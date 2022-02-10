Захарова посоветовала Западу не путать Россию и Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ошибку главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая перепутала территории России и Украины.

Захарова выразила надежду, что такие ошибки не будут повторяться. Она указала, что на Западе «так часто говорят об Украине, и они так часто рекомендуют России, что ей делать на своей территории, что подобные ошибки для них могут стать просто фатальными», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия 1».

Официальный представитель МИД России отметила, что Трасс «не уделила практически никакого внимания двусторонней повестке», о которой британская сторона «так любит рассуждать в рамках «туманного Альбиона». «И финансы, и российские граждане, и все что угодно – нет, ничего такого сказано не было», – отметила Захарова.

Она напомнила, что у двух стран есть «инвестиционные проекты, причем взаимные», а также «экономические, гуманитарные задачи, которые мы решаем». Захарова указала, что и Россия и Великобритания – члены СБ ООН. «До Москвы это все как-то не дотянуло», – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Трасс прибыла не с личным визитом, а в качестве представителя своего государства, что «подчеркивает двусторонний характер этого визита». По словам Захаровой, это не единственное противоречие в прошедших переговорах. «Но это настолько очевидно и глобально, что не обратить на это внимание просто невозможно», – отметила она.

Напомним, два диписточника рассказали комичные подробности переговоров. Когда Трасс потребовала отвода российских вооруженных сил от украинской границы, глава МИД России Сергей Лавров указал, что российские военные имеют право на территории России проводить любые маневры. После этого он сам обратился с вопросом к британской коллеге: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?».

После короткой паузы Трасс ответила: «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами». Послу Великобритании в Москве Деборе Боннерт, которая сидела рядом, пришлось объяснить начальнице, что речь идет о сугубо российских провинциях. Позднее Трасс признала свой промах: «В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины».