предупреждения лидеров ЛНР и ДНР о подготовке украинского наступления, передает ТАСС.
«ЕС осуждает использование тяжелых вооружений для обстрела гражданских объектов, что является прямым нарушением минских соглашений и международных гуманитарных норм. Мы приветствуем занятую Украиной позицию сдержанности перед лицом продолжающихся провокаций и попыток дестабилизации», – говорится в заявлении Борреля, без уточнений, что именно подразумевается под «провокациями».
«Евросоюз чрезвычайно озабочен, что инсценированные события могут послужить предлогом для военной эскалации», – говорится в заявлении. В связи с этим Боррель призвал предоставить полный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Донбасса, «без ограничения в перемещениях и действиях».
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
«ЕС не видит никаких оснований, [исходя из] приходящей [информации] из неподконтрольных [киевскому] правительству регионов Донецка и Луганска, для утверждения о возможном украинском наступлении», – говорится в заявлении.
В нем содержится призыв к России «начать содержательный диалог и обеспечить деэскалацию». Боррель в очередной раз повторил, что любые военные действия России против Украины, повлекут за собой «решительный ответ ЕС», включая «запретительные меры, скоординированные с партнерами».
-
В пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Глава государства также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. Пресс-секретарь президента заверил, что беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.
Президент России Владимир Путин на Совете по правам человека в декабре 2021 года указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. После встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале Путин вновь назвал происходящее в Донбассе геноцидом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|