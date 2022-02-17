Угрожавшего людям лжеполицейского задержали в Красноярском крае

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17 февраля, четверг | Последнее обновление — 12:13 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ЛНР заявили об обстрелах украинской армией из тяжелых минометов
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Вступление Москвы в Североатлантический Альянс решило бы ряд текущих российских и западных проблем. Но при этом создало бы гораздо больше новых.
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Энергетическая порка Украины, вероятно, будет происходить так долго, как долго Киев будет тянуть с имплементацией Минских соглашений. У президента Зеленского просто не останется аргументов и красивых роликов для внутренней аудитории, которая потребует топлива и тепла, а не зрелищ.
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Самый опасный вид авторов дезинформации о COVID-19 – те, кто пытается не просто распространить фейки, а еще и всеми доступными способами расширить число их потенциальных жертв.
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В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
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Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Угрожавшего людям лжеполицейского задержали в Красноярском крае
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В городе Железногорск Красноярского края местный 27-летний житель переоделся в форму полицейского и пригрозил убийством другому человеку, сообщили в региональном УМВД.
Переодетый в сотрудника правоохранительных органов мужчина пришел в квартиру к местному жителю, он пригрозил ему предметом, похожим на пистолет Макарова, пытаясь выяснить, где сейчас их общая знакомая, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на сообщение ведомства.
Подозреваемый не смог узнать то, что хотел, после чего мужчина, которому угрожали, обратился в полицию.
Лжеполицейского задержали, он пояснил, что ему написала девушка, с которой он давно не общался. Она его оскорбила, и он захотел ее «припугнуть». Он переоделся в сотрудника полиции, взял с собой холостой пистолет и пошел к ее подругам и родственникам, чтобы найти.
Никто не смог ему сказать, где находится девушка, тогда он при помощи поддельного удостоверения и соседки местного жителя прошел в квартиру к жителю Железногорска, после чего принялся угрожать ему.
В ходе обысков в квартире и гараже у лжеполицейского обнаружили форму сотрудника МВД, поддельное удостоверение, пять газовых пистолетов и охолощенное оружие.
«В ходе допроса мужчина пояснил, что всегда мечтал работать в правоохранительных органах, поэтому несколько лет приобретал и хранил у себя предметы форменного обмундирования сотрудников ОВД, а также газовое и охолощенное оружие. В настоящее время изъятое направлено на криминалистическую экспертизу», – указали в УМВД.
Уголовное дело возбудили по статьям «Угроза убийством», «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
Также его привлекли к административной ответственности по статье «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов».
В 2021 году в Петербурге задержали двух братьев, которые, прикинувшись сотрудниками полиции, уговаривали пенсионеров кидать им деньги из окна якобы для передачи взятки.
В Минске удивились реакции Армении после высказываний Лукашенко о Союзном государстве
Речи о дипломатическом скандале между Минском и Ереваном после высказываний президента Белоруссии Александра Лукашенко в отношении возможности Армении присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии нет, заявил на пресс-конференции глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
Макей заявил, что «этому вопросу было уделено гипертрофированное внимание какое-то среди определенных политических сил Армении», и «надо посмотреть интервью президента полностью – там не было ни одного упоминания о том, что кто-то кого-то заставляет вступить в какое-то интеграционное объединение», передает ТАСС.
«Я не понимаю вообще, почему речь (в вопросе журналиста) идет о каком-то дипломатическом скандале», – добавил он.
Ранее Лукашенко, комментируя в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву возможные перспективы присоединения новых стран к Союзному государству России и Белоруссии, заявил, что «Армении деваться некуда».
После этого МИД Армении заявил, что «своеобразный геополитический анализ президента Белоруссии предназначен прежде всего для собственной внутриполитической повестки и не имеет ничего общего с Арменией и ее внешней политикой».
Также посла Белоруссии в Ереване вызвали в МИД.
Шарий: Если завтра на Украине начнутся публичные расстрелы, никто ничего не скажет
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«Кокаиновый наркоман занимается явно не тем, чем должен заниматься президент. В стране колоссальнейшие проблемы, а он либо выдумывает новые праздники, либо «улучшает» санкции», – сказал газете ВЗГЛЯД медиаэксперт и политик Анатолий Шарий. В среду Зеленский своим указом ужесточил санкции против портала Шария и независимого онлайн-издания «Страна».
«Персональные санкции против меня, моей супруги и ее мамы были введены 20 августа прошлого года. Ресурс Sharij.net был заблокирован решением Совета по нацбезопасности и обороне и указом Зеленского. Теперь еще и «ужесточение», – отметил медиаэксперт и политик, основатель «Партии Шария» Анатолий Шарий.
«Единственное, что могу сказать – во главе этого государства стоит наркоман, и он сходит с ума при молчании всего мирового сообщества», – добавил Шарий.
Те люди на Западе, которые в свое время «вписывались», например, за основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и устраивали другие выборочные кампании протеста – молчат, когда украинская власть блокирует независимые медиаресурсы, отметил собеседник. «Похоже, что если завтра на Украине начнутся публичные расстрелы, никто ничего не скажет», – подчеркнул Шарий.
«Кокаиновый наркоман занимается явно не тем, чем должен заниматься президент. В стране колоссальнейшие проблемы. Уже ушли все инвестиции, государство разваливается, при этом его накачивают второсортным и третьесортным оружием – то, что поставляется, нельзя назвать оружием, а можно назвать металлоломом. В то же время людям нечем платить за коммунальные услуги. А человек, находящийся во главе государства, занимается тем, что либо выдумывает новые праздники, либо «улучшает» санкции, – подчеркнул собеседник. – Одну дорожку занюхал и придумал праздник единения какой-нибудь. Ввиду того, что у нас Северная Корея – 2, должны быть какие-то постоянные празднования, во имя великого кормчего. Вторую дорожку занюхал – и решил ужесточить санкции против «Шарий.нет». Иначе этот абсурд и безумие не объяснить».
В среду Владимир Зеленский своим указом внес изменения в пакеты санкций в отношении Анатолия Шария, его супруги Ольги Шарий, информагентства «Шарий.Нет», а также интернет-издания «Страна» (Strana.ua), сообщает ТАСС. Украинский президент предписал интернет-провайдерам блокировать все доступы к их информационным ресурсам.
«Зеленский решил сделать «Стране» подарок на день рождения нашего издания и расширил перечень санкций против нас. Он прописал в новом указе все зеркала нашего сайта и предписал провайдерам их блокировать», – говорится в сообщении в Telegram-канале издания Strana.ua. Впрочем, украинские провайдеры, хотя и далеко не все, и ранее блокировали ресурсы «Страны» «просто по звонку СБУ», отмечают авторы сообщения. Теперь власти решили дополнительно надавить на провайдеров, подчеркнули представители Strana.ua. «Это действительно признание нашей работы. Значит продолжают за ней следить. Значит боятся», – резюмируют авторы сообщения.
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Побывавшая в Крыму украинская певица отказалась участвовать в «Евровидении»
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Украинская певица Алина Паш, которая ранее победила в отборочном конкурсе в Киеве, сняла свою кандидатуру после скандала с посещением Крыма в 2015 году.
«Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе «Евровидение». К сожалению. Мне действительно очень жаль», – написала певица в Instagram.
В посте девушка пожаловалась на угрозы в соцсетях, отметив, что не имеет команды пиарщиков, чтобы противостоять негативу и атаке.
Напомним, 12 февраля в Киеве прошел национальный финал отбора на «Евровидение-2022». Согласно результатам конкурса, победу одержала исполнительница Алина Паш с песней «Тени забытых предков». Но начался скандал – выяснилось, что Паш якобы нарушила условия участия, в частности посетила Крым в 2015 году и была внесена в базу сайта «Миротворец».
Скандал может стать причиной отстранения Украины от участия в конкурсе, так как Европейский вещательный союз может увидеть политизированность в этом случае.
Телеканал, проводивший конкурс, заявил, что нет доказательства того, что артистка нарушила правила отбора. Якобы Паш в 2015 году работала на частном мероприятии в Крыму и пересекала границу со стороны Украины.
Также был опубликован соответствующий ответ Госпогранслужбы, который телерадиокомпании передала артистка. Но в ведомстве отметили, что справку никому не выдавали. Сама певица добавила, что в России не выступала.
