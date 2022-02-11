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11 февраля, пятница | Последнее обновление — 12:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США пригрозили из-за допинг-пробы Валиевой применить «акт Родченкова»
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Чрезмерная «партийность» западных дипломатов заставляет их разговаривать идеологическими клише, поскольку они не могут выйти за рамки господствующей идеологии.
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В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Польше подали против Газпрома встречный иск о снижении цен на газ
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Польская энергетическая компания PGNiG представила ответ на требование Газпрома об арбитражном разбирательстве в Стокгольме и подала встречный иск о снижении цен на газ, сообщает пресс-служба компании.
В PGNiG сообщили, что «компания ответила на требования Газпрома, в котором просит отклонить претензии Газпрома как формально неприемлемые, либо как фактически необоснованные», передает ТАСС.
По заявлению PGNiG, в случае признания Арбитражным судом допустимости изменения цены по контракту, компания предъявила встречный иск о снижении цены на основании запроса PGNiG от 1 ноября 2017 года.
Также компания подала встречный иск о снижении цены по контракту с 1 ноября 2021 года.
Ранее PGNiG отказалась подписывать долгосрочный контракт с Газпромом.
Напомним, российская компания потребовал арбитражного разбирательства в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, которое владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа». «Газпром экспорт» ранее обращался в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG.
Газпром обвинил Кишинев в нарушении договоренностей
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Молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовгаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года, заявили в Газпроме.
«Односторонний подход молдавской стороны к проведению аудита задолженности «Молдовагаза» идет вразрез с договоренностями, достигнутыми в октябре 2021 года», – цитирует сообщение Газпрома РИА «Новости».
Там пояснили, что назначенное на 2 февраля заседание наблюдательного совета «Молдовагаза» не было проведено из-за неявки молдавского правительства.
«Предполагалось, что наблюдательный совет должен согласовать подходы к проведению аудита задолженности компании перед группой Газпром за газ, поставленный потребителям правого берега Днестра, предусмотренного протоколом переговоров по урегулированию проблемных вопросов в газовой отрасли от 29 октября 2021 года», – добавили в российской компании.
Вместо этого молдавское правительство заявило, что условия привлечения аудитора уже определены молдавской стороной. В ней не учитывались предложения Газпрома.
«Односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности «Молдовагаза» за поставленный потребителям Республики Молдова газ. Это может привести к тому, что и результаты аудита не будут согласованы наблюдательным советом «Молдовагаза», – заключили в компании.
Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. «Молдовагаз» полностью расплатился за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь. Однако «Молдовагаз» все же полностью погасил платеж.
В Германии выразили беспокойство заполненностью ПХГ газом
Немецкие власти обеспокоены ситуацией с заполненностью подземных газовых хранилищ в стране, заявила представитель министерства экономики Германии.
«Обеспечение газом происходит у нас прежде всего по трубопроводам, здесь договоры исполняются. И, конечно, мы следим за ситуацией с газохранилищами, и она, конечно, вызывает обеспокоенность», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».
По ее словам, уровень заполненности хранилищ составляет 35-36%. Вопрос увеличения поставок газа «является вопросом рынка», а потому не зависит от властей страны.
В конце января Газпром заявил, что в подземных хранилищах газа (ПХГ) стран Евросоюза осталось менее 20% закачанного предыдущим летом газа, а совокупная наполненность ПХГ Европы составляет 39%.
Газпром отказался бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа»
Газпром вновь не заказал мощности магистрального газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные площадки GSA Platform, на которой проходят аукционы.
Газопровод продолжает работать в реверсном режиме, и физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. Мощности магистрали остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов, передает РИА «Новости».
Компания не стала бронировать мощности газопровода в январе на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания может использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах.
Ранее российская компания Газпром на аукционе не забронировала дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и не заказала прокачку через Польшу по газопроводу «Ямал – Европа» на второй – третий кварталы 2022 года.
До этого сообщалось, что Газпром вновь увеличил транзит газа через Украину в страны Европы, при этом мощности магистрального газопровода «Ямал – Европа» остаются невостребованными.
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В Норвегии заявили о невозможности увеличения поставок газа в Европу
Крупнейшая нефтегазовая компания Северной Европы норвежская Equinor уже ведет добычу газа в максимально возможных объемах и не сможет увеличить его поставки в Европу, заявил главный исполнительный директор нефтегазового гиганта Андерс Опедаль в интервью Bloomberg.
