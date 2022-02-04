Кремль спросили о деталях нового газового контракта с Китаем Песков назвал теплой и конструктивной встречу Путина и Си Цзиньпина Путин изложил Си Цзиньпину позицию России на переговорах о безопасности 4 февраля 2022, 14:18 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином изложил линию Москвы на переговорах с Западом о гарантиях безопасности, китайский лидер поддержал Россию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Президент России изложил еще раз нашу линию на переговорах с американцами, с НАТО о необходимости выработать ясные гарантии безопасности на Европейском континенте», – цитирует ТАСС Лаврова. По словам министра, в ходе обсуждения сторонами международной проблематики лидеры двух стран уделили внимание напряженности, которую нагнетает Запад вокруг Москвы и Пекина. «Председатель Китайской Народной Республики подтвердил поддержку линии России в этом вопросе, подчеркнул, что она является отражением справедливых чаяний российского государства и российского народа», – отметил Лавров. Он также добавил, что Россия и Китай условились противодействовать попыткам размыть роль Организации Объединенных Наций (ООН) и международного права. «Условились тесно координировать наши действия на международной арене, в том числе противодействовать попыткам размыть Организацию Объединенных Наций, размыть основы универсального международного права и стараться создавать некие клубы по интересам, которые будут только создавать разделительные линии в международных делах», – заключил Лавров. Ранее в Пекине завершились переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые продолжались почти три часа. Стороны подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Россия, в частности, выступила против независимости Тайваня. После переговоров Владимир Путин планирует посетит церемонию открытия Олимпийских игр. Он выразил уверенность, что спортсмены России и Китая достойно выступят на ОИ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что мешает дальнейшему сближению России с Китаем.

Кремль: Путин и Си Цзиньпин примут совместное заявление о международных отношениях 2 февраля 2022, 16:35

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. «К переговорам заранее подготовлено совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, о глобальном устойчивом развитии. В этом совместном заявлении будут отражены общие взгляды России и Китая на важнейшие мировые проблемы, включая и вопросы безопасности», – передает РИА «Новости» его слова. При этом Ушаков добавил, что после переговоров запланирован обед двух глав государств в формате тет-а-тет. «Такой формат общения позволит максимально откровенно, доверительно обсудить наиболее важные международные и двусторонние проблемы и вопросы. Вечером в соответствии с программой наш президент примет участие в церемонии открытия 24-х зимних Олимпийских игр», – сказал он. Также помощник президента отметил, что в делегацию, которая будет сопровождать Путина во время поездки в Пекин, войдут глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Николай Шульгинов, глава Роснефти Игорь Сечин, а также сам Ушаков. «По прилете нашего президента в Пекин состоятся переговоры на высшем уровне. Нашего президента будет сопровождать делегация, в состав которой войдут Лавров, Чернышенко, как глава основной межправительственной комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Также Ушаков, Шульгинов, министр энергетики и Сечин», – сказал Ушаков, добавив, что без ограничений из-за коронавируса, российская делегация была бы представительнее – более 20 человек. Ушаков подчеркнул, что в ходе визита планируется принять солидный пакет двусторонних документов, включая межправительственные, межведомственные и коммерческие. «Пока продолжается их согласование, список мы опубликуем по окончании переговоров. Могу сказать, что у нас где-то больше 15 договоров и соглашений в папке, которая готовится к этому визиту», – сказал он. По словам помощника российского лидера, Китай поддерживает требование России о гарантиях безопасности. «Пекин поддерживает требования России о гарантиях в сфере безопасности, разделяет позицию о том, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности другой страны, а региональная стабильность не может обеспечиваться за счет усиления военных альянсов», – заключил Ушаков. Ранее сообщалось, что переговоры президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине состоятся в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр. Встреча пройдет «где-то в середине дня по пекинскому времени». В пятницу Китай анонсировал встречу Си Цзиньпина с Путиным. Газпром и CNPC подписали договор на крупную поставку газа в Китай 4 февраля 2022, 12:22

