В ВАДА увязали допуск Валиевой до ОИ с ситуацией с допингом в России

Решение независимого дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение от участия в Олимпиаде с фигуристки Камилы Валиевой негативно отражается на борьбе с допингом в России, сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Этот случай плохо отражается на борьбе с допингом в России. У ВАДА есть вопросы к тому, как РУСАДА вело это дело», – приводит ТАСС ответ представителя пресс-службы ВАДА на вопрос о том, не осложнит ли случай с Валиевой процесс возвращения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Накануне в регионах России прошли флешмобы в поддержку российской фигуристки и других олимпийцев. В среду Валива вышла на тренировку в преддверии произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине. Во вторник спортсменка с ошибкой на акселе в три с половиной оборота исполнила короткую программу в личном турнире на Олимпиаде в Пекине, заработав 82,16 балла. Она лидирует перед произвольной программой у «одиночниц».

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с россиянки Камилы Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде.

При этом МОК решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, завоевала золотые медали в командном турнире Олимпиады. Глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд сообщил, что запрещенное вещество триметазидин попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой с продуктом, который употреблял ее дедушка.

Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».