«Больше мы сделать практически ничего не можем. Норвегия уже ведет добычу в максимально возможных объемах», – цитирует ТАСС Опедаля.
Компания Equinor основана под названием Statoil в 1972 г., на сегодняшний день 67% акций концерна принадлежат норвежскому государству. В компании работают 20 тыс. сотрудников.
Ранее в российском МИДе усомнились в возможности США покрыть поставки газа в ЕС.
Глава Белого дома Джо Байден заявил о готовности Штатов покрыть существенную часть потребностей стран Европы в газе в случае приостановки поставок из России. При этом он увязал судьбу «Северного потока – 2» с «вторжением» России на Украину.
Министры энергетики США и ЕС на встрече в Вашингтоне договорились работать над увеличением предложения СПГ на мировом рынке. Тогда же глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о достигнутых договоренностях о надежных поставках энергоносителей не только для ЕС, но и для Украины, Молдавии, западных Балкан.
В прошлую пятницу в Белом доме сообщали, что Соединенные Штаты обсуждают с «крупными поставщиками» увеличение поставок газа в Европу взамен российского. В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что США, Катар и Азербайджан компенсируют Европе объемы газа в случае снижения поставок топлива из России. В Пентагоне обещали проработать варианты поставок газа в Европу.
Между тем глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм предупредил, что найти замену российскому газу в случае гипотетического прекращения поставок будет сложно, так как Россия покрывает потребности Германии в газе более чем на 50%. В Еврокомиссии заявляли, что от российского газа в различной степени зависят около 20 стран ЕС. Вместе с этим в конце января в акватории стран ЕС резко выросло число танкеров СПГ.
28 января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия (ЕК) тесно сотрудничает с администрацией президента США Джо Байдена по развитию стратегического партнерства в сфере энергетики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как действия Соединенных Штатов в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
В Германии отказались интерпретировать заявления Шольца о «Северном потоке – 2»
Высказывания немецкого канцлера Олафа Шольца относительно «Северного потока – 2» в США не нуждаются в интерпретации, заявил заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер.
«Канцлер выразился совершенно однозначно как перед поездкой, так и после нее... Заявление канцлера... не нуждается в интерпретации», – цитирует Бюхнера РИА «Новости».
Ранее СМИ указали на отказ Шольца упоминать наименование газопровода в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.
До этого в Германии называли условие отказа от запуска «Северного потока – 2». Посол ФРГ в Польше Арндт Фрайтаг в интервью Rzeczpospolita заявил, что страна откажется вводить в эксплуатацию газопровод «Северный поток –2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Также в ФРГ сочли неумным использование «Северного потока – 2» для давления на Москву. При этом Берлин отложил сертификацию «Северного потока – 2». Экс-глава МИД Германии, бывший вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что проект может быть остановлен, если Соединенным Штатам удастся «предложить что-то взамен».
Япония собралась поддержать Европу газом при обострении на Украине
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Власти Японии приняли решение о готовности организовать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС в случае обострения ситуации вокруг Украины, сообщили правительственные источники телеканала NHK.
По имеющейся у телеканала информации, японская сторона пока не определилась с объемом и возможными сроками поставок при эскалации конфликта вокруг Украины. Также пока нет ясности, какой именно газ будет использовать для этого Япония: из своих запасов или перенаправит в ЕС часть ранее законтрактованного СПГ, передает ТАСС.
Накануне глава Белого дома Джо Байден заявил о готовности Штатов покрыть существенную часть потребностей стран Европы в газе в случае приостановки поставок из России. При этом он увязал судьбу «Северного потока – 2» с «вторжением» России на Украину.
В понедельник министры энергетики США и ЕС на встрече в Вашингтоне договорились работать над увеличением предложения СПГ на мировом рынке. Тогда же глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о достигнутых договоренностях о надежных поставках энергоносителей не только для ЕС, но и для Украины, Молдавии, западных Балкан.
В прошлую пятницу в Белом доме сообщали, что Соединенные Штаты обсуждают с «крупными поставщиками» увеличение поставок газа в Европу взамен российского. В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что США, Катар и Азербайджан компенсируют Европе объемы газа в случае снижения поставок топлива из России. В Пентагоне обещали проработать варианты поставок газа в Европу.
