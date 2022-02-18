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Патрушев призвал усилить работу по выявлению мигрантов с радикальными взглядами
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Секретарь Совбеза России Николай Патрушев считает, что нельзя допустить формирования этнических анклавов мигрантов в регионах России.
По его словам, необходимо усилить работу по поиску и выявлению среди мигрантов людей с радикальными религиозными взглядами, склонных к совершению преступлений.
«Не допустить формирование этнических анклавов», – сказал он на совещании по вопросам обеспечения безопасности в УФО, передает ТАСС.
Ранее Патрушев говорил о том, что миграционные потоки в Россию активно используются террористами, чтобы перенаправлять боевиков и создавать новые ячейки.
Макаревич заявил, что ему очень трудно жить в России
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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал в соцсетях, что «с колоссальным трудом терпит» жизнь в России.
«И вот что я не могу понять – как мы все это терпим?» – заявил Макаревич в Facebook. По его словам, «нас поссорили со всем цивилизованным миром, нас поставили на грань войны, от нашего лица этому миру хамят, нам врут, водят за нос, от законов не осталось даже видимости». «Ой, я знаю, что мне сейчас прилетит: а сам-то? Не нравится – чемодан – вокзал – Израиль! И сам терплю. С колоссальным трудом», – добавил он.
Напомним, в 2020 году Макаревич рассказал, что его раздражает и что радует в России. Он также заявил, что не видит необходимости в проведении парадов в честь Победы в Великой Отечественной войне. Он сетовал на живущих «за забором» россиян. Кроме того, Макаревич составил «примерный список тех, кто и перед кем срочно должен преклонить колено». Лидер «Машины времени» называл Крым «оккупированной территорией» и отказывается выступать там.
Политолог объяснил причины высылки заместителя американского посла из России
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«Синхронизацией высылки заместителя посла Гормана и передачей ответа Вашингтону по текущему диалогу Москва показала, что претензии к США не ограничиваются вопросами безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее российские власти объявили персоной нон-грата заместителя посла США Барта Гормана.
«Я лично знаю Барта Гормана. Это второй по значимости человек в посольстве в Москве, его называют DCM (Deputy chief of mission). Номинально он занимается кадровыми, административными и финансовыми вопросами. Но в отсутствие посла Джона Салливана – а такое происходило очень часто – Горман как раз и работал по главным направлениям, в том числе по диалогу о гарантиях безопасности», – пояснил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Причем депортация Гормана вряд ли связана со шпионской деятельностью, полагает он: «На таких высоких постах люди редко работают под прикрытием».
По мнению политолога, сама по себе высылка не связана с диалогом по безопасности и не нарушит его ход, поскольку диалог ведется сразу по нескольким межведомственными линиям. «Но Москва тем самым напомнила Вашингтону, что кроме претензий к расширению НАТО есть и другие, например – никуда не делся дипломатический кризис с массовыми взаимными высылками дипломатов», – сказал Кортунов.
Именно в такой форме Москва дала ответ Вашингтону на недавний очередной скандал, когда наш посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Госдеп, по сути, пригрозил ему высылкой в случае, если МИД РФ не выдаст визы охранникам Салливана, полагает эксперт.
«Так что высылку Гормана можно считать своеобразным призывом Москвы к обсуждению дипломатических двусторонних вопросов», – предположил политолог. По словам Кортунова, в личных беседах Горман признавался ему, что сам собирается в скором времени вообще покинуть дипломатическую службу. «Кстати, после этой высылки его руководство, скорее всего, попросит Гормана некоторое время не увольняться – чтобы выразить несогласие с жестом Москвы. Ведь его уход в отставку сразу после высылки из России будет выглядеть не очень хорошо для Госдепа», – допустил Кортунов.
В четверг стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла США Барта Гормана, об этом заявили в самом американском посольстве. «Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства», – цитирует РИА «Новости» пресс-атташе миссии Джейсона Ребхольца. Позже стало известно, что Вашингтон собирается ответить на это решение Москвы.
Сообщение о высылке Гормана появилось почти одновременно с визитом его непосредственного руководителя, посла Джона Салливана в здание МИД России. В МИДе ему вручили письменный ответ Москвы на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности.
На прошлой неделе посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве. «На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», – сказал глава диппредставительства.