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Компания Газпром и китайская CNPC подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд кубометров природного газа с Дальнего Востока, в общей совокупности объем достигнет 48 млрд кубометров в год, говорится в сообщении российского холдинга. «Подписание документа стало важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества России и Китая в газовой сфере. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год (включая поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири»), – говорится в сообщении Газпрома на сайте холдинга. «Подписание уже второго контракта на поставку российского газа в Китай свидетельствует о высочайшем уровне взаимного доверия и партнерства между нашими странами и компаниями. Наши китайские партнеры из компании CNPC уже сумели убедиться, что Газпром является надежным поставщиком газа», – заявил глава газового холдинга Алексей Миллер. Ранее президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе его визита в Пекин заявил о подготовке нового контракта на крупную поставку газа в Китай. В конце января Россия сообщила о переговорах по поставкам газа в Китай с Сахалина. Ранее Газпром установил новый абсолютный суточный рекорд поставок газа в Китай в рамках контракта с китайской компанией CNPC. СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии. Напомним, в пятницу российский лидер прибыл в Китай. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях. Газета ВЗГЛЯД разбиралась: что мешает дальнейшему сближению России с Китаем. Путин заявил об общих с Си Цзиньпином взглядах на решение мировых проблем 3 февраля 2022, 03:30

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что его взгляды на решение мировых проблем во многом совпадают со взглядами китайского лидера Си Цзиньпина. Путин написал статью «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее» для агентства Синьхуа. Статья вышла в преддверии его визита в Пекин. Кроме того, на сайте Кремля опубликовано интервью Путина Медиакорпорации Китая. Путин заявил, что они «давно знакомы» и, «как добрые друзья и политики, у которых во многом общие взгляды на решение мировых проблем, тесно и часто общаются». Он подчеркнул, что Россия и Китай определили в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве «основные принципы и ориентиры совместной работы». По его словам, прежде всего «это равноправие, учет интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого», передает РИА «Новости». Президент отметил, что Россия и Китай – «близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия», их «отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее». При этом «внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем». Путин сообщил, что важной частью его визита в Пекин будет обсуждение актуальных международных тем. Он указал, что Россия и Китай расширяют практику расчетов в национальных валютах, формируют механизмы для нивелирования негативного влияния санкций. Путин считает, что инициатива России о запуске «зеленых коридоров» в торговле, исключающих любые санкции – это хорошее подспорье для преодоления последствий пандемии. Кроме того, обе страны «работают над укреплением центральной координирующей роли» ООН «в мировых делах, стремятся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – Устав ООН». Москва и Пекин играют важную стабилизирующую роль в современной международной обстановке, способствуют демократизации системы отношений. Так, благодаря их солидарной позиции на саммите G20 в 2021 году удалось достичь взвешенных решений по признанию вакцин и вакцинных сертификатов. По словам Путина, Москва видит возможности для развития партнерства с Китаем в освоении космоса, реализации проекта Международной научной лунной станции. Товарооборот России и Китая по итогам 2021 года достиг исторического максимума – 140 млрд долларов, заявил Путин, отметив, что страны уверенно движутся к цели в 200 млрд долларов. Президент сообщил, что на переговорах с Си Цзиньпином особое значение будет уделено развитию деловых связей, подчеркнув, что для этого есть все возможности. Также Путин намерен обсудить с лидером Китая вопросы сохранения природы. Он не сомневается, что страны наверстают упущенное из-за пандемии гуманитарное сотрудничество. «Россия и Китай – державы с тысячелетними самобытными традициями и колоссальным культурным достоянием, интерес к которым и в самих наших странах, и за рубежом неизменно высокий», – сказал он. Россия и Китай, несмотря на трудности из-за коронавируса, стремятся динамично наращивать потенциал экономического партнерства, отметил Путин. Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет 4–20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Путин и Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху. Россия и Китай выступили за демократию и против расширения НАТО 4 февраля 2022, 12:13

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Текст заявления опубликован на сайте Кремля. В совместном заявлении говорится, что «дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах». «Некоторые силы, представляющие меньшинство на мировой арене, продолжают отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем и прибегать к силовой политике, практикуют вмешательство во внутренние дела других государств, нанося ущерб их законным правам и интересам, провоцируют противоречия, разногласия и конфронтацию, препятствуют развитию и прогрессу человечества, что вызывает неприятие со стороны международного сообщества», – отмечается в документе. Россия и Китай «едины в понимании того, что демократия является общечеловеческой ценностью, а не привилегией отдельных государств, ее продвижение и защита – общая задача всего мирового сообщества». Они «исходят из того, что демократия – это способ участия граждан в управлении собственной страной в интересах повышения благосостояния населения и обеспечения принципа народовластия», демократия «реализуется во всех сферах общественной жизни и в рамках общенационального процесса, отражает интересы всего народа, его волю, гарантирует его права, удовлетворяет потребности и защищает его интересы». При этом «демократия не строится по трафаретам», и «в зависимости от общественно-политического устройства, истории, традиций и культурных особенностей конкретного государства его народ вправе выбирать такие формы и методы реализации демократии, которые соответствуют специфике данного государства», а право судить о том, является ли государство демократическим, есть только у его народа. «Попытки отдельных государств навязывать другим странам свои «демократические стандарты», присвоить себе монопольное право на оценку уровня соответствия критериям демократии, проводить разделительные линии по идеологическим признакам, в том числе через создание узкоформатных блоков и ситуативных альянсов, на самом деле представляют собой пример попрания демократии и отступления от ее духа и истинных ценностей. Подобные попытки выступать в роли гегемона представляют серьезную угрозу глобальному и региональному миру и стабильности, подрывают устойчивость миропорядка», – говорится в тексте. Стороны собираются активизировать работу по сопряжению планов развития Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс, один путь» в целях углубления практического сотрудничества между ЕАЭС и Китаем в различных областях, повысить уровень взаимосвязанности между Азиатско-Тихоокеанским и Евразийским регионами. Также Россия и Китай согласились последовательно углублять практическую кооперацию в области устойчивого развития Арктики. Указывается также, что «стороны намерены «развивать сотрудничество в рамках формата «Россия-Индия-Китай», а также укреплять взаимодействие на таких площадках, как Восточноазиатский саммит, Региональный форум АСЕАН по безопасности, Совещание министров обороны стран–членов АСЕАН и партнеров по диалогу». Стороны выступили в поддержку и защиту многосторонней торговой системы, основанной на центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО), принимают активное участие в реформе ВТО и выступают «против односторонних подходов и протекционизма». Стороны выражают обеспокоенность «серьезными вызовами в сфере международной безопасности и исходят из того, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны, ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других государств». Они выступают против «действий внешних сил по подрыву безопасности и стабильности в общих сопредельных регионах, намерены противостоять вмешательству внешних сил под каким бы то ни было предлогом во внутренние дела суверенных стран, выступают против «цветных революций» и будут наращивать взаимодействие в вышеупомянутых областях». Указывается, что Россия «подтверждает приверженность принципу «одного Китая», подтверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая» и «выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме». Стороны также считают, что «отдельные государства, военно-политические союзы или коалиции преследуют цель получения прямо или косвенно односторонних военных преимуществ в ущерб безопасности других, в том числе методами недобросовестной конкуренции, усиливают геополитическое соперничество, раздувают антагонизм и конфронтацию, серьезно подрывают порядок в сфере международной безопасности и глобальную стратегическую стабильность». В связи с этим Россия и Китай выступают против расширения НАТО и призывают Альянс отказаться «от идеологизированных подходов времен «холодной войны», уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран, многообразие их цивилизационных и культурно-исторических укладов, объективно и справедливо относиться к мирному развитию других государств». Также они выступают против формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей, сохраняют высокую бдительность по негативному влиянию влияния на мир и стабильность в этом регионе индо-тихоокеанской стратегии США, прилагают усилия «в интересах строительства равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), обеспечивающей мир, стабильность и процветание». Там также говорится, что Россия и Китай всерьез обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией объединения AUKUS. Такие шаги «противоречат задачам обеспечения безопасности и устойчивого развития АТР, усиливают опасность запуска в регионе гонки вооружений и создают серьезные риски ядерного распространения». Подчеркивается, что ядерные державы должны отказаться от менталитета холодной войны и снижать роль ядерного оружия в политике. Россия и Китай призвали США отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в АТР и Европе. Кроме того, указывается, что военно-биологическая деятельность Штатов представляет угрозу России и Китаю. Стороны подтверждают, что «Договор о нераспространении ядерного оружия является краеугольным камнем системы международного разоружения и ядерного нераспространения, важной частью послевоенной системы международной безопасности, играет незаменимую роль в обеспечении мира и развития на планете», потому международное сообщество «должно содействовать сбалансированной реализации трех опорных элементов Договора, совместными усилиями защищать авторитет, эффективность и универсальный характер этого документа». Также стороны выступают против политизации проблемы происхождения новой коронавирусной инфекции и считают, что этот вопрос лежит в научной плоскости. Главы государств «положительно оценивают эффективное взаимодействие России и Китая в двустороннем и многостороннем форматах по вопросам борьбы с пандемией (...), охраны жизни и здоровья населения». Они продолжат совместную работу в сфере разработки и производства вакцин и лекарств от COVID, а также усилят координацию по противоэпидемическим мерам в интересах надежной защиты здоровья, безопасности и порядка при осуществлении контактов между гражданами двух стран. Россия приветствует совместную работу КНР и ВОЗ «по установлению источника возникновения новой коронавирусной инфекции и поддерживает подготовленный по линии Китай – ВОЗ совместный доклад по этому вопросу». Отмечается, что денонсация США ряда важных международных соглашений в сфере контроля над вооружениями негативно сказывается на международной и региональной безопасности и стабильности. Вместе с тем китайская сторона заявила, что относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Россией предложения по формированию гарантий безопасности в Европе. Напомним, в пятницу российский лидер прибыл в Китай. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и Цзиньпин примут совместное заявление о международных отношениях. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что мешает дальнейшему сближению России с Китаем. Путин прибыл в Китай 4 февраля 2022, 09:15

