Глава Пентагона отказался говорить о возможности размещения новых сил США в Европе

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18 февраля, пятница | Последнее обновление — 14:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров обратился к США «по понятиям»
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Россия подошла к своему Рубикону на донбасском направлении. Минские соглашения в политической части Зеленским и Ко не будут, да и не могут быть выполнены. Поэтому судьба Украины теперь зависит только от Владимира Путина.
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Туркмении нужны реформы, которые уже успешно реализуются в соседних Узбекистане и Казахстане. Либо Ахшабаду пора задуматься об отказе от нейтрального статуса и вступить в ОДКБ.
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Алина Паш оказалась рецидивисткой – она побывала не только в Крыму, но и в Москве, где неосмотрительно сфотографировалась на Красной площади. Отыскали еще один снимок, где Алина позирует в бело-сине-красной куртке, а сочетание этих цветов для украинских националистов – харам.
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В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
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Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Глава Пентагона отказался говорить о возможности размещения новых сил США в Европе
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Министр обороны США Ллойд Остин, находящийся с визитом в Польше, отказался говорить о возможности размещения дополнительных американских сил в Европе, но отметил, что Вашингтон будет делать необходимое для защиты партнеров по НАТО.
«Сегодня мне нечего объявить по этому поводу (о размещении новых сил для поддержки союзников США в Европе), но также я скажу, что по всему, что мы делаем, мы будем консультироваться с нашими союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что мы придерживаемся одинаковых взглядов относительно развертывания любых сил», – передает РИА «Новости» слова Остина.
Он отметил, что США «привержены» 5-й статье договора Альянса.
«Мы будем делать необходимое для защиты наших партнеров и союзников, в соответствии с положениями пятой статьи», – подчеркнул глава Пентагона.
Ранее в пятницу министр обороны республики Мариуш Блащак сообщил, что Госдепартамент США согласился на продажу Польше 250 танков «Абрамс».
The Sun изменила статью о времени «вторжения» России на Украину
Британское издание The Sun отредактировало статью о «вторжении» России на Украину, якобы запланированном на утро 16 февраля.
Отмечается, что ночь на 16 февраля «прошла без происшествий», передает RT.
«Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным», – говорится в статье.
Ранее британские The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 03.00 по местному времени 16 февраля.
На минувшей неделе помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
В тот же день президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля.
В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
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В Сети появилось фото Ту-22М3 с новой крылатой ракетой Х-32
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Минобороны опубликовало в Сети первое изображение дальнего ракетоносца Ту-22М3 с новой крылатой ракетой Х-32 на внешней подвеске.
Самолет появился в сюжете, посвященном инспекции главой Минобороны Сергеем Шойгу авиабазы Хмеймим в Сирии, передает «Российская газета».
Это первые достоверные фотографии Х-32, отмечает Центр анализа стратегий и технологий (Центр АСТ) в Telegram.
Отмечается, что Х-32 создана на замену советской дальней крылатой ракете Х-22 и является ее глубокой модернизацией.
Несмотря на то, что новая ракета выполнена в прежнем корпусе, отличия от Х-22 существенны: например, у Х-32 новый, более мощный двигатель, также за счет меньшей по объему боевой части увеличен запас топлива; кроме того, установлена новая помехозащищенная система наведения – инерциальная и радиолокационная, с радиокоррекцией и привязкой к рельефу местности.
Х-32 обладает сильными возможностями прорыва ПРО – в частности, американской системы Aegis. Она летит к цели на высоте 40 километров со скоростью до 4,4 Маха, что превышает возможности ракеты-перехватчика SM-6 по обоим параметрам.
Многочастотный радар в головке самонаведения ракеты устойчив к помехам систем РЭБ. На цель Х-32 пикирует вертикально, попадая в «мертвую зону» радаров. Дальность пуска ракеты – 1 тыс. километров.
Ранее сообщалось, что российские Ту-22 и МиГ-31 с ракетами «Кинжал» прибыли в Сирию.
Эшелон военной техники ЮВО пересек Крымский мост
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Эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост на пути следования в пункт постоянной дислокации после плановых учений в Крыму, сообщает Минобороны.
«Эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост на пути следования в ППД после завершения плановых учений», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.
«Подразделения Южного военного округа (ЮВО), завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом. Личный состав подразделения осуществил погрузку бронетехники на гусеничном ходу – танков, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских установок – на железнодорожные платформы на станциях погрузки», – говорится в сообщении.
Отмечается, что воинскими эшелонами боевую технику и военнослужащих доставят в пункты постоянной дислокации воинских частей. По прибытии в воинские части боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению очередного этапа боевой учебы.
Напомним, во вторник российские военные начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после учений в Крыму.
Стало известно о применении Россией дрона-камикадзе в Сирии
В Сирии российские военные использовали глубоко модернизированную версию дрона-камикадзе «Ланцет-3» против террористов, сообщил военно-дипломатический источник.
Источник РИА «Новости» сообщил, что в ходе испытаний «новая версия барражирующего боеприпаса «Ланцет-3» была несколько раз применена подразделениями российских военных по позициям террористов». В Сирии использовался вариант «Ланцета» с обновленной аэродинамикой – у БПЛА «одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте, а не два симметричных X-образных крыла, как раньше», сказал источник. По его словам, беспилотник «получил увеличенные продолжительность и дальность полета и способен нести боевую часть повышенного могущества».
Напомним, в августе российское Минобороны утвердило техническое задание на барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) «Ланцет». В 2019 году сообщалось, что концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет», который включает разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элементы.
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Путин проведет учения ядерной триады с пусками баллистических ракет
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В субботу под руководством президента Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, состоятся пуски баллистических и крылатых ракет, сообщает Минобороны.
«19 февраля под руководством Верховного главнокомандующего ВС России В.В. Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.
К учениям будут привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот.
«Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил», – отметили в Минобороны.
Напомним, в декабре Генштаб заявил о боеготовности более 95% пусковых установок стратегических ядерных сил.
Фрегаты НАТО попытались вести разведку во время российских учений
Фрегаты НАТО попытались вести радиоэлектронную разведку кораблей России во время учений в Средиземном море, сообщил источник.
«Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей во время проведения во вторник группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря», – сообщил источник РИА «Новости».
В результате экипажи российских ракетных крейсеров зафиксировали излучения РЛС кораблей Североатлантического альянса, определили параметры их движения и взяли на сопровождение, пояснил собеседник.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Сирию, где проинспектировал ход учений ВМФ в Средиземном море.
Немцы не поддержали вступление Украины в НАТО
Больше половины жителей Германии (53%) не поддерживают членство Украины в НАТО, следует из результатов опроса общественного мнения Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD.
Против вступления Украины в Североатлантический альянс в ближайшие годы выступили 31% респондентов, еще 22% полностью исключили членство этой страны в организации, передает Deutsche Welle.
Среди опрошенных 28% высказались против принятия Украины в НАТО при нынешней ситуации на политической арене. Не смогли или не захотели ответить на вопрос о членстве Украины в альянсе 19% респондентов.
Ранее в НАТО решили изучить возможность корректировки присутствия в Восточной Европе. Вместе с тем Россия настаивает на выводе сил США из Восточной Европы и Прибалтики.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что отказ Киева от членства в НАТО позволил бы многим европейским странам вздохнуть с облегчением.
Главу британской разведки высмеяли после слов о российских войсках на границе
Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал, посвященный высказыванию главы британской военной разведки генерала Джима Хокенхалла о якобы наращивании российского военного присутствия на границе с Украиной. При этом в своих заявлениях генерал не приводит никаких доказательств, из-за чего его высмеяли читатели.
«Хорошая попытка (вновь), но мы знаем, что все это ложь, Джим! Мы вам не верим и ясно видим, что вы подталкиваете к войне», – заявил в комментариях пользователь Stop This Madness, передает РИА «Новости».
«Ваш заголовок четыре дня назад был «война через четыре дня!» Прекратите разжигать войну», – призвал Micky MOJO.
«Думал, что они собираются атаковать в среду – в каком году, кстати?», – иронизирует davef.
«Разведка «начала» войну с января, им пора заткнуться и бросить промывать мозги Западу по поводу России», – добавил Justanumberhudd.
Ранее высокопоставленный представитель американской администрации выступил с утверждением, что Россия за последние несколько дней якобы увеличила военное присутствие на границе с Украиной на 7 тыс. человек. До этого Госдепартамент США также обвинил Россию в наращивании группировки войск на границе с Украиной.
На минувшей неделе омощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день, как сообщало американское издание Politico, президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени.
Позже западным СМИ пришлось объяснять читателям, почему «вторжение» не состоялось.
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В США назвали уловкой отвод российских войск от границ Украины
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Как утверждает Washington Post, США получили некие разведданные, якобы свидетельствующие, что объявленный Россией отвод войск от границы Украины был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон.
«Вашингтон получил достоверную информацию о том, что заявления России (об отводе войск) могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение», – передает РИА «Новости» слова неназванного американского чиновника. Газета утверждает, что еще два американских и один европейский источник независимо друг от друга подтвердили, что знакомы с этой информацией.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. После того, как «вторжение» на Украину не состоялось, американские СМИ «перенесли» его срок. Теперь, по их версии, «вторжения» России на Украину следует ждать после 20 февраля. Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск.
Напомним, из Крыма после учений выполнили марши около десяти военных колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами. В среду Минобороны России объявило, что подразделения Южного военного округа (ЮВО) начали возвращаться в пункты дислокации из Крыма, где также проходил эпизоды масштабных учений всех ВС России.
Президент Чехии счел утверждения о «вторжении» России на Украину конфузом спецслужб США
Утверждения о начале 16 февраля российского вторжения на Украину стали очередным конфузом американских спецслужб, никакой войны не будет, так как «россияне не сумасшедшие», считает президент Чехии Милош Земан.
Земан заявил в интервью, опубликованном газетой Mlada fronta DNES, что утверждения о «вторжении» на Украину схожи с распространявшимися в прошлом американской стороной заявлениями об угрозах в Ираке и Афганистане, которые также не подтвердились, передает ТАСС.
«Мой взгляд (на ситуацию вокруг Украины таков), что никакой войны не будет, так как россияне не сумасшедшие, чтобы пускаться в операцию, которая принесет им больше ущерба, чем выгод», – указал политик.
Президент Чехии также заявил, что информация о начале военных действий 16 февраля стала уже третьим конфузом американских спецслужб: «Первым была война в Ираке, где никакого оружия массового поражения не было найдено. Вторым стал Афганистан, когда (спецслужбы США) утверждали, что «Талибан*» (организация, запрещенная ООН) никогда не захватит Кабул. Ну а сейчас – третий (конфуз)».
Напомним, западным СМИ пришлось объяснять читателям, почему «вторжение» России на Украину не состоялось.
До этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды даже назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени.
Однако Госдепартамент США вновь обвинил Россию в наращивании группировки войск на границе с Украиной. В США также заявили о прибытии новых российских войск к границе с Украиной.
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В России решили обновить систему предупреждения о ракетном нападении
Система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) российских Вооруженных сил к 2030 году полностью перейдет на радиолокационные станции высокой заводской готовности «Воронеж», заявил начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил России полковник Сергей Сучков.
«В перспективе до 2030 года развитие СПРН предусматривает... ввод в состав СПРН этих станций обеспечит завершение перевооружения СПРН на РЛС нового поколения», – передает РИА «Новости» слова Сучкова.
Он пояснил, что к этому времени должны модернизировать ряд радиолокационных станций высокой заводской готовности, несущих боевое дежурство в Краснодарском крае и Иркутской области. Кроме того, в Ленинградской области создадут новые средства с улучшенными тактико-техническими характеристиками и усиленной защитой от воздействия помех.
Ранее гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко сообщил, что радиолокационные станции «Воронеж» российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) планируется модернизировать до уровня новейшей станции «Яхрома». По его словам, станции «Яхрома» «будут обладать большей помехоустойчивостью и пропускной способностью», а боевой расчет «Яхромы» будет меньше, чем на «Воронежах». Как сообщалось, РЛС «Яхрома» будет работать в четырех диапазонах с обзором в 270 градусов.
Напомним, в феврале 2021 года в Крыму начали подготовку к установке новейшей РЛС «Яхрома». В декабре 2020 года министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что строительство новейшей радиолокационной станции «Яхрома» в Севастополе начнется в 2021 году. Станция войдет в Систему предупреждения о ракетном нападении.
На сегодня российская СПРН состоит из двух эшелонов: космического, включающего на данный момент четыре спутника «Тундра», и наземного, состоящего из сети станций типа «Воронеж», охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы – в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России и союзников.
Бразилия заинтересовалась российскими оборонными технологиями
Бразилия заинтересована в развитии военно-технического сотрудничества (ВТС) с Россией и использовании передовых российских технологий для укрепления своей обороноспособности, заявил глава МИД Бразилии Карлус Альберту Франку Франса.
«Сотрудничество в военно-технической области становится одной из важных сфер нашего сотрудничества. Для Бразилии Россия – это страна, которая находится на передовых рубежах технологий. Мы заинтересованы в использовании российских знаний и опыта в военных технологиях, в обмене конкретными технологиями для укрепления нашей обороноспособности», – передает ТАСС заявление дипломата по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым и российско-бразильских консультаций в формате «2+2» министров обороны и министров иностранных дел двух стран.
Глава бразильского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что участие в консультациях министров обороны свидетельствует об особой заинтересованности Бразилии в развитии сотрудничества с Россией в сфере ВТС. Кроме того, по его словам, стороны уделили большое внимание вопросам обеспечения кибербезопасности, которые займут также важное место в повестке дня переговоров между президентами обеих стран.
«Мы обсудили вопрос о методах сохранения конфиденциальности нашей информации, в частности в киберпространстве, – информировал Франку Франса. – Это один из важнейших вопросов, который будет обсуждаться в ходе сегодняшних переговоров на высшем уровне с учетом ситуации, сложившейся в мире. Это будет способствовать улучшению наших контактов в сфере обмена информацией, в том числе технического характера в области наиболее передовых и прорывных технологий».