Антонов добавил, что из посольства на днях уехала очередная группа его коллег. «В общей сложности за время моего нахождения здесь более 120 дипломатов и сотрудников были выдворены из США, а вместе с семьями это около 300 человек. Это за четыре года. И самое страшное, что я не вижу, чтобы эта негативная тенденция изменила свою направленность», – сказал посол. Генконсул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников добавил, что впервые в истории в этом консульстве работают всего пять дипломатов. При этом впервые «нет офицера по безопасности, что вопиющий факт».
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СМИ: Трусова устроила истерику после произвольной программы на Олимпиаде
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Российская фигуристка Александра Трусова, завоевавшая серебряную медаль Олимпийских игр в Пекине, после произвольной программы устроила истерику, и заявила, что «никогда больше не выйдет на лед».
«Я ненавижу, ненавижу этот спорт! Я не пойду на награждение, не хочу, не пойду! Я никогда больше не выйду на лед! У всех есть золотая медаль, а у меня нет», – цитирует РИА «Новости» фигуристку.
Спортсменку настолько захватили эмоции, что она не стала аплодировать своей партнерше по тренировочной группе Анне Щербаковой, которая стала чемпионкой Олимпиады. Кроме того, Александра оттолкнула от себя тренера Этери Тутберидзе, пишет «СтарХит».
Позже она объяснила свои эмоции усталостью и разлукой с родными. «Просто захотела плакать и плакала. Я нахожусь уже три недели без мамы, без собак», – заявила серебряный призер Олимпиады.
Ранее фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль на Олимпиаде.
Александра Трусова стала первой спортсменкой, выполнившей пять прыжков в четыре оборота во время произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине. Она выиграла «серебро» ОИ.
Спортивный арбитраж раскритиковал ВАДА по делу Валиевой
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Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что запрещенное вещество триметазидин могло попасть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой из-за лекарства, принимаемого ее дедушкой. Также CAS подверг критике ВАДА и Стокгольмскую антидопинговую лабораторию.
Как рассказал CAS, представители Валиевой заверили, что фигуристка «не употребляла запрещенную субстанцию преднамеренно». В сообщении CAS говорится, что «наиболее вероятно запрещенное вещество попало в ее организм бытовым путем из-за ее дедушки, который использует триметазидин после операции на сердце и носит его с собой». Мать Валиевой «указала, что дедушка регулярно возил ее на тренировки, а триметазидин находился в его машине», передает РИА «Новости».
В мотивировочной части решения CAS сообщается, что Валиева «предполагает, что употребление препарата произошло через посуду, которой пользовались она и ее дедушка (в том числе через жидкость, выпитую из одного стакана)». Фигуристка «намерена провести дальнейшее расследование и представить его на основных слушаниях», передает ТАСС.
Кроме того, CAS не счел убедительным объяснение Всемирного антидопингового агентства по поводу задержки в проверке допинг-пробы российской фигуристки. ВАДА утверждало, что стандарт для лабораторий лишь рекомендует, но не обязывает обрабатывать образцы за 20 дней, а 40 дней, которые потребовались для уведомления Валиевой, находятся в пределах привычной работы.
CAS указал, что эта «гибкость рекомендаций и руководящих принципов контрастирует со строгостью правил о временном отстранении». Подчеркивается, что хоть пробы и являются анонимными, «антидопинговые лаборатории и органы власти должны иметь возможность оперативно проводить антидопинговые тесты, если пробы собираются на важных мероприятиях, которые могут быть отборочными соревнованиями к Олимпийским играм, таких как чемпионат России по фигурному катанию».
Также арбитраж счел неубедительными доводы Стокгольмской антидопинговой лаборатории: «Панель не находит убедительным тот факт, что Стокгольмская лаборатория объяснила задержку обработки допинг-пробы кадровыми проблемами, вызванными пандемией. Ни в чем из этого нет вины спортсменки, которая была поставлена в чрезвычайно трудное положение».
Суд установил, что эпизод с допинг-пробой Валиевой омрачил впечатления фигуристки и других спортсменов на Олимпийских играх. Виной этому, по мнению арбитров, стал тот факт, что соответствующие антидопинговые органы не обеспечили своевременный анализ допинг-проб и вынесение решения по незавершенным делам до начала Олимпиады.
Представители Валиевой будут просить вскрытия пробы Б спортсменки, взятой у нее в конце декабря. В пункте 119 мотивировочного решения сообщается, что «существует вероятность того, что антидопинговая лаборатория могла допустить техническую ошибку, которая совместима с чрезвычайно низкой концентрацией вещества в пробе».
Напомним, в разгар пекинской Олимпиады Международное антидопинговое агентство неожиданно сообщило, что проба Валиевой почти двухмесячной давности дала положительный результат на триметазидин. Из-за этой ситуации церемония награждения призеров командного турнира была отменена. И хотя все обвинения со спортсменки были сняты CAS, а Валиеву допустили к участию в личном турнире на Олимпиаде, исполком МОК объявил – если фигуристка завоюет медаль в личном первенстве, то церемония награждения не состоится и в этом случае. В итоге Валиева, которая ранее лидировала, в четверг дважды упала при исполнении произвольной программы и заняла лишь четвертое место.
Самолет Air Moldova написал «Расслабьтесь» в небе у границы с Украиной
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Пилот пассажирского самолета Airbus A321 авиакомпании Air Moldova траекторией полета написал в небе у границы с Украиной слово «Relax» («Расслабьтесь»), свидетельствуют данные сайта Flightradar, который отслеживает передвижения самолетов.
Слово «Relax» длиной 128 км было написано в воздухе в 40 км от границы с Украиной. Самолет вылетел из Кишинева, провел в воздухе час и 40 минут, после чего вернулся в аэропорт. За его полетом наблюдали свыше 30 тыс. человек. «Теперь мы расслабились», – приводит Znak.com сообщение представителей проекта.
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В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. После того, как «вторжение» на Украину не состоялось, американские СМИ «перенесли» его срок. Теперь, по их версии, «вторжения» России на Украину следует ждать после 20 февраля. Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск.
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Генерал МВД прокомментировал нападение на полицейских в метро Москвы
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При сопротивлении полиции в США сотрудник сразу же достает оружие, в то время как в России общество оказывает на правоохранителей такое психологическое давление, что они даже не применяют дубинки, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя нападение на полицейских в Московском метрополитене.
Глава пресс-службы Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова рассказала, что правоохранителям удалось задержать второго участника драки с полицейскими, которая произошла на станции метро «Тульская». Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти), молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.
«Факты сопротивления полиции, к сожалению, имеют место и в Российской Федерации, и в других странах мира. Поэтому характер реагирования полиции на факторы сопротивления и неподчинения законным требованиям имеют во всех странах разные традиции», – говорит Ворожцов.
Он приводит в пример Соединенные Штаты Америки, где даже за попытку сопротивления или угрозу сразу же применяется в отношении гражданина оружие. Поэтому в среднем за год в США полицейские убивают от 1000 до 1200 человек, многие из которых даже не пытались на самом деле оказать сопротивление.
«В Российской Федерации сложилась своя традиция, согласно которой полиция с помощью физической силы, наручников и так далее задерживает граждан. В данной ситуации еще важно психологическое воздействие на полицейских. Дело в том, что у сотрудников всегда в качестве комплектования имеется такое изделие, как ПР (палка резиновая или дубинка). Однако применять ее в тех или иных ситуациях не спешат», – рассказывает собеседник.
Он объясняет, что полицейские пренебрегают ПР по причине того, что общественность достаточно остро реагирует на использование этого предмета, считает такой способ задержания чрезмерно жестоким, несмотря на факты ее законного применения сотрудниками. Кроме того, действия с использованием ПР сразу же оказываются в центре внимания активистов, блогеров и распространяются в социальных сетях с негативным подтекстом – воспринимаются как насилие.
«В силу сложившейся практики полицейские достаточно редко используют данное изделие. Помимо прочего, произошедшее в метро потребует и определенные вопросы к уровню подготовки полицейских, а также к технологии проведения ими задержания», – уверен Ворожцов.
Что касается ответственности, которая предусмотрена за нападение на сотрудника полиции, продолжает генерал МВД, то здесь необходимо проанализировать существующую судебную практику, после чего сделать соответствующие выводы.