Между тем глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм предупредил, что найти замену российскому газу в случае гипотетического прекращения поставок будет сложно, так как Россия покрывает потребности Германии в газе более чем на 50%. В Еврокомиссии заявляли, что от российского газа в различной степени зависят около 20 стран ЕС. Вместе с этим в конце января в акватории стран ЕС резко выросло число танкеров СПГ.
28 января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия (ЕК) тесно сотрудничает с администрацией президента США Джо Байдена по развитию стратегического партнерства в сфере энергетики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как действия Соединенных Штатов в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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В Польше заявили о победе России и Китая над Европой
Новый газовый контракт с Пекином делает Москву все менее зависимой от поставок в Европу, заявил журналист польской Gazeta Wyborcza Анджей Кублик.
В конце прошлой недели Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор на прокачку газа по дальневосточному маршруту.
Комментируя эту информацию, Кублик обвинил Россию в создании энергетического кризиса в ЕС и «газовом шантаже» из-за проходящего по дну Балтики трубопровода «Северный поток – 2». Журналист напомнил о риске введения санкций против проекта и выразил недовольство, что контракт с Китаем поможет России снизить зависимость от продаж топлива в Европу.
Так, по его словам, новый договор позволит Пекину выйти на первое место среди покупателей российского газа, подвинув Германию, реализация проекта «Союз Восток» приведет к удвоению поставок в Китай.
«Через десять лет Газпром будет ежегодно продавать Китаю уже около 100 млрд кубометров газа, это примерно две трети от объема российского экспорта в ЕС», – передает РИА «Новости» слова Кублика.
Он отметил, что Пекин и европейские страны будут получать голубое топливо с разных месторождений, так что Запад не лишится его.
«Однако благодаря наращиванию объема поставок в Китай Россия будет меньше зависеть в финансовом плане от экспорта в Европу», – подчеркнул репортер.
Ранее Газпром и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор купли-продажи природного газа по Дальневосточному маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд кубометров и в совокупности достигнет 48 млрд кубометров в год, включая поставки по магистральному газопроводу «Сила Сибири – 1».
В МИДе усомнились в возможности США покрыть поставки газа в ЕС
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США не в состоянии даже хотя бы частично покрыть объемы поставок энергоресурсов, которые осуществляет в страны-члены ЕС Россия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Речь идет об элементарной попытке, пользуясь искусственно созданной самими американцами политической конъюнктурой, оккупировать часть еэсовского рынка энергоресурсов, на выгодных для себя и не очень выгодных для европейцев условиях получить рычаги максимального влияния на энергетическую политику Евросоюза. Никакой заботы об энергетической безопасности ЕС здесь на самом деле нет», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Глава Белого дома Джо Байден заявил о готовности Штатов покрыть существенную часть потребностей стран Европы в газе в случае приостановки поставок из России. При этом он увязал судьбу «Северного потока – 2» с «вторжением» России на Украину.
В понедельник министры энергетики США и ЕС на встрече в Вашингтоне договорились работать над увеличением предложения СПГ на мировом рынке. Тогда же глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о достигнутых договоренностях о надежных поставках энергоносителей не только для ЕС, но и для Украины, Молдавии, Западных Балкан.
В прошлую пятницу в Белом доме сообщали, что Соединенные Штаты обсуждают с «крупными поставщиками» увеличение поставок газа в Европу взамен российского. В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что США, Катар и Азербайджан компенсируют Европе объемы газа в случае снижения поставок топлива из России. В Пентагоне обещали проработать варианты поставок газа в Европу.
Между тем глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм предупредил, что найти замену российскому газу в случае гипотетического прекращения поставок будет сложно, так как Россия покрывает потребности Германии в газе более чем на 50%. В Еврокомиссии заявляли, что от российского газа в различной степени зависят около 20 стран ЕС. Вместе с этим в конце января в акватории стран ЕС резко выросло число танкеров СПГ.
28 января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия (ЕК) тесно сотрудничает с администрацией президента США Джо Байдена по развитию стратегического партнерства в сфере энергетики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как действия Соединенных Штатов в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Москва отвергла претензии ЕС в нежелании наращивать поставки газа
Компания «Газпром» не обязана наращивать экспорт газа в Евросоюз, она и так поставляет некоторые дополнительные объемы, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
«Нет, конечно, не обязан. Кроме того, на самом деле он поставляет некоторое количество дополнительного «голубого топлива» в Европу, хотя, возможно, и не так много, как некоторым бы хотелось», – передает РИА «Новости» ответ Чижова на вопрос о том, обязан ли Газпром наращивать поставки в ЕС.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге в воскресенье написал, что Россия строго выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС. Однако Газпром, по его словам, «отказался» от дополнительного экспорта для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке.
