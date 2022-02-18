Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал с Путиным «нападение» на Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что они никогда не обсуждали какого-либо «нападения» на Украину.

Глава республики заметил, что Запад уже выходит на второй раунд своей информационной кампании о скором «вторжении» в эту страну. «[Пугают] весь мир о том, что завтра мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее. Хотя [таких] планов у нас, сколько мы ни обсуждали эти вопросы, никогда не было», – передает слова Лукашенко ТАСС.

Он добавил, что Россия и Белоруссия вынуждены реагировать на действия Запада с помощью дипломатии и проведения учений.

Между тем Путин сообщил, что в субботу вместе с белорусским коллегой примет участие в мероприятиях по военному сотрудничеству.

В пятницу Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле, встреча проходит без дополнительных антиковидных ограничений.

Это первая очная встреча лидеров в 2022 году, в предыдущий раз они виделись в Санкт-Петербурге в минувшем декабре.

Отмечается, что для Путина эта беседа станет продолжением ряда очных международных контактов: он уже встречался в Кремле с канцлером ФРГ и президентом Бразилии, до этого с визитами в России были лидеры Аргентины, Венгрии, Казахстана, Франции.