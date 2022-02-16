Дедушка Валиевой подтвердил употребление триметазидина

Россияне поделились впечатлениями от матча с датчанами на ОИ

Хоккеисты сборной Дании в матче четвертьфинала олимпийского турнира устроили россиянам небольшую панику, заявил нападающий российской команды Арсений Грицюк.

«В третьем периоде датчане задали здоровский темп, но мы готовились к плотной игре в средней зоне, нам удавалось преодолевать давление, играть в атаке, что приводило к нашим голам. Почему датчане так бежали в третьем периоде? Им надо было спасать матч, они жертвовали всем. Нам не хватало где-то доли секунды, чтобы спокойно выйти зоны. Словили даже небольшую панику, но все же обыграли датчан. А с кем играть в полуфинале загадывать не будем. Тут все соперники интересные», – передает РИА «Новости» слова Грицюка.

Также Грицюк восхитился защитником Вячеславом Войновым, отразившим в третьем периоде бросок датчан по пустым воротам, и капитаном команды Вадимом Шипачевым, отметившимся первым голом на турнире.

«Сейв Войнова? Можно я не буду материться? Безумно рад его спасению. Что касается Шипачева, то мы его поздравили сразу же, еще на площадке. Ему было важно ощутить эти чувства. Может, он играл как-то скованно, но теперь груз ответственности упал с плеч», – добавил Грицюк.

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов заявил, что в матче с датчанами на Олимпиаде в Пекине ему пришлось серьезно поработать в третьем периоде после относительно спокойного начала игры.

«Тяжелый, непростой матч. Особенно первые два периода - у меня было мало работы, мало бросков. Сложно держать себя в концентрации. Мы предполагали, что в третьем периоде станет еще сложнее. Датчанам было нечего терять, они стали чаще бросать. Пришлось покувыркаться, попрыгать. Нам нужно построже играть в равных составах. Пропустили ненужный гол. Есть над чем поработать. Подкорректируем детали. Правильно все говорят – кубки выигрываются в неравных составах. В большинстве и меньшинстве нам надо играть лучше», – сказал Федотов.

«Со стороны может показаться, что мы должны быть явными фаворитами и всех обыгрывать по 5:0, по 10:0, но все команды здесь умеют играть от обороны, особенно в плей-офф. Все понимают, у кого какие сильные и слабые стороны. Первые два периода датчане окопались и играли по счету. Они понимали, что мы более мастеровитые и креативные. Им тяжелее играть в наш хоккей», – отметил Федотов.

Голкипер рассказал о моменте, когда он спас команду в конце третьего периода и о ситуации, когда защитник Вячеслав Войнов заблокировал бросок по пустым воротам.

«За пять минут до конца в большинстве был выход «два в одного». Я сыграл по ситуации. Нужно было это сделать. Стал бы счет 2:2 и непонятно, как дальше играть. Да, это был бы не конец. Мне надо было дать возможность команде остаться в игре. Сделал все, что мог. Угощу ли Войнова ужином за его сэйв? Сначала пусть мне за первые две игры сделают ужин, а потом поговорим. А по моменту Слава – молодчик! Здорово сыграл», – добавил Федотов.

Как заявил главный тренер команды Алексей Жамнов, капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев должен раскрепоститься, забросив свою первую шайбу на Олимпиаде в Пекине.

«Надеюсь, этот гол снимет с Шипачева психологический груз, должен снять. И ребята все довольны, все-таки мы переживаем все за него. Вадик раскрепостится теперь и забьет еще решающие голы здесь», – сказал Жамнов.

Как заявил защитник Никита Нестеров, хоккеисты сборной России нервничали в концовке четвертьфинального матча олимпийского турнира в Пекине с командой Дании.

«Много бросали, но почему-то мало забивали. Нам нужно лучше играть у ворот, контролировать отскоки. После того, как датчане забили нам, мы отдали инициативу, но затем вновь забили. Хотя в последние минуты мы нервничали, шайба скакала у наших ворот. Нет, мы не думали, что уже вышли в полуфинал. Просто датчане прибавили, а мы зачем-то шайбу откидывали, а не дорожили ей», – сказал Нестеров.

«На Олимпиаде все соперники хорошие. Мы играем все лучше на этом турнире, создаем моменты. Нужно только реализовывать их», – добавил Нестеров.

Между тем капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев считает, что его гол в четвертьфинальном матче олимпийского турнира в Пекине против команды Дании придал россиянам уверенности.

«Мы бы не провели такую нервную концовку, если бы забили с тех моментов, которые у нас имелись. Хорошо, что удалось забить в первом периоде. Мы вышли вперед, тот гол придал уверенности команде. Но у нас и без этого были моменты, которые мы не реализовали, тем самым подарив сопернику шанс. Как опишу свой первый гол? Никита Гусев говорил, что я должен стоять на дальней штанге. Там уже чик-пык, случился рикошет... Будем считать, что мы заранее так договорились», – сказал Шипачев.

Также Шипачев высказался об уровне команде Дании, которая впервые в своей истории выступила на Олимпиаде.

«Они хорошо играют в защите, часто ложились под шайбу, блокировали броски. Но я доволен, что мы победили и пробились в полуфинал», – отметил Шипачев.

Ранее сборная России по хоккею со счетом 3:1 обыграла команду Дании в четвертьфинальном матче олимпийского турнира.