Бразильский министр сообщил, что участники консультаций проанализировали состояние двусторонних отношений и наметили более четкие ориентиры дальнейшего сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию на международной арене, в частности на площадке ООН.
Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, Бразилия является важным стратегическим партнером России в Латинской Америке.
«Убежден, что диалог внешнеполитических и оборонных ведомств наших стран послужит укреплению безопасности и стабильности в регионе», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.
По его словам, сотрудничество в военной и военно-технической области способствует динамичному развитию отношений между Россией и Бразилией.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что принял приглашение главы российского государства Владимира Путина посетить Россию в первом квартале 2022 года.
Танковая армия ЗВО вслед за частями ЮВО начала движение в пункты постоянной дислокации
Танковая армия Западного военного округа (ЗВО) начала марш в пункты постоянной дислокации после завершения плановых учений, сообщает Минобороны России.
Комплекс мероприятий оперативной подготовки, в которых участвуют все военные округа, флоты и ВДВ, завершится 20 февраля.
«Военнослужащие подразделений танковой армии Западного военного округа завершили погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы и приступили к совершению марша комбинированным способом пункты постоянной дислокации на расстояние около одной тысячи километров после завершения плановых учений», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.
По прибытию в пункты постоянной дислокации боевая техника будет обслужена и подготовлена к дальнейшим плановым учениям зимнего периода обучения.
Ранее в среду военное ведомство объявило, что подразделения Южного военного округа (ЮВО) начали возвращаться в пункты дислокации из Крыма, где также проходил эпизоды масштабных учений всех ВС России.
Захарова задалась вопросом об источнике фейков для Белого дома о «вторжении» России на Украину
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провалом спецслужб США постоянно поступающие «разведданные» о вторжении России на Украину и задалась вопросом об источниках этой информации.
«Ссылки (госсекретаря США Энтони) Блинкена, (пресс-секретаря Белого дома Джен) Псаки, (представителя Госдепа Неда) Прайса и остальной агитбригады войны на американские «разведданные» свидетельствуют о провале спецслужб США. Важный вопрос: какая из этих структур поставила в Белый дом фальшивку?», – написала Захарова в Telegram.
Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
В тот же день, по сообщениям СМИ, президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля.
Британские таблоиды даже назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени.
После того, как «вторжение» на Украину не состоялось, американские СМИ «перенесли» его срок: теперь «вторжения» следует ждать после 20 февраля. Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск.
Между тем газета Washington Post сообщила, что США получили некие разведданные, якобы свидетельствующие, что объявленный Россией отвод войск от границы Украины был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон, а постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пытаясь аргументировать якобы имеющиеся у Москвы планы напасть на Украину, заявила, что Россия «вторгалась в другие части Восточной Европы», не пояснив при этом, о каких регионах идет речь.
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Российские военные решили провести десантирование на полигоне Брестский
Подразделения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил (ВС) России в четверг в рамках совместных учений «Союзная решимость – 2022» проведут десантирование на полигоне Брестский и уничтожат условное незаконное вооруженное формирование, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.
«На полигоне Гожский подразделения механизированной бригады Вооруженных сил Беларуси проводят уничтожение вклинившегося в оборону противника. На полигоне Брестский подразделения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России осуществляют десантирование и уничтожение незаконного вооруженного формирования», – передает ТАСС сообщение оборонного ведомства.
По его данным, на участке местности Барановичи подразделения белорусской механизированной бригады и подразделения морской пехоты ВС России ведут «оборонительный и наступательный бой на рубеже маневренной обороны, а также осуществляют прикрытие войск от ударов средств воздушного нападения противника». На участке местности Гомель белорусские десантники осуществляют охрану объектов, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп противника и незаконных вооруженных формирований.
В пресс-службе добавили, что на участке местности Лунинец зенитные ракетные подразделения ВС осуществляют противовоздушное прикрытие войск, выполняются задачи боевого дежурства по ПВО. В соответствии с планами учений, на участке местности Марьина Горка подразделениями специального назначения вооруженных сил Белоруссии и России ведется «тактико-специальная подготовка, организация засады разведгруппой спецназначения, выполнение упражнений тактических стрельб ночью». На участке местности Речица мотострелковыми подразделениями и подразделениями ВДВ ВС России ведется размещение в районах сосредоточения, подготовка к ведению наступления, борьба с условными диверсионно-разведывательными группами противника и незаконными вооруженными формированиями, отметили в Минобороны Белоруссии.
Ранее летчики Белоруссии и России на учениях «Союзная решимость-2022» провели условный воздушный бой пара на пару.
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