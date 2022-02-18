Главы МЧС и Роспотребнадзора направились в Ростовскую область

ЛНР: Боевых действий подобных масштабов при Зеленском еще не было

«Обстрелы идут вдоль всей линии соприкосновения, однако в республике никто не паникует и не эвакуируется. Но это, наверное, самое серьезное обострение ситуации за время правления Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Ранее в ЛНР сообщили о новых обстрелах со стороны ВСУ.

«Сейчас обстановка в самом Луганске стабильная. Все предприятия, школы и университеты работают. Все идет по плану. Эвакуации на данный момент нет, хотя есть, конечно, некоторое переживание. Люди не могут не переживать, когда грохочет на окраинах городах. Однако каких-либо панических настроений нет. Как говорится, не дождетесь», – отметил Мирошник.

Он добавил, что со стороны ведутся очень массированные обстрелы республики. «По данным СЦКК, за минувшие сутки со стороны Украины было выпущено более 300 снарядов. Причем зафиксированы прилеты снарядов из ствольной артиллерии – гаубиц, тяжелых минометов, и это не считая использования украинскими силовиками стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, – пояснил Мирошник. – Обстрелы идут вдоль всей линии соприкосновения».

«Буквально несколько часов назад были нанесены удары по пригороду Луганска. Вчера ВСУ обстреляли из гаубиц поселок Николаевка. В том числе стреляли по жилым домам и производственным помещениям», – уточнил собеседник.

«Ничего подобного за последнее время не было. Наверное, это самое серьезное обострение обстановки в регионе за время пребывания у власти на Украине Зеленского», – заключил Мирошник.

В пятницу в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили о новых обстрелах со стороны ВСУ. Отмечается, что украинские силовики открыли огонь по району Зеленая Роща в пригороде Луганска и по другим районам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском. В ходе общения с журналистами Зеленский также заявил, что Минские соглашения, касающиеся урегулирования конфликта в Донбассе, с самого начала были составлены бездарно и поставили Киев в проигрышную ситуацию.

В четверг утром власти ЛНР сообщили, что украинские военные четыре раза обстреляли территорию республики. Представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник подтвердил газете ВЗГЛЯД факт обстрелов и назвал возможные причины открытого нарушения Киевом «Минска-2».

Сообщалось, что подразделения вооруженных сил Украины за минувшие сутки 29 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности народной милиции Луганской народной республики. В результате обстрелов населенных пунктов Ольховое и Николаевка получили множественные повреждения остекления многоквартирных домов.

Вскоре о резком обострении ситуации на линии соприкосновения заявили и в Донецкой народной республике. Для защиты населения подразделения народной милиции ДНР открыли ответный огонь по огневым точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию республики.

В Киеве, однако, открестились от обвинений в нарушении Минских соглашений. «Ситуация в районе операции объединенных сил стабильная, без существенных изменений», – указано в сообщении штаба объединенных сил Украины по операции в Донбассе на его странице Facebook. Более того, ВСУ заявили, что сами подверглись обстрелу со стороны Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская сторона не видит «полномасштабной» российской военной операции. Он утверждает, что в Донбассе якобы происходят «провокации» со стороны России.

По версии Данилова, «провокации» предпринимаются, чтобы Украина «начала мощно отвечать» и дала повод «обвинить» ее в том, чего она «делать не собирается». Данилов призвал Киев быть сдержанным, чтобы не поддаваться провокациям, и заявил, что украинская армия к этой ситуации «абсолютно готова», передает ТАСС со ссылкой на канал «1+1».

Между тем депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Украина готовится к штурму Донбасса.

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