Валиеву допустили к одиночным соревнованиям на Олимпиаде

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14 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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Как США могут избавить Европу от российского газа

Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
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Байден превратился в игрушку американских спецслужб

США намерены добиться полного подчинения Украины Celestino Arce/NurPhoto/Reuters
Президент США Джо Байден лично предупредил глав союзных стран о предстоящем 16 февраля «нападении» России на Украину. Некоторые американские СМИ утверждают, что операция начнется даже раньше. Тем временем и США, и Россия приступили к эвакуации сотрудников диппредставительств в Киеве. В экспертной среде уверены: на провокацию в Донбассе способны только украинские военные, а заявления о «вторжении» вредят прежде всего самому Байдену. Подробности...
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Американская подлодка оставила в России сверхсекретное оборудование

Американские подводные лодки – частые гости у российских берегов U.S. Navy
Редчайшее событие прямо сейчас обсуждает Военно-морской флот – американская атомная подлодка не только вплотную подошла к противолодочной эскадре России, но даже зашла в российские территориальные воды. Почему для подобной провокации требовалось личное разрешение президента США и какое сверхсекретное оборудование оставила эта подлодка в российских водах? Подробности...
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Байден лишил Украину неба

Нидерландская KLM одной из первых отменила рейсы на Украину из-за «русского вторжения» Artur Widak/Reuters
Международные и украинские авиаперевозчики спешно и массово отменяют рейсы в Киев и Одессу. Британские страховщики отказываются покрывать риски для самолетов в небе Украины из-за риска «русского вторжения». Власти в Киеве бьют тревогу и считают ущерб, но у них нет шансов повлиять на главного заказчика психоза скорой войны. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Иран начал побеждать США

Фархад Ибрагимов
Фархад Ибрагимов, Эксперт дискуссионного клуба Валдай, политолог
Теперь иностранные компании могут беспрепятственно сотрудничать с Ираном на гражданских ядерных объектах. В Вашингтоне больше не считают развитие мирного иранского атома угрозой. Подробности...

Куда Россия спрятала 100 тысяч солдат на границе с Украиной

Игорь Лесев
Игорь Лесев, писатель, журналист
Если в Москве когда-то будет принято решение военного воздействия на Украину, вряд ли об этом накануне расскажут по CNN или напишут в Bild. Каждый раз, как Россия проводит военную операцию, это становится для всего мира сюрпризом. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

В 1962 году это сработало

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
В классические времена конфликты, подобные нынешнему вокруг безопасности в Европе, решались войной и установлением нового баланса сил, но сейчас война между претендентами, которые обладают ядерным оружием, практически невозможна по причине крайне высоких рисков. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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Тиктокеры из США на войне с Россией

Обсуждение: 4 комментария

Лукашенко отомстил Литве за санкции

Лавров и Трасс: «Разговор немого с глухим»

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Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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Фигуристка Камила Валиева покорила зрителей Пекинской Олимпиады

На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Валиеву допустили к одиночным соревнованиям на Олимпиаде

    		    14 февраля 2022, 08:52
    Фото: Александр Вильф/РИА Новости
    Текст: Евгения Шестак

    Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву к одиночным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине, сообщается в релизе суда.

    «Специальная комиссия CAS вынесла решение в арбитражном процессе в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Заявления, поданные МОК, WADA и ISU отклонены», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости»

    Таким образом, россиянка сможет выступить в одиночных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине. 

    Отмечается, что решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады принято с учетом ее статуса «защищенного персоны» и особого подхода к ним. 

    «CAS отмечает, что серьезная проблема с несвоевременным извещением спортсменки о результатах допинг-теста, который был взят в декабре 2021 года, нарушила право спортсменки на юридическую поддержку, и подобное несвоевременное извещение не было ее виной в ходе Олимпиады», – говорится в релизе.

    Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».


    Фигурист Смолкин жестко ответил американской журналистке на вопросы о Валиевой
    		    12 февраля 2022, 16:49
    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Российский фигурист Глеб Смолкин попросил журналистку USA Today Кристин Бреннан сменить тему в ответ на ее попытку задать вопрос его партнерше Диане Дэвис о скандале вокруг Камилы Валиевой.

    Диана Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, в группу которой входит Валиева.

    «Я уже сказал все на тему истории с Камилой Валиевой. Повторять все по триста раз – это не моя работа, я здесь не для этого», – приводит слова Смолина ТАСС.

    Бреннан все же задала вопрос, на что ей ответили, что разговаривать на эту тему нет желания. Смолкин пожелал Камиле Валиевой всего наилучшего, назвав ее великим атлетом и фигуристкой.

    Журналистка все же попросила Дэвис саму ответить на вопрос. Получив отказ, она поинтересовалась, умеет ли Дэвис говорить, в том числе на английском.

    «Да. Но не с вами и не по этому вопросу», – резюмировал Смолкин, после чего российские журналисты стали задавать паре вопросы об их выступлении.  

    Напомним, на Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения перенесли из-за сообщений о сомнительном допинг-тесте Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года.

    Позже удалось обжаловать и добиться снятия решения об отстранении Валиевой с соревнований. Возвращаясь со льда в раздевалку, фигуристке пришлось скрывать лицо капюшоном, проходя сквозь толпу журналистов. В Кремле после этого призвали Валиеву не скрывать лицо, «ходить гордо и побеждать».

    Ранее тренер фигуристки Этери Тутберидзе прокомментировала обвинения, высказанные в адрес Валиевой.

    Коментарии (26)
    Первый президент ВАДА призвал Россию отказаться от Олимпиад
    		    12 февраля 2022, 12:16
    Фото: MARK CRISTINO/EPA/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА, WADA) Ричард Паунд призвал Россию не принимать участие в Олимпиадах после допингового скандала вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой в Пекине, сообщает Reuters.

    «У вас есть проблема. Возьмите таймаут на одну-две-три Олимпиады, пока вы не возьмете ситуацию под контроль. Но русские не помогают себе, потому что они совершенно не раскаялись. Они ничего не признают, но обжалуют любое решение. Вероятно, было слишком мягким подходом позволить им выступать под флагом Олимпийского комитета России», – передает «Московский комсомолец» его слова.

    Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило о сомнительной допинг-пробе от 25 декабря 2021 года у Валиевой. Это случилось после того, как российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения пришлось перенести.

    На данный момент Камиле Валиевой разрешено продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине. Позже стало известно, что МОК и WADA опротестовали решение о снятии отстранения Валиевой. 

    Тренер фигуристки Этери Тутберидзе прокомментировала обвинения, высказанные в адрес Валиевой. Она назвала ситуацию противоречивой и сложной, однако выразила полную уверенность в том, что Валиева невинна и чиста.

    Коментарии (141)
    Блогеры восхитились победным танцем лыжницы Ступак
    		    12 февраля 2022, 15:50
    Фото: Maxim Thore/Zuma/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Российская лыжница Юлия Ступак исполнила зажигательный танец на подиуме на церемонии чествования призеров Олимпийских игр в Пекине, ее поддержали коллеги по сборной. Блогеры окрестили победный танец лыжниц манифестом.

    «Как же мы скучали по золотым танцам Юли Ступак. Через неудачные гонки, слезы и досаду – к олимпийской мечте! Душа не только танцев, но и песен просит. Девочка, танцуууууй, все пройдет так скоро», – порадовались за победу спорстменок в Матч ТВ. Журналистка Тина Канделаки перепостила видео у себя в Telegram, назвав наших лыжниц «золотыми девочками».

    «Какие же вы невероятные! Миллионы благодарностей за такую гонку!», – написала бывший руководитель телеканала Матч ТВ.