В Кремле оценили вероятность силовой операции Киева в Донбассе
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Высока вероятность, что Киев решится применить силу в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Такая вероятность высока, она реальна, и, к сожалению, мы уже все, всем миром были свидетелями того, что Киев начинал силовую операцию в Донбассе, то есть начинал гражданскую войну у себя в стране», – цитирует РИА «Новости» представителя Кремля.
Ранее в ЛНР заявили, что Вооруженные силы Украины разместили более 20 танков у подконтрольного Киеву поселка Подлесное у линии соприкосновения в Донбассе. Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинский генеральный штаб создал план по вторжению на территорию донбасских республик.
Тем временем глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе.
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В Британии присудили Путину победу над Западом
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Президент России Владимир Путин одержал геополитическую победу над Соединенными Штатами и Европой, говорится в редакционной статье британского издания The Telegraph.
Как считают авторы статьи, европейские государственные деятели отказались выступить единым фронтом против Москвы, претензии Брюсселя на важную роль на внешнеполитической арене оказались не обоснованны, а Соединенные Штаты ограничились воинственной риторикой, передает РИА «Новости».
«Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него», – отмечается в материале. Россия, как говорится в публикации, одержала победу: Украину, скорее всего, не примут в НАТО, а «Северный поток – 2» готов к поставкам газа для Европы.
Ранее президент США Джо Байден пригрозил, что в случае «агрессии» против Украины Соединенные Штаты с союзниками введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустят запуска «Северного потока – 2» и создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В понедельник министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Минфин США предсказал «глобальные последствия» санкций против России
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Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что санкции против России в случае гипотетического «вторжения» на Украину будут иметь «глобальные последствия».
«Очевидно, что мы хотим, чтобы [санкции] влияли главным образом на Россию. Однако мы признаем, что эти санкции будут иметь и глобальные последствия», – приводит ТАСС слова Йеллен, сказанные американской чиновницей в интервью Agence France-Presse.
Глава Минфина США также уточнила, что при содействии европейских партнеров готовится «пакет санкций», направленный против людей и компаний в финансовом секторе, а также, вероятнее всего, затрагивающий «контроль над экспортом». При этом Йеллен упомянула опасения, связанные с возможным влиянием санкций на энергетические рынки, учитывая важную роль России как поставщика нефти и газа. По ее словам, Вашингтон работает со своими союзниками, чтобы «как можно лучше» защитить их от возможных последствий.
При этом, комментируя предстоящую поездку вице-президента США Камалы Харрис на Мюнхенскую конференцию по безопасности, министр заявила, что никаких конкретных американских предложений, призванных смягчить последствия возможного введения Западом новых санкций в отношении России для Евросоюза, не подготовлено.
Ранее президент США Джо Байден пригрозил, что в случае «агрессии» против Украины Соединенные Штаты с союзниками введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустят запуска «Северного потока – 2» и создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ.
В понедельник министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
-
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Украинский дипломат призвал «уничтожить» Россию
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Украинский консул в Черногории Михаил Шматов опубликовал в социальной сети Facebook сообщение с призывом «уничтожить» Россию.
Шматов разместил сообщение, в котором предложил 19 декабря (так было в тексте) провести в столице Черногории «марш единства» с Украиной. «Приветствуются флаги, баннеры, плакаты и любые проявления патриотического творчества», – написал Шматов на своей странице в соцсети Facebook, сопроводив пост хэштегом «Россия должна быть уничтожена».
Впоследствии консул отредактировал текст, заменив слова о России фразой «Украинцы будут сопротивляться» и поменяв дату мероприятия на 19 февраля. Первоначальный текст доступен в истории правок поста.
В прошлый четверг украинский эксперт призвал ВСУ ударить по российским заводам. В декабре 2021 года генерал-майор СБУ Василий Вовк предупредил руководство Украины об опасности грез о танках на Красной площади. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться по Красной площади на танке. В Госдуме предупредили главкома ВСУ о риске проехать по Москве в автозаке как военный преступник. В Раде напомнили, что экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей «кричал» о параде в Севастополе, а закончилось дело Иловайском (в августе 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области и понесли серьезные потери).