«Я считаю, что комитет по безопасности Государственной думы должен будет с органами внутренних дел и другими правоохранительными органами провести соответствующий анализ и по его итогам сделать соответствующие правовые заключения. Потому что пока непонятно, в какой мере даже данная статья оказывает соответствующее профилактическое и иное воздействие», – рассуждает специалист.
Он поясняет, что важно посмотреть, какие по подобным делам выносились приговоры и кто какой срок получил. «Если вдруг окажется, что в среднем по этой статье дают год-два условно и фактов вынесения приговоров по верхней границе этой статьи фактически нет, то нет никакого смысла ее увеличивать, ведь имеющиеся возможности не используются», – заключил Ворожцов.
Ранее стало известно, что два пассажира Московского метрополитена на станции «Тульская» избили двух полицейских в ответ на требование пройти в комнату полиции для установления личности. Один из участников драки был задержан на месте, второму удалось скрыться, он был задержан позднее.
На коллегии МВД 17 февраля президент Владимир Путин заявил, что в стране необходимо выработать «самые жесткие меры» против нелегальных мигрантов и преступных группировок, строящих на нелегальной миграции свой бизнес. Кроме того, следует быстро принимать и исполнять решение о депортации мигранта в случае любых проявлений экстремизма, нарушения правопорядка, незаконной трудовой деятельности. Газета ВЗГЛЯД рассуждала, кто из мигрантов заслуживает депортации.
Россия разъяснила Украине в СБ ООН взаимосвязь двух стран с СССР
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Состоялось заседание СБ ООН, посвященное проблеме выполнения минских договоренностей. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на русском зачитал отрывок из стихотворения Евгения Евтушенко, замглавы МИД России Сергей Вершинин в ответ процитировал стихи Николая Заболоцкого. Затем представитель России разъяснил украинскому дипломату разницу между государством-продолжателем и государством-преемницей.
Кислица в своем выступлении перешел на русский язык, хотя не позволяет себе такого в общении с журналистами. Он процитировал стихи Евтушенко «Наследники Сталина»: «Пусть мне говорят: «Успокойся…» – спокойным я быть не сумею. // Покуда наследники Сталина живы еще на земле, // Мне будет казаться, что Сталин – еще в мавзолее», – передает РИА «Новости».
Как заявил Вершинин, «хорошо, когда политические послания облекаются в стихи». Он сказал, что «очень любит стихи про красоту Николая Заболоцкого». Вершинин процитировал стихотворение Заболоцкого «Некрасивая девочка»: «А если это так, то что есть красота // И почему ее обожествляют люди? // Сосуд она, в котором пустота // Или огонь, мерцающий в сосуде?». Он сравнил красоту с мудростью: «Надо, чтобы у нас была мудрость, надо, чтобы мы принимали мудрые решения. Я за это – в том, что касается и урегулирования на востоке Украины на основе минского комплекса мер».
Кислица попытался поставить под сомнение правомерность нахождения России в Совбезе в качестве постоянного члена. Вершинин отметил, что «не в первый раз представители разных стран, в том числе Украины, пытаются самоутвердиться за счет спекуляций на тему законности пребывания России в Совете безопасности». По его словам, «расчет» делается «на неискушенную, далекую от знания международного права аудиторию».
«Рассуждать о том, проходила ли Россия заново процедуру вступления в ООН… Наверное, можно поставить вопрос о том, проходила ли сама Украина это? Или в вашем лице мы по-прежнему имеем дело с Украинской Советской Социалистической Республикой», – сказал он, отметив, что Россия является государством-продолжателем СССР.
Как заявил Вершинин, «речь, по сути дела, идет лишь об изменении названия государства», а вот «Украина как раз стала государством-преемницей, то есть, является новым государственным образованием».
В случае с государством-правопреемником международные права и обязательства переходят от государства-предшественника к государству-правопреемнику, то есть от одного субъекта международного права к другому. В случае с государством-продолжателем осуществление международных обязательств автоматически продолжается тем же государством-субъектом международного права, но с другим названием.
Украина утверждает, что Россия якобы не может документально подтвердить свои права на постоянное членство в Совете безопасности ООН, поскольку после ликвидации СССР в 1991 году так и не прошла процедуру вступления в ООН, предусмотренную уставом. Киев обвиняет секретариат ООН в сокрытии документов, касающихся этой темы.
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
В разговоре с журналистами в ООН Вершинин напомнил о суверенном праве России думать о своей безопасности: «Что касается российских военных - это наше суверенное право думать о нашей государственной безопасности и держать наши войска там, где, как мы считаем, они важны для обороны». Он подчеркнул, что «если в Европе есть иностранные военные, то это точно не российские военные», это «могут быть американцы, кто-то другой, но только не русские». Вершинин при этом заявил, что Россия готова к диалогу с США по гарантиям безопасности, Москва «хочет равной безопасности для всех».
Кислица заявил, что Киев всегда готов к переговорам с Москвой, президент Украины Владимир Зеленский хотел бы поговорить с лидером России Владимиром Путиным, а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба – с главой МИД России Сергеем Лавровым. Кислица также отметил, что у него «никогда не было переговоров» с постпредом России при ООН Василием Небензей: «То ли потому что у него какие-то проблемы, то ли потому, что он не хочет говорить со мной».
Напомним, Небензя нередко прибегает к цитатам писателей и поэтов. Он упрекал Запад стихами Пушкина, читал «Алису в стране чудес» на заседании СБ ООН, цитировал Максима Горького и отвечал представителям Британии и США словами из пьесы «Генрих VI» Уильяма Шекспира.
Тимошенко призвала Зеленского заявить США об обязанности списать долг Украины
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Украинский лидер Владимир Зеленский во время переговоров с вице-президентом США Камалой Харрис должен поднять вопрос о списании внешнего долга Украины, заявила глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Зеленский и Харрис встретятся в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности. По мнению Тимошенко, Зеленский «должен очень четко сказать, что такие-то позиции минских соглашений для Украины являются неприемлемыми». Кроме того, он «должен поднять вопрос» о «списании долгов Украины», сказала Тимошенко.
Она заявила, что «история мира знает множество примеров, когда в таких ситуациях списывались долги с государств». Тимошенко отметила, что внешний долг Украины составляет «приблизительно 52 млрд долларов», передает РИА «Новости» со ссылкой на «1+1».
«Это означает, что если мы имеем друзей в западном мире, то они по международному праву и по Будапештскому меморандуму обязаны списать 52 млрд долгов», – сказала она, отметив, что Украина «как страна, которая имеет большой уровень доверия, ни в каком случае ни имеет право самостоятельно прекратить выплату внешних долгов», это «невозможно, это практически разрушение платежеспособности страны».
Тимошенко заявила, что 52 млрд долларов Украине сейчас необходимо использовать для создания собственной армии, чтобы «стать беспрецедентно сильной». По ее словам, президент Украины может также обсудить с США «обеспечение в достаточном количестве высокотехнологичным оружием». Она полагает, что «гаранты Будапештского меморандума обязаны сейчас дать» Украине «то оружие, в том количестве и той эффективности, которое необходимо».
В ноябре сообщалось, что Украина вышла на третье место в мире по долгам перед МВФ после Аргентины и Египта.
Лавров обратился к США «по понятиям»
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Россия будет добиваться от США и НАТО честного подхода к диалогу по гарантиям безопасности, как говорят у нас, «пацан сказал, пацан сделал», заявил глава МИД Сергей Лавров.
«Мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями. Тем более что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере (не говоря про устные гарантии, о которых президент России Путин не раз упоминал), оказывается, ничего не стоят. Так дело не пойдет», – передает его слова RT.
«Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие: «пацан сказал – пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне», – отметил Лавров.
Министр добавил, что обсуждал с госсекретарем США Энтони Блинкеном возможность встречи.
«Мы договаривались с госсекретарем Энтони Блинкеном, что когда Россия направит свой документ и они ознакомятся с нашим видением ситуации, он был бы готов встретиться. Мы оба в этом заинтересованы. Это отвечает нашим интересам и планам», – сказал он.
Ранее Швейцария заявила о готовности принять встречу Лаврова и Блинкена.
Блинкен заявил, что «направил письмо российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе в развитие наших переговоров в последние недели для обсуждения шагов, которые мы могли бы предпринять для разрешения этого кризиса без конфликта».
Глава МОК раскритиковал тренеров за «холод» по отношению к Валиевой
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В Международном олимпийском комитете не хотели, чтобы российская фигуристка Камила Валиева участвовала в Олимпийских играх после скандала с допинг-пробой, заявил глава МОК Томас Бах, который при этом раскритиковал отношение тренеров к спортсменке.
