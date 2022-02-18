Патрушев: Миграционные потоки используются для формирования террористических ячеек

Политолог объяснил причины высылки заместителя американского посла из России

«Синхронизацией высылки заместителя посла Гормана и передачей ответа Вашингтону по текущему диалогу Москва показала, что претензии к США не ограничиваются вопросами безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее российские власти объявили персоной нон-грата заместителя посла США Барта Гормана.

«Я лично знаю Барта Гормана. Это второй по значимости человек в посольстве в Москве, его называют DCM (Deputy chief of mission). Номинально он занимается кадровыми, административными и финансовыми вопросами. Но в отсутствие посла Джона Салливана – а такое происходило очень часто – Горман как раз и работал по главным направлениям, в том числе по диалогу о гарантиях безопасности», – пояснил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Причем депортация Гормана вряд ли связана со шпионской деятельностью, полагает он: «На таких высоких постах люди редко работают под прикрытием».

По мнению политолога, сама по себе высылка не связана с диалогом по безопасности и не нарушит его ход, поскольку диалог ведется сразу по нескольким межведомственными линиям. «Но Москва тем самым напомнила Вашингтону, что кроме претензий к расширению НАТО есть и другие, например – никуда не делся дипломатический кризис с массовыми взаимными высылками дипломатов», – сказал Кортунов.

Именно в такой форме Москва дала ответ Вашингтону на недавний очередной скандал, когда наш посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Госдеп, по сути, пригрозил ему высылкой в случае, если МИД РФ не выдаст визы охранникам Салливана, полагает эксперт.

«Так что высылку Гормана можно считать своеобразным призывом Москвы к обсуждению дипломатических двусторонних вопросов», – предположил политолог. По словам Кортунова, в личных беседах Горман признавался ему, что сам собирается в скором времени вообще покинуть дипломатическую службу. «Кстати, после этой высылки его руководство, скорее всего, попросит Гормана некоторое время не увольняться – чтобы выразить несогласие с жестом Москвы. Ведь его уход в отставку сразу после высылки из России будет выглядеть не очень хорошо для Госдепа», – допустил Кортунов.

В четверг стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла США Барта Гормана, об этом заявили в самом американском посольстве. «Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства», – цитирует РИА «Новости» пресс-атташе миссии Джейсона Ребхольца. Позже стало известно, что Вашингтон собирается ответить на это решение Москвы.

Сообщение о высылке Гормана появилось почти одновременно с визитом его непосредственного руководителя, посла Джона Салливана в здание МИД России. В МИДе ему вручили письменный ответ Москвы на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности.

На прошлой неделе посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве. «На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», – сказал глава диппредставительства.

Антонов добавил, что из посольства на днях уехала очередная группа его коллег. «В общей сложности за время моего нахождения здесь более 120 дипломатов и сотрудников были выдворены из США, а вместе с семьями это около 300 человек. Это за четыре года. И самое страшное, что я не вижу, чтобы эта негативная тенденция изменила свою направленность», – сказал посол. Генконсул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников добавил, что впервые в истории в этом консульстве работают всего пять дипломатов. При этом впервые «нет офицера по безопасности, что вопиющий факт».

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