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где он примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр и проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отправится на Олимпийские зимние игры в Пекин вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча глав России и Китая пройдет в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр – 2022, которая состоится в 15.00 по московскому времени. Переговоры будут носить полноформатный характер. Ожидается, что лидеры обсудят международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, а также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничества, космосе и других. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху. Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине 4 февраля 2022, 10:31

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин начали переговоры, в ходе которых запланировано обсудить широкий круг тем. По итогам встречи с лидером КНР планируется принять пакет совместных документов, передает РИА «Новости». Кроме того, Путин после переговоров планирует посетит церемонию открытия Олимпийских игр. Переговоры будут носить полноформатный характер. Ожидается, что лидеры обсудят международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, а также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничества, космосе и других. Напомним, в пятницу российский лидер прибыл в Китай. Ранее он сообщал, что отправится на Олимпийские зимние игры в Пекин вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях. Путин выступил против коллективного наказания в спорте 3 февраля 2022, 02:40

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Практика коллективного наказания в спорте за действия отдельных лиц недопустима, заявил глава российского государства Владимир Путин. Путин написал статью «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее» для агентства «Синьхуа». Статья вышла в преддверии его визита в Пекин. Кроме того, на сайте Кремля опубликовано интервью Путина Медиакорпорации Китая. В интервью Путин заявил, что Россия «выступает против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации». Он подчеркнул недопустимость «коллективного наказания» за «правонарушения отдельных лиц, которая в последнее время стала нередким явлением». При этом Россия «решительно осуждает применение спортсменами запрещенных препаратов, выступает за широкое международное сотрудничество в борьбе с допингом в спорте», передает ТАСС. В статье Путин пишет, что «в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику в угоду своим амбициям». По его словам, «это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии». Он подчеркнул, что спорт должен «объединять людей, дарить мгновения триумфа и гордости за свою страну, восхищать честной, справедливой, бескомпромиссной борьбой», передает РИА «Новости». Путин выразил уверенность, что богатый опыт Китая в «организации представительных международных состязаний» позволит провести Олимпиаду на самом высоком уровне. Президент не стал давать прогноз о количестве медалей, которые могут завоевать спортсмены из России, но заметил, что на этот раз получение наград будет зависеть не только от исхода борьбы, но и от эпидемической ситуации. Он отметил, что организаторы Игр в Пекине хорошо подготовились, создали условия для безопасного пребывания гостей Олимпиады. На ваш взгляд За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде? Биатлон

Бобслей

Керлинг

Конькобежный спорт

Лыжные виды спорта

Санный спорт

Фигурное катание

Хоккей

Можете выбрать несколько вариантов ответа Путин рассказал, что любит не только хоккей и горные лыжи, но и биатлон, фигурное катание, интересуется прыжками на лыжах с трамплина, но соревнования смотрит только по ТВ. Он пожелал участникам Олимпийских игр в Пекине успешных выступлений, а гостям Игр – хорошего настроения. Президент сообщил, что решил с лидером Китая Си Цзиньпином организовать в 2022 и 2023 годах Годы российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта. Путин также сообщил, что с теплотой вспоминает свою поездку в Пекин в августе 2008 года на церемонию открытия летней Олимпиады. Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет 4–20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Сейчас российские атлеты выступают без символики, а сборная называется ROC (Russian Olympic Committee). Запрет, введенный из-за допингового скандала, продлится до декабря. Российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал петицию в поддержку российских спортсменов. Он призывает ВАДА и Международный олимпийский комитет разрешить им выступать под флагом России. В Китае оценили предстоящий визит Путина на открытие Олимпиады 3 февраля 2022, 19:07 Текст: Вера Басилая