ДНР открыла ответный огонь после обстрела со стороны ВСУ
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Подразделения народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики открыли ответный огонь по огневым точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию ДНР.
По данным ведомства, в четверг утром были зафиксированы обстрелы с позиций вооруженных сил Украины из минометов и гранатометов на юге республики, передает РИА «Новости».
«С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника. Информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется», – сказал представитель ведомства.
Тем временем начальник управления народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко заявил, что обстановка на линии соприкосновения существенно обострилась.
«Противник по прямому указанию киевского военно-политического руководства предпринимает попытки эскалации конфликта», – заявил Лещенко.
Он призвал международных наблюдателей зафиксировать обстрелы со стороны ВС Украины и принять меры для предотвращения кровопролития в Донбассе.
Во вторник президент России Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом. Говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать провозглашенные ДНР и ЛНР, российский лидер отметил, что будет исходить из необходимости решения проблем Донбасса.
В конце января глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не исключил, что Украина готовит в Донбассе постановочные химатаки по примеру Сирии. Тогда же полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев нарушает условия отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также игнорирует предложения ЛНР и ДНР по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, констатировав, что налицо нескрываемый саботаж минского переговорного процесса со стороны Украины.
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В Сети появилось фото Ту-22М3 с новой крылатой ракетой Х-32
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Минобороны опубликовало в Сети первое изображение дальнего ракетоносца Ту-22М3 с новой крылатой ракетой Х-32 на внешней подвеске.
Самолет появился в сюжете, посвященном инспекции главой Минобороны Сергеем Шойгу авиабазы Хмеймим в Сирии, передает «Российская газета».
Это первые достоверные фотографии Х-32, отмечает Центр анализа стратегий и технологий (Центр АСТ) в Telegram.
Отмечается, что Х-32 создана на замену советской дальней крылатой ракете Х-22 и является ее глубокой модернизацией.
Несмотря на то, что новая ракета выполнена в прежнем корпусе, отличия от Х-22 существенны: например, у Х-32 новый, более мощный двигатель, также за счет меньшей по объему боевой части увеличен запас топлива; кроме того, установлена новая помехозащищенная система наведения – инерциальная и радиолокационная, с радиокоррекцией и привязкой к рельефу местности.
Х-32 обладает сильными возможностями прорыва ПРО – в частности, американской системы Aegis. Она летит к цели на высоте 40 километров со скоростью до 4,4 Маха, что превышает возможности ракеты-перехватчика SM-6 по обоим параметрам.
Многочастотный радар в головке самонаведения ракеты устойчив к помехам систем РЭБ. На цель Х-32 пикирует вертикально, попадая в «мертвую зону» радаров. Дальность пуска ракеты – 1 тыс. километров.
Ранее сообщалось, что российские Ту-22 и МиГ-31 с ракетами «Кинжал» прибыли в Сирию.
Пентагон пожаловался на перехваты Россией своих самолетов над Средиземным морем
США сообщили России о «взаимодействие» военных самолетов над Средиземным морем, заявили в Пентагоне.
«Пока никто не пострадал, подобные взаимодействия могут привести к просчетам и ошибкам с опасными последствиями», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу американского военного ведомства.
В релизе говорится, что якобы три самолета ВМС США P-8A подвергались «перехватам» со стороны российских самолетов.
В Минобороны России ранее заявляли, что все полеты ВКС России выполняются строго по плану в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
Ранее сообщалось, что в начале февраля российские военные самолеты пролетели в рамках учений по поиску и обнаружению подводных лодок над Атлантикой. Их сопровождали норвежские и британские истребители.
Госдеп открестился от прогнозов о «вторжении» России на Украину
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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что Соединенные Штаты никогда не называли точных сроков «вторжения» России на Украину.
«Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день «вторжения». В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время», – приводит слова Прайса РИА «Новости».
При этом, как заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента, несостоявшееся «вторжение» якобы не означает, что у Соединенных Штатов были неверные данные.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день, как сообщало американское издание Politico, президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять читателям, почему «вторжение» не состоялось.
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Напомним также, 14 января официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что «вторжение» может начаться в январе – феврале. Посольство России в Вашингтоне назвало заявления Белого дома о сроках «вторжения» на Украину вбросом и информационным давлением. В начале февраля в администрации США прекратили называть «вторжение» на Украину «неминуемым», чтобы не подавать неправильный сигнал.
Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск. Дипломат назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что в НАТО сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Рады Виктор Медведчук объяснил истерию о «вторжении» России проблемами в экономике Украины.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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США пригрозили России «быстрым и жестким ответом» на признание ДНР и ЛНР
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Соединенные Штаты расценят поддержку президентом России Владимиром Путиным обращения Госдумы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) как отказ от выполнения Минских соглашений и дадут «быстрый и жесткий ответ», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Поддержка этого [обращения Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР] со стороны Кремля будет равносильна тому, как если бы российское правительство полностью отвергло свои собственные обязательства в рамках Минских соглашений», – приводит мнение пресс-секретаря Белого дома ТАСС.
По словам Псаки, такой шаг России означал бы «дальнейший подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины и серьезное нарушение международного права».
«Это потребует быстрого и жесткого ответа со стороны Соединенных Штатов в координации с нашими союзниками и партнерами», – заявила представитель американского президента. «В нашем распоряжении есть целый ряд вариантов действий. Я не буду их сейчас перечислять», – сказала Псаки в ответ на просьбу уточнить, как мог бы выглядеть ответ Вашингтона.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев обратился в Совбез ООН с предложением обсудить решение Госдумы России о признании независимости ДНР и ЛНР.
В среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Соединенные Штаты расценят поддержку президентом России Владимиром Путиным обращения Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР как отказ от выполнения Минских соглашений. В Кремле согласились, что признание ЛНР и ДНР не коррелирует с Минскими соглашениями.
Во вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом.
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Следственный комитет завел дело после обнаружения массовых захоронений в ДНР
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Возбуждено уголовное дело об обнаружении массовых захоронений мирных жителей на территории Донбасса... по ч. 1 ст. 356 УК РФ – жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В поселке Славяносербск, в районе жилого массива Сокологоровка Первомайска, недалеко от Луганска, удалось найти пять стихийных массовых захоронений в конце лета 2021 года.
Тогда выяснилось, что захоронены были около 300 гражданских лиц, погибших в результате обстрелов со стороны «украинских вооруженных формирований в 2014 году». Среди останков были найдены тела женщин разного возраста.
Ранее президент России Владимир Путин назвал происходящее в Донбассе геноцидом. Также глава страны прокомментировал обращение Госдумы о признании ЛНР и ДНР, заявив, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса.
ВСУ открыли огонь по пяти населенным пунктам ЛНР
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Украинские силовики утром в четверг четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями минометов, а затем открыли огонь еще по одному населенному пункту, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Вооруженные формирования Украины грубо нарушили режим прекращения огня, используя вооружение, которое в соответствии с Минскими соглашениями должно быть отведено», – цитирует РИА «Новости» офицера представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики с 5.30 мск обстреливали подконтрольные республике населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое из минометов калибром 120 мм и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Позднее офицер сообщил, что украинские силовики, грубо нарушив режим перемирия, обстреляли поселок Донецкий.
Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинский генеральный штаб создал план по вторжению на территорию донбасских республик.
Тем временем глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе.
Украинскую лыжницу заподозрили в нарушении антидопинговых правил
Международное агентство тестирования (ITA) сообщило о временном отстранении украинской лыжницы Валентины Каминской, которую заподозрили в нарушении антидопинговых правил.
В допинг-пробе 34-летней спортсменки нашли местеролон (анаболический стероид) и гептаминол (стимулянт). Тест она сдавала 10 февраля на Олимпийских играх в Пекине, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Теперь ей запрещено принимать участие в оставшихся стартах, об этом и о результатах теста, ее уже уведомили.
На текущих Играх Каминская стала 70-й в спринте, 79-й в гонке с раздельным стартом и 18-й в составе эстафетной команды.
До 2018 года Каминская представляла Белоруссию, для нее это третьи Олимпийские игры.
Напомним, ранее скандал начался после подозрительного допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой. Допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин.
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