    «Российская эстафетная четверка бесподобна не только на лыжне, но и в танцах на пьедестале. Этот танцевальный манифест на пьедестале должен стать символом Олимпиады для нашей команды, который способен вдохновить не только лыжников мужской команды, но и всех спортсменов нашей сборной на следующие победы. А с таким настроем они, безусловно, придут!», – написал спортивный журналист Алексей Железнов

    «Девчонки дорогие, Юлия, Наталья, Татьяна, Вероника, вы сегодня покорительницы наших сердец! Спасибо вам за проявление русского характера: за волю, за терпение,  за труд! С золотом! (Парни лыжники, берите пример)», – написала в своем Telegram-канале актриса Мария Шукшина.

    «Настроение всей России сейчас – Юлия Ступак», – пишет канал Eurosport, публикуя кадры победного танца российской лыжницы.

      

    Сама спортсменка пообещала устроить настоящий «Кураж-Бомбей» после победной эстафеты.

    Ранее женская сборная России одержала победу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Россиянки преодолели дистанцию 4х5 км за 53 минуты 41,0 секунды. Команду представляли Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

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    Коментарии (14)
    Поздняков расплакался после достижения России на Олимпиаде
    		    12 февраля 2022, 12:11
    Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков не смог сдержать слез после победы женской сборной по лыжным гонкам в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

    «Фантастический результат, которого у нас с 2006 года не было. Мы сейчас обсуждали это с Еленой Валерьевной [Вяльбе], я поздравил девочек. Замечательный успех – для самих спортсменок, тренеров, специалистов федерации, для всех наших зрителей, я уверен, они все сегодня прильнули к экранам», – передает его слова ТАСС.

    Отмечается, что женская сборная России победила в эстафете на Олимпиаде впервые с 2006 года.

    Во время церемонии чествования призеров Олимпийских игр в Пекине лыжница из России Юлия Ступак исполнила танец. Девушка станцевала прямо на подиуме. Соотечественницу поддержала Вероника Степанова, которая также получила олимпийскую медаль, передает РИА «Новости».

    Непряева завоевала вторую медаль на Играх в Пекине, до этого она взяла «серебро» в скиатлоне. Ступак после скиатлона заявляла о возможном завершении карьеры.

    Напомним, россиянки Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова в субботу победили в эстафете. 

    Коментарии (31)
    МОК решил не наказывать украинского спортсмена за политический плакат
    		    12 февраля 2022, 15:10
    Фото: кадр из видео
    Текст: Наталья Ануфриева

    Международный олимпийский комитет (МОК) не будет применять санкции к украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу за демонстрацию антивоенного плаката, сообщили в пресс-службе организации.

    В организации заявили, что поговорили со спортсменом и пришли к выводу, что «это был общий призыв к миру», передает ТАСС.

    «Для МОК этот вопрос закрыт», – подчеркнули там.

    Накануне во время соревнований по скелетону на Олимпийских играх Гераскевич после третьего заезда показал плакат с надписью «Нет войне на Украине».

    Видео, на котором изображен момент демонстрации плаката, разместила в Telegram ведущая Ксения Собчак.

    Позже Гераскевич объяснил позицию корреспонденту Sport24: «Я за мир в стране, никто не хочет войны. Очень боюсь войны, как любой нормальный человек, я не хочу ее. Это моя позиция».

    «Общаюсь ли на Олимпиаде с российскими скелетонистами? Я их уважаю как спортсменов, мы занимаемся одним делом. Но есть вещи, которые важнее наших отношений. Есть люди, которые могут пострадать, погибнуть через какие-то минуты. Мы против войны. Только за мир во всем мире», –добавил он.

    Затем он сказал в интервью Tribuna.com: «Я за мир в Украине, каждый нормальный человек против войны. Надеюсь, наш плакат внесет маленький вклад в прекращение всяческих намерений военных действий в нашей стране».

    Согласно 50-й статье Олимпийской хартии, на Играх запрещены любого рода демонстрации или пропаганда политического, религиозного или расового характера.

    Отметим, что ранее зарубежные СМИ сочли активность российских болельщиков на Олимпиаде политической.

    Напомним, что российские спортсмены на зимней Олимпиаде в Пекине выступают без гимна, флага, символики и без названия страны. Вместо этого они называются сборной ROC (Russian Olympic Committee). Из этой аббревиатуры ранее родилась кампания #wewillROCyou.

