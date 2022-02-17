Эстонская фирма программиста ФБК оказалась разработчиком VPN для обхода ограничений в России

IT-подрядчик Фонда борьбы с коррупцией** (ФБК*; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России) Александр Литреев занимается разработкой сервиса по обходу заблокированных Роскомнадзором сайтов, выяснили СМИ.

Проект ведет одна из двух эстонских фирм Литреев – Solar Labs OU, которая уже за первые два квартала существования заработала 40 тыс. евро. Еще 3,3 тыс. евро в 2020 году заработала его первая компания – Vee Security OU. Тремя годами ранее эта фирма разработала прокси-сервис для обхода блокировки Telegram, передает RT.

По мнению экспертов, помимо IT-разработок, через фирмы Литреева может скрыто финансироваться ФБК. Если это станет предметом разбирательства следователей, в отношении их руководителя могут возбудить уголовное дело за содействие экстремистам; для 25-летнего Литреева оно станет третьим по счету.

Литреев родился в Ленинградской области, но живет в Европе. Экс-юрист ФБК* Виталий Серуканов рассказал, что с 2016 года программист «выполнял очень много IT-подрядов: как для кандидатов, которые шли от фонда на выборы, так и для самого ФБК** и его друзей», это был «домашний айтишник, которому все доверяли».

За это время у молодого человека появился паспорт Украины, а также бизнес и вид на жительство в Эстонии, куда он уехал в 2020 году, опасаясь уголовного преследования в России: его обвиняют в покупке наркотиков (ст. 228 УК РФ) и сокрытии двойного гражданства (ст. 330.2 УК РФ).

Также Литреев является автором Telegram-канала о кибербезопасности. Он известен и тем, что организовал ложные блокировки Первого канала, РЖД, Mail.ru и других ресурсов. Кроме того, он разработал сервис, публикующий персональные данные силовиков, и проект «Красная кнопка» для помощи задержанным на митингах.

Новый же проект программиста призван помочь обходить законодательный запрет на доступ в России к определенной информации. Для этого программист создает свой VPN названием Sentinel.

Согласно опубликованному на сайте Sentinel манифесту, проект будет отличаться от других подобных программ: обычно владелец VPN-сервиса знает все о своем клиенте, от того, с какого компьютера и из какой страны пользователь выходит в Сеть, до того, на какой сайт попадает через VPN, и правоохранительные органы могут затребовать информацию о клиентах, а хакеры – взломать центральные серверы. Литреев же решил сделать сервис децентрализованным, то есть не зависящим ни от серверов, ни от владельца. Этот протокол называют dVPN, и анонимность в такой сети будет выше.

Работу децентрализованных систем обеспечивают сами пользователи: предоставляют место на диске компьютера, обеспечивают сетевые соединения, ставят мощные видеокарты. Также dVPN подключает пользователя не к единому серверу, куда обращаются тысячи таких же, а к случайному узлу, объяснил на условиях анонимности программист Андрей, бывший технический консультант управления «К» МВД: «Это может быть телефон, ноутбук или сервер добровольца на другом конце света, который разрешил использовать его. Пока это устройство включено или пока владелец не закрыл доступ, ваш интернет-трафик пропускается сквозь чужое устройство. Так вы маскируетесь от госорганов или владельцев сайтов: правоохранительным органам становится сложнее узнать, куда вы заходите и какие файлы скачиваете, а сайты не видят, кто конкретно к ним заходит».

На отсутствии единого центра построены принципы криптовалют, торрентов и анонимной сети Tor, через которую выходят в даркнет.

«Власти любой страны ничего не могут поделать: блокировка отдельных узлов бессмысленна, а целиком воздействовать на систему невозможно, иначе придется отключать половину интернета в мире. По этой же причине Роскомнадзору будет сложнее заблокировать новое детище Литреева, если он реализует свою идею», – пояснил эксперт.

С момента вступления в силу решения суда о признании ФБК экстремистской организацией любое пожертвование фонду рассматривается как финансирование экстремизма, напоминает член научно-консультативного совета Следственного комитета, полковник МВД в отставке Иван Соловьев.

«Когда закрылась возможность получать финансирование за счет прямых западных донатов и пожертвований сочувствующих, встал вопрос создания схемы сохранения финансовой устойчивости организации и ее активных членов. В старой Европе серьезное налоговое и антиотмывочное законодательство. Поэтому в качестве стран-держателей новых кошельков Навального были избраны прибалтийские страны, которые готовы закрывать глаза на финансовые и налоговые нарушения», – пояснил он.

По мнению юриста, создание фирм в Литве и Эстонии, где учредителями выступают бывшие топ-менеджеры команды блогера Алексея Навального, «является схемой по удержанию на плаву почившей в бозе экстремистской организации».

«Заявленная прибыль не является в прямом смысле результатом предпринимательской деятельности прибалтийских «коммерсантов». Это им подкидывают на жизнь их старые хозяева», – считает Соловьев.

По его словам, российские правоохранительные органы способны отследить не только источники поступления средств в эти фирмы, но и кому и на что будут направлены эти средства в дальнейшем.

Зарубежные фирмы не подчиняются российским законам, поэтому могут открыто переводить деньги запрещенным в России организациям, соглашается руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин: «Думаю, что через фирмы друзей Навального за рубежом спокойно могут прокачивать финансирование в пользу ФБК. Его сторонники сбежали от преследования за границу и выработали такой инструмент».

С точки зрения российских законов, отмечает эксперт, это уголовное преступление – руководители и владельцы этих фирм могут быть привлечены к ответственности за финансирование экстремистской деятельности. В частности, международный запрос местным властям может направить Генпрокуратура.

Отмечается, что Литреев не единственный из сотрудников и партнеров ФБК, кто открыл фирмы в Прибалтике: например, в Латвии есть фирма у сотрудника отдела расследований Георгия Албурова, в Литве живут юрист ФБК Любовь Соболь и экс-глава штабов Навального* (организация «Штабы Навального» признана в России экстремистской) Леонид Волков, который открыл бизнес в Вильнюсе. Также в Эстонии обосновалась команда Михаила Ходорковского: олигарх зарегистрировал там свои медиаактивы из-за удобства управления и низких административных затрат.

Напомним, во вторник в ходе судебного заседания прокурор уличил Навального в сборе денег на несуществующую избирательную кампанию. При этом, как подчеркнул обвинитель, у блогера была непогашенная судимость, не дававшая возможности баллотироваться.

В ходе судебного заседания прокурор указал, что с 2016 по 2020 год Навальный потратил на развлечения и путешествия более 8 млн рублей, присланных ему в виде пожертвований на политическую деятельность. Новое уголовное дело в отношении Навального по нескольким эпизодам мошенничества поступило в Лефортовский суд Москвы 3 февраля.

Слушание дела проходит в исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирский области, где Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше». Первое заседание прошло при усиленных мерах безопасности без каких-либо эксцессов.

Для освещения процесса в Покров приехали около 80 журналистов, аккредитованных Мосгорсудом. Большинство из них наблюдали за процессом в режиме видеосвязи, организованной в здании колонии.

Уголовные дела о мошенничестве были возбуждены более года назад. По версии следствия, Навальный похитил порядка 350 млн рублей, выделенных в качестве пожертвований ФБК.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу «Ив Роше». Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд заменил ему условный срок на реальный.