Ожидаемый визит президента России Владимира Путина в Китай на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине отражает уровень дружбы между лидерами двух стран, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам Ван И, ожидается, что в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин и Путин проведут первую за последние два года очную встречу и наметят планы по развитию российско-китайских отношений в постпандемийную эпоху. «Это демонстрирует высокую степень взаимного доверия и дружеских отношений между двумя главами государств», – приводит ТАСС сообщение МИД КНР. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отправится на Олимпийские зимние игры в Пекин вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом. Накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху. Роснефть и CNPC договорились о поставках нефти в Китай на 10 лет 4 февраля 2022, 13:14

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Роснефть и китайская CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в течение 10 лет для переработки на НПЗ Китая. «Соглашение № 3 о внесении изменений в Договор купли-продажи сырой нефти в целях обеспечения поставок на нефтеперерабатывающие заводы западной части Китая от 21 июня 2013 года между «НК «Роснефть» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией», – следует из списка документов, принятых в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай. В сообщении Роснефти уточняется, что в соглашении идет речь о поставках 100 млн тонн нефти в Китай через Казахстан в течение 10 лет. «Сырье будет перерабатываться на заводах на северо-западе Китая для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах», – отмечается в сообщении российской компании. Кроме того, в ходе визита был подписан меморандум в области низкоуглеродного развития, согласно которому будут сотрудничать в вопросе сокращения выбросов парниковых газов и развитии технологий улавливания и хранения CO2. Под меморандумом о сотрудничестве в области низкоуглеродного развития подписи поставили глава Роснефти Игорь Сечин и председатель совета директоров CNPC Дай Хоулян. «Роснефть и CNPC проработают перспективы взаимодействия по ряду направлений низкоуглеродного развития, в частности: сокращение выбросов парниковых газов, в том числе метана, технологии повышения энергоэффективности, а также улавливания и хранения CO2 (CCS). Стороны также рассмотрят и другие направления потенциального сотрудничества в области низкоуглеродного развития», – говорится в сообщении компании. Ранее компания Газпром и китайская CNPC подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд кубометров природного газа с Дальнего Востока, в общей совокупности объем достигнет 48 млрд кубометров в год. Напомним, в пятницу российский лидер прибыл в Китай. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях. Газета ВЗГЛЯД разбиралась: что мешает дальнейшему сближению России с Китаем. Китай выразил поддержку России по вопросу неделимости безопасности 3 февраля 2022, 18:10 Текст: Алексей Дегтярёв

Китайская сторона поддерживает позицию российской в вопросе неделимости безопасности, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. «Российская сторона проинформировала китайскую сторону о последних событиях в отношениях Россия-США и Россия-НАТО, подчеркнув принципиальную позицию неделимости безопасности. Китай понимает и поддерживает эту позицию», – цитирует сообщение МИД КНР РИА «Новости». Главы российского и китайского ведомств перевели переговоры в четверг в Пекине. Переговоры президента России Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине состоятся в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр. Россия выступила против независимости Тайваня 4 февраля 2022, 12:56 Текст: Вера Басилая

Россия считает Тайвань неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости острова в какой бы то ни было форме, говорится в совместном заявлении России и КНР. «Российская сторона подтверждает приверженность принципу «одного Китая», подтверждает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме», – отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля. Ранее глава министерства иностранных дел Китая Ван И заявил, что Тайвань – это путник, который все равно в итоге вернется домой, а не шахматная фигура в играх других сил. «Вокруг ситуации в Тайваньском проливе возник новый виток напряженности, корень проблемы заключается в том, что тайваньские власти пытаются опереться на Вашингтон в стремлении к «независимости», а США и другие отдельные страны намерены использовать Тайвань для контроля над Китаем», – отметил министр. Официально отношения между Китаем и его провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и формальные отношения возобновились в конце 1980-х годов. В начале переговоров в Пекине Путин заявил о беспрецедентном характере отношений России и Китая. Напомним, в пятницу российский лидер прибыл в Китай. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях. Газета ВЗГЛЯД разбиралась: что мешает дальнейшему сближению России с Китаем. Китай и Россия выразили готовность противостоять политизации спорта 3 февраля 2022, 17:47 Текст: Кристина Цыцура

