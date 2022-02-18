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18 февраля, пятница | Последнее обновление — 23:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эвакуируемые жители Донбасса прибыли в Ростовскую область
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Главы МЧС и Роспотребнадзора направились в Ростовскую область
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В Ростовскую область направились рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном, глава Роспотребнадзора Анна Попова и специалисты Минздрава, сообщили в МЧС.
Указывается, что группа МЧС направлена в регион по поручению главы российского государства Владимира Путина «для организации приема граждан» ДНР и ЛНР. В МЧС уже провели предварительную оценку ситуации. Руководитель ведомства велел обеспечить пункты пропуска местами обогрева и необходимой медпомощью, передает РИА «Новости».
В Ростовскую область въехали уже более 80 автобусов. В первую очередь эвакуировали детей. Гражданское население будет пересекать пункты пропуска как на общественном, так и личном транспорте.
В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей выехать на территорию России. Первые автобусы с эвакуируемыми жителями ДНР уже прибыли в Ростовскую область.
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СМИ: В Донецке прогремел мощный взрыв
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Мощный взрыв прогремел в центре Донецка, сообщили информационные агентства.
По данным корреспондента РИА «Новости», взрыв прогремел в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР.
На месте взрыва горит огонь, информации о повреждении зданий, жертвах или раненых пока нет.
Народная милиция ДНР позже пояснила, что на парковке напротив дома правительства был взорван автомобиль.
Начальник народной милиции ДНР Денис Синенков сообщил, что в Донецке у здания правительства взорвалась его машина, сам он не пострадал, передает «Интерфакс». Автомобиль, по его словам, стоял на парковке.
«Около 19.00 взорвана машина на парковке возле здания Дома Правительства. Взрывную волну слышал весь город. МЧС выехало на место взрыва. Просим сохранять спокойствие, быть бдительными, а также исключить по максимуму передвижение по городу», – говорится в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
По данным Пушилина президент Украины Владимир Зеленский якобы в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР.
Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Киева. Данных о погибших нет.
ЛНР: Боевых действий подобных масштабов при Зеленском еще не было
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«Обстрелы идут вдоль всей линии соприкосновения, однако в республике никто не паникует и не эвакуируется. Но это, наверное, самое серьезное обострение ситуации за время правления Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Ранее в ЛНР сообщили о новых обстрелах со стороны ВСУ.
«Сейчас обстановка в самом Луганске стабильная. Все предприятия, школы и университеты работают. Все идет по плану. Эвакуации на данный момент нет, хотя есть, конечно, некоторое переживание. Люди не могут не переживать, когда грохочет на окраинах городах. Однако каких-либо панических настроений нет. Как говорится, не дождетесь», – отметил Мирошник.
Он добавил, что со стороны ведутся очень массированные обстрелы республики. «По данным СЦКК, за минувшие сутки со стороны Украины было выпущено более 300 снарядов. Причем зафиксированы прилеты снарядов из ствольной артиллерии – гаубиц, тяжелых минометов, и это не считая использования украинскими силовиками стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, – пояснил Мирошник. – Обстрелы идут вдоль всей линии соприкосновения».
«Буквально несколько часов назад были нанесены удары по пригороду Луганска. Вчера ВСУ обстреляли из гаубиц поселок Николаевка. В том числе стреляли по жилым домам и производственным помещениям», – уточнил собеседник.
«Ничего подобного за последнее время не было. Наверное, это самое серьезное обострение обстановки в регионе за время пребывания у власти на Украине Зеленского», – заключил Мирошник.
В пятницу в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о новых обстрелах со стороны ВСУ. Отмечается, что украинские силовики открыли огонь по району Зеленая Роща в пригороде Луганска и по другим районам.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском. В ходе общения с журналистами Зеленский также заявил, что Минские соглашения, касающиеся урегулирования конфликта в Донбассе, с самого начала были составлены бездарно и поставили Киев в проигрышную ситуацию.
В четверг утром власти ЛНР сообщили, что украинские военные четыре раза обстреляли территорию республики. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник подтвердил газете ВЗГЛЯД факт обстрелов и назвал возможные причины открытого нарушения Киевом «Минска-2».
Сообщалось, что подразделения вооруженных сил Украины за минувшие сутки 29 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности народной милиции Луганской народной республики. В результате обстрелов населенных пунктов Ольховое и Николаевка получили множественные повреждения остекления многоквартирных домов.
Вскоре о резком обострении ситуации на линии соприкосновения заявили и в Донецкой народной республике. Для защиты населения подразделения народной милиции ДНР открыли ответный огонь по огневым точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию республики.
В Киеве, однако, открестились от обвинений в нарушении Минских соглашений. «Ситуация в районе операции объединенных сил стабильная, без существенных изменений», – указано в сообщении штаба объединенных сил Украины по операции в Донбассе на его странице Facebook. Более того, ВСУ заявили, что сами подверглись обстрелу со стороны Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская сторона не видит «полномасштабной» российской военной операции. Он утверждает, что в Донбассе якобы происходят «провокации» со стороны России.
По версии Данилова, «провокации» предпринимаются, чтобы Украина «начала мощно отвечать» и дала повод «обвинить» ее в том, чего она «делать не собирается». Данилов призвал Киев быть сдержанным, чтобы не поддаваться провокациям, и заявил, что украинская армия к этой ситуации «абсолютно готова», передает ТАСС со ссылкой на канал «1+1».
Между тем депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина готовится к штурму Донбасса.
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В Донецке раскрыли детали эвакуации мирных жителей в Россию
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«Сейчас мы ожидаем массированное наступление, подобное тому, что было против нас в 2014 году», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее власти Донецкой и Луганской народных республик объявили эвакуацию мирного населения в РФ.
«Вывоз жителей в Россию стал возможен благодаря слаженной работе всех ведомств республики. В 2014–2015 годах обстановка здесь была гораздо более опасной, шли ожесточенные бои, но тогда мы не могли проводить массовой эвакуации. У нас тогда не было ни сил, ни ресурсов, ни нормального государственного аппарата», – пояснил депутат народного совета ДНР Владислав Бердичевский (позывной «Бриг»).
Депутат уточнил, что в первую очередь власти ДНР эвакуируют детей, в том числе из детских домов. «Также первоочередной эвакуации подлежат люди, которые сами сейчас приходят на пункты сбора по разным районам Донецка и дргуим городам. Сбор назначен на 20.00 московского времени», – отметил собеседник.
«Пока что у меня нет информации, куда конкретно их увозят, но это точно Ростовская область. Мы довозим людей до села Успенка, которое находится у самой границы. Там уже их должны встретить российские коллеги, оттуда забирают и везут вглубь Ростовской области», – заключил депутат.
В пятницу вечером власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. После объявления о массовой эвакуации в Донецке включили сирену гражданской обороны. В ЛНР уже приостановлено обучение в школах, колледжах и вузах. Минздрав республики развернул пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска на границе с Россией.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Путин также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. По словам Пескова, беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, по договоренности с руководством России в Ростовской области готовы места приема и размещения людей. «Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким», – подчеркнул Пушилин.
Как заявил в интервью ТАСС первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, Ростовская область располагает необходимым опытом и ресурсами, чтобы принять беженцев. По его словам, свободных мест в здешних гостиницах достаточно.
Факт начала эвакуации из ДНР подтвердил «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента места событий. Первыми эвакуируют 225 детей-сирот из школы-интерната № 1 в Донецке.
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Посол возмутился нежеланием США признать геноцид русских в Донбассе
Слова представителей властей США, подвергающих сомнению факт геноцида русских в Донбассе, «вызывают возмущение и негодование», заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Как еще можно расценивать обстрелы украинскими силовиками жилых кварталов с применением систем залпового огня? Или обнаруженные массовые захоронения почти 300 мирных граждан под Луганском, погибших лишь за то, что считали русский своим родным языком?» – заявил он, напомнив также о «трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года, когда десятки безоружных жителей города были сожжены заживо неонацистскими преступниками, оставшимися в итоге безнаказанными».
