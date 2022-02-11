В поместье Трампа нашли вывезенные из Белого дома секретные документы

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11 февраля, пятница | Последнее обновление — 09:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Фигуристка Валиева вышла на тренировку перед соревнованиями одиночниц на Олимпиаде
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Зная о настроениях словацкого общества, проамериканское руководство будет ломать страну «через колено» и делать всё, чтобы оставить от российско-словацких отношений почти такое же пепелище, какое представляют собой сегодня российско-чешские.
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Чрезмерная «партийность» западных дипломатов заставляет их разговаривать идеологическими клише, поскольку они не могут выйти за рамки господствующей идеологии.
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Цена ошибки во внешней политике, которую платят партии на внутренних выборах, сплошь и рядом ничтожна, или недостаточно высока, чтобы оградить их от ошибок. Богатые страны еще и могут позволить себе эти ошибки оплатить деньгами. Богатые страны – это, как правило, рыночные демократии.
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На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В поместье Трампа нашли вывезенные из Белого дома секретные документы
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Среди документов, которые национальное управление архивов и документации (NARA) вывезло из Мар-о-Лаго, поместья экс-президента США Дональда Трампа, обнаружены бумаги с пометками «секретно» и «совершенно секретно», сообщают СМИ.
The Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что сотрудники NARA изъяли из поместья экс-президента несколько ящиков с документами, которые Трамп вывез из Белого дома и перевез в Мар-о-Лаго, передает РИА «Новости».
Среди документов якобы была переписка с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и послание Барака Обамы, оставленное в 2016 году своему преемнику.
Источники не сообщили, сколько секретных документов было обнаружено, однако уточняется, что некоторые бумаги носят настолько конфиденциальный характер, что правом доступа к ним обладает лишь очень узкий круг уполномоченных лиц.
Рассмотрением вопроса по просьбе NARA займется минюст США.
Осведомленные с вопросом лица также рассказали, что, будучи президентом, Трамп часто забирал из Белого дома различные документы, чтобы ознакомиться с ними в поместье.
Представитель Трампа Тейлор Будович заявил, что «политически мотивированные источники в правительстве» хотят использовать «нормальный и рутинный процесс в качестве оружия».
Ранее Трамп пригрозил расследованием коррумпированности президента США Джо Байдена. Кроме того, он пообещал вернуться в Белый дом.
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Соловьев удивился поведению главы МИД Британии в Москве
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев, комментируя приезд в Россию и прошедшие переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым главы МИД Британии Лиз Трасс, задался вопросом – зачем она вообще приехала.
«Вопрос. А зачем эта дама из Великобритании вообще приехала? Шапку выгулять? (имеется в виду распространенное до встречи с Лавровым фото Трасс – прим. ВЗГЛЯД). Ни на один вопрос ответить не может и не хочет. Повторяет на любой вопрос набор пропагандистских фраз. Минские соглашения так и не почитала. О прошлом говорить не хочет», – заметил Соловьев у себя в Telegram.
«Ведет себя в классическом британском колониальном стиле. Лондонский чиновник приехал в колонию поучать покоренных туземцев», – возмутился Соловьев.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
Россия сохранила золото Валиевой на Олимпиаде в Пекине
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Сборную России по фигурному катанию, ставшую победителем командного турнира в рамках 24-й зимней Олимпиады, не станут лишать золотых медалей, сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
По словам источника издания «Чемпионат», российская сборная по фигурному катанию сохранит золото командного турнира зимних Олимпийских игр в Пекине после скандала с допинг-пробой 15-летней Камилы Валиевой.
«Команде юристов удалось добиться снятия решения об отстранении Валиевой», – сказал источник.
В Олимпийском комитете России пока данную информацию официально не подтвердили. При этом на данное решение может быть подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Ранее российская фигуристка Камила Валиева не отреагировала на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что церемония награждения призеров командного турнира Олимпиады в Пекине связана с ее допинг-пробой.
Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ о причинах задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине.
Напомним, российские фигуристы выиграли командный турнир Игр в Пекине. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой. Как сообщало издание «Чемпионат.com», сомнительную допинг-пробу спортсменка могла сдать в декабре, тест показал наличие запрещенного вещества в микродозе. Препарат не мог повлиять на улучшение спортивных показателей фигуристки. По правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Валиева является «защищенным лицом», поскольку на момент предположительного антидопингового нарушения она не достигла 16 лет и не может быть признана виновной.
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Глава британского МИДа отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями
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Глава британского МИДа Трасс на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.
Как пишет «Коммерсант», министр иностранных дел Великобритании заявила главе МИД РФ о необходимости отвода российских вооруженных сил от украинской границы. На это Лавров ответил, что военные находятся на территории своей страны. Лиз Трасс повторила, что они должны быть отведены. На это российский министр вновь возразил, что военные ничего не нарушают, поскольку имеют право на территории РФ проводить любые маневры.
После этого он сам, как сообщает издание, обратился с вопросом к британской коллеге: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?»
«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», – ответила Лаврову глава МИД. По данным газеты, после этого вмешаться в ситуацию пришлось послу Великобритании в РФ Деборе Боннерт, которая объяснила госпоже Трасс, что речь действительно идет о российских регионах.
Ранее Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован
«разговором немого с глухим».
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
Трасс отреагировала на слова Лаврова о «разговоре немого с глухим»
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Переговоры с Россией по теме Украины и европейской безопасности продолжатся, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Я точно не была немой в нашем разговоре [с Лавровым], я четко проговорила позицию Великобритании по ситуации. Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить действия России на Украине, мы были очень решительны в наших дипломатических усилиях», – цитирует РИА «Новости» Трасс.
Она подчеркнула, что у Британии есть предложения для улучшения транспарентности и ситуации, связанной с доверием между странами. «Я надеюсь, что переговоры продолжатся», – сказала Трасс.
При этом она отметила, что прогресс не может быть достигнут «за счет территориальной целостности и суверенитета Украины» или ценой отказа НАТО от политики открытых дверей.
Ранее Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
Лавров назвал встречу с главой МИД Британии «разговором немого с глухим»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
«Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
По его словам, он провел с британской коллегой первый и основной этап переговоров. При этом Лавров отметил, что отношения России и Британии оставляют желать лучшего.
«Наверное, находятся на самой низкой отметке за многие-многие годы. Это происходит не по нашей вине», – сказал он, отметив, что Москва выступает за нормализацию отношений с Лондоном.
Также министр заявил, что пока не обсуждал со своей британской коллегой двусторонние отношения.
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецедентной.
Нарышкин указал на подготовку Украины к войне в Донбассе
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Украинская сторона начала подготовку к войне, ее боеспособные части сосредоточены на границе у линии разграничения в Донбассе, сообщил глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.
«Приготовления идут полным ходом, их не скрыть. Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом. Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения. Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов», – заявил глава СВР в беседе с «Московским комсомольцем».
Также Служба безопасности Украины и ВСУ готовят провокации на линии разграничения и их «документирование» в стиле фейков «белых касок» в Сирии.
«Контингент «пропагандистских сил быстрого развертывания» западных СМИ там же многократно увеличен», – подчеркнул Нарышкин.
Под условие проведения встречи советников «нормандского формата» украинские власти решили временно отозвать из Рады закон «Об основах государственной политики переходного периода».
«Этот документ эксперты называют правовым «фиговым листком», прикрывающим желание провести захват территорий народных республик и их «зачистку» по хорватскому варианту. Этот законопроект полностью перечеркивает Минские соглашения», – подчеркнул глава СВР.
Он отметил, что народы России и Украины не заинтересованы в войне, так как последствия для всех «при любом раскладе» будут тяжелы.
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
МОК подал апелляцию в Спортивный арбитраж на решение РУСАДА по Валиевой
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Международный олимпийский комитет подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое отменило временное отстранение от соревнований фигуристки Камилы Валиевой, сообщило Международное агентство допинг-тестирования.
В связи с этим указывается, что «решение о результате российских фигуристов в командном турнире» на Олимпиаде в Пекине «может быть принято только после принятия окончательного решения по существу дела», передает ТАСС.
Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года, дала положительный результат. Антидопинговая лаборатория сообщила об этом 8 февраля, РУСАДА отстранило Валиеву от выступлений и тренировок, передает РИА «Новости».
Проба была взята РУСАДА во время чемпионата России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Однако Валиева успешно оспорила временное отстранение. 9 февраля ей было разрешено участвовать в Олимпиаде. МОК подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение РУСАДА, не дожидаясь мотивировочной части от российского агентства.
Международное агентство допинг-тестирования подтвердило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой.
