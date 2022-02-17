Угрожавшего людям лжеполицейского задержали в Красноярском крае

В городе Железногорск Красноярского края местный 27-летний житель переоделся в форму полицейского и пригрозил убийством другому человеку, сообщили в региональном УМВД.

Переодетый в сотрудника правоохранительных органов мужчина пришел в квартиру к местному жителю, он пригрозил ему предметом, похожим на пистолет Макарова, пытаясь выяснить, где сейчас их общая знакомая, передает «Комсомольская правда» со ссылкой на сообщение ведомства.

Подозреваемый не смог узнать то, что хотел, после чего мужчина, которому угрожали, обратился в полицию.

Лжеполицейского задержали, он пояснил, что ему написала девушка, с которой он давно не общался. Она его оскорбила, и он захотел ее «припугнуть». Он переоделся в сотрудника полиции, взял с собой холостой пистолет и пошел к ее подругам и родственникам, чтобы найти.

Никто не смог ему сказать, где находится девушка, тогда он при помощи поддельного удостоверения и соседки местного жителя прошел в квартиру к жителю Железногорска, после чего принялся угрожать ему.

В ходе обысков в квартире и гараже у лжеполицейского обнаружили форму сотрудника МВД, поддельное удостоверение, пять газовых пистолетов и охолощенное оружие.

«В ходе допроса мужчина пояснил, что всегда мечтал работать в правоохранительных органах, поэтому несколько лет приобретал и хранил у себя предметы форменного обмундирования сотрудников ОВД, а также газовое и охолощенное оружие. В настоящее время изъятое направлено на криминалистическую экспертизу», – указали в УМВД.

Уголовное дело возбудили по статьям «Угроза убийством», «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Также его привлекли к административной ответственности по статье «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов».

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