По мнению посла, «здесь прослеживаются не просто двойные стандарты со стороны США, а совсем примитивный и грубый цинизм». Он заявил, что «красивые лозунги Вашингтона о высшей ценности прав человека не стоят ломаного гроша», передает ТАСС.
Как указал Антонов, «главной геополитической целью США является оттеснение России как можно дальше на восток», для этого проводится «выдавливание русскоязычного населения из нынешних мест его проживания». В результате США «предпочитают не только игнорировать попытки насильственной ассимиляции русских на Украине, но и всячески этому потворствуют политической и военной поддержкой».
Антонов подчеркнул, что «на Украине живут миллионы русских, интересы которых должны быть обеспечены и защищены». По его словам, «в этом – залог стабильности украинской государственности и территориальной целостности».
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безответственными и кощунственными заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц в Донбассе. На брифинге Псаки подвергла сомнению информацию о гражданских захоронениях в Донбассе – по ее словам, информацию об обнаружении там массовых захоронений могут «использовать» в России как предлог для эскалации ситуации вокруг Украины.
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Пушилин: Зеленский готов начать наступление на Донбасс
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Президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«В любой момент может просто начаться полномасштабное наступление. К этому абсолютно все (готово)», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главы республики, не исключено, что из ДНР будет эвакуировано несколько сотен тысяч человек, чтобы обезопасить гражданское население по максимуму, передает РИА «Новости».
В интервью «Донецкому агентству новостей» Пушилин подчеркнул, что вооруженные силы ДНР, «имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности, полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру».
Покидают регион в основном женщины и дети, а мужчины остаются в ДНР, добавил он.
Ранее сообщалось, что главы ДНР и ЛНР призвали местных жителей выехать в Россию. Принимающей стороной стала Ростовская область. Беженцам президент России Владимир Путин распорядился выделить по 10 тыс. рублей, обеспечить горячим питанием и медицинской помощью.
Украинские СМИ назвали три возможные причины эвакуации жителей ДНР и ЛНР
Украинские СМИ отреагировали на сообщения об эвакуации населения из Донецкой и Луганской народных республик в Ростовскую область рядом догадок.
В Telegram-канале «Политика Страны» назвали три предположения, почему власти пошли на этот шаг.
Первый вариант. Вооруженные силы Украины действительно готовят наступление, что ранее не раз украинская сторона опровергала.
Второй вариант. Наступление или серьезное обострение военного конфликта готовит сама ДНР. По данным автора поста, это маловероятно, так как военных сил у региона мало, а передвижений российских сил на Донбассе не фиксирует даже западная разведка.
Третий вариант. Это попытка заставить президента Украины Владимира Зеленского выполнить минские соглашения, показав западным странам серьезность положения.
«Может быть. Но эффект вряд ли будет. Зеленский и все прочие ещё раз заявят, что Украина не собирается наступать на Донбассе. А Запад обвинит Россию и «ДНР» в эскалации ситуации», - говорится в публикации.
Напомним, ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
В Кремле похвалили работу российских спецслужб
Спецслужбы России, несмотря на то, что их не так много, как в США, действуют очень эффективно, президенту Владимиру Путину представляется реальная картина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сказал в ответ на вопрос о том, насколько информирован президент и из каких источников он черпает информацию о происходящем в Донбассе, что у США действительно «очень много различных разведслужб», но и в России «у президента с этим все хорошо, у нас их не так много, но действуют они не менее эффективно», передает РИА «Новости».
«У нас нет каналов, чтобы лучше это видеть, но, разумеется, у президента России есть множество источников, которые позволяют ему составлять реальную картину положения дел. Из соответствующих служб получает соответствующие доклады», – ответил представитель Кремля на вопрос о дополнительных каналах связи.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провалом спецслужб США постоянно поступающие «разведданные» о вторжении России на Украину и задалась вопросом об источниках этой информации.