Власти Китая и России выступили за противостояние политизации спорта, говорится в опубликованном на сайте МИД КНР документе по итогам встречи в Пекине главы МИД Китая Ван И и главы российского МИД Сергея Лаврова. «Обе стороны единогласно согласились развивать олимпийский дух, вместе противостоять политизации спорта, вместе поддерживать успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пекине», – передает ТАСС со ссылкой на документ. Также политики обсудили ситуацию на Украине и в Афганистане. Стороны согласовали свои позиции по ряду международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес. Помимо Украины и Афганистана, Ван И и Сергей Лавров обменялись мнениями по поводу Корейского полуострова и сотрудничества в рамках БРИКС. Отмечается, что по итогам переговоров стороны подписали документ о сотрудничестве между министерствами иностранных дел двух стран. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что его взгляды на решение мировых проблем во многом совпадают со взглядами китайского лидера Си Цзиньпина. Путин заявил о беспрецедентном характере отношений России и Китая 4 февраля 2022, 10:52 Текст: Наталья Ануфриева

Отношения России и Китая приобрели беспрецедентный характер, страны поддерживают развитие друг друга, заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Путин сказал, что двусторонние отношения Китая и России «развиваются поступательно в духе дружбы, стратегического партнерства, они приобрели, действительно, беспрецедентный характер и являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживают друг друга в развитии», передает ТАСС. «Мы знаем по себе, какой плотный у Вас, и у Вас и у Ваших коллег, график в ходе открытия Олимпийских игр. Но надеюсь, найдем несколько минут для того, чтобы поговорить по двусторонним отношениям», – сказал президент на переговорах, обращаясь к Цзиньпину. Путин добавил, что на российско-китайских переговорах насыщенная повестка дня, передает РИА «Новости». «И мы, конечно, используем сегодняшний визит российской делегации – она у нас, несмотря на пандемийные ограничения, все-таки выглядит солидно – по всем направлениям плотно поработаем», – отметил он. Российский лидер также поблагодарил Си Цзиньпина за приглашение посетить церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине и выразил надежду, что и российские и китайские спортсмены выступят достойно. Он отметил, что взаимные посещения во время открытия Олимпиад стали своего рода традицией. В свою очередь Цзиньпин заявил, что Китай и Россия, несмотря на пандемию, привержены устойчивому развитию двусторонних отношений. «Стороны решительно поддерживают усилия по защите своих коренных интересов. Крепнет политическое и стратегическое взаимодоверие. Стороны остаются привержены первоначальным целям, прилагая неустанные усилия к устойчивому развитию двусторонних отношений», – сказал он. Напомним, в пятницу российский лидер прибыл в Китай. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях. Кроме того, Путин после переговоров планирует посетит церемонию открытия Олимпийских игр. Кремль спросили о деталях нового газового контракта с Китаем 4 февраля 2022, 13:45 Текст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отправил журналистов за разъяснениями относительно нового газового контракта с Китаем в Газпром. «Что касается деталей этого контракта, я рекомендую все-таки обращаться в Газпром «за разъяснениями», – ответил Песков на вопрос об условиях контракта и о том, когда начнутся первые поставки, передает ТАСС Ранее компания Газпром и китайская CNPC подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд кубометров природного газа с Дальнего Востока, в общей совокупности объем достигнет 48 млрд кубометров в год. В начале переговоров в Пекине Путин заявил о беспрецедентном характере отношений России и Китая. Напомним, в пятницу российский лидер прибыл в Китай. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях. Газета ВЗГЛЯД разбиралась: что мешает дальнейшему сближению России с Китаем. Си Цзиньпин поблагодарил Путина за поддержку принципа «одного Китая» 4 февраля 2022, 13:39 Текст: Вера Басилая

Председатель КНР Си Цзиньпин поблагодарил российского лидера Владимира Путина за полную поддержку принципа «одного Китая», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Председатель Си поблагодарил президента Путина за полную поддержку принципа «одного Китая», – цитирует ТАСС Пескова. Пресс-секретарь прокомментировал содержание принятого по итогам переговоров совместного заявления двух стран о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Ранее Россия выступила против независимости Тайваня, признавая ее неотъемлемой частью Китая. Об этом говорится в совместном заявлении России и КНР по итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине. В начале переговоров в Пекине Владимир Путин заявил о беспрецедентном характере отношений России и Китая. Напомним, в пятницу российский лидер прибыл в Китай. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях. Газета ВЗГЛЯД разбиралась: что мешает дальнейшему сближению России с Китаем.