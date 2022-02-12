В Турции рассказали об огорчившем Байдена снимке с Путиным

В Госдуме поддержали Калугу за выход из программы переселения соотечественников

«Из нее давно бегут регионы, просто Калужская область решилась сказать публично об этом. Остальные негласно из нее выскакивают, их ловят и возвращают обратно, как беглецов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин, комментируя решение калужских властей игнорировать программу по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа.

«Я бы предложил взамен принять закон о репатриации. Репатриация – это путь, принцип. Программа отдана регионам, потому что они ее финансируют, а раз финансируют, то они и решают, кого считать, а кого не считать соотечественниками. Она стала неэффективной, превратилась, по сути, в программу профнабора. Если в этом регионе твоя профессия не востребована – допустим, там слишком много учителей и врачей – ты не получишь приглашения. Но это не репатриация», – подчеркнул первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин.

«Люди, которые хотят перебраться в Россию, говорят: мы не нуждаемся в ваших «подъемных», они носят условный характер. Это всего 20 тысяч – или, как на Дальнем Востоке, 200 тысяч. Не та сумма, ради которой человек меняет свою судьбу, переселяется из одной страны в другую. Дело не в деньгах. Дело в том, что из-за этой программы переселенец вынужден ходить по всяким бюрократическим кругам ада. При этом, как выяснится, у семи нянек дитя без глазу – и соотечественниками становятся этнические таджики», – посетовал депутат.

Затулин считает, что переселением соотечественников вообще должны заниматься дипломаты, а не сотрудники полиции, как сейчас. «Пусть человек не в МВД придет, уже оказавшись на территории России, а у себя в стране придет в наше консульство, и там предоставит доказательства, что он знает русский язык, и значит, он наш соотечественник. Если подтверждение есть, то его документы какое-то время рассматриваются, и уже там, на месте, ему выдается вид на жительство в России. Приезжай, устраивайся, начинай работать!» – предлагает Затулин.

В пятницу губернатор Калужской области Владислав Шапша объявил о выходе региона из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа, существующей с 2007 года. Теперь мигранты не могут получить гражданство в упрощенном порядке. За 14 лет в область прибыли более 90 тыс. соотечественников. По данным областного правительства, если в самом начале действия программы количество переезжающих славян достигало 80%, к этому году цифра опустилась до 17%.

Губернатор пошел на такие меры после внепланового визита в миграционный центр в Боровском районе. Из поста в Instagram-аккаунте следует, что Шапша лично уличил одного из мигрантов в подделке документов. «Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса!.. Первый попавшийся «гость с юга». Русским языком явно не владеет. Но, о чудо! Сертификат о знании русского языка на руках», – возмущался глава региона.

Кроме того, в Калужской области для гастарбайтеров отныне ограничены многие сферы работы. Из подписанного Шапшой постановления следует, что им запрещено занимать вакансии в сфере торговли, общепита, в том числе они не могут доставлять продукты и работать в барах. Также иностранцы не могут работать в общественном транспорте, включая такси, и в агентствах по найму персонала. Региональным организациям дали три месяца, чтобы заменить мигрантов на граждан России. Шапша, как сообщает издание «Подъем», уточнил, что выданные ранее патенты на такую работу остаются в силе, однако продлеваться не будут. Срок патентов не превышает года.

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