Бах заявил, что были на Олимпиаде «и грустные истории, например, Валиева». Он заявил, что оказался «встревожен, потрясен, когда увидел по телевидению ее выступление». «С каким давлением она столкнулась, это невероятно. Я был атлетом, знаю, что такое давление. Но это давление за пределами моего понимания, а ведь ей пятнадцать лет», – приводит его слова РИА «Новости».
Он отметил, как «сражалась» Валиева, «несмотря ни на что, старалась закончить выступление». По словам Баха, «язык ее тела говорил, что это невероятный ментальный стресс». Он считает, что «ей хотелось бы уйти, наверное, забыть эту историю, но она закончила выступление».
Бах посетовал на то, «как холодно ее встретили со льда ее тренеры». По его мнению, «ей не создали комфорт, с ней говорили очень холодно». Он сказал, что это «просто потрясло, это был какой-то жест разъединения». Бах «не понимает, как можно быть настолько холодными по отношению к этой девочке».
«Потом увидел, как отнеслись к Трусовой после выступления, все это тоже неправильно. Все это совсем не дает мне уверенности в окружении Камилы. Ни в отношении того, что уже произошло, ни в отношении будущего спортсменки», – сказал он, добавив, что «Валиевой нужна поддержка семьи, нужна поддержка окружающих в этой невероятно сложной для нее ситуации». Он выразил надежду, что «Валиевой помогут, что этот опыт не станет по-настоящему драматичным для жизни такой молодой женщины».
Бах, отвечая на вопрос о необходимости расследования действий окружения российской фигуристки, заявил, что это исключительно важно, так как крайне редко допинг попадает в организм спортсмена только по его вине. МОК выясняет, есть ли в деле Валиевой признаки жестокого обращения с ребенком.
«Да, в отношении тренера Валиевой будет расследование, мы полностью доверяем WADA его проведение. Свет на эту ситуацию будет пролит, после чего будут приняты необходимые меры. Самые сильные возможные меры, – заявил Бах. – Конечно, я обеспокоен ее самочувствием после такого выступления и такого приема ее тренеров. Что мы можем сделать сейчас? Мы использовать все наши инструменты: предложить психологическую помощь спортсмену. И мы в контакте с ОКР, чтобы ей предложили всю необходимую помощь. Это в интересах всех».
При этом Бах заявил, что в МОК «не хотели, чтобы Валиева участвовала» в Олимпиаде, но «проиграли суд». Он призвал «уважать закон», но отметил, что в МОК «решили не проводить медальную церемонию».
Между тем после проката Валиевой тренер Этери Тутберидзе сперва спросила подопечную, почему та прекратила бороться. «Ну что ты так отпустила-то все? Ну объясни, ты где-то после акселя вообще отпустила», – передает ее слова Lenta.ru.
Напомним, в разгар пекинской Олимпиады Международное антидопинговое агентство неожиданно сообщило, что проба Валиевой почти двухмесячной давности дала положительный результат на триметазидин. Из-за этой ситуации церемония награждения призеров командного турнира была отменена. И хотя все обвинения со спортсменки были сняты CAS, а Валиеву допустили к участию в личном турнире на Олимпиаде, исполком МОК объявил – если фигуристка завоюет медаль в личном первенстве, то церемония награждения не состоится и в этом случае. В итоге Валиева, которая ранее лидировала, в четверг дважды упала при исполнении произвольной программы и заняла лишь четвертое место.
Задержан второй участник нападения на полицейских в метро Москвы
Правоохранители задержали второго участника драки с полицейскими, которая произошла на станции метро «Тульская», сообщила глава пресс-службы Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
«Задержан второй фигурант, подозреваемый в применении насилия в отношении представителей власти в столичном метрополитене», – передает ТАСС слова Ивановой, которая добавила, что это молодой человек 2003 года рождения.
Ранее Иванова рассказала, что два пассажира московского метро на станции «Тульская» избили двух полицейских в ответ на требование пройти в комнату полиции для установления личности. Подозреваемый 2000 года рождения был задержан на месте. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти), по данной статье злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.
