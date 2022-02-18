Глава Пентагона отказался говорить о возможности размещения новых сил США в Европе

Министр обороны США Ллойд Остин, находящийся с визитом в Польше, отказался говорить о возможности размещения дополнительных американских сил в Европе, но отметил, что Вашингтон будет делать необходимое для защиты партнеров по НАТО.

«Сегодня мне нечего объявить по этому поводу (о размещении новых сил для поддержки союзников США в Европе), но также я скажу, что по всему, что мы делаем, мы будем консультироваться с нашими союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что мы придерживаемся одинаковых взглядов относительно развертывания любых сил», – передает РИА «Новости» слова Остина.

Он отметил, что США «привержены» 5-й статье договора Альянса.

«Мы будем делать необходимое для защиты наших партнеров и союзников, в соответствии с положениями пятой статьи», – подчеркнул глава Пентагона.

Ранее в пятницу министр обороны республики Мариуш Блащак сообщил, что Госдепартамент США согласился на продажу Польше 250 танков «Абрамс».