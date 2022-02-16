Бразилия заинтересовалась российскими оборонными технологиями

Бразилия заинтересована в развитии военно-технического сотрудничества (ВТС) с Россией и использовании передовых российских технологий для укрепления своей обороноспособности, заявил глава МИД Бразилии Карлус Альберту Франку Франса.

«Сотрудничество в военно-технической области становится одной из важных сфер нашего сотрудничества. Для Бразилии Россия – это страна, которая находится на передовых рубежах технологий. Мы заинтересованы в использовании российских знаний и опыта в военных технологиях, в обмене конкретными технологиями для укрепления нашей обороноспособности», – передает ТАСС заявление дипломата по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым и российско-бразильских консультаций в формате «2+2» министров обороны и министров иностранных дел двух стран.

Глава бразильского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что участие в консультациях министров обороны свидетельствует об особой заинтересованности Бразилии в развитии сотрудничества с Россией в сфере ВТС. Кроме того, по его словам, стороны уделили большое внимание вопросам обеспечения кибербезопасности, которые займут также важное место в повестке дня переговоров между президентами обеих стран.

«Мы обсудили вопрос о методах сохранения конфиденциальности нашей информации, в частности в киберпространстве, – информировал Франку Франса. – Это один из важнейших вопросов, который будет обсуждаться в ходе сегодняшних переговоров на высшем уровне с учетом ситуации, сложившейся в мире. Это будет способствовать улучшению наших контактов в сфере обмена информацией, в том числе технического характера в области наиболее передовых и прорывных технологий».

Бразильский министр сообщил, что участники консультаций проанализировали состояние двусторонних отношений и наметили более четкие ориентиры дальнейшего сотрудничества, уделив особое внимание взаимодействию на международной арене, в частности на площадке ООН.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, Бразилия является важным стратегическим партнером России в Латинской Америке.

«Убежден, что диалог внешнеполитических и оборонных ведомств наших стран послужит укреплению безопасности и стабильности в регионе», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.

По его словам, сотрудничество в военной и военно-технической области способствует динамичному развитию отношений между Россией и Бразилией.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что принял приглашение главы российского государства Владимира Путина посетить Россию в первом квартале 2022 года.