США заявили о вторжении России в «другие части Восточной Европы»
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Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пытаясь аргументировать якобы имеющиеся у России планы напасть на Украину, заявила в интервью CNN, что Россия «вторгалась в другие части Восточной Европы», не пояснив при этом, о каких регионах идет речь.
Расшифровку интервью распространило постпредство США при ООН.
Ведущий отметил, что его знакомые украинцы в США не верят, что Россия начнет масштабное вторжение на Украину, такого же мнения придерживаются его коллеги на востоке Украины. «В чем здесь нестыковка?» – передает РИА «Новости» вопрос ведущего.
«Я не знаю, есть ли здесь нестыковка. Я думаю, что мы все видим одни и те же вещи, и это может интерпретироваться по-разному. Но это то, как действуют русские. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторглись в Крым. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», – сказала Томас-Гринфилд в ответ.
При этом она отметила, что если в итоге российского «вторжения» не произойдет, то это будет значить, что американские дипломатические усилия возымели действие.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. После того, как «вторжение» на Украину не состоялось, американские СМИ «перенесли» его срок. Теперь, по их версии, «вторжения» России на Украину следует ждать после 20 февраля. Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск.
Напомним, ранее в пятницу газета Washington Post сообщила, что США получили некие разведданные, якобы свидетельствующие, что объявленный Россией отвод войск от границы Украины был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон.
Появилось видео задержания напавших на полицейских в метро Москвы
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Следственный комитет (СК) опубликовал кадры задержания мужчин, которые вечером в четверг, 17 февраля, напали на двух сотрудников полиции на станции метро «Тульская» в Москве.
Задержанных допросили сотрудники следственного отдела по расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных объектах и в экологической сфере ГСУ СК по Москве, передает РЕН ТВ.
Известно, что одному из задержанных 18 лет, второму – 21 год. Сообщается, что задержанных зовут Саидакрам Хамроев и Умар Расулжонзодов, информации об их гражданстве нет.
По версии следствия, вечером 17 февраля на станции «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена «один из подозреваемых на законные требования представителей власти проследовать в комнату полиции для установления его личности ответил категорическим отказом, после чего начал толкать и замахиваться руками на представителей власти», говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
Затем второй подозреваемый «умышленно нанес одному полицейскому удар ногой в область туловища, а другому несколько ударов рукой в область головы, после чего скрылся».
Один из нападавших был задержан на месте, местонахождение второго подозреваемого было установлено в короткие сроки.
Начато расследование уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Обоим нападавшим грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее президент России Владимир Путин призвал принимать жесткие меры против нелегальной миграции.
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Стало известно о применении Россией дрона-камикадзе в Сирии
В Сирии российские военные использовали глубоко модернизированную версию дрона-камикадзе «Ланцет-3» против террористов, сообщил военно-дипломатический источник.
Источник РИА «Новости» сообщил, что в ходе испытаний «новая версия барражирующего боеприпаса «Ланцет-3» была несколько раз применена подразделениями российских военных по позициям террористов». В Сирии использовался вариант «Ланцета» с обновленной аэродинамикой – у БПЛА «одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте, а не два симметричных X-образных крыла, как раньше», сказал источник. По его словам, беспилотник «получил увеличенные продолжительность и дальность полета и способен нести боевую часть повышенного могущества».
Напомним, в августе российское Минобороны утвердило техническое задание на барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) «Ланцет». В 2019 году сообщалось, что концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет», который включает разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элементы.
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Зеленский заявил о бездарно составленных Минских соглашениях
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения, касающиеся урегулирования конфликта в Донбассе, с самого начала были «составлены бездарно» и поставили Киев и проигрышную ситуацию.
«Этот документ – Минские соглашения – не связан с войсками России на границе. Он не связан с вопросами Крыма. Ну так составлен документ бездарно. Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции», – сказал Зеленский в интервью агентству «РБК-Украина».
Также глава страны заявил, что хотел бы от партнеров Киеве увидеть вклад в развитие украинской армии, так как будет «гарантией безопасности» для Европы.
«Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема. Потому если вы, наши партнеры, говорите, что это наши общие ценности, то давайте и тратить на них вместе», – добавил украинский лидер.
Напомним, Киев, страны Запада и Вашингтон обвиняют Россию в подготовке к нападению на Украину. В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Президент США Джо Байден назвал позже конкретную дату – 16 февраля.