    Между тем президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.

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    Коментарии (51)
    МОК выступил с заявлением по ситуации с Валиевой
    		    14 февраля 2022, 07:33
    Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Международный олимпийский комитет ведет консультации с заинтересованными национальными олимпийскими комитетами о том, как быть с церемонией награждения командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине, сообщил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

    «Мы бы хотели, чтобы полное решение (по делу Валиевой) было принято в ближайшее время, но это крайне маловероятно. Процедура на данный момент идет, мы не знаем результата и не знаем, когда он будет. Должен предупредить, что, скорее всего, решение не будет принято в ближайшие часы или дни. Мы находимся в консультациях с национальными олимпийскими комитетами, как быть с церемонией награждения», – передает РИА «Новости» слова Адамса.

    По его словам, МОК примет любое решение CAS по допуску российской фигуристки Камилы Валиевой до личных соревнований Олимпиады в Пекине. «Напомню всем, что это решение только об отстранении Валиевой от старта и только об этом. МОК в любом случае примет это решение CAS, каким бы оно ни было», – сказал Адамс.

    «На ОКР никто не указывал, как на виновника ситуации (с Валиевой). Никто не говорил, что это случай, относящийся к системным. Мы будем это рассматривать, не надо бежать впереди поезда. Мы рассматриваем единичный случай. Было бы не очень мудро делать выводы по этому единичному случаю», – добавил он.

    Адамс заявил также, что в ситуации с рассмотрением дела Валиевой важно не допускать каких-либо домыслов. «И еще раз позвольте напомнить, что Камиле Валиевой 15 лет, – сказал Адамс. – Мы уважаем закон, но еще важнее не допускать домыслов в этой сложной ситуации».

    Адамс также выразил надежду, что Олимпийские игры в Пекине запомнятся не по делу Валиевой. «Надеюсь, эти Олимпийские игры запомнят не по делу Валиевой, – сказал Адамс. – Важно, чтобы все было честно, чтобы СМИ могли все это освещать. Тем не менее, больше освещают соревнования, а не дело Валиевой. На Олимпиадах бывают такие случаи, но тест был сдан не здесь – его брали еще до Нового года. К сожалению, такое случилось, но надо сконцентрироваться на спорте».

    Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что задержка с обнародованием результатов допинг-пробы Валиевой «выглядит очень-очень странной».

    Коментарии (23)
    РУСАДА потребовала провести расследование в отношении персонала Валиевой
    		    11 февраля 2022, 17:35
    Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости»
    Текст: Кристина Цыцура

    Российское антидопинговое агентство инициировало проведение расследования в отношении персонала фигуристки Камилы Валиевой после положительной допинг-пробы, сообщили в пресс-службе организации.

    «Цель данного расследования – выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Ранее Международное агентство допинг-тестирования решило перенести церемонию награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой.

    Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу. Со спортсменки сняли отстранение, она продолжит выступление в одиночном катании на Играх.

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    Завершилось заседание Спортивного арбитража по делу Валиевой
    		    13 февраля 2022, 22:57
    Фото: Li Yibo/XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил рассмотрения апелляций на решение Российского антидопингового агентства об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщил генсек суда Матье Риб.

    Выездная панель CAS начала заседание в 20.30 по местному времени (в 15.30 мск) и продолжалась почти семь часов. Генсек заявил, что заседание «было долгим». Риб отказался «комментировать его итоги», передает РИА «Новости».

    «Теперь панель удаляется до утра. Решение будет озвучено завтра – после часа дня по местному времени», – приводит его слова ТАСС.

    Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в интервью на Первом канале прокомментировала задержку с обнародованием положительной допинг-пробы Валиевой: «Как-то обидно, что вся эта ситуация всплыла здесь, на Олимпиаде. Я так понимаю для того, чтобы это громче прозвучало и получило больший резонанс. Но мы справимся». 