Сообщается, что «допинг-проба Валиевой показала содержание запрещенного вещества триметазидин». При этом Валиева, «которой 15 лет, находится в статусе «защищенной персоны», который применяется в отношении лиц в возрасте до 16 лет». Отмечается, что «информация об открытии дела в отношении спортсмена в подобном статусе не подлежит обязательному обнародованию». Однако «в связи с тем, что ряд СМИ не проявил уважения к данному статусу спортсменки и выпустил сообщения, основывающиеся на неофициальной информации», агентство «осознает необходимость обнародовать информацию официально в связи с повышенным публичным интересом».
Напомним, в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой, что якобы могло стать причиной задержки награждения. Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу. Со спортсменки сняли отстранение, она продолжит выступление в одиночном катании на Играх.
Лавров указал на попытки Запада обмануть Россию
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Запад пытается обмануть Россию, пренебрегая своими обязательствами в рамках ОБСЕ по принципам неделимости безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Британии Лиз Трасс.
Лавров считает, что западные коллеги «как под копирку» выучили сейчас термин «деэскалация» и вставляют его в любом контексте в отношении России, требуя от Москвы проведения соответствующей «деэскалации» и призывая Россию выбрать путь дипломатии, сообщает ТАСС.
«Мы целиком за дипломатию. Мы выбирали дипломатию все эти годы и по-прежнему хотим опираться на дипломатию. И Стамбульская хартия европейской безопасности 1999 года, и Декларация Астаны 2010 года – это все продукты дипломатии, причем дипломатии на высшем уровне», – подчеркнул министр.
При этом министр указал, что реальным дестабилизирующим фактором на этом треке является позиция Запада.
«Нас обманывали не один раз уже после того, как объединялась Германия. Сейчас нас пытаются обмануть и с теми обязательствами, которые мы все согласовали и которые мы активнейшим образом приветствовали в рамках ОБСЕ – о неделимости безопасности. <...> Есть пакет, который согласован, и из него выдирается только право на альянс, а обязанность не ущемлять безопасность другого просто игнорируется», – указал Лавров.
Такой же избирательный подход западных стран доминирует, по словам министра, и в отношении Минских соглашений.
Россия неоднократно отвергала
ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали
план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается
для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил
США в провоцировании военной истерии у границ России.
Роднина похвалила реакцию фигуристки Валиевой на ситуацию с награждением
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Если тот или иной спортсмен захочет на Олимпийских играх дать журналистам разъяснения по той или иной ситуации, то он это сделает, однако в большинстве случаев проще сказать «No comment» и пойти дальше, сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя ситуацию вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Начнем с того, что разговоры о сомнительном допинг-тесте Камилы пошли из-за того, что уже третий день не идет награждение по итогам командных соревнований по фигурному катанию. Естественно, это событие порождает дополнительный интерес, мысли, домыслы. Есть причина, и вокруг нее уже все начинают включать свою фантазию», – говорит Роднина.
При этом она обращает внимание на то, что официального ответа по данному вопросу нет, однако в то же время понятно, что допинга тоже нет. Но существуют определенные препараты, которые могут быть запрещены, поэтому расследование, скорее всего, ведется по ним.
«То, что сама фигуристка игнорирует журналистов, правильно делает. У журналистов свои Олимпийские игры – кто первый выскажет или напишет что-то. А в данном вопросе, на самом-то деле, больше могут что-то ответить руководители, врач сборной, тренер, который ее ведет. Потому что, я более чем уверена, ребята не очень-то во всем этом разбираются. Тем более, что по большому счету никогда допинга в фигурном катании ни у кого не обнаруживали. От того, что человек выпьет какой-то препарат, четверной прыжок прыгать не будет», – рассуждает депутат.
Она подчеркивает, что о существовании какой-то специальной подготовки олимпийцев к провокациям журналистов ей неизвестно. Во времена ее выступлений такого точно не было, но этого и не требовалось, поскольку какая-либо информация распространялась не так быстро. Однако собеседник не уверена, что спортсменов вообще следует обязывать общаться с прессой и отвечать на те вопросы, в которых они недостаточно хорошо разбираются.
«У нас не было такой информационной атаки, но была другая. К лидерам всегда относятся с пристрастием. Такое оно было к сборной Советского Союза, а теперь к сборной России тоже особое. По многим причинам: потому что лидеры, противостоим, нас пытаются сломить», – рассказывает Роднина.