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Из ДНР намерены эвакуировать в Россию около 700 тыс. человек
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Из Донецкой народной республики (ДНР) планируется вывезти около 700 тыс. жителей, сообщило МЧС республики.
«Первые автобусы с эвакуируемыми жителями Донецкой Народной Республики выехали сегодня в 20:00... Планируется эвакуировать около 700 тыс. жителей ДНР. В первую очередь это дети, женщины и пожилые люди», – передает РИА «Новости» сообщение МЧС.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс.
Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня в центре Донецка.
Позже стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операции в Донбассе.
В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
Кроме того, президент России Владимир Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, и чем раньше, тем лучше.
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Путин распорядился выдавать по 10 тыс. рублей беженцам из Донбасса
Президент России Владимир Путин дал поручение срочно обеспечить выплату в размере 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Также президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Ранее главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, покинуть территорию республик и выехать в Россию.
В ДНР рассказали подробности очередной атаки ВСУ
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«Украинские военные усиливают обстрелы Донбасса, атаки идут вторые сутки, и сегодня, судя по всему, продолжатся», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский. Ранее ЛНР и ДНР сообщили об эскалации ситуации в Донбассе со стороны ВСУ.
«Украинские силовики обстреливали территории ДНР и ЛНР с помощью техники, размещенной по всей линии фронта. Причем удары наносились из всех орудий, имеющихся в распоряжении ВСУ, кроме, разве что, реактивных систем залпового огня», – сказал депутат Народного совета Донецкой народной республики Владислав Бердичевский.
По его словам, атаки проводились в том числе и с применением запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерийских орудий и мин разного калибра. «Но, по предварительным данным, вооружение стран НАТО в этот раз ВСУ не использовали», – добавил собеседник.
Сразу после начала атак, например, в школах поселка Красный партизан детей эвакуировали в подвалы и бомбоубежища, сказал представитель ДНР. «Обстрелы частично нарушили подачу воды и электричества в Горловке. Также несколько снарядов упало в пригороде Донецка около аэропорта. Но эта улица не жилая, поэтому там пострадало только несколько строений», – отметил Бердичевский.
«В целом у нас есть приказ отвечать ВСУ также по всей линии фронта. В общем, ситуация накаляется. Думаю, сегодня после обеда украинские силовики возобновят обстрелы», – заявил собеседник.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной республики, в том числе – район Зеленая Роща в пригороде Луганска, а также населенные пункты Молочный и Веселенькое.
В свою очередь агентство «Ридус» со ссылкой на своего корреспондента в зоне конфликта Анну Долгареву сообщало, что под обстрел попали юг ДНР, Горловка, Петровское, запад Донецка (Трудовские, Александровка) и аэропорт. В ЛНР были атакованы поселок Донецкий, Сокольники, Золотое-5, Бахмутская трасса, Станично-Луганский район, по которому стреляют из подконтрольной ВСУ станицы Луганской.
Вместе с тем, жители Донбасса подставили под сомнение распространившиеся в Сети сообщения об «обстреле» детского сада в Новой Кондрашовке. Люди указали, что село находится под контролем Киева, а не ЛНР, к тому же, некоторые стекла подозрительно целые.
Пользователи Telegram отметили, что повреждения не могли быть нанесены зданию тем путем, который описан в СМИ, и что к фейку могла быть причастна служба информационно-психологических операций украинской армии.
Накануне власти ЛНР сообщили, что украинские военные четыре раза обстреляли территорию республики. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник подтвердил факт обстрелов и назвал возможные причины открытого нарушения Киевом «Минска-2».
Стоит отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском.
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Стало известно о прибытии в ЛНР добровольцев из стран СНГ
Свыше 350 добровольцев обратились в военкоматы Луганской народной республики (ЛНР), также прибывают добровольцы из стран СНГ, Ближнего Востока и даже ряда европейских стран, сообщил в пятницу официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в эфире телеканала «Россия-24».