Напомним, в понедельник Газпром увеличил транзит газа через Украину в страны Европы, при этом мощности газопровода «Ямал – Европа» остаются невостребованными.
Цена газа в Европе снизилась до 890 долларов
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Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов потеряли 2%, снизились почти до 890 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость мартовских фьючерсов по индексу TTF, крупнейшего европейского хаба, на открытии торговой сессии чуть превысила 865 долларов, после чего снизилась до 860,5 доллара – это ценовой минимум торгов (на 5,9% ниже расчётной цены вторника). Затем котировки ненадолго перешли в плюс, достигнув 911,8 доллара. Цена закрытия составила 891,7 доллара, что 2,1% ниже итоговой цены вторника – 911,2 доллара, передает РИА «Новости».
Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой «на день вперед» превысила 600 долларов, а в начале октября – уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря.
Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ (после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года).
Ранее Москва отвергла претензии ЕС в нежелании наращивать поставки газа. До этого лава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге в воскресенье написал, что Россия строго выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС, однако Газпром, по его словам, «отказался» от дополнительного экспорта для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке.
Напомним, в понедельник Газпром увеличил транзит газа через Украину в страны Европы, при этом мощности газопровода «Ямал – Европа» остаются невостребованными.
Ливия отвергла возможность увеличить поставки газа в ЕС
У Ливии нет возможности увеличить добычу природного газа для экспорта в страны ЕС, сообщил ливийский министр нефти и газа Мухаммад Аун.
Аун пояснил, что газ, который прежде шел по газопроводу «Зеленый поток» в Италию, сейчас используется для нужд самой Ливии. У страны в «обозримом будущем» вряд ли появится возможность «увеличить объемы газа для направления его на экспорт, даже если будет увеличена нагрузка на добывающие месторождения». «Не думаю, что они будут в достаточных объемах, способных разрешить кризис в Евросоюзе», – приводит его слова ТАСС.
Тем временем, как сообщает Reuters, власти США попросили о встрече французскую энергетическую компанию TotalEnergies, итальянскую Eni и ряд других, работающих в Алжире, чтобы уточнить, можно ли увеличить экспорт газа из этой страны. В частности, Вашингтон связался с норвежской Equinor и американской Occidental Petroleum. Кроме того, США уже обсудили с нефтедобывающими компаниями в разных регионах вопрос о том, есть ли возможность увеличить экспорт или отложить техническое обслуживание объектов.
По оценке Reuters, вряд ли США добьются успехов на этих переговорах, поскольку компании и так работают на полную мощность. Российские же поставки чересчур велики, чтобы их можно было заменить.
Напомним, в Норвегии также заявили о невозможности увеличения поставок газа в Европу. В российском МИДе усомнились в возможности США покрыть поставки газа в ЕС.
Путин поручил исследовать возможность внедрения альтернативной энергии в регионах
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Президент Владимир Путин поручил определить регионы, в которых было бы целесообразнее внедрить альтернативные источники энергии вместо газа, соответствующий пункт имеется в перечне поручений главы государства.
«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений определить на основе целевых топливно-энергетических балансов субъекты Российской Федерации, в которых исходя из результатов оценки экономической эффективности природный газ, транспортируемый с помощью Единой системы газоснабжения, не может быть основным источником энергии», – говорится в поручении на сайте Кремля.
Ответственным также необходимо представить предложения о мерах по расширению в таких регионах альтернативных экологичных источников энергии с учетом их экономической эффективности вместо газа. Также им нужно будет предусмотреть источники финансирования.
Срок исполнения задачи – до 1 сентября 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов страны.
Президент Польши призвал Запад защитить союзников вне ЕС и НАТО
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Президент Польши Анджей Дуда по прибытии на встречу с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине призвал страны Запада защитить территориальную целостность стран-союзников, которые не входят в ЕС и НАТО. При этом он уточнил, что говорит об Украине.
«Мы имеем дело с беспрецедентным скоплением российских войск вдоль украинской границы, а также большую российскую концентрацию в Белоруссии, где проходят учения, которые должны продлиться до 20 февраля», – приводит слова президента Польши ТАСС.
«Мы все задаем себе вопрос, что будет дальше, каким будет эффект этих перемещений войск, которых мир и Европа не видели со Второй мировой войны», – сказал Дуда.
По словам президента Польши, сейчас Запад должен совместно искать «выход из этой сложнейшей ситуации – самой сложной от 1989 года, в которой оказались НАТО и ЕС». «Наша большая задача – обеспечить мир нашим обществам и народам, защитить международное право и территориальную целостность стран, которые не входят в ЕС и НАТО, но являются нашими союзниками, которые хотят независимости, свободы, суверенитета. Я говорю об Украине», – заявил польский лидер.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц перед переговорами с лидерами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине пригрозил, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и геостратегическим.
Напомним, в Белоруссии проходит проверка сил реагирования Союзного государства, которая завершится учениями «Союзная решимость – 2022», запланированными на 10 – 20 февраля.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Заявки на прокачку газа через Украину снизились
Номинации на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему снижаются, поставок по газопроводу «Ямал – Европа» из России нет, следует из данных «Оператора ГТС Украины», немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.
Заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России на 8 февраля составляли 84,7 млн кубометров, а на 9 февраля – 78,9 млн кубометров, что ниже почти на 6,8%, следует из данных «Оператора ГТС Украины», передает РИА «Новости».
Номинации на 7 февраля составляли 97,5 млн кубометров.
Данные по ужгородскому коридору, по которому идет основной объем украинского транзита газа из России, указывают, что объем заявок снизился примерно на 10%.
Номинации на прокачку через станцию Вельке Капушаны, пограничный пункт между Словакией и Украиной, 8 февраля составили 56,8 млн кубометров в сутки, а на 9 февраля снизились до 51,1 млн кубометров.
Ранее Москва отвергла претензии ЕС в нежелании наращивать поставки газа. До этого лава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем блоге в воскресенье написал, что Россия строго выполняет контрактные обязательства по поставкам газа в ЕС, однако Газпром, по его словам, «отказался» от дополнительного экспорта для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке.
Напомним, в понедельник Газпром увеличил транзит газа через Украину в страны Европы, при этом мощности газопровода «Ямал – Европа» остаются невостребованными.
Польский солдат Чечко заявил о возможном убийстве до 700 мигрантов на границе с Белоруссией
Сбежавший в Белоруссию и попросивший в республике убежище польский военнослужащий Эмиль Чечко заявил, что за десять дней при его участии в расстрелах мигрантов могло быть убито до 700 человек.
Чечко заявил, что «в течение 10 дней моего участия в расстрелах могло быть убито от 200 до 700 человек». Первый расстрел при его участии был совершен 9 июня 2021 года, передает РИА «Новости».
«Нам с моим коллегой приказали убить две группы людей. После того, как мы расстреляли первую группу мигрантов, из грузового автомобиля вышла вторая группа мигрантов», – рассказал он.
Трупы, по его словам, сбрасывались в специально подготовленные ямы: «Я пробовал один раз поговорить со своими коллегами по части. Во время нашего разговора сослуживец утверждал, что одна такая яма могла уместить до 72 человек».
Кроме него в расстреле мигрантов на границе принимали участие и другие польские солдаты. По его словам, было бы странно, если бы солдат из разных воинских частей привезли в приграничье только ради патрулирования.
Чечко уточнил, что вместе с ним мигрантов расстреливал его коллега Томек, а также он лично видел, как при попытке побега одного из беженцев убил военнослужащий Камил Карловски.
Солдат также сообщил, что наблюдал случай, когда польский пограничник, который в группе выполнял функции водителя, вытащил деньги из кармана у убитого мигранта.
После этого первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что сведения Чечко о расстрелах на польско-белорусской границе надо проверять, мотивы его поступка неизвестны.
«Говорит ли он, что это было на самом деле или не было, чтобы ему быстрее дали политическое убежище, или он говорит потому, что он честный человек и не мог этого терпеть – это надо знать человека. Это должно быть выяснено», – подчеркнул он и добавил, что делать какие-то выводы делать преждевременно.
Ранее Чечко обратился с заявлением в Гаагский трибунал. До этого он заявлял, что ему известно об убийстве 240 беженцев.
Напомним, Чечко, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов.
Между тем бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что солдата необходимо расстрелять. Затем его объявили в розыск.
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