Поэтому, продолжает эксперт, если спортсмен хочет что-то ответить на заданный вопрос, он это сделает. Но вынуждать его это делать, готовя какие-то шаблонные ответы, она не видит смысла. Они и так знают, что всегда можно сказать «No comment» (без комментариев).
«Готовиться спортсменам к определенным вопросам перед поездкой на соревнования, наверное, нужно. Они должны изучать, что за страна, какая там культура, что можно и нельзя, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Но отвечать на провокации или какие-то политические темы – не считаю обязательным. Все зависит от ситуации и спортсмена: кто-то хочет дать объяснение, а кто-то не хочет говорить на ту или иную тему, потому что очень часто дальше идут домыслы. Мы же не можем проверить, как журналист написал, интерпретировал. Особенно учитывая то, что у нас в русском языке «Казнить нельзя помиловать», когда от одной запятой может смысл поменяться. Поэтому многим проще сказать «No comment» и пойти дальше», – считает депутат.
В командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой, что якобы могло стать причиной задержки награждения. Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу.
Фигуристка Камила Валиева также не отреагировала на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что церемония награждения призеров командного турнира Олимпиады в Пекине связана с ее допинг-пробой. Позже со спортсменки сняли отстранение, она продолжит выступление в одиночном катании на Играх.
В прошлом году перед участием в Олимпиаде в Токио в Олимпийском комитете России (ОКР) спортсменам подготовили памятку-инструкцию с готовыми ответами на «провокационные» политические вопросы, которые им могут задать журналисты. Исходя из рекомендаций, олимпийцам предлагали уходить от ответа или говорить: No comment. Заслуженный мастер спорта России, корреспондент и спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Ольга Богословская в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвала это обычной практикой.
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Украинский эксперт призвал ударить по российским заводам
Вооруженным силам Украины следует нанести удар по российским оружейным заводам, заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак.
«Если мы будем иметь 100–150 ракет дальностью на 1,5 тыс. километров. <...> Мы сможем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты», – сказал эксперт в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».
Он добавил, что у украинской стороны существуют технологии для создания подобных снарядов, но они могут быть запущены только с самолета.
В декабре депутат Государственной думы Михаил Делягин заявил, что Украина в случае вторжения в Россию может пойти по нескольким направлениям, в том числе по крымскому.
Лавров счел беспрецедентной встречу с главой МИД Британии
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал встречу с главой МИД Великобритании Лиз Трасс беспрецедентной и выразил надежду на восстановление механизмов двустороннего сотрудничества между Москвой и Лондоном.
Лавров сказал, открывая переговоры с британской коллегой, что «сегодняшняя встреча вообще беспрецедентная, потому что буквально завтра встречаются тоже в Москве главы министерств обороны наших стран», передает ТАСС.
«Надеюсь, что мы сможем наладить нормальное взаимодействие (...) Сможем восстановить механизм двустороннего сотрудничества, многочисленные межведомственные связи, которые были прерваны достаточно давно и не по нашей инициативе», – добавил он, передает РИА «Новости».
Министр отметил, что если визит министров обороны и иностранных дел Великобритании в Россию нацелен на улучшение отношений, то Москва ответит взаимностью, «потому что нас не могут удовлетворить отношения, которые находятся, наверное, на самой низкой отметке за последние многие годы».
«Разумеется, нормализовывать отношения можно лишь исключительно через взаимоуважительный диалог, равноправный диалог, диалог, который опирается на признание законных интересов друг друга и на поиск обоюдоприемлемых решений», – добавил Лавров.
В среду министр иностранных дел Британии Лиз Трасс прибыла в российскую столицу для проведения переговоров с Лавровым по Украине. Сообщалось также, что Лавров обсудит с ней проблему гарантий безопасности.
В четверг Трасс посетила МГУ и приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
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Лавров исправил ошибку переводчицы на переговорах с главой МИД Британии
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров исправил неточность в переводе его фразы, адресованной британской коллеге Лиз Трасс.
Лавров говорил о выступлении премьера Великобритании Бориса Джонсона в палате общин по поводу отношений с Москвой. Переводчица назвала место проведения мероприятия палатой лордов, сообщает РИА «Новости».
Министр оперативно отреагировал на оговорку и поправил ее, а затем отказался от перевода слов Трасс, Лавров заявил, что «тут все понимают».
Ранее Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс заявил, что разочарован «разговором немого с глухим».
Встреча Лаврова и Трасс в Москве продлилась два часа. Они обменялись приветственными словами, в которых указали на сложности в двусторонних отношениях и напряженную ситуацию с европейской безопасностью. Перед началом Лавров назвал предстоящую встречу беспрецендетной.
Обвиняемый в расстреле в Перми проломил головой потолок в суде
Подозреваемый в убийстве учащихся высшего учебного заведения в Перми Тимур Бекмансуров пострадал во время судебного заседания, сообщают СМИ.
Дело слушается в суде Дзержинского района Перми, следователи просят продлить арест Бекмансурову. Обвиняемый прошел в зал на костылях, потом был объявлен перерыв до вынесения постановления, передает Пятый канал.
Когда Бекмансурова повели в конвойную, он споткнулся на лестнице, ударился головой о потолок и упал. Он не смог встать сам, ему помогли сопровождающие.
Помощь медиков ему не понадобилась, но, по словам очевидцев, удар и падение были серьезными.
Между тем судья Дзержинского районного суда сообщила, что после стрельбы в пермском университете расследуется еще одно уголовное дело – о повреждении имущества вуза и припаркованных автомобилей, передает РИА «Новости».
В сентябре студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на совершение указанного преступления, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Путин: Слова об Украине и «красавице» не имели «личного измерения»
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Президент России Владимир Путин заявил, что его высказывание об Украине и о «красавице» не имели «личного измерения».
«Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, и это не имело никакого личного измерения», – цитирует Путина ТАСС.
«Вопрос только в том, что, когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится и не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, это не тот формат», – объяснил президент.
Напомним, президент России Владимир Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Зеленский, отвечая на слова российского коллеги, заявил, что терпение – это мудрость, поэтому украинская сторона не отвечает на провокации.
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Добровинский сравнил скандал вокруг Валиевой с историей шахматистки Асаубаевой
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«Хочется надеяться, что Камиле хватит мужества и терпения перебороть эту ситуацию и продолжить свое триумфальное выступление на этих Играх», – сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Добровинский, комментируя ситуацию вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Он сравнил ее ситуацию с произошедшей в 2017 году историей шахматистки Бибисары Асаубаевой.
В командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине российские фигуристы принесли своей команде золотую медаль, однако церемонию награждения задержали на несколько дней. Позже появились данные о сомнительном допинг-тесте одной из медалисток – Камилы Валиевой, что якобы могло стать причиной задержки награждения. Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс отказался «комментировать спекуляции» СМИ по данному поводу. Фигуристка Камила Валиева также также не отреагировала на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что церемония награждения призеров командного турнира Олимпиады в Пекине связана с ее допинг-пробой.
«Допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой очень мне напоминает историю другой известной и невероятно талантливой девочки – шахматистки Бибисары Асаубаевой. Ее тоже пытались выбить из соревнований путем лживых обвинений», – рассказывает Добровинский.
Тогда, продолжает адвокат, ему удалось вернуть спортсменке ее доброе имя. Однако он отмечает, что на данный процесс ушло огромное количество времени, сил и нервов. «Хочется надеяться, что Камиле хватит мужества и терпения перебороть эту ситуацию и продолжить свое триумфальное выступление на этих Играх», – заключил собеседник.
17-летняя казашка Бибисара Асаубаева с 2019 года является гроссмейстером среди женщин, а в 2020 году стала международным мастером среди мужчин. В 2017 году на чемпионате мира среди юниоров в Уругвае тренер российской сборной, гроссмейстер Евгений Соложенкин обвинил выступавшую под российским флагом Асаубаеву в использовании на турнире электронных подсказок и заявил, что она советовалась с кем-то в туалете по телефону, о чем ему рассказала другая участница соревнований – его дочь Елизавета.
Данное высказывание вызвало скандал в шахматной общественности. Родители шахматистки подали гражданский иск о защите чести и достоинства их дочери, однако он был отклонен, после чего решение суда первой инстанции было обжаловано. Летом 2018 года комиссия по этике Международной федерации шахмат признала Соложенкина виновным в нанесении ущерба репутации участника шахматных соревнований и запретила ему участвовать и присутствовать на любых официальных турнирах. В конце этого же года суд также признал его виновным в распространении сведений, порочащих Асаубаеву.
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