«В военкоматы уже обратились более 350 добровольцев из числа граждан ЛНР. Нами отмечается прибытие добровольцев из стран всего СНГ и бывшего СССР, стран Ближнего Востока и даже ряда европейских стран», – цитирует ТАСС Филипоненко.
Ранее глава ДНР заявил о том, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс.
В пятницу вечером власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. После объявления о массовой эвакуации в Донецке включили сирену гражданской обороны. В ЛНР уже приостановлено обучение в школах, колледжах и вузах. Минздрав республики развернул пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска на границе с Россией.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Путин также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. По словам Пескова, беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.
Позже сообщалось, что мощный взрыв прогремел в центре Донецка.
Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операции в Донбассе.
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Пушилин: Ситуация в Донбассе идет к войне
Ситуация на линии соприкосновения, к сожалению, идет к войне, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«К сожалению, да», – ответил Пушилин на вопрос, идет ли ситуация в Донбассе к полномасштабной войне, передает РИА «Новости».
Ранее Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс.
Напомним, мощный взрыв прогремел сегодня в центре Донецка.
Позже стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операции в Донбассе.
В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
Кроме того, президент России Владимир Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, и чем раньше, тем лучше.
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В Донецке предотвратили украинскую диверсию
Вооруженные силы Украины пытались ночью подорвать резервуары на нефтебазе в районе деревни Еленовка, говорится в заявлении официального представителя народной милиции ДНР.
Как сообщили в пресс-службе, диверсионная группа из состава Центра специального назначения «Восток» хотела подорвать резервуары, рассчитывая, что в них хранятся горюче-смазочные материалы.
«Масштабных катастрофических последствий удалось избежать также благодаря оперативной работе представителей силовых структур, которые незамедлительно отреагировали на звонок охранника нефтебазы и предотвратили теракт», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о подробностях очередной атаки ВСУ на объекты в Донбассе. Отмечается, что атаки проводились в том числе и с применением запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерийских орудий и мин разного калибра.
Глава СНБО: Украина не отдавала приказов на наступление в Донбассе
Секретарь Собвеза Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине нет приказов на «освобождение» Донбасса.
«Якобы наши военные собираются нападать на Донецк и Луганск якобы для того, чтобы освободить наши территории. Я могу вам заявить, что все это абсолютно не отвечает действительности, никаких приказов об освобождении силовым путем наших территорий нет. Более того, мы осознаем, что в случае, если будет принято решение освобождать эти территории, будут большие жертвы среди гражданского населения, такого приказа в нашей стране быть не может», – сказал Данилов на брифинге в пятницу, передает РИА «Новости».
Также он заявил, что Киев пытаются провоцировать в Донбассе, но огонь будет открыт только в случае, если есть угроза жизни военным.
В субботу в регион направятся представители правительства и парламента Украины.
Подчеркивается, что Украина готова выполнить минские соглашения, но «не в логике России».
В ДНР назвали причину эвакуации в Донбассе
Эвакуация в Донбассе проводится из-за опасения за жизни детей, но жизнь в ДНР продолжится, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».
«На основании всего происходящего руководители нашей республики приняли решение сделать эвакуацию детей. Потому что мы ради детей и воевали, потому что мы хотим, чтобы наши дети жили нормальной жизнью», – приводит его слова РИА «Новости».
По словам Басурина жизнь в ДНР продолжится, потому что все равно здесь люди тоже останутся. «Не все же сбегут отсюда, как мы говорим, или как на Украине говорят, что мы сбегаем. Нет. Мы стараемся сохранить жизнь нашей детворе, чтобы в дальнейшем они могли строить эту жизнь», – добавил он.
Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел в центре Донецка.
Позже стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операции в Донбассе.
В пятницу глава Луганской народной республики Леонид Пасечник и глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.
Кроме того, президент России Владимир Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с представителями Донбасса, и чем раньше, тем лучше.
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