    «Надеюсь, что так же грамотно, как это было всё спланировано, мы так же грамотно сумеем это всё расследовать и вынести справедливый вердикт», – заявила она.

    Напомним, допинг-скандал на Олимпийских играх в Пекине возник после того, как в командных соревнованиях российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней.

    Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест на решение РУСАДА.

    Коментарии (26)
    Российский лыжник Устюгов решил не бежать марафон на Олимпиаде в Пекине

    13 февраля 2022, 16:07

    Текст: Валентина Григоренко

    Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что российский лыжник Сергей Устюгов завершил свое выступление на текущих Играх и не побежит марафон.

    Вяльбе пояснила, что 13 февраля 29-летний спортсмен бежал последний этап эстафеты на Олимпиаде в Пекине, передает RT.

    По ее словам, Устюгов завершил свое выступление на текущих Играх и не выступит 19 февраля в лыжном марафоне на 50 км. Такая договоренность со спортсменом была достигнута еще до эстафеты.

    Напомним, что российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов победили в эстафете 4х10 км на Олимпиаде в Пекине и принесли сборной Олимпийского комитета России (ОКР) четвертую золотую медаль. Золото в эстафете стало для российских лыжников первым за 42 года.

    Президент России Владимир Путин поздравил мужскую сборную Олимпийского комитета России по лыжным гонкам с победой на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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    Тутберидзе высказалась о ситуации с Валиевой
    		   12 февраля 2022, 10:48
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Тренер российской фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе прокомментировала обвинения, высказанные в адрес фигуристки Камилы Валиевой, допинг-тест которой назвали сомнительным.

    «Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Очень много вопросов и очень мало ответов. Хочу сказать, что абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома – это не надо доказывать. Я понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае. Мы с нашими спортсменами и в беде и в радости, до конца. Очень непонятно, почему спортсменка с сомнительным допингом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр. Или это роковое стечение обстоятельств, или грамотно спланированный план. Мы очень надеемся, что справедливость восторжествует», – сказала тренер в интервью Первому каналу, передает РИА «Новости».

    Напомним, Международное агентство допинг-тестирования сообщило о сомнительной допинг-пробе от 25 декабря 2021 года у Валиевой. Это случилось после того, как российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения пришлось перенести.

    На данный момент Камиле Валиевой разрешено продолжить участие в Олимпийских играх в Пекине. Позже стало известно, что МОК и WADA опротестовали решение о снятии отстранения Валиевой. 

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    Журналистка Washington Post вступилась за Валиеву
    		    12 февраля 2022, 14:44
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Журналистка американской газеты Washington Post Сэлли Дженкинс написала заметку в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой, отметив неэффективность существующей антидопинговой системы.

    В материале издания журналистка заявила, что время проверки и оглашения результата пробы стал логичным исходом негибкой политики ВАДА и, возможно, стало следствием политизированности. В связи с этим Дженкинс возложила вину за сложившуюся ситуацию на систему проверки допинг-проб и сочла, что причины для наказания Валиевой отсутствуют, передает РИА «Новости».

    Как отметила Дженкинс, ВАДА и МОК следуют курсу «если сомневаешься, наказывай». По ее словам, таким образом в резонансном процессе скрыта несправедливость по отношению к спортсменам.

    Напомним, на Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения перенесли. Причиной, как сообщают СМИ, стали сомнения в допинг-тесте Валиевой.

    Команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении Валиевой с соревнований, однако 15-летняя девушка находится под пристальным вниманием иностранной прессы. Так, фигуристке пришлось скрывать лицо капюшоном, проходя сквозь толпу журналистов. Кремль в связи с этим призвал Валиеву не скрывать лицо, «ходить гордо и побеждать».

    Тренер фигуристки Этери Тутберидзе прокомментировала обвинения, высказанные в адрес Валиевой. Она назвала ситуацию противоречивой и сложной, однако выразила полную уверенность в том, что Валиева невинна и чиста.

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    Российские лыжники завоевали олимпийское золото в эстафете
    		    13 февраля 2022, 12:29
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Российские лыжники Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов победили в эстафете 4х10 км на Олимпиаде в Пекине и принесли сборной Олимпийского комитета России (ОКР) четвертую золотую медаль. Золото в эстафете стало для российских лыжников первым за 42 года.

    Устюгов выступал на последнем этапе гонки и финишировал с флагом Олимпийского комитета России, передает РИА «Новости»

    Второе место заняла сборная Норвегии, уступившая России 1 минуту и 7,2 секунды. Третье место заняла Франция, проигравшая победителям 1 минуту и 16,4 секунды.

    Золото в эстафете стало для российских лыжников первым за 42 года. В предыдущий раз отечественные спортсмены выигрывали эстафетную гонку на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде. Тогда в составе сборной СССР чемпионами Олимпийских игр стали Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов.

    Это четвертая золотая медаль пекинской Олимпиады в активе сборной России. Ранее женская сборная России одержала победу в лыжной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Кроме того, на счету национальной команды четыре серебряных и шесть бронзовых наград (всего 13). 

    Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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    МОК предложил психологическую помощь фигуристке Валиевой
    		    13 февраля 2022, 12:24
    Фото: Yohei Osada/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Пресс-секретарь Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил о готовности организации оказать психологическую помощь российской фигуристке Камиле Валиевой на фоне ситуации с допинг-тестом. Об этом сообщил корреспондент Джеймс Тони.

    «Психологическая помощь всегда в первую очередь предлагается командой, но и у нас есть свои меры в данном случае и необходимый персонал. Мы готовы оказать психологическую помощь Валиевой, но в первую очередь это обязанность команды – следить за состоянием своих спортсменов», – приводит слова Адамса Тони в своем Twitter.

    Корреспондент добавил, что последние три дня он был на тренировке Валиевой, и только вчера Олимпийский комитет России оказал ей какую-либо поддержку при прохождении смешанной зоны СМИ, которая обязательна для всех участников.

    Ранее стало известно, что комитет обратился во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с запросом о расследовании действий окружения Валиевой. Агентство уже приступило к данной задаче.

    Валиева готовится к участию в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. Россиянка уже получила стартовый номер для выступления в короткой программе.

    Напомним, что на Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золотую медаль, но церемонию награждения перенесли. Причиной, как сообщают СМИ, стали сомнения в допинг-тесте Валиевой.

    Команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении Валиевой с соревнований, однако 15-летняя девушка находится под пристальным вниманием иностранной прессы. Так, фигуристке пришлось скрывать лицо капюшоном, проходя сквозь толпу журналистов. Кремль в связи с этим призвал Валиеву не скрывать лицо, «ходить гордо и побеждать».

    Тренер фигуристки Этери Тутберидзе прокомментировала обвинения, высказанные в адрес Валиевой. Она назвала ситуацию противоречивой и сложной, однако выразила полную уверенность в том, что Валиева невинна и чиста.

    Накануне журналистка американской газеты Washington Post Сэлли Дженкинс написала заметку в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой, отметив неэффективность существующей антидопинговой системы. Кроме того, российский фигурист Глеб Смолкин попросил журналистку USA Today Кристин Бреннан сменить тему в ответ на ее попытку задать вопрос его партнерше Диане Дэвис о скандале вокруг Камилы Валиевой. Смолкин пожелал Камиле Валиевой всего наилучшего, назвав ее великим атлетом и фигуристкой.

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    Журова: Судьба Валиевой будет зависеть от документов терапевта
    		   11 февраля 2022, 13:00
    Фото: Донат Сорокин/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Камиле Валиевой 15 лет, в этом возрасте у спортсменов ухудшается кардиограмма, и лекарство с триметазидином могло быть ей жизненно необходимо», – сказала газете ВЗГЛЯД экс-чемпионка Олимпиады Светлана Журова. Ранее в ОКР заявили о намеренной задержке решения по допинг-пробе российской фигуристки.

    «Следы после принятия допинга для улучшения результата остаются достаточно долго, а случай Валиевой указывает на то, что она принимала лекарство, в составе которого есть вещество триметазидин. Но я не слышала, чтобы этот препарат принимали для улучшения результатов», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по спринтерскому многоборью Светлана Журова.

    По ее словам, весь вопрос теперь будет заключаться в том, есть ли у российской фигуристки терапевтическое разрешение на это лекарство. «Если никакого терапевтического исключения не было, Валиева должна будет понести наказание из-за положительной декабрьской пробы, несмотря на последующие отрицательные. Но если врачом было показано лекарство с триметазидином для поддержания работы сердца – то это будет стопроцентным оправданием российской фигуристки от всех обвинений», – детализировала спортсменка.

    Журова напомнила, что, например, норвежские лыжники-астматики на нескольких прошлых соревнованиях тоже принимали лекарства, в состав которых входят запрещенные препараты, и не были отстранены.

    При этом отсрочка раскрытия положительной пробы Валиевой может объясняться как сознательным приурочиванием скандала к Олимпиаде, так и длительными новогодними праздниками, пояснила собеседница.

    «Лаборатории могли попросту не успеть сделать анализ теста Валиевой в январе и вполне могли не знать о том, что это именно ее проба, поскольку они не подписаны, а только пронумерованы. К тому же допинг-тест был сделан не на Олимпиаде», – объяснила парламентарий.

    Ранее глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт высказался о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой. По его словам, США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова».

    В декабре 2020 года президент США Дональд Трамп подписал «акт Родченкова» о борьбе с допингом во всем мире с помощью американских судов. Закон позволяет американским судам выносить уголовные приговоры за применение допинга на мероприятиях, в которых участвуют американские спортсмены. Документ назван именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «акт Родченкова» попыткой распространить юрисдикцию США на другие страны. Москву такая трансграничная практика не устраивает и вызывает обеспокоенность. Замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что принятие США такого политизированного закона, как «акт Родченкова», получит соответствующую международную оценку.

    Ранее в пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что Международный олимпийский комитет подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое отменило временное отстранение от соревнований фигуристки Камилы Валиевой. Международный союз конькобежцев (ISU) также решил подать апелляцию в CAS. Тем временем Валиева вышла на вторую за день тренировку перед соревнованиями в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. ОКР заявил о намеренной задержке решения по допинг-пробе Валиевой.

    Напомним, в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой, что якобы могло стать причиной задержки награждения. Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу. Со спортсменки сняли отстранение, она продолжит выступление в одиночном катании на Играх.

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    ОКР прокомментировал положительную допинг-пробу Валиевой
    		    11 февраля 2022, 09:25
    Фото: Yohei Osada/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Олимпийский комитет России (ОКР) предпринимает все возможные меры, чтобы сохранить золотую медаль, завоеванную в командных соревнованиях фигуристов на Олимпийских играх в Пекине, сообщили в организации.

    «С учетом того, что положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр, результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпийских игр не подлежат автоматическому пересмотру. Олимпийский комитет России предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов команды ОКР и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль. ОКР также исходит из того, что будет проведено полноценное расследование, по итогам которого будут установлены все имеющие значение юридические и фактические обстоятельства произошедшего», – передает РИА «Новости» текст заявления ОКР.

    Там отметили также, что Валиева до и после положительного допинг-теста в декабре неоднократно сдавала тесты на допинг, которые показывали отрицательный результат.

    «Спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты – отрицательные», – говорится в заявлении.

    Ранее в пятницу Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что Международный олимпийский комитет подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое отменило временное отстранение от соревнований фигуристки Камилы Валиевой. Международный союз конькобежцев (ISU) также решил подать апелляцию в CAS. Тем временем Валиева вышла на вторую за день тренировку перед соревнованиями в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.

    Напомним, в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой, что якобы могло стать причиной задержки награждения. Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу. Со спортсменки сняли отстранение, она продолжит выступление в одиночном катании на Играх.

    Коментарии (22)
     
     
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