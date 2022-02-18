Госдеп США согласился продать Польше 250 танков «Абрамс»

The Sun изменила статью о времени «вторжения» России на Украину

Британское издание The Sun отредактировало статью о «вторжении» России на Украину, якобы запланированном на утро 16 февраля.

Отмечается, что ночь на 16 февраля «прошла без происшествий», передает RT.

«Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным», – говорится в статье.

Ранее британские The Sun и The Mirror со ссылкой на данные американской разведки написали, что «вторжение на Украину» якобы запланировано на 03.00 по местному времени 16 февраля.

На минувшей неделе помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.

В тот же день президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля.

В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД