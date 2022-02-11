В Киеве назвали задержанного в Праге россиянина Франчетти главой отдела «Самообороны Крыма»

Причиной, по которой официальный Киев добивается выдачи гражданина России Александра Франчетти из Чехии на Украину, является якобы его работа руководителем разведывательного подразделения «Самообороны Крыма» в Севастополе в 2014 году, говорится в ходатайстве о выдаче россиянина.

В документе отмечается, что в феврале 2014 года Франчетти якобы «возглавил так называемую разведывательную группу «Северный ветер», которая входила в состав не предусмотренного законом вооруженного формирования «Самооборона Крыма» и имела организованную структуру войскового типа, а именно – единоначалие, подчинение, четкую иерархичность и дисциплину, а также была вооружена огнестрельным оружием, пригодным для использования», передает ТАСС.

В заявлении стороны защиты говорится, что Франчетти полностью отрицает вину и подчеркивает, что в 2014 году работал фитнес-тренером, а также состоял в народной дружине, члены которой следили за общественным порядком в окрестностях Севастополя. Он считает обвинения «политически мотивированными», все они «строятся на его роликах в YouTube».

Подчеркивается, что он «ни разу не надевал военную форму России».

«Александру необходима постоянная медицинская помощь и определенная процедура лечения, так как у него есть хронические заболевания, связанные с иммунной системой», – отмечают его защитники.

Напомним, Франчетти задержали в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина.

Россия направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств. Чешский суд взял под стражу Франчетти, он был переведен в пражскую тюрьму Панкрац. Там он будет ожидать решения чешских властей по вопросу об экстрадиции на Украину. Процесс, как говорят чешские юристы, может занять около года. Проводится расследование дела.