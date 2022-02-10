Властям Британии разрешили вводить санкции против работающих в Крыму компаний

Власти Великобритании имеют право вводить санкции против работающих в Крыму компаний, которые после воссоединения полуострова с Россией в 2014 году сменили юрисдикцию в нарушение украинского законодательства, говорится в поправках к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег от 2019 года.

В представленном документе указывается, что санкционные меры могут быть применены в отношении действующих в Крыму юридических лиц, «передача собственности или контроля над которыми была осуществлена в нарушение законодательства Украины». Кроме того, ограничения могут затронуть лиц, которые «мешают работе международных организаций на Украине, ведут бизнес с сепаратистской группировкой в Донбассе», сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что под рестрикции могут также подпасть лица, «вовлеченные в дестабилизацию Украины и подрыв ее территориальной целостности, суверенитета и независимости», в том числе те, кто «оказывает финансовые услуги и предоставляет средства, экономические ресурсы, товары и технологии», которые угрожают украинской государственности.

Кроме того, новые британские санкции могут быть применены к различным областям российской экономики – от химической промышленности, сферы энергетики и финансов, до средств массовой информации и сферы цифровых технологий.

Напомним, парламент Великобритании одобрил поправки к Закону о санкциях в отношении России, который позволяет вводить ограничительные меры против более широкого круга лиц и компаний из России, которые, по мнению британской стороны, дестабилизируют ситуацию на Украине.